DHA YURT BÜLTENİ 16

BAKAN MEHMET ERSOY İZMİR\'DE PARTİLİLERLE BULUŞTU

İzmir\'de, Bornova Kültür Merkezi\'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı\'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve diğer partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy\'un turizm sektörü için büyük bir kazanç olduğunu dile getiren İl Başkanı Şengül, turizmde fark yaratılacağını söyledi.

KOKU SORUNUNA ÇÖZÜM

Şengül, Bakan Mehmet Nuri Ersoy\'un geçmişte kendi emekleriyle, sıfırdan kurduğu firmaları turizm sektörüne kazandırdığını hatırlatarak, \"Yeni kabinenin en önemli özelliği inanılmaz hızlı olmamız. Sorun tespit edildiğinde hızla çözülüyor. İzmir\'de de Büyükşehir Belediyesi\'nin geçmişten kalan sorunları vardı. Şimdi adeta işi gücü bıraktık, Büyükşehirin sorunlarına yöneldik. Ama bu sorunlar hepimizin sorunları. Siyasi çekişmelere aldanıp güzel İzmir\'in birçok sorunla baş başa kalması yazık olurdu. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen koku sorununu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. En kısa sürede birlikte çözeceğiz. İzmir ile ilgili önümüzdeki dönemde çok güzel projelere imza atacağız\" dedi.

\"TURİST SAYISINI İKİYE KATLAYACAĞIZ\"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy da parti binasında yaptığı konuşmada İzmir\'e verdikleri özel öneme dikkat çekti. Yerel seçimlerin yapılacağı tarihe kadar İzmir\'e sık sık geleceğini vurgulayan Bakan Ersoy şunları söyledi:

\"Sorunları yakından görüp çözüm üreteceğiz. İzmir çok önemli bir turizm destinasyonu. Çeşme ve Alaçatı ülkemizin en önemli turizm cennetlerinden. Ticaret hayatımda da buradan düzenli olarak gemi kaldırmaya devam ediyoruz. 5 yıllık programla İzmir\'e gelen turist sayısını ikiye katlayacağız. İzmir\'in çok büyük potansiyeli var. Mart ayında seçimlerde başarılı olursanız İzmir\'in yolu daha da açılır. Seçim sonuçları bizim açımızdan zaferle taçlanırsa daha güzel çalışmalar yapılacak. Çünkü ortak politikalar üretmek daha kolay olacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün konuşmasından görüntü,

- Bakan Mehmet Nuri Ersoy\'un konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

==========================

ÇANAKKALE\'DE 67 AFGAN KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen, yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdürüyor. Ekipler, Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisine, zeytinliklerin arasında bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 Afgan kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, 3 minibüsle Gülpınar Jandarma Karakolu\'na getirildi. İşlemlerinin ardından 67 Afgan kaçak, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

==========

O KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 30 yaşındaki Nihal Kasapoğlu\'nun park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulması ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsünün üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdiği o anların, yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, görüntülere incelenmek üzere el koydu.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi\'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, geçen 4 Eylül\'de saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu\'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Fatih Camii yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik\'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu\'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu\'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi\'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu. Kasapoğlu, ertesi gün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen törenin ardından Gül Camisi\'nde kılınan namaz sonrası

Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülüp toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeşye sevk edilen kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanırken, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan acı kazadan 3 gün sonra Kasapoğlu\'nun feci ölümünün yakındaki bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis incelemek üzere görüntüleri aldı. Kasapoğlu\'nun bisikletiyle kamyonetin kapısına çarpıp, yola düşmesi ve üzerinden bir servis midibüsünün geçmesi açık görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

==============================

BAKKALI ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI AYHAN Ç. \"NAMUS DAVASI\"

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Murat Yağcı\'nın (45) katil zanlısı Ayhan Ç. (39) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cinayet zanlısı Ayhan Ç, adliyeye çıkarıldığı sırada, \"Kötüler cezasını çekecek. Namus davası. Kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok\" dedi.

Olay, dün 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi\'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı\'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen saldırının yaşandığı yere geldi. Polis, kaçan şüpheli Ayhan Ç.\'yi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde yakaladı. Bakkalı bıçaklayan şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise cadde üzerindeki bir elektrik panosunun yanında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murat Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZANLI AYHAN Ç. \"NAMUS DAVASI\"

Yapılan soruşturma kapsamında Katil Zanlısı Ayhan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıya çelik yelek giydirildiği görüldü. Ayhan Ç. adliye girişinde basın mensuplarının sorularına \"Kötüler cezasını çekecek. Namus davası. Kötülerin bu dünyada yaşamaya hakkı yok\" diye yanıt verdi. Ayhan Ç. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Öldürülen bakkal Murat Yağcı ise ikindi namazının ardından Büyük Cami’de kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlının adliyeye çıkarılması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-

(131 MB HD Görüntü)

=============================

\'AKILCI İLAÇ\' KULLANIMI İÇİN 83 MİLYON SU ŞİŞESİNE ETİKET YAPIŞTIRILDI



BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların \'akılcı ilaç\' kullanımına dikkat çekmek için \'Halk Sağlığı Sokağı\' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, su firmasının, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için piyasaya sürdüğü, üzerinde, \'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun\' yazılı etiketin olduğu suların tanıtımı yapıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmek için başlattığı, \'Halk Sağlığı Sokağı\'nın 3\'üncüsünü merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı\'nda gerçekleştirdi. Burada kurulan stantları gezenlere, bilinçsizce kullanılan ilaçlar, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yanı sıra kanser, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, uyuşturucu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ile organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü\'nün, su firması ile yaptığı toplam 83 milyon 0,5 litrelik su üzerine yapıştırılan, \'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun\' yazılı suyun tanıtımında konuşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Dünya Sağlık Örgütü\'nün verilerine göre ilaçlarımızın yüzde 50\'sinden fazlasının uygunsuz yazıldığı veya temin edildiğini söyledi. Bu nedenle hastaların büyük bölümünün ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmadığını ifade eden Akan, \"Biz, ilaçlarımızı doğru ve uygun bir şekilde kullanmayı öneriyoruz. İşte bugün de bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğümüz, su firması ile yaptığı iş birliği kapsamında 83 milyon adet yarım litrelik su şişelerinin üzerine, \'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun\' yazılı etiket yapıştırıp piyasaya sürdük\" dedi.

Daha sonra söz alan su firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demiray ise, böyle bir projede yer aldıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Halk Sağlığı sokağından detaylar

-Vatandaşlar bilgilendirilirken

-İl Sağlık Müdürü Özcan Akan açıklama

-Özcan Akan stantları gezerken

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-