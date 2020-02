DHA YURT BÜLTENİ 16

MADEN ADASI\'NDA YANGIN HAVADAN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından en büyüğü olan Maden Adası\'nda makilik alanda çıkan yangın, helikopterle müdahale edilerek söndürüldü.

Bugün saat 14.15 sıralarında, Ayvalık\'ın Maden Adası\'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü\'nün Edremit ilçesindeki helikopteri ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre büyüyen yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 5 dönüme yakın otluk alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

KÜTAHYA\'da, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerine yapılan baskında 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden N.B.\'nin örgütün yurt dışı bağlantılarında görev alan önemli isimlerinden olduğu öne sürüldü. Şüphelilerden 5\'i yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Denizli ve Kırşehir illerindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Dumlupınar, Akkent, 100\'üncü Yıl ve Gaybi Efendi mahallelerindeki örgütün \'gaybubet evi\' olarak adlandırılan 5 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında örgütün yurtdışı bağlantılarında görev alan önemli isimlerinden olduğu iddia edilen N.B. ile birlikte M.K., D.D., E.D., D.Ç. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada özel olarak basılmış ve dünyada az sayıda olduğu belirtilen 1 adet 2 dolarlık banknot, 300 dolar, 13 bin TL ile sahte kimlikler ele geçirildi. TEM Şubesi\'ne götürülen 3\'ü kadın 6 şüpheliden 5\'i yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. N.B.\'nin ise sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

YERLİ VE MİLLİ PAMUK TÜRÜ SC 2079\'Yİ TANITILDI

AYDIN Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli pamuk çeşidi olan SC 2079, İzmir\'in Torbalı ilçesinde tanıtıldı.

İzmir\'in Torbalı ilçesinin kırsal Atalan Mahallesi\'nde, bugün tarla şöleni gerçekleşti. Şölende Torbalılı üretici İlkan Yanığlı\'nın 70 dekarlık alanda yetiştirdiği, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve 2007 yılından günümüze ıslah çalışmaları devam eden ve 2017 yılında tescil ettirilmiş olan tamamen yerli ve milli olan SC 2079 pamuk çeşidi, çiftçisinin beğenisine sunuldu.

Şölende İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Karakaya, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ve Torbalı Çiftçi Malları Koruma Daire Başkanı Mehmet Soykan da katıldı.

\"YERLİ TOHUM ÜLKEMİZİ KALKINDIRIR\"

Şölende konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, yerli tohumun önemine değindi. Bakan, \"İzmir ilimizde atılan bu adım, yakılan bu meşale tüm ülkemize ışık tutacak, geleceğimize emin adımlarla ilerlememize katkı sağlayacaktır. Toprak bizim en değerli sermayemizdir. Bu toprak varlığımızı uygun, milli tohumlarla buluşturmak hem geçmişe hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Yerli ve milli tohumlarımızın üreticilerimizin tercih etmesiyle hem çiftçimiz kazanacak hem de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunulacaktır\" dedi.

\"PAMUK OLAN HER OVAYA TALİBİZ

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek de \"Bugünün tarihi günlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Pamuk hem tarımda hem de sanayide kullanılan önemli bir bitki. Yani doğumdan ölüme kadar muhtaç olduğumuz bir bitki. 1934 yılında kurulan bir enstitüyüz. Geliştirdiğimiz çeşitler SC 2079 ile sınırlı kalmayacak. Hatta daha iyisini yapacağımızı ve bu yönde çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim. Biz pamuğun olduğu her ovaya talibiz\" ifadelerini kullandı.

KALİTELİ VE VERİMLİ TOHUM

Çeşitlerin ıslahını gerçekleştiren Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah Genetik Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek de katılımcılara çeşitler hakkında bilgiler verdi. Çiçek, 10 yıllık ıslah çalışması sürecinde hedeflerinin verim yönüyle çiftçilerimizi, elyaf kalitesiyle de tekstil sanayicimizi memnun edecek ve her ikisini de ortak noktada buluşturacak pamuk çeşitleri geliştirmek olduğunu ve bunu tanıtımı yapılan SC 2079 ve SC 2009 çeşitleri sayesinde başardıklarını belirtti. Tohum hakkında detaylı bir bilgi sunan Çiçek, \"Çeşidimizin dekarda verimi oldukça yüksektir. Örneğin bulunduğumuz bu tarlada dekarda 700 kilogramlık verim bekliyoruz. Dekara verimiyle beraber çırçır randımanı ve lif kalite özellikleri de oldukça iyidir. Toprak seçiciliği fazla yoktur. Tuzlu ve kıraç topraklar dahil hemen Hemen her türlü arazide yetişir. Hasat zamanı olarak bu çeşidimiz orta erkenci grupta yer almaktadır. Ayrıca ilk ekim döneminde tarla çimlenme ve çıkış gücü özelliği bakımından da mükemmeldir\" diye konuştu.

FEYZULLAH ENSARİ TÜRBESİ\'NİN RESTORASYONU TAMAMLANDI

BİTLİS\'te restorasyonu tamamlanan Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesi yeniden hizmete açıldı. 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları 1,2 milyar liraya mal olduğu belirtildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesi\'nde 2 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak ilk cuma namazı kılındı. Açılışa da Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis için tarihi bir günü her beraber yaşadıklarını söyledi. Ustaoğlu, \"Vali olarak göreve başladığımda ilk ziyaret ettiğim yer Feyzullah Ensari Hz. Türbesi olmuştu. Büyük bir heyecanla ziyaret ettiğim bu türbeyi görüce çok üzülmüştüm. Yıllardır restorasyon bekleyen ama bir türlü bitmemiş, adete kangren olmuş bu türbemiz ve camimizin inşaat süreci uzun bir zaman almıştı. Bizi, gelen misafirlere karşı mahcup eder durumdaydı. O gün restorasyon için talimatlarımızı verdik. Bitlis’imize, tarihimize ve en önemlisi de Peygamber Efendimizin dizinin dibinde yetişmiş Ebu Eyyub el-Ensari sahabemizin kardeşi olan Feyzullah Ensari Hz. Bu türbesinin restorasyonuyla ilgili yaptığımız çalışmalarla kıldığımız ilk cuma ile açılışını yaptık. Büyük bir huzur içerisindeyiz. Burası ilimiz açısından çok önemli bir mekan. İnanç ve kültür turizmimizle vatandaşlarımızın sürekli ziyaret ettiği bir mekanı bu millete, tarihimize, inancımıza yakışır bir biçimde inşa etmemiz gerekiyordu\" dedi.

Bitlis’in medeniyetler ve alimler şehri olduğunun altını çizen Vali Ustaoğlu, her bir karış toprağının tarihe şahitlik ettiğini vurguladı. Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bitlis medeniyetler ve alimler şehridir. Vadideki bu güzel şehir yüzyıllardır islama sancaktarlık yapmış, çok kıymetli şahsiyetleri bünyesinde barındırmıştır. Sokaklarını gezdiğimizde adeta tarihe şahitlik eden, onlarca tarihi eseri barındıran bir şehirdir. Hep kadim şehrin tarihine kavuşacağını söyledik. Amacımız gelecek nesile tarihimizi kazandırmak oldu. Ulu Camiye pencereden giriyorduk. Pencereden girdiğimiz camiyi 5 ay gibi bir sürede restorasyonunu tamamladık. Cezaevi mevkiinde yer alan mahallemizde yıllardır ezan sesi yoktu. O mahallemizde oturan vatandaşlarımızın serzenişleri vardı. 3 ay gibi bir sürede orada cami açılışı yaparak büyük bir eksiği giderdik.\"

