DHA YURT BÜLTENİ 16

Bacakları yakılan kediyi evine alıp tedavi etti

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Edip Uran sokakta perişan halde bulduğu, bacaklarının yakıldığını söylediği kediyi evine alıp, kremler sürerek tedavi etti.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak\'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Edip Uran arada sırada beslediği sokak kedisini yaralı halde buldu. Bacaklarında yanıklar oluşan kediyi eve götüren Edip Uran, kedinin yanan bölgelerine çeşitli yanık kremleri sürüp tedavi etmeye çalıştı. Kedinin evlerinin önüne yanmış bir şekilde geldiğini söyleyen Edip Uran, \"Bu sokak kedisi ara sıra bizim bahçeye geliyor. Ben de arada bir bu kedi ve başka sokak kedilerine yemek veriyordum. Bu kedi yaklaşık 1 hafta önce kayboldu. Camdan sesini duyunca baktım. Hayvanı perişan halde bulduk ve buraya sürüklenerek gelmiş her tarafı yanmış. Eve alıp ilaç ve kremlerle tedavi etmeye çalıştım.\" dedi.

\'KEDİNİN YANMADIK YERİ KALMAMIŞ\'

Bir kedinin daha yandığını ancak kendilerine yanaşmadığını belirten Edip Uran, \"Bunu yapan mutlaka birileri var. Aynı şekilde bir kedi daha var, o biraz daha yabani olduğu için yanımıza alamadık. Ön ayakları ve suratı yanmış bir şekilde bizden kaçtı. Keşke kimin yaptığını bilsek ama bilmiyoruz. Bu bizim gördüğümüz sadece demek ki bu semtte hayvanlarla uğraşan birileri var. Bununla nasıl mücadele edilir ve nereden başlanır bilemiyorum. Bu kedinin arka bacakları tamamen, ön bacağının birinin yarısı, kulakları ve bıyıkları yanmış. Hayvanın yanmadık yeri yok. Benim tedavim yetersiz kalıyor. Mutlaka bir veterinere götüreceğim. Burada bizim beslediğimiz kediler kayboluyordu. Bu durumu site yönetimine bildirdim. Orada ki arkadaşlar böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bu konuşmadan yaklaşık bir hafta sonra bu olay meydana geldi.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kedinin yanan bölgelerinden görüntüler

-Kediyi bulan Edip Uran ile röp

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ

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Kars’ta hırsızlar çobanın hayatını kararttı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS’ın Akyaka ilçesinde çoban Tekin Toptaş’ın yükümlülüğündeki hayvanlar, 22 gün önce yaylada çalındı. Hırsızlar ve hayvanlar bulunamayınca, çoban Toptaş, kendine ait 12 büyükbaş hayvanını hayvan sahiplerine ödemek zorunda kaldı. Çalıştığı ücreti de alamayan çoban, çocuklarıyla birlikte ortada kaldı. Çoban Tekin Toptaş, devlet yetkililerinden hırsızların ve hayvanların bulunmasını isterken hırsızlara da seslenerek hayvanları getirmelerini istedi.

Olay, Akyaka’nın Göydağı yaylasında geçen 10 Ağustos gecesi meydana geldi. 4 kişiye ait 16 büyükbaş 9 adet buzağı olmak üzere toplam 25 adet hayvan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece yarısı çalındı. Hayvanlara bakmakla yükümlü olan 7 yıllık çoban Tekin Toptaş (37), hayvanların çalındığını sabah saat 04.00’de uykudan uyanınca fark etti. 50 metre uzaklıktaki Akyaka’nın Yukarı Yaylası’ndaki eve giderek atını alıp arazide aramaya çıktı. Bir yandan da telefonla akrabalarını ve Arpaçay Koçköy Jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesiyle birlikte 3 gün 3 gece sıkı bir arama yapıldı. Her hangi bir ize rastlanmaması üzerine jandarma ekipleri aramayı çevre ilçe ve köylerde de sürdürdü. Bunca arama ve çalışmaya rağmen her hangi bir sonuç alınamadı.

ÇOBANIN ÇARDESİZLİĞİ

En büyüğü lise öğrencisi en küçüğü ilkokul öğrencisi 3 çocuğu olduğunu belirten çoban Tekin Toptaş, çaresiz kaldığını bildirdi.

Akyaka ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde yaşayan Tekin Toptaş, \"Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfı\'ndan 6 yıl önce 33 bin TL borçlanarak 4 büyükbahş hayvan aldım. 6 yıl içinde bu hayvanların sayısını 12’ye çıkardım. Hırsızlık olayından sonra hayvanlar bulunamayınca çalınan 25 adet hayvanın 4 sahibine bana ait 120 bin TL tutarındaki 12 ineği vermek zorunda kaldım. Hayvan sahipleri yıllık çalışma bedeli olan 25 bin TL tutarındaki çobanlık ücretimi de hayvanların bedeline sayıp ödemedi. 3 çocuk okutuyorum. Tüm geçimim bunlardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum Allah rızası için hayvanları getirsinler hayvan sahiplerine teslim edeyim onlarda benim hayvanlarımı bana iade etsinler. Çalışma ücretimden de oldum. Hayvanlarımdan da oldum. Şu anda işim de gücüm de yoktur. Tamamen çaresiz kaldım\" dedi.

Tekin Toptaş\'ın eşi ev hanımı Kamer Toptaş da, “Maddi ve manevi mağduriyetler yaşadık. Mal sahiplerine karşı da mahcup olduk. Her yönden mağduruz. Devletin gücünü görmek istiyorum. Hırsızların bulunması tek isteğim. Bu şekilde olmamalıydı. Hiçbir ip ucuna rastlanmadı. Soruşturmanın derinleştirilmesini istiyorum. Öğrenci kızım dersane istiyordu. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dersleri de çok iyi. Tek isteğim onların eğitimine katkıda bulunmaktı. Devlete seslenmek istiyorum; bu kadar kolay olmamalı bu işler. Bu iş çok uzadı. Benim çok umudum vardı ama hiçbir ip ucuna rastlanmadı. 18 yılda alın teriyle biriktirdiklerimizin hepsi gitti\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Akyaka ilçesine giriş detayı

Tekin Toptaş’ın konuşması

Kamer Toptaş’ın konuşması

Evin önünden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

516 MB – 5 DK 20 SN

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Şeker Piliç\'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası\'nın oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, mahkemenin 2015 yılında iflasına karar verdiği Şeker Piliç fabrikasının 1625 parselde bulunan kesimhane ve idare binası, ipotek alacağına karşılık Garanti Bankası A.Ş.\'nin oldu.

Türkiye\'nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Şeker Piliç\'in, 2015 yılında iflasına karar verildi. İflas sonrasında Bandırma\'daki fabrika, 30 milyon lira bedelle satılığa çıkarıldı. Daha önce yapılan 2 satışta da fabrika için alıcı çıkmadı.

Bandırma 1\'inci İflas Müdürlüğü, bu kez tesisi kesimhane ve idare binasının bulunduğu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfındaki taşınmazı ayrı ayrı satışa çıkardı. Bugün 1\'inci İcra Dairesi mezat salonunda yapılan ihaleye sadece ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası A.Ş. katıldı. Toplam 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binası 18 milyon 72 bin 165 liradan satışa çıkarıldı. Garanti Bankası, başlangıç fiyatı olarak 9 milyon 750 bin lira fiyat verdi. Başka fiyat teklifi olmayınca, kesimhane ve idare binası ipotek bedeli karşığında Garanti Bankası’nın oldu. 4’üncü kez satışa çıkarılan ve 14 milyon 338 bin 666 lira bedel biçilen 53 bin 18 metrekarelik arsaya ise alıcı çıkmadı ve satış düştü.

İŞÇİLERE ÖDEME YAPILAMAYACAK

Şeker Piliç tasfiye memuru Av. Volkan Gözükara, Garanti Bankası’nın ipotek alacağına karşılık taşınmazı aldığını belirterek, bu satıştan herhangi bir ücret alınmadığını ve bu nedenle işçilere ödeme yapılamayacağını aktardı. Gözükara, “Bugün Şeker Piliç’in iki parselden oluşan fabrikalarının 3’ncü ihalesi vardı. Maalesef yine satışta başarılı olamadık. İki parselden biri Garanti Bankası’na alacağına mahsuben satıldı.1625 parseldeki eski kesimhane ve idari bina bölümü ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası’na 9 milyon 750 bin lira bedelle ihale edildi. Bu satıştan masaya kalan bir bedel maalesef olmayacak. Diğer parselimiz 1572 yeni kesim hane bulunan parselimize maalesef alıcı bulamadık. Satış düştü. İşçi arkadaşlarımıza satışı yapamadığımız için maalesef müjdeli bir haber veremeyeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde satışlarımız devam edecek, yine satmaya devam edeceğizödedi.

Gözükara, yeniden kıymet takdiri alınarak satışların icra üzerinden devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İhalenin ilanı

Avukat Volkan Gözükara\'nın açıklaması



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Mersin\'de dehşet: evde 3\'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (ek)

CESETLER DAMDAKİ YATAKLARDA BULUNDU

Mersin\'de 5 kişinin cesetlerinin, sıcak hava nedeniyle evlerinin damına serdikleri yataklarda bulunduğu öğrenildi. Mehmet Kaya (42), eşi Zehra Kaya (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya\'nın (5) cansız bedenleri, yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Komşuları Mehmet Kaya\'nın işsiz olduğunu, bazı dönemlerde eskicilik yaptığını söyledi.

Dün gece peş peşe silah sesleri duyduklarını belirten çevre sakinleri, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, bu yüzden sık sık sorunlar yaşadıklarını ileri sürdü.

Polis, olayda kullanılan tabancayı incelemeye aldı.

MERSİN/DHA

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Hırsız, parmak izi bırakmamak için arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı

DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde bir site içerisindeki daireye giren iki hırsızdan biri, parmak izi bırakmamak ve rahat tırmanmak için arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı. İlginç hırsızlık olayını güvenlik kamerası saniye saniye kayıt etti.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde bulunan Batıkent Sitesi\'nde bugün sabaha karşı ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Sitedeki bir blok\'un yanına gelen iki hırsız, girecekleri daireyi bir süre inceledikten sonra hırsızlardan biri ayağından çoraplarını çıkartıp diğer hırsıza verdi. Çorapları alıp eldiven gibi ellerine geçirin hırsız hem parmak izi bırakmamak hemde iyi tırmanmak için bu yöntemi kullandığı belirtildi. Arkadaşının yardımı ile 2\'inci kattaki daireye tırmanın hırsız, yaklaşık 5 dakika içeride kaldıktan sonra tırmandığı yerden atlayarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığın yaşandığı sarada evde oturan Ahmet Çelenk, yaşanan hırsızlık olayından sabah uyanıp kartlarını ve pantolununu yerde görünce fark ettiğini ve polise haber verdiğini söyledi. Bir miktar para ile kayıplara karışan hırsızlar, eve gelen polislerin inceleme yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların gelmesi

-Keşif yapması

-Çorap giymesi

-Tırmanması

-Genel görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Diyarbakır,(DHA)

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Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdü

MERSİN\'de Atilla A. (47), daire kapısının önünde tartıştığı ev sahibi Pakize Kurt\'u (62) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle\'deki 2 katlı binada meydana geldi. Altlı üstlü oturan Atilla A. ile ev sahibi Pakize Kurt arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kurt\'un daire kapısının önünde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Atilla A., yanında getirdiği bıçağı Pakize Kurt\'a art arda sapladı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Atilla A. ise kaçtı. Kurt\'un evinde bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan Pakize Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Atilla A. ile birlikte yaşadığı Yasemin K., polis ekiplerince Kazanlı Mahallesi\'ndeki sahilde gezerken, yakalandı. Gözaltına alınan Atilla A. ve Yasemin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet bina görüntüsü

-Zanlı çıkartılırken

-Zanlının birlikte yaşadığı kadının görüntüsü

-Zanlı polisler tarafından götürülürken

-Araçlar emniyetten çıkarken

-Genel ve detay görüntü

- Öldürülen kadının sağlık fotoğrafı

(131,20 MB) (SÜRE:1 dakika)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Yeni yapılan pazar yerini beğenmeyen pazarcılar eylem yaptı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde şehir merkezine uzak olduğunu iddia ettikleri yeni yapılan kapalı pazar yerini beğenmeyen yaklaşık 200 pazarcı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Pazarcılar, parti yöneticileri ile görüştü.

Gebze Belediyesi\'nin kararı ile semt pazarlarının Yavuz Selim Mahallesi\'ndeki kapalı pazar alanına taşınması kararı alındı. Pazarcı esnafına pazarların taşınmasıyla ilgili bildirim yapıldı.Kapalı pazar yerinin ilçe merkezine uzak olduğunu iddia eden yaklaşık 200 kişiden oluşan pazarcı esnafı, İzmit\'te AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Pazarcılar parti yöneticileri ile görüştü.

Pazarcılar adına konuşan Budak Gönen, \"Bizim pazar yerlerimizi biranda şehir dışına yaptılar. 4 tane pazar yerimiz vardı. Gebze çarşıda 4 ayrı noktada açılan pazarımız vardı. Şimdi bu pazarları toplayıp şehir dışında mezarlığın yanında yaptıkları kapalı pazara taşımak istiyorlar. Biz en başında inşaat başladığında bu işe karşıydık. Bizi yok sayıp yaptılar. Burayı Cuma Pazarı için yaptıklarını söyledi belediye yetkilileri. Bize göre uygun değil. Bir pazar yeri şehir dışında olmaz. Halkın yürüme mesafesinde olması gerekir. Esnafın eline bayram öncesi kağıt sıkıştırıp bayramdan sonra pazar yerlerinin taşınacağı söylendi. Böyle bir şey bizim gündemimizde yoktu. Biz sadece Cuma pazarının taşınacağını biliyorduk. Eğer kapalı alanda pazar açmaya zorlanırsak orada pazarlarımızı açmayacağız.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Pazarcıların görüntüsü

-AK Parti önünden detaylar

-Pazarcılar temsilcisi Budak Gönen ile röp

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT (DHA)