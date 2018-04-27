DHA YURT BÜLTENİ-16

Gaziantep\'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP\'te, 1 Mayıs\'ı bahane ederek terör örgütü PKK adına provakatif eylem hazırlığında olan ve devlet büyüklerine sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği saptanan 10 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde terör örgütü adına provakatif eylemler düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polislerce yapılan araştırmada sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG yanlısı, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapanların aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini saptadı. Bu saptamanın ardından savcılık kararıyla aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis, insansız hava aracı desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis, adreslerde yaptığı aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 49 kurşun ile dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulamasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnsansız hava aracı ile çekilen görüntüler

- Operasyona katılan ekipler

- Özel harekatçıların ev baskını

- Evde yapılan arama

- Ele geçirilen silahlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Gaziantep\'te 72 kilo eroin ele geçirildi

GAZİANTEP\'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şehrin giriş bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arandı. Polisin şüphe üzerine durdurarak eğitimli köpek yardımıyla arama yaptığı bir TIR\'ın dorsesinin gizli bölmelerindeki 27 torba içerisinde 72 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin durdurduğu TIR

- TIR\'da polisllerin arama yapması

- Eğitimli köpeğin arama yapması

- Ele geçirilen eroin

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. \'Terör örgütü kurma ve yönetme\', \'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak\' ve \'örgüt propagandası yapmak\' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel\'in güvenlik gerekçesiyle Malatya\'da yargılandığı davanın 8\'inci duruşması bugün görüldü. Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tuncel ve Kışanak katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel\'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeden görüntü

- Adliye tabelası

- Güvenlik önemleri

- Polis ve arabalarından detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Uluslararası Mezopotamya Mücevher Fuarı\'nda altından yapılan karpuz büyük ilgi gördü

DİYARBAKIR\'da, bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Mücevher Fuarı açıldı. Fuarda, 10 kilo altından yapılan ve maliyeti 2 milyon olan altın karpuz büyük ilgi görürken, fuar nedeniyle Diyarbakır\'a Irak, İran, Suriye gibi ülkelerden 200\'e yakın kuyumcunun geldiği belirtildi.

Diyarbakır Kuyumcular Odası ve Sedeks Fuarcılığın 2\'ncisini düzenlediği Uluslararası Mezopotamya Mücevher Fuarı açıldı. Fuar ve kongre merkezinde düzenlenen fuara, kuyumculuk, mücevher ve saat alanında üretici, toptancı ve ihracatçı 100\'den fazla firma stant açtı. Fuarın açılışına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, Sedeks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan, Irak, İran, Suriye Kuyumcuları ile 81 ilin kuyumcular oda başkanları katıldı.

Fuarda konuşan Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, Mezopotamya fuarının kentte yapılması oldukça önemli olduğunu söyledi. Fuarla ilgili çeşitliliğinin artması gerektiğini belirten Kaya, \"Bugün bu mücevher fuarının en önemli özelliği çok ender yapılan bir fuar, bunu Diyarbakır\'da yapmak ve her aya bir fuar sığdırmak bizim en önemli görevlerimizden biri olacak. Komşu il ve ülkelerle yaptığımız iş birliklerini bu fuarın Diyarbakır\'da yapılması en önemli etkenlerden biri oldu. Şimdi bundan sonra bu güç ve yapıyı yeniden koruyarak, daha modern, daha büyük kongrelerin yapılacağı yeni bir fuar alanına ihtiyacımız var. Artık fuar yapan kuruluş haline gelmemiz gerekiyor. Yalnızca Diyarbakır\'da fuar yapmakla yetinmeyeceğiz. Kuracağımız bir fuarcılık anonim şirketiyle , Sedeks, TÜYAP gibi fuarcılık şirketleriyle ortak yapılar oluşturarak artık bölge ülkelerine fuar ihraç edecek, yapacak bir konuma taşımamız gerekiyor\" dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır\'ı gezmenin, görmenin büyük bir kazanım sağladığını vurgulayarak, Diyarbakır\'ın huzur ve güven içerisine, ekonomik ve sosyal kalkınmaya da odaklandığını söyledi.

\"Diyarbakır\'ın geleceğe doğru yürüyüşünde şüphesiz hizmetler sektörü bu anlamda fuarlar çok önemli bir yer tutuyor\"diyen Vali Güzeloğlu, \"Bugün dünya ölçeğinde kurumsallaşmış bir çok kent fuarlarıyla öne çıkan ve yılda düzenlediği fuarlarla adeta ekonomik anlamda çok önemli katkılar sağlayan bir yere getirdiler. Belki o noktada geç kalmış olsak ta, hiç bir şey başlamamak kadar geç değildir. Bu yüzden Diyarbakır\'ı hem konumuyla, hem de taşıdığı dinamiklerle fuarlarla taçlanmış bir geleceğe doğru yürüyüşe konu etmemiz gerekiyor. Bu fuarların oluşumunun çoğalmasını ve ihtisas fuarlarıyla zenginleşmesini içtenlikle destekliyoruz. Bu mücevher başlığı altında düzenlenen fuarın katma değerinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu tip katma değeri yüksek alanlarda Türkiye\'nin marka, patent ve kendisine özgü özellikle telife konu hak ve mülkiyetle buluşmasının ayrıca gereğine inanıyoruz\" diye konuştu.

SEDEKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yerdan de, 2015 yılında Diyarbakır\'da Mezopotamya mücevher fuarının birincisini düzenlediklerini hatırlatarak, \"Bir fuarın yapılması için o kentin hazır olması gerekiyor. Biz gördük ki; Diyarbakır buna hazır ve bugün çok heyecanlıyız. Fuarımızın özelliği şu; Türkiye\'nin ikinci mücevher fuarı, bundan sonra inşallah bu organizasyonumuz gelenekselleşecek. Ve her sene Nisan ayında Diyarbakır\'da yut içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacağız. İlk gün olmasına rağmen tam gaz girdik, 200\'e yakın yabancı konuğumuz var. Irak, İran, Azerbaycan\'dan ziyaretçilerimiz var. Biz çok mutluyuz. Fuar sayesinde Diyarbakır\'ı da tanıma fırsatı bulacaklar\" dedi.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul ise, fuara yerli ve yabancı bir çok firmanın katıldığını belirterek, fuara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akkul, mücevher fuarının Diyarbakır\'a önemli bir katkı sunduğunun altını çizerek, kentte 5 büyük otelde yerli ve yabancı misafirleri konuk ettiklerini otellerde yer kalmadığını söyledi.

Fuar açılışının ardından Vali ve beraberindeki protokol mücevher stantlarını gezdi. Vali Güzeloğlu daha sonra 10 kilo altından yapılan ve maliyeti 2 milyon olan altından yapılan Diyarbakır karpuzunu gösterime açılışını yaptı.Mücevher fuarında, 1 Milyon 200 bin lira değerindeki altın elbise ile milyonluk takılar da büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

-Mücevher fuarından detaylar

-Mankenlerin takıları sergilemesi

-Altından elbise

-Açılışa katılan protokol

-Başkan Kaya\'nın konuşması

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Başkan Yerdan\'nın konuşması

-Başkan Akkul\'un konuşması

-Altın karpuzun açılışı

-Muhabir anons genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, (DHA)

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