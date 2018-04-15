DHA YURT BÜLTENİ-16

Kılıçdaroğlu, muhtarlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay programının son ayağında Hatay Muhtarlar Derneği’nin 3. Olağan Kongresi’ne katılarak Hatay genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasilerin temel taşları olduğunu belirterek, CHP Grup toplantılarından birini, sadece muhtarların sorunlarına ayırma sözü verdi.

Antakya\'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun gücü ne kadarsa, demokrasinin de o kadar güçlü olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

\"Muhtarlık kurumunun güçlü olduğu ülkelerde demokrasi güçlüdür. Demokrasinin gücü, muhtarlık seçimlerinin rahat ve huzurlu bir ortamda yapılmasına bağlıdır. Sizin bağımsız bir kanununuz yok, önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamamız lazım. Seçimle gelen herkesin kanunu var ama muhtarların yok, peki neden yok? Olması lazım, isteyin, talep edin size sözüm söz, sizin mücadelenizi sonuna kadar destekleyeceğim. Muhtarların bağımsız bir yeri, binası olmalı ve bu bina tek tip olmalı, binayı gören herkesi orasının muhtarlık binası, muhtarın yeri olduğunu bilmeli. Bu binanın tüm yapım masrafları da genel bütçeden karşılanmalı.\"

Tüm muhtarları, muhtarların sorunlarının konuşulacağı CHP Grup Toplantısı\'na davet edeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, \"Sizin hepinizi davet edeceğim, bu toplantıya gelmenizi isterim, demokrasiye ve demokrasinin güçlenmesine inandığım için muhtarlık kurumunun güçlenmesi lazım. Muhtarlık kurumu güçlenirse Türkiye’de birlik beraberliğimiz güçlenir. Birlikte yaşamamız için nemli bir yolu aşmış oluruz. CHP’nin muhtarlık kurumu hakkındaki görüşlerini bir Salı toplantısında 1 saatimi buna ayıracağım hepsini size özetleyeceğim\" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantının sonunda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ile mahalle muhtarlarından bazılarına plaket ve başarı belgesi takdim etti. Kılıçdaroğlu toplantının ardından Antalya’ya hareket etmek üzere Hatay Havalimanı’ndan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılan muhtarlar detay

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

- Kılıçdaroğlu\'nun Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş ve çalışanlara başarı belgesi vermesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Antalya’da

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yarın Kemer’de gerçekleştirilecek İl Kadın Kolları Başkanları Eşgüdüm toplantısına katılmak üzere kente geldi. Hatay’dan havalanan özel uçakla saat 22.00’da Antalya Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu, VIP salonunda CHP\'li milletvekilleri Çetin Osman Budak, Devrik Kök, Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP’li ilçe belediye başkanları ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kemal aKılıçdaroğlu buradan VIP minibüsle Kemer ilçesinde konaklayacağı otele gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun çıkışı

- Kalabalıktan detay

- Kılıçdaroğlu\'nun araca binmesi

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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MUMF açılış konserini veren Matshikiza ve Karahan ikilisi büyüledi

MERSİN\'de, bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali\'nin açılış konserinde sahne alan Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan ikilisi, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konsere Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gazeteci İsmail Küçükkaya ve sanatseverler katıldı.

Kapalı gişe seslendirilen konser öncesi konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, \"Yaptığımız işe inanan, endüstri ve önemli sanayi işlerinin sadece yürütülemeyeceğini bilenler, kültür ve sanat olmadan olmayacağını bilenler var. Sanıyorum ki Ulu Önderimiz Atatürk\'ün sanat ve sanatkar olmayan toplumda yaşam olmaz deyişi gibi, saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Uluslararası kategoride Türkiye\'den dünyada listeye giren 5 festivalin biri biziz. O festivallerin arkasında holdingler var, bizim arkamızda ise halkımız var\" dedi. Konuşmaların ardından bu yılki festival ödülleri sahiplerini buldu. Festival Sanat Ödülü Devlet Sanatçısı Suna Kan\'a, Festival kent Ödülü Sümeroloğ Muazzez İlmiye Çığ\'a ve Nevit Kodallı Genç yetenek Ödülü keman sanatçısı Yiğit Karataş\'a takdim edildi. Konuşma ve ödül takdiminin ardından konsere geçildi.

Alkışlarla sahneye çıkan soprano Pumeza Matshikiza ile tenor Murat Karahan, seslendirdikleri eserlerle müzik severleri büyüledi. Solo ve düet olarak eser seslendiren ikili, sempatik tavırları ile Mersinlilerin gönlünü kazandı. Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının eşlik ettiği ikili, unutulmaz eserlere sesleri ile hayat verdi.

Konserin sonunda performanslarıyla göz dolduran sanatçılar, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kültür Merkezi dışından görüntüler

-Fuayeden görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı\'nın konuşması

-Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ\'a ödülü verilirken

-Devlet Sanatçısı Suna Kan\'a ödülü verilirken

-Soprano Pumeza Matshikiza\'nın performansı

-Tenor Murat Karahan\'ın performansı

-Seyircilerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

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