DHA YURT BÜLTENİ-16

TATVAN\'DA NEVRUZ KUTLAMASI

Bitlis\'in Tatvan ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen nevruz programı kutlandı.

Bitlis\'in Tatvan ilçesinde Fuar alanında,Valilikten alınan izinle HDP düzenlediği nevruz kutlamasına, HDP Bitlis Milletvekilleri Mizgin Irgat, Mahmut Celadet Gaydalı, HDP il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.Kutlamaya katılanlar arama noktalarından geçtinten sonra alana alındı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Nevruz programında konuşan

HDP\'li Gaydalı, Nevruz alanında kamera çeken polislere tepki göstererek,\"Alanda bulunan kameraların bir çoğu polis kemarası. Bugün burada konuştuklarımızı ileride bizlerin önüne getireceklerini iyi biliyoruzö dedi.

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ise, Kürkçe olarak başladığı konuşmasına Trükçe devam etti.Tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının hukuksuz şekilde yargılandığını dile getiren Irgat, hukuksuzluğun ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından nevruz ateşı yakıldı. HDP\'li Milletvekilleri ve vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin etrafında halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatvan Fuar alanından detaylar

-Halay çekenlerden detaylar

-Alana girenlerin üst araması yapılması

-HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı\'nın konuşması

-HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat\'ın konuşması

-Nevruz ateşinin yakılması

-Halaylardan detaylar

-Konser

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / Bitlis (DHA)

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Polis çift TOMA\'yı gelin arabası yaptı

EVLİLİK hazırlığı yaparken önce nişanlısının beylik tabancasının kazaen ateş olması sonucu yüzünden vurulan, ardından geçirdiği trafik kazasından yaralanan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ceren Ekinci, aynı şube görevli nişanlısı ları Taha Yasin Gül\'le dünya evine girdi. Çift, süsledikleri Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nı (TOMA) gelin arabası yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen nikah törenine, Taha Yasin Gül ve Ceren Ekinci çifti, gelin arabası olarak kullandıkları TOMA ile geldi. Meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına giren çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, , İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, “Ama törene TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştım” diye espri yaptı. Daha sonra çiftin nikahını kıyan Başkan Türel, üç çocuk sözü aldı.

BAŞLARINDAN ÇOK OLAY GEÇTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise genç çiftin başından bir yıl içerisinde filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini söyledi. Baharın başladığı Nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu belirten Vali Karaloğlu, \"Ceren sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin\'e çektirmen lazım” diye espri yaptı. Vali Karaloğlu, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu, ancak son bir yıl içinde yaptıkları gibi yaparlarsa her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini söyledi.

ARDI ARDINA TALİHSİZLİKLER YAŞADILAR

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise gelin ve damadın aynı polis okulundan mezun olduktan sonra, Antalya\'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde aynı gün göreve başladıklarını söyledi. Ceren Ekinci\'nin geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini dile getiren Uzunkaya, tedavisinin ardından görevine başlayan Ekinci\'nin iki ay sonra ise trafik kazasında ağır yaralandığını anlattı.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Damat Taha Yasin Gül ise yaptığı açıklamada, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını, çok mutlu olduğunu söyledi. Düğünlerinin çok değişik bir organizasyon olduğunu ve kendilerine de sürpriz olduğunu ifade eden Gül, \"Daha önce hep TOMA ile göreve gidiyorduk. Şimdi gelin arabası oldu, evleniyoruz. Çok farklı bir duygu\" diye konuştu.

Ceren Ekinci ise Vali Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Uzunkaya\'ya teşekkür etti. Emniyet Müdürü Uzunkaya ile Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak geline bilezik hediye etti.

NİŞANLISININ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE BAŞINDAN VURULMUŞTU

Ceren Ekinci, 22 Mayıs 2017 tarihinde sabah saatlerinde evine gelen ve aynı şube görev yapan nişanlısı Taha Yasin Gül’ün beylik tabancasını masaya koyduğu esnada ateş alması sonucu yerden seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Ekinci, ağustos ayında görevine geri dönmüştü.

GÖREVE DÖNDÜKTEN SONRA KAZADA YARALANDI

Ancak Ceren Ekinci, 4 Ekim 2017 tarihinde saat 20.30’da Dumlupınar Bulvarı yan yoldaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Görüntü dökümü:

TOMA’dan detay

Çevik kuvvet polisi çiftin TOMA içinde detay görüntüsü

Çevik kuvvet polisi çiftin TOMA içinde kameraya el sallaması

TOMA’nın konvoy eşliğinde hareket etmesi

TOMA sireninden detay

Çevik kuvvet polisi çiftten röp

Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel’in nikahı kıyması ve konuşma yapması

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın polis çiftin ölümden döndüğü olayları anlatması

Polis çiftin nikah pastasını kesmesi

Genel detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI – Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA) –

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Samsun\'da ki FETÖ davasında polislere ceza yağdı

SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 46’sı polis 47 kişinin yargılandığı davada 1 kişi sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilirken 46 kişi \'Darbeye teşebbüs\' suçundan 8 ile 9 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 45’i tutuklu, 1’i öğretmen 46’sı polis 47 kişinin yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşması sanık sayısı fazla olmasından dolayı Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Savunmalarında sağlık sorunları ve suçsuz olduklarını dile getiren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti Ali Demir\'i tahliye ederken, Ercan Demir, İsa Güngör ve ihraç edilen öğretmen Murat Yılmaz\'a 9 yıl 4 ay, 2\'si tutuksuz yargılanan 43 sanığa ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü dökümü

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-Ceza yiyen sanıkların cezaevi aracına binişi

-Cezaevi araçlarından detay

-Cezaevi araçlarının gidişi

-Adliyeden detay

(Süre: 01.30 dk) - (Boyut: 169.88 dk)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 3 yaralı (ek)

GENÇ KIZIN BABASI DA YARALANDI

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Elif Geldi\'nin hayatını kaybettiği kazada genç kızın babası İsa Geldi\'nin de yaralandığı belirlendi. Olay sırasında başından hafif şekilde yaralanan İsa Geldi\'nin de götürüldüğü Muradiye Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedaviden sonra taburcu edildiği öğrenildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada ortalığı savaş alanına çeviren doğalgaz patlaması bir eve ait güvenlik kameralarına yansıdı. Saatler 08.31\'i gösterdiğinde şiddetli bir patlamanın ardından ortalık toz bulutu içinde kalıyor. Ardından tek katlı ev enkaz yığını haline dönerken, hayatını kaybeden Elif Geldi de moloz yığınları altından çıkartılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Patlama anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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