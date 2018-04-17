DHA YURT BÜLTENİ-16

İLKOKULDA ÖĞRENCİYİ AMELİYATLIK EDEN TEKME

BURSA\'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4\'üncü sınıf öğrencisi B.G. (10), İnegöl Devlet Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Öğrencinin babası, oğluna öğretmenin tekme attığını iddia ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise B.G.\'ye kavga ettiği arkadaşının mı yoksa kavgayı ayırmak isteyen öğretmenin mi tekme attığını araştırmak için müfettiş görevlendirdi. Savcılık da soruşturma başlattı.

İznik\'te Çiçekçi İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi B.G., eve geldikten bir süre sonra fenalaştı. İddiaya göre, babası Burhan G.\'ye okulda göğsüne tekme atıldığını söyleyen çocuk, İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından B.G., İnegöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İç kanama geçirdiği belirlenen B.G., ameliyat edildi.

Baba Burhan G., oğluna, okulun ortaokul bölümünde görev yapan ve olay günü nöbetçi olan İngilizce öğretmeni H.C.\'nin (32) tekme attığını iddia etti. Burhan G., öğretmenin, \"Neden şımarık hareketler yapıyorsun?\" diyerek oğlunun göğsüne vurduğunu ileri sürdü. Burhan G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HASTANELİK EDEN TEKMEYİ KİM ATTI?

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. B.G.\'nin okulda bir arkadaşı ile kavga ettiğini belirten yetkililer, \"B. olay günü okulda bir arkadaşı ile kavga ediyordu. Nöbetçi öğretmen bu iki genci ayırdı. Bu sırada B.\'nin göğsüne tekmeyi kavga ettiği arkadaşı mı vurdu yoksa öğretmen mi, bu konu netlik kazanmadı. Müfettiş, tanıkları dinledikten sonra konu hakkında bilgi verecek. Öğretmen ise soruşturmanın sa ğlıklı yürütülmesi için açığa alındı ı\" ifadelerini kullandı.

Bu arada B.G. ise verdiği ifadesinde, \"Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi.. Göğsüne tekme ile vurdu. Benimde sırtım kaldırıma ççarptı. tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle çirkin öğretmen istimourum\" dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya İznik Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlandı

Görüntü Dökümü

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Öğrenci ile röp

Baba ile röp

Okulun dışardan görüntüsü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görüntüsü

Mehmet BULDU- Yavuz YILMAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)-

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ATANAMAYINCA İNTİHAR EDEN ÖĞRETMEN TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl geçmesine rağmen atanamayınca girdiği bunalım sonucu hap içerek intihar eden Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu 25 yaşındaki Merve Çavdar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sosyal Bilimler Öğretmenliği\'nden 2014\'te mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi. Dün (pazartesi) sabah evden \'iş bulmaya gidiyorum\' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti. Çevredekiler, Çavdar\'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çavdar\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çavdar\'ın babası Muhammet Çavdar ve anne Semiha Çavdar, çocuğunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesi bugün morgdan alındı. Cenaze önce Erbeyli Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Erbeyli Mahalle Camisi\'nde öğle kılınan namazının ardından Çavdar, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Merve Çavdar\'ın tabutunun başına kırmızı tülbent kondu. Baba Muhammet ve anne Semiha Çavdar günlük yevmiyeyle işlerde çalışarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağladığı öğrenildi. Merve Çavdar\'ın en büyük çocuk olduğu, kız kardeşi Buse Çavdar\'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde eğitim gördüğü, erkek kardeşi Hüseyin Çavdar\'ın ise lisede okuduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazede genel ve detay görüntüler,

- Merve Çavdar fotoğraf

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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BUNALIMA GİREN KADIN, 2 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU

BOLU\'da, bunalıma giren 40 yaşındaki Nazife Pazarlı 3 saat arayla 2 kez yüksek yerlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadının 2 olayda da ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Bolu\'da oturan Nazife Pazarlı ayrıldığı kocasının çocuklarını kendisine göstermemesi ve maddi sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kadın, ilk olarak D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde bulunan bir üst geçide çıktı. Üst geçitten yola sarkan kadın, yaklaşık 5 dakika boyunca elleriyle tutundu. Nazife Pazarlı, daha fazla dayanamayarak kendini yaklaşık 7 metre yükseklikten yola bıraktı. Ancak bu sırada çevreden olayı gören bir TIR sürücüsü, aracını üst geçidin altında durdurdu. Kadın, TIR\'ın dorse kısmına düşerek olaydan yara almadan kurtuldu.

İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Nazife Pazarlı, ilk intihar girişimden yaklaşık 3 saat sonra yeniden intihar girişiminde bulundu. Kadın, bu defa kent merkezindeki Belediye Meydanı\'nda bulunan Yukarı Çarşı mevkiinde inşaat halindeki alanın seyir terası olarak hazırlanan yüksek yerine çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikte korkulukların kenarında yürüyen kadını, işlek caddedeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olay yerine gelen polis ve inşaat işçileri kadını korkuluklardan uzaklaştığı sırada yakaladı. Nazife Pazarlı, sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadının üst geçitten sarkması

-TIR\'ın üzerindeki görüntüsü

-Kadının kent meydanındaki terasa çıkması

-Korkulukların kenarından yürümesi

-Polis ve inşaat işçilerinin kadını yakalaması

-Ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

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YOZGAT\'TA NAKLİYECİLER DESTEK BEKLİYOR

YOZGAT\'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde bulunan çimento fabrikasına hammadde taşıyan nakliyeciler, akaryakıt ücretini karşılayamadıklarını öne sürerek, yetkililerden çözüm bekliyor.

Saray Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Erbaş ve kooperatif üyeleri bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. Köylerinde bulunan çimento fabrikasının nakliye ihtiyacını karşılamak üzere 1978 yılında kooperatif kurduklarını belirten Mustafa Erbaş, \"1970\'li yıllarda çimento fabrikası kurulurken, köy halkı bir kuruş para almadan arsasını vermiştir. Yozgatlı gurbetçilerin parasıyla bu fabrika yapıldı. Bugün ise biz bu fabrikadan aldığımız işle kamyonlarımızın vergilerini dahi ödeyemiyoruz. Akaryakıta gelen zamlar nakliye fiyatına yansıtılmadı. Yetkililerden sorunu çözmeleri için destek bekliyoruz\" dedi.

\'KAMYONLARIMIZI SATIŞA ÇIKARDIK\'

Çimento fabrikasından nakliye işi alamadıklarını ve aldıkları işlerinde, akaryakıt ücretini dahi karşılamadığını iddia eden kooperatif üyeleri, \"Kamyonlarımızı satışa çıkardık. Araçlarımızın MTV\'sini, sigortasını ödeyemiyoruz. Devlete olan vergi borçlarımız birikti. Şimdi de Samsunlu, gemi mazotu kullandığı söylenen nakliye firmasıyla rekabet içerisine sokulmak isteniyoruz\" diye konuştular.

Görüntü dökümü:

-Kamyonlardan görüntü

-Açıklamalar

-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Polis kurşunuyla ölen Ekrem\'in annesi: Adalet yerini bulmadı



GAZİANTEP\'te, 31 Aralık gecesi \'Dur\' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan(16)\'ın annesi Naime Karakan, oğlunun ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasına tepki göstererek, \"Adalet yerini bulmadı\" dedi.

Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı\'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin \'Dur\' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobile kaçtı. Bu sırada polis memuru Hasan B., araca otomatik tüfekle ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, 13 gün sonra 14 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Hasan B. ise, başka bir birime atandı.

Karakan ailesi ve avukatı Nesrin Tuncel bugün düzenledikleri toplantıyla davanın seyrine tepki gösterdi. Tuncel, olayın ardından delillerin karartılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Olayla ilgili MOBESE ve polis araç kameralarına ait görüntülerin dava dosyasına girmediğini aktaran Tuncel şunları dedi:

\"Ekrem Görkem Karakan\'ın kullandığı araca ateş edilmesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybolan, geri vitesle giderek kavşakta kaldırıma çıkarak duran araçta, ön ve arka tekerler patlamıştır. Ön sağ teker tamamen eriyerek yok olmuştur. Aracın çekildiği otoparkta patlak tekerler ve eriyen teker yok olmuştur. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu deforme mermi çekirdekleri birbirinin aynısı değildir. Şüpheli polis memurunun yanında bulunan diğer memurların silahları toplatılıp ateş edilip edilmediği incelenmemiştir. Olay emniyetin uygulama yaptığı sırada olmasına rağmen olayı yine emniyetin soruşturması, delillerin toplanmasında, karartılmasında memurlarını koruma saiki ile hareket şüphesi uyandırmaktadır. Olayın geçtiği yer ana artel olmasına rağmen MOBESE kamera görüntüleri elde edilememiştir. Bozuk olduğu, çalışmadığı şeklinde bir cevap verilmiştir. En önemlisi uygulama noktalarında polis araç kameraları polisin işlemlerini ve polise yapılan mukavemetleri kayıt altına alır. Bu olayda neden bu kayıtlar ortaya çıkarılmıyor?\"

Anne Naime Karakan ise oğlunun ölümüne neden olan polisin serbest bırakıldığını ve adaletin yerini bulmadığını söyleyerek, \"Biz 4,5 aydır yaşamıyoruz. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu adalet değil, böyle adalet olmaz. Kendileri vurup öldürdüler, her şeyi örtbas ettiler. Polis bize yılbaşı gecesi unutamayacağımız bir acı yaşattı. Adalet yerini bulmadı. Hani benim oğlumun hayalleri, okulu, yaşamı hani nerede? O polisin görev yerini değiştirdiler, saklıyorlar. Daha da besliyorlar. Biz kimi kime şikayet edeceğiz ki?\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantının yapıldığı yer

- Avukat Nesrin Tuncel\'in konuşması

- Anne Naime Karakan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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Yedinci kattan atlayarak yaşamını yitirdi

İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir otoparkın yedinci katından intihar etmek için kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Onur P., hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Alsancak Polis Karakolu yakınlarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre Onur P., henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etmek için otoparkın yedinci katına çıktı. Buradan kendisini boşluğa bırakan Onur P.\'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Onur P.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Onur P.\'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Savcının cesedi incelemesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)