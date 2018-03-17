DHA YURT BÜLTENİ-16

STRATEJİK ÖNEME SAHİP MEYDANKİ VE BARAJ BÖLGESİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

Afrin bölgesinin en stratejik öneme sahip bölgesi olarak değerlendirilen ve bölgenin su, elektrik ihtiyacını karşılayan Meydanki Barajı\'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girildi. DHA Muhabirinin de TSK desteğindeki ÖSO güçleri ile birlikte girdiği Meydanki bölgesinde hakimiyet tamamı ile sağlanarak terörist unsurlardan temizlendi.

ÖNCE MUHABBEBE KÖYÜ ALINDI

Afrin merkeze yönelik kuşatma operasyonları tüm hızıyla sürerken, TSK desteğindeki ÖSO güçleri de stratejik öneme sahip Meydanki Kasabası\'na şiddetli çatışmaların gölgesinde girdi. ÖSO güçleri ile birlikte önce Meydanki Kasabası\'nın hemen üst tarafında bulunan Muhabbebe Köyü\'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Afrin\'den kaçmayı başararak evlerine dönmeye çalışan sivil vatandaşların güvenliği nedeniyle, TSK Komando Birlikleri ve keskin nişancılarının desteğinde ÖSO son derece hassas bir operasyonla köye girdi. Köydeki terörist mevzileri havadan ve karadan sürekli olarak vurulurken, teröristlerin köyden kaçtığı anlaşıldı.

Ancak teröristler kaçarken bölgedeki tüm yollara ve birçok eve mayınlar ve el yapımı bombalarla tuzaklar kurdu. Teröristlerin, Muhabbebe Köyü girişinde kurdukları tuzakların patlaması sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

MEYDANKİ\'NİN ETRAFINDA BÜYÜK SİPERLER…

Meydanki Kasabası\'nın girişlerini toprak yığınlarıyla kapatan teröristlerin aynı zamanda tüm kasabanın etrafına büyük siperler kazdıkları görüldü. Meydanki\'nin girişindeki engeller, kurşun geçirmez araçlar ile kaldırılırken, ÖSO güçleri de kasabaya çatışmalar ile girdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar, Meydanki Kasabası ile Muhabbebe Köyünde akşam saatlerinde sonlandı. Meydanki Kasabası\'nı kuşatan ÖSO güçleri, geceyi önemli noktalarda nöbet tutarak geçirdi. Sonraki gün ise kasabanın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı. Bazı yollarda ve evlerde kurulan tuzaklar sonucu 1 ÖSO askeri hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

TERÖRİSTLER SİVİLLERİ ZORLA AFRİN\'E GÖTÜRMÜŞLER

Meydanki Kasabası\'ndaki sivillerin evlerinden zorla çıkarılarak Afrin\'e götürüldükleri de anlaşıldı. Kasabanın ele geçirilmesinin ardından Afrin istikametine doğru operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muhabbebe Köyü\'ndeki çatışmalar

Meydanki Köyü\'ndeki çatışmalar

Meydanki Kasabası\'nda sokaklardan görüntü

İrfan Sapmaz\'ın anonsları

ÖSO askerleri

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)

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Kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı



MUŞ\'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muş\'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:

-Hastaneden detaylar

-Ambulansların gelmesi

-Yaralıların taşınmasından detaylar

-Ambulanslardan görüntü

-Cesedin araçtan çıkarılma çalışması

-Çevreden detay görüntü

-Cesedin taşınması

-Yaralıların hastaneye götürülmesi

-Yaralıların sedyeyle taşınması

Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN / Eser AYDIN / MUŞ. (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Işık: PYD\'nin terör örgütü olması için Avrupa\'da eylem yapması mı gerekiyor?

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Avrupa Parlamentosu’nun kararıyla ilgili, \"PYD\'nin terör örgütü olması için illa Avrupa\'da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı\'nın ölmesi mi gerekiyor?\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'na yeniden seçilen Şemsettin Ceyhan ve yönetimini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, \"Türkiye\'ye yönelik milli bir tehdide karşı Türkiye\'nin harekete geçmesini birileri kabullenmeyecek. İstediğiniz kadar kabullenmeyin. Dün işte Avrupa Parlamentosu\'nun kararı aslında Avrupa Birliği\'nin gündemi iyi okuyamadığının ve bölgenin nereye doğru gittiğini iyi analiz edememesinin bir göstergesidir. Düşünün ki bir ülkenin sınırlarında o ülkeye karşı bir terör tehdidi var ve Türkiye bu kararın kaldırılması için harekete geçiyor. Avrupa, \'Bu harekatı durdur\' diyor. Neden durdurayım? PYD\'nin terör örgütü olması için illa Avrupa\'da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı\'nın ölmesi mi gerekiyor sizin PYD\'yi terör örgütü saymanız için. Bu kendi kafanızı kuma gömmekten başka bir şey ifade etmez. Eğer bugün benim istihbarat örgütüm var diyen bir ülke var ise PYD\'nin PKK\'nın Suriye kolu olduğunu bilmemesi mümkün değil. Nitekim 2 ay kadar önde ABD istihbarat örgütü CIA, Amerikan Kongresi\'ne gönderdiği raporda PYD\'nin PKK\'nın Suriye\'deki milis gücü olduğunu resmen ifade etti\" dedi.

Avrupa Parlamentosu raporuna da değinen Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle konuştu:

\"Biz o güne kadar hep söylüyorduk. Bunları biz söylediğimiz zaman ya kulak ardı ediyorlardı, ya da kulaklarının üzerine yatıyorlardı. Şimdi net olarak kendi istihbarat örgütleri ortaya koydu. Şimdi aynı noktada Avrupa\'daki ülkelerin istihbarat örgütleri PYD\'nin PKK\'nın Suriye kolu olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor, ama işlerine gelmiyor. Bu terör örgütleri öyle yapılardır ki bugün size şirin görünmek için farklı bir tavır sergilerken, yarın tehdidi size savurabilir. Onların terör örgütü sayılması için direk tehdidi size mi çevirmesi gerekir? Avrupa\'ya gelişmeleri okumakta zorlanıyor ki şu anda Avrupa\'nın ciddi temel sıkıntısı dünyayı okumada zorlanmasıdır. Ve karar vermede ciddi şekilde zorlanıyorlar. Bunun da bölge ve dünya barışı açısından olumsuz etkileri oldu. Dün, bu açıdan verdikleri kararı Türkiye\'nin kesinlikle kabullenmesi mümkün değildir. Bizim için yok hükmündedir. Ama üzücü olan bir tarafta terörle mücadele ediyoruz diye her konuşmanızda vurgu yapacaksınız, bir diğer yandan da Türkiye\'nin en meşru terör örgütü ile mücadelesini bırakın desteklemeyi, köstek olacak açıklamalar yapacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ama onlar isteseler de istemeseler de kendine ve bölgenin istikrarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak durumundadır. Şu anda da bunu yapıyoruz\"

Görüntü Dökümü

-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın salona girişi

-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması, detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli)

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