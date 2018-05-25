DHA YURT BÜLTENİ-16

Çayda balık avlarken su seviyesi yükselince mahsur kaldılar



KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde balık avlamak isteyen 4 kişi, yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Keşiş Çayı\'nda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın\'ın Kumarlı Mahallesi\'nde iki ilçeyi birbirinden ayıran Keşiş Çayı\'na balık avlamaya gitti. Bir süre sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle suyun debisinin aniden yükselmesi sonucu 4 arkadaş mahsur kaldı ve bir ağacın dalına tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşların yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi. Bölgeye Kahramanmaraş ve Osmaniye\'den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Keşiş Çayı

- Çalışma yapan ekipler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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4 gün sonra evinde ölü bulundu



SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Nedim Çınar (61) evinde ölü bulundu.

Pamukova Turgutlu Mahallesi\'nde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Nedim Çınar\'ın yaşadığı eve yardım kolisi götüren akrabası, kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek evin penceresinden içeri girdi. Nedim Çınar\'ın öldüğünü gören yakını, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı, Nedim Çınar\'ın tahminen 3-4 gün önce ölmüş olabileceğini tespit etti. Çınar’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Sakarya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ / PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)

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