DHA YURT BÜLTENİ-16

Aşır Altınöz: Çorum’daki kaza, \'Yol Hipnozu\' kaynaklı

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen ve 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kazayla ilglii açıklamalarda bulunan Karayolları Yol Güvenliği, Araştırma ve Danışmanlık Proje görevlisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği üyesi Aşır Altınöz, kazanın otobüs sürücüsünün, ‘’Yol Hipnozu’’ olma ihtimalinden kaynaklandığını sandığını söyledi.

Trafik kazalarıyla ilgili eğitiminin büyük bölümünü ABD’de aldığını ifade eden ve Karayolları ile Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne proje hazırlayan Aşır Altınöz, bu görevinin yanı sıra Güvenli Sürücü Eğitimi veren kuruluşlara gönüllü olarak eğitim veriyor.

Çorum’un Osmancık İlçesindeki kazayla ilgili olarak da görüşlerini belirten Altınöz, 11 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı otobüs sürücüsünün ‘’Yol Hipnozu’’ na kapıldığından kaynaklı olduğuna söyledi.

Yol Hipnozu’nun sürücünün fiziksel durumuyla alakalı olduğunu söyleyen Altınöz, yola çıkan sürücünün iki buçuk saat sonra mutlaka 15-20 dakika esneme, gevşeme hareketleri yapıp dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Aşır Altınöz, dördüncü saatten sonra Yol Hipnozu’nun tekrar başlayacağını söyleyerek, ’’Bunu 4.5 saate çıkaramazsınız, eğer bunu yaparsanız, hipnoz zirve yapacaktır’’ dedi.

Yol Hipnozu olan sürücünün 15 dakika içinde önünde, arkasında ve yanında ne oluyorsa hiç birinin farkında olamayacağını, sürücünün gözlerinin açık olduğunu belirten Altınöz, \"Siz onun uyumadığını sanarak güvende olduğunuzu sanırsınız, ancak o hipnozludur. Sürücü hipnozluysa, hız ile bağlantısı kesilir, ne kadar hızlı gittiğini, öndeki aracın durduğunu veya gittiğini anlayamaz’’ dedi

Aşır Altınöz, Türkiye’de 9 bin duran araca çarpma kazalarının yaşandığını ve çoğunun da Yol Hipnozundan kaynaklandığını belirterek, bunun eğitimlerle sürücülere iyice anlatılması gerektiğini savundu.

Otobüs sürücülerinin bu konuda eğitimsiz olduğuna da değinen Altınöz, otobüs şirketlerinin de eğitim için yeterli bütçe ayırmadığını söyleyerek diğer sürücülere de bu konuda uyarıda bulundu. Aşır Altınöz, ‘’Emniyet Şeridinde durduysanız aracınızı yoldan alabildiğince sağa çekin, polis veya jandarmaya haber verilmesinin ardından aracı terk edin ve güvenli bir yerde bekleyin. Gece soğuk ve yağmurlu ise yoldan tamamen çıkın ve öyle bekleyin, Yol Hipnozu olan bir sürücünün mağduru olmayın’’ şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aşır Altınöz, hipnozu ve alınması gereken tedbirleri anlatırken

Haber:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta inşaatta göçük: 2 ölü, 5 yaralı/EK

Kahramanmaraş\'ta bir inşaatta beton dökülürken meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Küçük Sanayi Sitesi\'nde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katının betonu dökülürken, kalıp çöktü. Bazı işçiler, demir, kalıp tahtaları ve asmolenlerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından yaralı çıkarılan 6 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Topuz (47), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Göçük altında başka işçilerin de olabileceği ihtimalini gözönünde bulunduran AFAD ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Yaklaşık 2 saat sonra işçilerden Yusuf Topuz\'un da cesedine ulaşıldı. Ali Topuz\'un akrabası olduğu belirtilen Yusuf Topuz\'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane moruna konuldu.

Diğer 5 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Göçükte ekiplerin arama yapması

- Olay yerinden detaylar

- Kurtarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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2 günlük bebek, hava ambulansı ile sevk edildi

ZONGULDAK\'ta, 2 gün önce dünyaya gelen erkek bebek, solunum yetmezliği nedeniyle hava ambulansıyla Ankara\'ya sevk edildi.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde 2 gün önce dünyaya gelen Emine ile Okan Dalgıç çiftinin erkek bebeklerine solunum yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara\'da tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bebeği almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu\'na indi. Bebek, sağlık ekibi tarafından kuvöz içerisinde helikoptere taşındı.Minik bebek tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Bebeğin ambulansla götürülmesi

-Helikoptere bindirilmesi

-Helikopterin havalanması

Süre:1.40 boyut:102 mb

Haber-kamera:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Köy okulu imece ile yenilendi

Adana\'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy\'deki ilk okul hayırsever iş insanı Mehmet Güven\'in öncülüğünde imece usulüyle baştan aşağıya yenilendi.

Adana ve Mersin yöresinde yaptığı hayır işleriyle tanınan hayırsever iş insanı ve kanaat önderi Mehmet Güven, Adana\'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy\'ü ziyaret ettiğinde, Ganime Erzenci İlkokulu\'nun içler acısı haline tanık oldu. Adeta harabeye dönen okulda, yüzlerce öğrencinin eğitim aldığını, onlarca öğretmenin zor şartlarda görev yaptığını gören Güven, okulun onarılması, yenilenmesi için katkı sundu. Güven, katkı sunmasının yanı sıra yöre insanına da imece çağrısı yaptı. Güven\'in bu çağrı üzerine kadınlı erkekli yüzlerce köylü, yağmur çamur demeden günlerce çalıştı. Okulun onarımı ve yenilenmesi için kimi malzeme verdi, kimi işçilik yaptı, kimi yük çekti, kimi boya badana yaptı. Günler süren yoğun çalışmanın ardından Ganime Erzenci İlkokulu yenilendi, eğitime yakışır bir görünüm kazandı. Ganime Erzenci İlkokulu\'nun onarımının tamamlanması dolayısıyla okul bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, hayırsever Mehmet Güven, AK Parti ve CHP il yöneticileriyle köy sakinleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Aydın Özcan, okulun yenilenmesi için kurulan imeceye katılan vatandaşlara ve buna öncülük eden Mehmet Güven\'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, \"Hayırsever vatandaşımızın yaptıkları toplumun diğer bireylerine örnek olmalıdır. Katkı sunanlara teşekkür ediyoruz\" dedi. Mehmet Güven de, ömrünü hayır işlerini adadığını belirterek, \"Hayır işleri yapmak güzeldir. Bundan daha güzel ve anlamlı olan ise, herkesin bu çalışmalara kendi gücü oranında katılmasını sağlamaktır. Bu çalışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum\"diye konuştu. Konuşmaların ardından okul yönetimi tarafından, okulun onarılmasına katkı sunanlara plaket sunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin tuğlaları taşıması

- Yağmurda çalışırken görüntüleri

- İşçilerin ve köylülerin kilit taş döşerken görüntüleri

- İnşaatı tamamlanmış okulun görüntüsü

SÜRE:01\'28\" , BOYUT:90 MB

Haber:Eser PAZARBAŞI-Kamera:ADANA,(DHA)

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Çanakkale Şehitler Abidesi\'nde tören hazırlıkları devam ediyor

Çanakkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitler Abidesi\'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğin 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı \'Çanakkale Geçilmez’ Destanı’nın 103 yıllık haklı gururu, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi\'nde törenin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerin bulunacağı platformun kurulum çalışmalarına başlandı. Sembolik mezarlıkların temizliği ile bakımı yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına şakayık çiçekleri dikildi. Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için de seyir terası oluşturuldu. Alanda konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi, pazar günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümü törenleri için hazır hale gelecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümüne az bir zaman kala Şehitler Abidesindeki tören alanında hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümünü milletçe büyük bir onur ve gururla kutlayacaklarını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu:N\"İnşallah devlet büyüklerimiz tören alanına teşrif edecek. Halkımızla, devlet büyüklerimizle beraber şehitlerimizin huzurunda onları büyük bir saygıyla ve rahmetle anacağız. 103 yıldan beri bu topraklarda Çanakkale Ruhu hiç eksik olmadı. Bu bayrak dalgalandığı, bu topraklarda biz var olduğumuz sürece Çanakkale Ruhu bu topraklardan hiç eksik olmayacak. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, vatan, bayrak sevginin ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğu zaman fedai can edildiği yerin adı Çanakkale’dir. Çanakkale ismi, bütün bir milletin en zor zamanlarında ayağa kalkarak dünyaya meydan okuduğu, haksızlığa boyun eğmediği ve bütün emperyalist güçlere karşı hep beraber topyekün bir mücadele ile ayağa kalktığı yerdir. Çanakkale, bu milletin ortak değeridir. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımıza giden yolun başlangıcıdır. Çanakkale, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı yerdir. Çanakkale, bu milletin uyandığı, dirildiği ve küllerinden adeta yeniden doğduğu bir yerdir. Çanakkale, Türkiye’dir. Türkiye, Çanakkale’dir. Bu anlayışla buradaki kutlamaları, törenleri Tarihi Alan Başkanlığı olarak tertip ediyoruz. Manevi duygusu yüksek olan bu alanda şehitlerimizi, gazilerimizi bize bu toprakları yurt yapan kahramanları büyük bir saygı ve rahmetle anacağız. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehitler Abidesindeki tören alanındaki hazırlıklar

-Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile röp.

Görüntü HD. 3 dakika 43 saniye. 412 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)



