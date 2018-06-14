DHA YURT BÜLTENİ-16

1 - Suruç\'ta AK Parti\'lilere saldırı: 3 ölü, 9 yaralı (4)

VALİLİK: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Şanlıurfa Valiliği, Suruç\'ta eshafı ziyaret eden AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile beraberindeki gruba yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığını belirtildi. Olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

\"14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Hastane önünden görüntü

-Arbededen genel ve detaylar

Polisin müdahalesi

Olay yeri

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - Gölcük\'te HDP\'lilere saldırı: 5 yaralı



KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, stant açıp broşür dağıtan HDP\'lilere bir grup saldırdı. 5 partili aldıkları darbelerle yaralandı.

Gölcük Değirmendere Meydanı\'nda stant açıp broşür dağıtan HDP\'liler bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Grup ile HDP\'liler arasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında HDP\'liler saldırıya uğradı. Partililer aldıkları darbelerle yaralandı. Saldırıda bulunanlar partinin standını dağıttı. Polis olaylara müdahale etti. Yaralanan HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, partililer Emrah Durmuş, Baran Dönmez, Evin Işık ve Bülent Uyguner ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtarak olay yerinden uzaklaştırdı. Olayda yaralanan İl Başkanı Şahabettin Işık\'ın kalça kemiğinin kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Olay sonrasında hastaneye gelen HDP Kocaeli eski Milletvekili Ali Haydar Konca, hastane önünde yaptığı açıklamada, \"Bugünkü olay açık bir şekilde provokasyondur. Parti yetkilerimiz halkla görüşmeye, ziyaret etmeye başladığı sırada, sayıları 40-50\'yi bulan kişi çok açık bir şekilde saldırmış. İl Başkanımızın şu an kalça kemiği kırık. Diğer arkadaşlarımızın tedavisi sürüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay anından görüntüler

-Standın dağıtılması

-Yerdeki yaralıdan görüntü, burnu kanayan bir partili

-Yaşanan diyaloglar

-Slogan atanlar

-Hastane önünden görüntüler

-Detay

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

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3 - Simit satıcısının acı sonu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında kullandığı motosiklet ile kimyevi madde yüklü tankere çarpan 54 yaşındaki Sait Karatay olay yerinde yaşamını yitirdi. Karatay’ın ilçede simit satarak ekmek parasını kazandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bandırma\'da eşi ve bir çocuğunun geçimini simit satarak kazanan Sait Karatay\'ın bugün yeni satın aldığı elektrikli motosiklet ile Işıklar Kavşağı\'nda, Çanakkale istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki Sergen E. yönetimindeki 10 NM 210 plakalı kimyevi madde yüklü tankere çarpması sonucu meydana geldi. Kask taktığı öğrenilen Sait Karatay olay yerinde yaşamını yitirdi. Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesedin otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmesi sonucu açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü bilgisi. Görüntüler, 1406trafikkazası kodu ile Bandırma klasörüande

Görüntü dökümü

Olay yerindeng örüntü

Polisler olay yerined inceleme yaparken

Detaylar

Ölen kişinin fotğraflı

