DHA YURT BÜLTENİ 16

AK PARTİ\'Lİ TURAN: TÜRKİYE\'Yİ UŞAK GİBİ GÖRMEK İSTEYENLERE, HAK ETTİĞİ CEVAP VERİLİYOR



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Türkiye\'nin egemenliğini artık kabul etmek istemeyen, uşak gibi görmek isteyen insanlara, Türkiye hak ettiği cevabı veriyor\" dedi.

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesindeki köylerde dün elma üreticileriyle buluşan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bugün de öğretmenevinde partililer ve STK temsilcileriyle görüştü. Kaymakam Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı AK Parti\'li Sadettin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz de Bülent Turan\'a eşlik etti.

Türkiye\'de ekonomik kriz olduğuna yönelik söylemleri eleştiren AK Parti\'li Turan, \"Dün Bayramiç\'te elma tarlasını ziyaretimde \'Üretene kriz yok\' dedim. Bugün sol tandanslı bütün gazetelerde tiye alarak, dalga geçmeler var. \'Kriz yok, diyorlar\' diye espriler var. Bir daha söylüyorum; üretene kriz yok kardeşim. Ben dün tarlaları gezdim. Elma para ediyor mu bu sene? Ediyor. Pazar var mı? Var kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum; 2008 yılında o zamanki başbakanımız \'Teğet geçecek\' dediğinde krizi herkes dalga geçti. Ama kaptan sağlamdı, ekip sağlamdı. Yunanistan battı. Bulgaristan sıkıntıya girdi. Buna rağmen kriz Türkiye\'den teğet geçti. Krizin tek göstergesi dolar değildir. Ekonominin tek girdisi dolar değildir, döviz değildir. Üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız, dövize bakacaksınız\" diye konuştu.

\'KÖTÜ KOMŞU, BİZİ MAL SAHİBİ YAPACAK\'

Ekonomik verilerin birçok değerle birlikte tartıldığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

\"Bizim döviz kaynaklı sorunumuz var mı? Var; ama size bir şey sorayım. Dövizden kaynaklı bir sorun 3 ay önce niye yoktu? Ne oldu da yıkılan ne vardı da döviz bu kadar arttı? Deyin ki bana \'Şuradan borç aldınız\', deyin ki bana \'Şu yatırımı durdurdunuz\'. O yüzden var mı bu sorunun bir cevabı? Türkiye borçluymuş. Borç oranımız gelişmiş ülkelerden çok daha iyi. Ama borçluysak dün de borçluyduk, bugün mü oldu? Cari açık fazlaymış. Arkadaş dün de fazlaydı. Eğer bu kriterse ki her sene kapanıyor borcumuz, yeni bir şey yok. Ama Türkiye\'nin egemenliğini artık kabul etmek istemeyen, uşak gibi görmek isteyen insanlara; Türkiye, hak ettiği cevabı veriyor. Uşak gibi görünen Türkiye, çok geride kaldı artık. Bu sorun, göreceksiniz bölgesel ittifakların, bölgesel farklılıkların daha çok işine gelecek. Hani bir laf var ya \'Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış\' göreceksiniz Türkiye üretimini, ekonomisini, ihracatını tekrar ayağa kaldıracak. Tabiri caizse bu kötü komşu, bizi mal sahibi yapacak.\"

AK Parti\'li Turan, daha sonra beraberindekilerle birlikte pazarı dolaşıp, esnaf ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Bülent Turan\'ın öğretmen evinde yaptığı konuşmadan görüntü.

- Pazar yerinden Bülent Turan\'ın vatandaşlar ve esnafla sohbetinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

=================

Motosikletin küçük çocuğa çarpma anı kamerada

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin 4 yaşındaki Deniz Elmas\'a çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Küçük Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Turan Mahallesi\'nde meydana geldi. Oyun oynadığı kaldırımdan bir anda karşıya geçmek için yola fırlayan Deniz Elmas\'a, İbrahim Coşkun (15) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın ardından Coşkun motosikletiyle olay yerinden kaçarken, ayağından hafif yaralanan küçük Deniz babası Abdullah Elmas (34) tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, Coşkun\'un ise emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Motosikletin çocuğa çarpma anı

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

======================

ECE YAŞAMA TUTUNABİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR



MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde 5 yıldır, ender olarak kemiklerde görülen bir kanser türü olan \'Ewing Sarkomu\' nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi gören, ancak sağlığına kavuşamayan Ece Küçükçelen (19), alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanabilmek için Facebook sayfasından paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısı sosyal medyada kısa sürede yayılan Küçükçelen\'in durumuyla ilgili Fethiye Kaymakamlığı da inceleme başlattı.

Fethiye\'nin Taşyaka Mahallesi\'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Küçükçelen\'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen\'e, Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan \'Ewing Sarkomu\' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen\'e, 4 yol boyunca yapılan tedavilere rağmen sağlık durumunda bir gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Yine durumda bir değişiklik olmazken 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.

Bunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen\'in Facebook sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, \"5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu an da akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir\" dedi. Küçükçelen\'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası oluşturuldu.

\'KULLANACAĞIM İLAÇLAR ÇOK PAHALI\'

Üç kardeşi bulunan Ece Küçükçelen, \"Bağışıklık sistemim bozuk olduğu için kanser oldum. Sadece kemoterapi yanlış. Sadece hücreye yönelik bir çözüm oluyor. Hastalığım için bazı ilaçlar kullanmak gerekli. Tedavi için kullanacağım ilacın fiyatı 15 bin TL. Vücudumda kaç tane tümör var onu da bilmiyoruz. Çok nadir gözüken bir hastalık olduğu için normal kanser tedavileri doğru olmuyor. Bağışıklık sistemimi düzeltmemiz gerekiyor. Sadece kemoterapi yetersiz kaldı. Alternatif tedavi yöntemlerine başvurmam şart, yardım bekliyorum\" diye konuştu.

KAYMAKAMI ŞAHİNER: KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Sosyal medyadan hızla yayılan yardım çağrısı üzerine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de harekete geçti. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri Küçükçelen ile görüştü. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, \"Ece Küçükçelen\'in son evrede olan Ewing Sarkomu tanısı var. Radyo terapi ve kemoterapi alıyor. Bir ay önce radyoterapisi yapılmış. Ece kemoterapiyi kabul etmiyor. Kendisi bir araştırma yaparak, Antalya\'da özel bir hastanede farklı yöntemlerin kullanıldığı bir tedavi olduğunu duyuyor ve onu yaptırmak istiyor. Birimlerimiz konuyu araştırıyor. Kemoterapi ve radyoterapisi için devlet gerekli yardımı yapıyor. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Ece Küçükçelen fotoğrafları

-Ece Küçükçelen\'in osyal medyadan yaptığı çağrı

-Ece Küçükçelen ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

============================

PKK ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

TERÖR örgütü PKK lehine Avusturya\'da faaliyet gösteren derneklerde sorumlu olduğu tespit edilen D.Ç., İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan Avusturya\'ya gitmek isterken yakalandı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İzmir Bölge Başkanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında, Avusturya\'da bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyet gösteren derneklerde sorumlu olduğunu tespit ettiği D.Ç\'nin, bu ülkeye gideceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adnan Menderes Havalimanı\'nda önlem alan ekipler, bugün saat 18.00 sıralarında Avusturya\'ya gitmek üzere uçağa binmek için gelen D.Ç.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan D.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Şüphelinin havalimanından çıkarılışından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

===========================