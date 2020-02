DHA YURT BÜLTENİ-16

Dünya Kadınlar Günü\'nde şiddet makyajı

ADANA\'da Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına şiddete dikkat çekmek isteyen iki kozmetik çalışanı, yüzlerini şiddet görmüş kadın gibi makyajlayıp çalıştı.

Kent merkezinde Gazipaşa Caddesi üzerinde bir kozmetik işyerinde çalışan Ezgi Örgen (22) ile Nida Aykulteli (23), Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerine şiddet görmüş kadın makyajı yaptı. İşyerinde gün boyu bu şekilde çalışan Örgen ile Aykulteli, kadınlardan büyük destek alırken, bazı müşterileri yüzlerindeki makyajı gerçek sandı.

KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Dünya Kadınlar Günü\'nde kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Nida Aykulteli, \"Dünya Kadınlar Günü önemsenmiş gibi görünüyor ama kadına şiddet daha da arttı. Geçen yıllara göre daha da artmaya devam ediyor. Keşke bugün önemsendiği gibi diğer günler de bu kadar değer verilse. Bunun artık son bulmasını istiyoruz. Şiddet gören, öldürülen, zarar gören kadın oldukça çok fazlalaştı. Bizde böyle bir tepki vermek istedik\" dedi.

GERÇEK SANIYORLAR

İşyerinin önünden geçenlerin makyajı gerçek sandığını anlatan Aykuteli, şunları söyledi:

\"Dışardan görenler tepki gösteriyor. Gerçekmiş gibi içeri girenler oluyor. Ama dışarda bir kadın dayak yese bu kadar duyarlı olmuyorlar. Öncelikle gerçek olduğunu düşünüyorlar. Sonra makyaj olduğunu öğrendiklerinde \'Neden bunu yapıyorsunuz\' diyorlar. Aslında kadına şiddetin arttığı görmezden geliniyor. Cinayetleri gördükçe çok etkileniyoruz. Artık bunun son bulmasını istiyoruz.\"

BAKTIKÇA HÜZÜNLENİYORUM

İşyerinde makyaj yaptırmaya gelen Didem Akkan (36) ise \"Kadına şiddetin sadece 1 günde değil hergün dikkat çekilmesi gerekiyor. Kadının insan olduğunun unutulmaması gerekiyor. İnsani değer verilmesi gerekiyor. Keşke buna dikkat çekilmek için bu kadar uğraşılmasa. Arkadaşlarımız mesajı güven vermiş ama bundan maalesef olarak bahsetmek istiyorum. Baktıkça da hüzünleniyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Makyaj yapan kadınların görüntüsü

- Kozmetik çalışanı Nida Aykulteli röp

- Makyaj yaptıran müşteri ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

\'Kimliğim yok\' dedi, cezaevi firarisi çıktı

KAHRAMANMARAŞ\'ta plakasız motosikletle kaçarken yakalanıp, polislere kimliği olmadığını söyleyen Ahmet E. (27), parmak izi sonucu cezaevi firarisi ve gasp suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi\'nde hareket halindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı. Kimliğinin olmadığını söylediği polisler tarafından emniyete götürülen şüpheliden parmak izi alındı. Parmak iziyle kimliği belirlenen Ahmet E.\'nin 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, gasp suçundan 14 yıl 7 kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve aynı zamanda da Niğde Açık Cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Ahmet E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ahmet E. polisler arasında

- Hastaneye getirilmesi

- Acil servis önü

- Ahmet E.\'nin hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Tunceli\'de tarihi köprüde yapılan yanlış restorasyon iddiası üzerine keşif yapıldı

TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde Selçuklular döneminde yapıldığı belirtilen tarihi Hanım Köprüsünün geçen yıl yapılan restorasyonun aslına uygun yapılmadığını belirten Tunceli Barosunun suç duyurusu üzerine bugün Savcı, bilirkişiler ve avukatlarca köprüde keşif yapıldı.

Tunceli Barosu geçen yıl Kasım ayında Pülümür ilçesi yakınlarında Pülümür çayı üzerinde bulunan ve büyük ölçüde tahrip olan tarihi Hanım Köprüsünün karayolları genel müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmasının aslına uygun yapılmadığı ve tarihi eserlerin korunması yasasına aykırı bir restorasyon yapıldığını öne sürerek Tunceli cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda başvurmuştu. Baronun şikayeti üzerine Pülümür Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Fırat Üniversitesinde görevli sanat tarihi uzmanı ile serbest çalışan bir mimardan oluşan 2 kişilik uzman bilirkişi, Savcı ve avukatların katılımı ile tarihi köprüde bugün keşif yapıldı. Bilirkişilerin keşif sırasında Köprü üzerinde detaylı bir çalışma yürüttüğü ve hazırlayacakları raporu daha sonra Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığına sunacakları ve Başsavcılığın da bilirkişi raporuna göre gerekli işlemleri yapacağı öğrenildi.

Tarihi Hanım Köprüsünde keşif yapılırken gazetecilere açıklamada bulunan Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, tarini Hanım köprüsünün tescilli bir tarihi yapıolduğunu, ancak aslına uygun restore edilmediği için suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, \"Keşif yapılan tarihi Hanım Köprüsü Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş tarihi bir köprüdür. Gerek yöre halkının bize anlatımları, gerekse bizim Baro olarak yaptığımız araştırmalarda tarihi Hanım köprüsü üzerinde yapılan restorasyon çalışmasının orijinal yapısına bağlı kalınarak yapılmadığını tespit ettik. Tunceli Barosu olarak yörede yapılan hukuksuzluklara insan haklarına aykırı her türlü duruma karşı hukuki çalışmayı yapmak gibi bir yükümlülüğümüz de bulunuyor. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak bizimde görevimiz bizde bu çerçevede Tunceli\'nin önemli tarihi eserleri arasında yer alan Hanım Köprüsünün aslına uygun restore edilmediği kanısına vardık ve yürüttüğümüz araştırma ve çalışmalardan sonra bu konuyu yargıya taşıdık. Şu an konunun uzmanları burada çalışmalarını yürütüyorlar ve umuyoruz ki, bu konuda en doğru karar verilir ve köprü aslına uygun restorasyon çalışmaları tekrar yapılır\"dedi.

Tunceli\'nin Pülümür ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, 2.5 metre genişliğinde, 12.6 metre uzunluğunda ve 5.5 metre yüksekliğindeki, tarihi Hanım Köprüsü, bir süre önce defineciler tarafından tahrip edilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Daire Başkanlığı, köprünün restore edilmesine karar verilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl Kasım ayında tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı.

Görüntü Dökümü:

-Tarihi köprüden görüntüler

-Rektore edilmiş köprüden detay görüntüler

-Tarihi köpqrüde keşif yapılması

-Baro Başkanının konuşması

-Genel vedetay görnütüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

Çerkezköy\'de kadınlar gününde termik santral eylemi

TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça mahallesinde Kadınlar günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar, yapılması planlanan termik santral için protesto eylemi yaptı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde program düzenlendi. Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandığını söyleyen İlknur Bozkaya, \"Bazı yasaklı zamanlar geçirilmesine rağmen 1984’ten itibaren her yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Kadın toplumun en etkili, yönlendirici, koruyucu, birleştirici ve en mücadeleci unsurudur. Kadının ilerlemesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludurö dedi.

Pınarçalı kadınlar olarak Kapaklı ilçesine kurulması planlanan termik santrale karşı olduklarını kaydeden Bozkaya, \" Trakya’nın tarım topraklarının asil yağmurları ile kirletilmesine, Istranca Ormanlarının telef olmasına, su havzalarımızın tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarla boğuşmasına, binlerce yıl süre gelen bir yaşamın yok edilmesine karşı anayasal hakkımızı kullanarak Çerkezköy Kömürlü Termik Santralin bölgemizde kurulmasına izin vermeyeceğiz. Kadın varsa demokrasi var\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kadınlar hafif yağmur yağışına rağmen sokağa çıkarak, ağızlarına maske takıp termik santral kurulmasını protesto etti.

Görüntü Dökümü:

-Programdan genel görüntü

-Kadınların termik santral tepkisi

-Kadınların yağış altında sevgi çemberi oluşturması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

Motosikletli saldırgan genç kızı ayağından vurdu

SAMSUN\'da yolda yürüyen Gülcan Sağlam (21), motosikletteki kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Canik ilçesinde bulunan 200 Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşının evinden çıkan Gülcan Sağlam, yolda yürüdğü sırada plakası tespit edilemeyen bir motosikletten açılan ateşle sağ ayağından yaralandı. Gülcan Sağlam, yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından Gazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan Gülcan Sağlam\'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü - Cep telefonu-

------------------------

-Yaralı kadından detay

-Ambulansdan detay

-Hastaneden detay

(Süre: 01.10 dk) - (Boyut: 131 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

\'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne’ Çanakkale’den Ankara’ya yürüyor

\'Çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamları’na dikkat çekmek amacıyla ‘3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne’ sloganıyla geçen cumartesi günü Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen kadınlar Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

‘Çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına’ dikkat çekmek amacıyla Çanakkale’den Ankara\'ya yürümek için yola çıkan Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe Köyü’nden Dilek Taş, Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli\'den Nursel Karagöz’ün ‘8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde durakları Balıkesir’in Bandırma ilçesi oldu. Kent girişinde kalabalık bir grup kadın tarafından karşılanan 3 kadın, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarına katılmak amacıyla Bandırma’da olduklarını belirtti. Kadınlar adına konuşan Dilek Taş, 5 günden bu yana 109 kilometre yol yürüdüklerini söyleyerek, Ankara’ya varışlarının 35-40 günü bulacağını ve yol boyunca ‘Çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına’ karşı topladıkları imzaları TBMM’ye sunacaklarını aktardı.

Yol boyunca halkın kendilerine yaklaşımının son derece olumlu olduğunun da altını çizen Taş, “Kadın arkadaşlarımızın Bandırma’da düzenlediği 8 Mart etkinliklerine katılabilmek için yürüyüşümüze Biga’da ara verip buraya geldik. Yürüyüşümüze tekrar Biga’dan devam edeceğiz. Neden yürüyoruz? Son günlerde sistematik şekilde artan çocuklara ve kadınlara yönelik istismar, kadın cinayetleri, hayvanlara tecavüze varan uygulamalar… Bir yozlaşma içine girdik hepimiz. Bunu görünce köşemizde oturmamız mümkün değildi. Bizim her şeyimiz artık sanallaştı. Her şeyi sosyal medya üzerinden hallettiğimizi sanıyoruz. Bizim vicdanlarımız çocuklarımıza tecavüz edilmesine, çocuklarımızın geleceğine el uzatılmasına razı olmadı, vicdanlarımız susmadı. TBMM’ye sunmak üzere taleplerimiz var. Yol boyunca da imzalar topluyoruz. Bu taleplerimiz içinde doğadan hayvanlara, kadın cinayetlerine kadar birçok konu yer alıyor” dedi. Her gittikleri yerde o yörenin geleneksel kıyafetlerini giyen kadınlar, Bandırma’da Çerkes halk kıyafeti giyerek eylemlerine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bandırma-Çanakkale karayolunda yürüyüş

Karşılanış

DilekTaş basına konuşuyor

Dilek Taş diğer 2 arkadaşıyla özel röp.

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

========================================