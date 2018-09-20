DHA YURT BÜLTENİ 16

DESTİCİ: İTTİFAKIN SÜRMESİNİ ARZU EDERİZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde de ittifakın sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

Mustafa Destici, Eskişehir\'de Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yılı törenlerinin ardından kent merkezindeki Eskişehir Tarım Fuarı\'nın açılışına katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılıkla uğraşanların problemlerinin olduğunu belirtti.

Kendisinin de bir köylü çocuğu olduğunu ifade eden Mustafa Destici, Türkiye\'nin kalkınmasının, gelişmesinin ve refahının tarım ve hayvancılıktan geçtiğine inandığını söyledi. Destici, şöyle devam etti:

\"Şu anda tarım ve hayvancılık alanında üretim sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin problemleri var. Ve maalesef mazot başta olmak üzere, gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerinin çok yüksekliği ile karşı karşıyayız. Benim burada teklifim şudur. Üretici kardeşlerimize, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere hangi alanda üretiyorsa biz aldıkları malzemeleri, akaryakıtı, gübreyi, ilacı vergisiz verelim devlet olarak. Bunun vergisini ürettikten sonra alalım diyorum. Yani mazot 6 lira, bunun yaklaşık 3,5- 4 lirası vergi. Şimdi bunu normal bir seyahate çıkan bir vatandaş da aynı fiyattan ödüyor, normal bir çiftçi de aynı fiyattan ödüyor. Ben şahsen bunu doğru bulmuyorum. Ve üretimin desteklenmesi adına mutlaka ve mutlaka bu çiftçinin, üreticinin kullandığı bu ürünlerden mutlaka verginin kaldırılmasını ısrarla teklif ediyorum. Bu yapılmadıktan sonra biz istediğimiz sonuca ulaşamayız.\"

\'MERALARDA 50 TANE BÜYÜKBAŞ HAYVAN BULAMAZSINIZ\'

Tarım alanlarının ıslah edilmesini, tapulaşma çalışmalarının bir an önce bitirilmesini isteyen Destici şunları kaydetti:

\"Yeni sulama alanlarının oluşturulması, su ihtiyacının karşılanması ve belki de hepsinden önemlisi eğitim. Her alanda olduğu gibi bizim tarım ve hayvancılık alanında da büyük bir eğitim hamlesine ihtiyacımız var. Gittiğimiz her yerde görüyoruz. Maalesef meralarımız boş. Kendi köyümden biliyorum. Daha önce 30 bin küçükbaş hayvanının otladığı meralarda bugün 2 bin tane hayvan bulamazsınız. Binin üzerinde büyükbaş hayvanının otlandığı merada, bugün 50 tane hayvan bulamazsınız. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesi lazım.\"

YEREL SEÇİMLERDE DE İTTİFAK

Destici, yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesti, ardından fuarı gezdi. Destici bindiği bir traktörü inceledi, ardından gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Yerel seçimlerde ittifakı arzu ettiklerini belirten Destici şöyle konuştu:

\"Tabi şu anda yerel seçimlerle ilgili ittifak için yasal bir zemin yok. Genel seçimlerde olduğu gibi. Ve önümüzdeki Ekim\'de açılacak Meclise böyle bir teklif gelir mi, gelmez mi bunla ilgili henüz bir girişim yok. Ama şu konuşuluyor, daha çok, bir gönül ittifakından bahsediliyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakının sürdüğünü ifade ettik, yani bu ittifakın sadece 24 Haziran seçimleriyle sınırlı olmadığını, devletin bekasına, milletin istiklal ve istikbalini öncelediğini ifade etmiştik. Şu anda hala Türkiye\'ye yönelik bu tehditler devam ediyor. Dolayısıyla da biz, elbette ki biz bu ittifakın sürmesini arzu ederiz. Ama bunun nasıl olacağını, hangi şekilde olacağını, hangi şehirleri, büyükşehirleri, illeri kapsayacak onla ilgili henüz bir görüşmemiz, çalışmamız olmadı. Biz dün olduğu gibi, bugün de birlikten, beraberlikten yanayız. Milli ve yerli olanların ülkenin bütünlüğünden, beraberliğinden yana olanların birliğini her zaman destekledik. Bundan sonra da Büyük Birlik Partisi yine bu özverisini yerine getirir.\"

\'TEK SEBEP TRUMP VE ABD Mİ?\'

Türkiye\'nin zor günlerden geçtiğini de ifade eden Mustafa Destici, bunun sadece ABD ambargosundan ve Trump\'ın saldırgan tutumundan kaynaklanmadığını söyledi. Destici şöyle devam etti:

\"Gerçekten milletimiz, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri\'nin Türkiye\'ye yönelik haksız ambargo girişimleri, Trump\'ın çok saldırgan, çirkin açıklamalarının bunda büyük bir etkisi var. Ama tabi ki \'tek sebep bu mudur?\' diye sorarsanız, tek sebebin bu olmadığı, bizim kendi ekonomimizdeki sıkıntıların da sebebin bir diğer parçası olduğunu vurgulamada fayda görüyorum. Çünkü eğer biz bunu göz ardı edersek, işi tamamen ABD\'ye, Trump\'a yıkarsak, o zaman gerekli tedbirleri ve çözüm yollarını üretemeyiz. Biz öncelikle üretimi desteklemeliyiz. Üretimi ciddi anlamda, her alanda desteklemeliyiz. Hayvancılıkta da tarımda da sanayide de imalatta da her yerde desteklemeliyiz. Destekler yok mu, evet destekler var. Ama desteklerin önemli bir kısmının maalesef yerine ulaşmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla da tam yerine gidecek nokta atışı desteklere üreticinin ve sanayicinin ihtiyacı var.\"

\'TASARRUF DEVLETTEN BAŞLAMALI\'

Tasarrufun devletten başlaması gerektiğini de söyleyen Destici, “Tasarrufu her alanda göstermeliyiz ve devletten başlayarak toplumun bunu görmesi lazım. Yani \'benim devletim tasarruf ediyor, beni yönetenler tasarruf ediyor, israf etmiyorlar. Yani milletin bunu görmesi lazım ki millet de tasarrufa yönelsin. Onun için işimiz kolay değil, ama üstesinden gelemeyeceğimiz kadar da zor değil. Ama çare üretilmezse, vurdumduymaz bir davranış içerisinde geçmişin bolluğu ile hareket edilirse, daha sıkıntılı günlerle Allah muhafaza etsin karşı karşıya kalabiliriz. Bunun olmaması için tedbirlerin alınması lazım. Bugün de birtakım tedbirler açıklandı Hazine ve Ekonomi Bakanı tarafından. İnşallah üretimimize destek olur. Ekonomimize destek olur. Ve milletimizin daha büyük nefes almasına katkı sağlar diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\'SARIYA BOYADIKLARI BÖLGELERE DE DALACAĞIZ\'

Suriye\'deki gelişmeleri de değerlendiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetini başarılarından dolayı kutladı. Destici şunları söyledi:

\"Soçi\'de sayın Cumhurbaşkanı ile Putin\'in yaptığı görüşmenin sonucu, ortaya çıkan kararlar sevindiricidir. Bir iki açıdan sevindiricidir. Bir; orda bir insanlık katliamının önüne geçilmiştir. Bu açıdan sevindiricidir. Bir diğer taraftan terörden temizlenmesi noktasında da önemli kararlar alınmıştır. Bu anlamda da önemlidir. Bu cumhurbaşkanın başkanlığındaki Türk heyetinin başarısıdır. Bunu tebrik ediyorum. Türkiye o bölge terörden temizleninceye kadar o bölgede kalmalıdır. Ne pahasına olursa olsun, kalmalıdır. Ve herkes şunu bilsin, Türkiye nasıl Fırat Kalkanı Harekatı\'nı gerçekleştirdiyse, İdlib operasyonunu gerçekleştirdiyse ve en son Afrin zaferini bu millete yaşatıp o bölgeyi teröristlerden temizlediyse, ABD başta olmak üzere bütün uluslararası güçler ve çevreler bilsinler ki; o sarıya boyadıkları bölgeler de inşallah gün gelecek oraya da dalacağız ve oraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Sarı boyalı yerler biliyorsunuz PKK, PYD, YPG olarak gösteriliyor. Fırat\'ın doğusunda daha çok. Nasıl Afrin\'i temizlediysek, Fırat Kalkanı bölgesini temizlediysek, elbette o bölgeleri de PKK\'lılardan, PYD\'lilerden temizleyeceğiz inşallah.\"

Görüntü dökümü:

-Mustafa destici\'nin tarım fuarında yaptığı konuşması,

-Destici\'nin gazetecilere açıklamada bulunmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 686.79 MB Süre: 6 dakika 8 saniye.

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ARIZA İÇİN GİRDİĞİ FOSEPTİK ÇUKURUNDA AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ADIYAMAN\'da öğrenci yurdunun arızalanan dalgıç pompasını onarmak için girdiği foseptik çukurunda elektrik akımına kapılan Mehmet Kılınç (32) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi\'nde bulunan Yediyaman Öğrenci Yurdu\'nda meydana geldi. Yurt çalışanı Mehmet Kılınç, iddiaya göre, arızalanan dalgıç pompasını onarmak için yurdun bahçesindeki foseptik çukuruna girdi. Kılınç, burada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince çukurdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Kılınç, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kılınç\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ve sağlık görevlileri

- Akıma kapılan Kılınç\'a müdahale

- Kılınç\'ın ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB

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İSKENDERUN\'A GETİRİLEN ANGUSLAR, ÇİFTLİKLERE GÖNDERİLECEK

HATAY\'ın İskenderun ilçesine deniz yoluyla getirilen 21 bin Angus cinsi besilik sığır, Türkiye\'nin dört bir yanındaki çiftliklere gönderilecek.

İskenderun Limanı\'na yanaşan Awass Express gemisi ile gelen 21 bin hayvanların tahliyesi ile İskenderun Gazeteciler Cemiyeti ile STK\'ların birlikte ortaklaşa oluşturduğu \'Angus Komitesi\' bilgilendirildi. Komiteyi misafir eden İskenderun LimakPort ve ithalatçı firma yetkilileri, angusların bekletilmeden Türkiye\'nin farklı bölgelerindeki çiftliklere gönderileceğini belirtti.

TÜRKİYE\'NİN EN HIZLI TAHLİYE LİMANIYIZ

Limak Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, canlı hayvan yüklü gemilerin, Türk karasularına girmeden önce, uluslararası karasularda detaylı temizlik ve ilaçlamadan geçtiğini söyledi. Arısoy, şöyle konuştu:

\"Gemi iskeleye yanaşmadan önce, rıhtım ve çevresi güçlü bir ilaç ile dezenfekte ediliyor. Bu işlemlerle birlikte tahliyenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için ek rampalar yaptık. Veteriner Sınır Kontrol Noktası vasıtasıyla kontroller yapılıyor. Daha sonra gemiden çıkan hayvanlar rampalardan araçlara alınıyor. Yüklenen araçlar zaman kaybetmeksizin kantara alınıyor ve limandan ayrılıyor. Rıhtım boyunca çevreye bariyerler koyuyoruz. Emin olun Türkiye’nin en hızlı tahliyesini yapan limanız. Koku sorununun en asgari seviyeye inmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 20 bin ve üzeri hayvan taşıyan gemiler 4 gün içerisinde boşaltılıyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Yetkiller limanda inceleme yaparken

-Firma yetkilisi angusların taşındığı gemi ve boşaltma ile ilgili bilgiler verirken

-Kokunun doğal olduğunu hayvanların sağlıklı geldiğini anlatması

-Gemiden görüntü

-Angusların gemiden araçlara yüklenmesi

-Limak Port İskenderun Müdürü Gündüz Arısoy angus heyetine bilgi verirken

SÜRE:4\'58\" BOYUT:222 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

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MAHALLE ESNAFI ELEKTRİK FATURALARINA İSYAN ETTİ



ADANA\'da elektrik faturalarının yüksek geldiğini savunan bir grup esnaf, caddeyi trafiğe kapatıp protesto etti.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde toplanan yaklaşık 40 kişilik esnaf, son dönemde yükselen elektrik faturalarına tepki gösterdi. Yazdıkları pankartlarla bir süre caddeyi trafiğe kapatan grup ortalama 500 lira gelen faturaları ödeyemediklerini ve işyerlerini kapatmayı düşündüklerini söyledi. Mahalle esnaflarından Gökhan Asoğlu, işlerinin kötü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Son dönemde zaten işlerimiz kötü. Bir de üstüne bu faturalar belimizi büküyor. Esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık. 500, 600, 700 lira faturalar geliyor. Bizim buna gücümüz yok. Bu kadar elektrik harcamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların pankart ile eylem yapması

- Vatandaşın Elektrik futuralarını göstermesi

- Açıklama yapılması

- Detay görüntüler

SÜRE:01\'20\" BOYUT:149 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Can ÇELİK ADANA,(DHA)

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EDREMİT KÖRFEZİ\'NDE ZEYTİN HASADI BAŞLADI

TÜRKİYE’nin zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit Körfezi\'nde, ilk zeytin hasadı Gömeç ilçesinde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin zeytin sineği zararlısına karşı uçakla havadan başlattığı ilaçlamanın ikincisi tamamlanırken, Gömeç ilçesinde bir işletmeci erken hasat zeytinyağı için zeytin hasadına başladı. İvrindi’nin kırsal Kaleoba Mahallesi’nden hasat için geldiklerini belirten işçilerden Hasan Duman, \"Allah nasip ederse zeytin hasadının en verimlisini yapmaya çalışıyoruz. İlk hasadımız bu\" dedi.

Hasadın zamanından 10 gün önce başladığını anlatan zeytin işçilerinden İsmail Hisar da \"Bu sene zeytin erken olduğu için hasada 10 gün önce başladık. Patronlar erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı için mevsimi erken açtılar. Bundan biz de ekmek kazanıyoruz. Allah bereket versin\" diye konuştu.

İşinden memnun olduğunu anlatan Fatma Duman ve kardeşi Hanife Duman da ekmek paralarını zeytin toplayarak kazandıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zeytin hasadından görüntüler

- İşçilerle röportajlar

Haber- Kamera: Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 2 Dakika 57 Saniye, Boyutu: 94.3 MB.

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TÜRKİYE\'NİN 11\'İNCİ MİLLET KIRAATHANESİ, NEVŞEHİR\'DE AÇILDI

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Türkiye\'nin 11\'inci Millet Kıraathanesi\'ni Nevşehir\'de açtı. Dursun, \'\'Bu, bizim önemli projelerimizden biri. Genel olarak \'okuma seferberliği\' dediğimiz, milletle kitabı buluşturmak. Bu, ayrıca milli kültüre katkı sağlamak amaçlı faaliyettir\'\' dedi.

Nevşehir Valiliği\'nin arka tarafındaki kütüphane, yeniden düzenlenerek, Millet Kıraathanesi yapıldı. Nevşehir\'de oluşturulan Türkiye\'nin 11\'inci Millet Kıraathanesi için açılış töreni düzenlendi. Törene Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile protokol üyeleri katıldı. Dua yapılmasının ardından Millet Kıraathanesi\'nin kurdelesi kesildi. İçeriyi gezen Bakan Yardımcısı Dursun, \'\'Bu, yeni bir açılım; daha evvel yapılmayan bir şey. Hem Ankara’da hem de Türkiye’nin değişik illerinde uygulamaya başladıkça ve bu şekilde basın yayın organlarında haberleştirdikçe daha da yaygınlaşacak. Vatandaşlarımız, buralarda herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan buralardaki kitaplardan yararlanacaklar ve küçük ikramlar da yapılacak. Böylece millet kıraathanelerine teveccühün artacağını düşünüyoruz. Bu, bizim önemli projelerimizden biri. Genel olarak \'okuma seferberliği\' dediğimiz, milletle kitabı buluşturmak. Bu, ayrıca milli kültüre katkı sağlamak amaçlı bir faaliyettir\'\' diye konuştu.

Millet Kıraathanelerinin, Millet Bahçelerine bağlı başka çalışma olduğunu dile getiren ve Nevşehir\'de Türkiye\'nin 11\'inci Millet Kıraathanesi\'ni açtıklarını kaydeden Dursun, \'\'Milletin kitapla birbiriyle yeşille buluşmasını sağlayacak projeler bütünüdür. Millet Bahçelerine bağlı başka bir çalışma. Milletin kitapla birbiriyle yeşille buluşmasını sağlayacak bir projeler bütünüdür\'\' dedi.

Millet Kıraathanesi\'nde protokol üyeleri ve kent sakinleri ile bir süre sohbet eden Bakan YArdımcısı Dursun, ardından yürüyerek, Nevşehir Valiliği\'ne geçti ve Şeref Defteri\'ni imzaladıktan sonra Vali İlhami Aktaş\'la görüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Millet Kıraathanesi\'nin kurdelasının kesilmesi

-Dua edilmesi

-Kültür Bakan Yardımcısı Dursun\'un açıklamaları

-Millet Kıraathanesinden detay görüntü

-Bakan Yardımcısı Dursun\'un yürüyerek Valiliğe gelişi

Valilik Şeref Defteri\'ni imzalaması

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

2 Dakika 31 saniye/80 MB

