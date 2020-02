DHA YURT BÜLTENİ-16

Antalya Kumluca\'da orman yangını (EK)

40 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Kumluca ilçesindeki orman yangınında, şu ana kadar 40 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, ilçe belediyelerdeki itfaiye birimleri de müdahale ediyor. Yangının denize yakın bir bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakıyor. Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermiyor.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, şu ana kadar yangının yaklaşık 40 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

ANTALYA (DHA)

==============

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN: HER KRİZİN FIRSATLARI VAR

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her krizin fırsatları olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, \"Risk eşittir rızık, demezsek düşmanlarımızın istediğini yapmış olacağız; düşmanlarımızı güldürmüş olacağız. Buna müsaade edemeyiz\" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, belediye bünyesinde, Erikçe\'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda devam edilen ve yapımı tamamlanan projeleri anlatan Başkan Şahin, 20 Eylül\'de başlayacak \'Uluslararası Gastronomi Festivali\'nin, kentin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. \'Kuzey Şehir Konut Projesi\'nin hem işverenin hem de işçinin yükünü hafifleteceğini belirten Şahin, \"\'Kuzey Şehir Konut Projesi\' bizim açımızdan çok önemli. Her gün 5\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'ne 150 bin kişiyi taşıyoruz her gün. Buna ne can dayanır ne yakıt dayanır. O yüzden hem patronların üzerindeki mali yükü hafifletmek hem işçilerimizin daha sağlıklı, verimli çalışması ve hem de şehirdeki konut fiyatlarını düşürmek için önemli bir proje. Bu bir ekip çalışması\" diye konuştu.

Yapımı sürdürülen \'Gaziantep Panorama Müzesi\'ni kentin kurtuluş günü olan 25 Aralık\'a yetiştirmeyi planladıklarını kaydeden Şahin, \"Hızla devam ediyor. \'İstanbul 1453 Panorama Müzesi\'nde ofset baskı var. \'Gaziantep Panorama Müzesi\'nde ise yağlı boya yer alıyor. Sanatla gaziliğin, kahramanlığın nasıl buluştuğunu gösteren büyük bir sanat eserini hayata geçiriyoruz. Antalya\'da ressam 2 yıldır çalışıyor, eserler tamamlandı\" dedi.

\'Düzbağ İçme Suyu Projesi\'nin yüzde 75\'inin tamamlandığını aktaran Şahin, \"Su borusu yatırmak için tünel açan yeni bir Türkiye, yeni bir Gaziantep var. Bu da çok önemli. Özellikle kayıp kaçakta; çünkü olmayan suyu bir de yolda kaybediyoruz. Döşediğimiz borularla kayıp kaçakta yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bu da çok önemli\" diye konuştu.

\'BİREBİR UĞRAŞIYORUZ\'

Kentteki bütün han ve hamamların restore edileceğini vurgulayan Şahin, \"Bütün hanlarımızı Vakıflar ile birlikte restore ediyoruz. Restore edilmeyen hiçbir han ve hamam kalmayacak. İpekyolu aksında bu çok önemli yoksa bunlar yok olup gidecek. Biz bugün bakmazsak tarihimiz, kültürel mirasımız yok olup gidecek. Şimdi Sabuncu, Pekmezci ve Yüzükçü hanlarını aldık. Nerede bir han varsa birebir uğraşıyoruz\" dedi.

Suriye\'deki gelişmelere de değinen Fatma Şahin, yeni projeler üretmek ve kenti daha çok tanıtmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Krizlerden doğan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

\"İki tercihimiz var. \'Zaten dibimizde savaş var, zaten bu kadar da derdimiz var, buna da gerek yok\' deyince içimize kapanacağız. Esas düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürme budur. Ama tam tersi daha çok üreterek, milli seferberlik ilan ederek, daha çok tanıtarak, daha çok çalışarak, bunu başarmamız gerekiyor. Her krizin fırsatları var. \'Risk eşittir rızık\' demezsek düşmanlarımızın istediğini yapmış olacağız, düşmanlarımızı güldürmüş olacağız. Buna müsaade edemeyiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Sinevizyondan detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

==================

KAŞ\'TA MAKİLİK VE ZEYTİNLİKTE YANGIN

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, makilik ile zeytinlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgenin sarp olması ve Kumluca\'da da yangının devam etmesi nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor.

Kaş\'a bağlı Bayındır Mahallesi\'ndeki makilik ve zeytinlikte, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, arazözlerle sevk edildi. Hava araçlarıyla Kumluca\'daki orman yangınına müdahale edilmesi nedeniyle Kaş\'ta yükselen alevlere 1 helikopterle müdahale edilmeye başlandı. Bölgenin sarp olması ve kara ulaşımının bulunmaması nedeniyle ekipler, yangına karadan müdahalede zorluk çekiyor. Rüzgarın etkili olması ise alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Bölgedeki ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya\'nın Kaş ilçesinde, makilik ile zeytinlikte çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına 10 arazöz, Fethiye\'den gelen bir yangın söndürme helikopteri, 50 orman işçisi ve 5 teknik elamanla müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

--------------

- Yanan bölgeden görüntü

- Helikopterin müdahalesi

HABER: Ahmet ACAR- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

========================

VALİ KARALOĞLU, İLK DERS ZİLİNİ ÖĞRENCİLERLE ÇALDI

ANTALYA\'da anaokulundan liselere 1629 okulda toplam 451 bin 656 öğrenci, 31 bin 741 öğretmen ders başı yaptı. Vali Münir Karaloğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı.

Antalya\'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni, Kepez İlçesi\'nde Gülgün- Nihat Ömür İlkokulu\'nda yapıldı. Törene Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Garnizon Komutanı Piy. Albay Tuncay Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever çift Gülgün- Nihat Ömür ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu açılış töreninde ilk ders zilini Vali Münir Karaloğlu ve öğrenciler birlikte çaldı. Sınıfları ziyaret eden Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri, öğrencilere hediyeler verdi. Öğrencilerin sıralarında kitaplarının hazır bulunduğunu gören Vali Karaloğlu, “Bizim zamanımızda böyle sıralarda ders kitapları ücretsiz olarak bulunmazdı. Kitapları alabilmek için sıraya girerdik, aylarca beklerdik kitap alabilmek için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

Kendi isimlerini taşıyan ilkokul ve ortaokul inşa ettiren Gülgün- Nihat Ömür çiftinin yeni yaptırdığı anaokulunun da açılışı gerçekleştirildi. Protokol tarafından açılışı yapılan anaokulunda Vali Münir Karaloğlu, hayırsevere çifte teşekkür etti. Karaloğlu, çifti plaketle ödüllendirdi. Bu okulların Türkiye\'nin geleceğinin dahilerini yetiştireceğini belirten Nihat Ömür, “Aydınlık geleceğimize vesile olacak bu eseri yaptırmaktan gurur duyuyorum. Eğitim demek memleketi sevmek demektir. Bugün açacağımız anaokulunun ülkemize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

Törende 2018-1019 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını ve başarılı geçmesini dileyen Vali Münir Karaloğlu, “Ülkemizin çok genç ve dinamik bir nüfusu var. En büyük avantajımız genç nüfusumuz. Ama nüfusumuzun genç olması tek başına bir mana ifade etmiyor. Eğer nüfusumuzu eğitebilirsek, çağın gereklerine göre bilgi ve teknikle donatabilirsek işte o zaman genç nüfus avantaj olacak. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bütün kamu kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz hepimiz el birliğiyle Türkiye\'de eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Öncelikle eğitimin fiziki altyapısını son 15 yılda önemli ölçüde düzelttik. Sınıflardaki mevcudu düşürdük. Bu sadece kamu bütçesiyle değil. Antalya\'da olduğu gibi ülkemizin dört bir tarafında gönlü zengin hayırseverlerimizin katkılarıyla yeni derslikler, yeni okullar, yeni eğitim alanları oluşturuldu\" dedi.

Türkiye\'de hayırseverlerin en çok okul yaptırdığı ilin Antalya olduğunu belirten Milletvekili Mustafa Köse, “En güzel hayır. Eğitime çok büyük önem veriyoruz. Son 16 yılda 288 bin derslik yaptık ve her yıl eğitime en yüksek bütçeyi ayırıyoruz. Bu yıl da 92.5 milyar lirayla bütçeden en büyük payı yine eğitime ayırdık. Ama sadece eğitime kaynak aktarmak yetmez, bu öğrencilerimizin iyi eğitilmesi, iyi öğretilmesi ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesi önem arzeder\" dedi. Bu yola destek veren herkese teşekkür eden Köse, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya\'nın 1629 okulda, 451 bin 656 öğrenci, 31 bin 741 öğretmenle, devletin ücretsiz sağladığı 4 milyon kitapla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyledi. 2019\'da hedeflenen tekli eğitime geçme konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Arslan, bu yıl liselere geçiş sisteminde 30 bin 413 öğrencinin tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarına yerleşerek yüzde 97.7 oranında öğrencinin istediği ortaöğretim kurumuna yerleştiğini dile getirdi. Antalya\'da çocukların ve gençlerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, bilimsel projelerle kişisel gelişimlerini de desteklediklerini kaydeden Arslan, bu yıl akıllı tahtalarda da yerli işletim sistemi Pardus\'un Antalya\'da ilk olarak kullanımına başlandığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Vali ve hayırsever çiftin görüntüsü

Katılımcıların görüntüsü

Halk oyunları gösterisi

Vali hayırsever çifte plaket vermesi

Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

Protokol üyelerinin öğrencilerle ilk zili çalması

Protokolün sınıflarda öğrencilere hediye vermesi

Detaylar

455 MB -- 04.06 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

===================

HATAY’DA 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

HATAY’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının açılışı Hatay Valisi Erdal Ata’nın ilk ders zilini çaldığı Haydar Mursaloğlu İlkokulu’nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Hatay genelinde yaklaşık 400 bin öğrenci ilk ders zilinin çalmasıyla ders başı yaptı.

Eğitimin bir sağlıklı iklim işi olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan programda yaptığı konuşmada; “Eğer siz eğitimde sağlıklı bir iklim oluşturabilirseniz başarıyı yakalayabilirsiniz. Biz ilimizde bu iklimi hep birlikte tesis ettik ve bu sayede ilimizin eğitim başarı grafiği her geçen sene daha da yükseldiö dedi.

HATAY’DA 400 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon, Hatay\'da ise 400 bin civarında öğrencinin ders başı yaptığını belirten Hatay Valisi Erdal Ata şöyle konuştu:

“Eğitim, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen etkenlerden biri, belki de en önemlisidir. Bir ülkenin gelişmesi ancak bilim, sanayi, sağlık, ulaşım, sanat gibi her alanda topyekûn bir kalkınmayla mümkündür. Eğitim de bu kalkınmanın lokomotifi gibidir. Gelecekte bilimde teknikte daha ileri gitmek, sağlıkta, ulaşımda daha kaliteli bir hizmet almak, sanatta, sporda dünya çapında değerler ortaya koymak istiyorsak; bugün geleceğimizi şekillendirecek o insanları iyi yetiştirmeliyiz.ö

Konuşmaların ardından Vali Ata, öğrenciler ile birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çalarak ders yılının açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Okuldan genel görüntü

-Vali Erdal Ata’nın karşılanması

-Saygı duruşunda protokolden görüntü

-Öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterilerden genel ve detay görüntüler

-İl Milli eğitim Müdürü Karahan’ın konuşması

-Salondan genel görüntü

-Vali Ata’nın konuşması

-Vali Ata’nın sınıfları gezmesi

SÜRE: 02.41 BOYUT: 301 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

=======================================

BESNİ\'DE OTOMOBİL KUNDAKLANDI

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece Hasan Tütün mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ali Kayaardı’na ait park halindeki 01 KP 834 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Aracın yandığını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobildeki yangına müdahale edip söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olay yerinde ilgili inceleme yapan polis, aracı ateşe veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kundaklanan araç

- İtfaiyenin yanan araca müdahalesi

- Yanan araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB