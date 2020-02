DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa\'da 300 kilo dinamit 13 katlı binayı yıkmaya yetmedi

BURSA\'da atıl durumda olan 13 katlı bina kullanılan 300 kilo dinamit ile yıkılmak istendi. Uzun süren çalışmaların ardından gerçekleştirilen ilk patlamada bağlantı kablolarının kopması sonucu bina ayakta kaldı. Ekipler ikinci denemede kalan dinamitleri ateşlese de patlamanın gücü binayı yıkmaya yetmedi. Böylece binanın yıkımı gerçekleşemedi.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi\'nde SGK\'ya ait olduğu belirtilen arazideki 13 katlı atıl bina için valilikten yıkım kararı alındı. Bunun üzerine binanın ilk 3 katına toplamda 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, İtfaiye, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama geri sayımın ardından gerçekleştirildi. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina 2\'nci ve 3\'üncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması sonucu ayakta kaldı. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı, ancak bina yine yıkılamadı. Binanın yıkımı ileri bir tarihe ertelendi.

\"BİNA DEĞİL SIĞINAK YAPMIŞLAR\"

Patlamanın ardından yıkımla ilgili çekilen belgesel programının sunucu ve yapımcılarından olan Serkan Bıçakçı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bıçakçı, planlanan patlamanın dünya patlama ile yıkım litaratürene girebilecek bir patlama olduğunu söyledi. Bıçakçı açıklamasının devamında, \"Normalde bizim binalarımızın sadece kolon, kiriş ve daire tabanlarında beton ve demir vardır. Bu binanın bütün duvarları beton ve demirden imal edilmiş. Yani tuğla yok. O yüzden çok ama çok sağlam bir yapı. 300 kilo dinamit patlattık yıkılmasını bekliyorduk ama yıkılmadı. Bütün planlarımız ve hesaplarımız yıkılması yönündeydi. Biraz acı bir tecrübe oldu. Sonrakinde biraz daha patlayıcı miktarını arttıracağız\" şeklinde konuştu.

Rize\'den harekata katılan Mehmetçiğe moral için yola çıktılar

RİZE’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde oturan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe moral vermek ve evlerinde yaptıkları yiyecekleri götürmek için sınıra doğru yola çıktı.

Afrin\'deki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere moral desteği yurdun dört bir yanından sürerken, bir destek de Rize’nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi sakinlerinden geldi. Belde Belediye Başkanlığınca başlatılan organizasyon kapsamında bir araya gelen belde sakinleri, evlerinde börek, pasta, tatlı ve sarma gibi pek çok yiyeceği pişirerek Afrin’deki Mehmetçik için hazırladı. Tuncalı beldesi hanımları tarafından hazırlanarak paketlenen börek ve tatlılar daha sonra oluşturulan 45 kişilik grup tarafından Afrin’de götürülmek üzere alındı. Mehmetçiğe destek olmak için yola çıkan grup, beldeden Afrin’e uğurlandı.

Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, askerlerin amansız verdiği mücadeleye sonu kadar destek olduklarını belirterek “Afrin’de Mehmetçiğimiz dünya ile mücadele veriyor. Bizde onlara destek amaçlı onların yanında olalım dedik. Tatlı börek sarma gibi hazırlıklar yaptılar. Yöremizin güzel çaylarından götüreceğiz. Bunu kendimize görev edindik moral için onların yanına gidiyoruzö dedi.

Tuncalı hanımlar da Mehmetçik için pasta, börek ve çörek yaptıklarını ifade ederek, bu zor görevlerinde kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Afrin gazisine ziyaret

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı\'nın 22’nci gününde teröristler tarafından atılan roketin şarapnel parçaları ile bacağından yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Ahmet Baran (26) iyileşip, tekrar cepheye dönmek istiyor.

Gazi Uzman Çavuş Ahmet Baran\'ın tedavisi Balıkesir’in Edremit ilçesindeki baba evinde sürüyor. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında Edremit İstiklal İlkokulu Müdürü Ümit Ünsal’ın organizasyonu ile okul yönetici, öğretmen ve öğrencileri Ahmet Baran’ı ziyaret etti. 2010 yılı Haziran ayında askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram\'ın eşi Nurşen Bayram da ziyarette yer aldı.

Tedavisinin bir an önce tamamlanıp, iyileşmesinin ardından arkadaşlarının yanına, cepheye gitmek istediğini belirten Gazi Ahmet Baran, “10 Şubat günü saat 08.00 civarında arkadaşımı dinlendirmek için mevziye geçtim. Gözetleme yaparken yaklaşık 300- 350 metre ileride düşmanı gördüm. Emniyetlerini ve güvenliklerini alsınlar diye arkadaşlarıma haber verdikten sonra hemen ateş ettim ve çatışmaya başladık. Mühimmatım bitti. Tam mühimmatımı değiştirirken roket attılar bana. Yaralandım. Hastaneye kaldırıldım. Yaralandıktan sonra gerisini hatırlayamıyorum. Afrin’deki arkadaşlarıma sürekli dua ediyorum. Aklımız hep onlarda. Allah onların yardımcıları olsun. Bende bir an önce iyileşip Afrin’deki kardeşlerimin yanına tekrar dönmeyi ümit ediyorum. Sabah akşam bütün dualarımız onlarla. Her zaman aklımızdalar. Allah vatanımıza zeval vermesinö dedi.

Edremit İstiklal İlkokulu’nda sınıfı öğretmeni Nurşen Bayram ise, “Bugün yaptığımız ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Dualarımız onlarla. Allah hepsini korusun. Yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür ediyoruzö dedi. Edremit İstiklal İlkokulu Müdürü Ümit Ünsal ise ziyarette, “Bizler vatansever insanlarız. Ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı, devletimizi canımızdan aziz biliriz. Arkadaşımızın, kardeşimizin gazi olduğunu duyduk. Okulda velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle birlik ve beraberlik bilincini oluşturmak için gazimizi ziyaret ettik. Kendisine şükran borçluyuz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de onlar gibi cephede vatanımız için savaşmak istiyoruzö diye konuştu.

Ziyaret, Edremit İstiklal İlkokulu Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Hüseyin Çalışır tarafından tüm Mehmetçikler için dua edilip, Fatiha okunması ile sona erdi.

Afrin\'de 2 bacağını yitiren Uzman Çavuş memleketi Akhisar\'da

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görev yapan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık (29), Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 2 bacağını kaybetti. Işık, tedavisi sonrası, memleketi Manisa\'nın Akhisar ilçesindeki baba evine gelerek istirahat etmeye başladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker ve Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda 2 bacağını da diz altından yitiren Afrin Gazisi Uzman Çavuş Yunus Emre Işık\'ı istirahat ettiği baba evinde ziyaret etti. Kent protokolü, Işık\'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşadıklarını anlatan Işık, \"Olay 15 Şubat Perşembe günü 17.30 sularında yaşandı. Kamyonetle, tim komutanım ile bir tim personeli, bir ÖSO lideri ve bir de ÖSO\'dan tercüman vardı. Bir tepeye ilerlerken, ısı tetikleyici yönlendirilmiş mayın patladı. Patladıktan sonra araç geri geri kaymaya başladı ve el frenine yüklendim. Daha sonradan ise ayaklarımın olmadığını gördüm. Daha sonra el frenini çektim, geri geri kaymaya devam etti. Aynadan bakıp aracı zeytin ağacına vurdum. Tim komutanımı çıkardılar. Benim taraf çatışma riski olduğundan dolayı hemen yaklaşamadılar. Ben araçtan kendim çıktım. 20 ila 30 metre süründükten sonra ÖSO aracına seslenip, beni tahliye etmelerini istedim. Daha sonra ÖSO personeli beni aldı. Ben kendime turnike yaptım, karakola intikal ettik. Karakolda tekrar turnikeler yenilenip, damar yolları açıldıktan sonra helikopterle Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürüldüm. Hastanede ameliyat olduktan sonra gece 2 ila 3 sıralarında ambulans uçak ile GATA\'ya sevk edildim. GATA tekrar kontroller yapıldıktan sonra tedavim devam etti. Bir hafta orada kaldıktan sonra taburcu edildim\" dedi. Işık, 19 Mart tarihinde tekrar hastaneye yatacağını ve protez bacak takılacağını söyledi.

Eliaçık baştan beri listede yoktu

ISPARTA Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin isteği üzerine Isparta Kitap Fuarı\'ndan çıkarıldığını iddia eden İhsan Eliaçık\'ın baştan beri fuara katılacak yazarlar listesinde olmadığını söyledi.

Yazar İhsan Eliaçık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin listeden adını çizerek \'Fuara sokmayın\' talimatı vermesi nedeniyle Isparta Belediyesi tarafından 2- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Isparta Kitap Fuarı\'ndan çıkarıldığını iddia etti. Tekin Yayıncılık da bünyesindeki yazarı İhsan Eliaçık\'ın listeden çıkarılmasını protesto etmek amacıyla fuara davet edilen diğer yazarlarını geri çektiğini duyurdu.

İddiaların muhatabı Isparta Belediyesi\'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Belediye başkan yardımcılarından Recep Erdem, fuara davet edilecek yazarların günler öncesinden belirlenerek gerek tanıtım kitapçıkları gerekse duyuru afişlerinde isimlerinin ilan edildiğini, İhsan Eliaçık\'ın ise bu listede baştan beri olmadığını kaydetti. Yazarları seçerken kimsenin siyasi görüşünü sorgulamadıklarını aktaran Erdem, \"Fuara geçen yıl davet ettiğimiz yazarlarımızla bu yıl davet ettiğimiz isimlere bakılırsa her görüşten değerli yazarlarımız var. Bu bir iftiradır ve biz bu konuda kimseyle polemiğe girme niyetinde değiliz\" dedi.

Karslı minikler, oyuncaklarını Mehmetçik için satışa çıkardı

KARS’ın Selim ilçesi Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 4 öğrenci, Mehmetçiğin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı okul bahçesinde oyuncaklarını satışa çıkardı.

Atatürk İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören 4\'üncü sınıf öğrencileri 9 yaşındaki Dilara Ustabay, Eylül Pir ve Cansu Toper ile 6\'ncı sınıf öğrencisi Aslı Şevval Çelik, okulun bahçesinde açtıkları stantla en sevdiği oyuncaklarını satılığa çıkardı. Bebek, peluş oyuncak, arabaları satışa çıkaran öğrenciler Mehmetçiğe destek için kolları sıvadı. Mehmetçik için oyuncaklarını satan öğrencilere, veliler ve vatandaşların yanı sıra diğer öğrenci arkadaşları da katkı sundu. Öğrenciler aynı zamanda askerlere manevi destek olmak için de mektup yazdı. Sattıkları oyuncaklarının gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacaklarını söyleyen Eylül Pir, kendin babasının da asker olduğunu söyledi.

Stant başında konuşan öğrencilerden Aslı Şevval Çelik, şehitlere Allah\'tan rahmet dileyerek, “Bugün nasıl okula gidebiliyorsak, evimizde nasıl rahat uyuyabiliyorsak bunların hepsi asker ve polislerimize borçluyuz\" dedi.

Projeye destek vermek amacıyla okula gelerek, kızı Dilara Ustabay’ın yanında olduğunu gösteren babası Ergüven Ustabay da, \"Kızım bana böyle bir şeyle gediğinde çok sevindim gururlandım. Yurt içi ve dışında mücadele eden güvenlik güçlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. 7\'den 70\'e hepimiz arkalarındayız\" diye konuştu.

Fotoğraf çektirip 40 metrelik falezlerden atladı

ANTALYA\'da, arkadaşı M.B.\'ye (16) fotoğrafını çektiren O.A. (17), cebindeki mektubu fırlattıktan sonra 40 metrelik falezlerden atladı. Ağır yaralanan O.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı\'nda M.B. ile çekirdek yiyen lise öğrencisi O.A., arkadaşından, falezlerin üzerinde kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğraf çekiminin ardından O.A., cebindeki mektubu arkadaşına doğru fırlatarak, yaklaşık 40 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Şoke olan M.B., bağırarak, çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da arkadaşının yanına gitmeye çalışan M.B.\'yi, parkta dolaşanlar durdurdu. Gözyaşlarını tutamayan M.B., arkadaşı O.A.\'nın kız arkadaşı ve ailesiyle sorunlar yaşadığını söyledi. Falezlerden atlamasını hiç beklemediğini dile getiren M.B., “Meğer son fotoğrafını çektiriyormuş\" diyerek, ağladı.

Falezlerden atlayan O.A.\'yı deniz polisi, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkardı. Botla Kaleiçi Yat Limanı\'na götürülen O.A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. O.A.\'nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

CHP\'li milletvekilleri Yozgat Şeker Fabrikası\'nı ziyaret etti

TÜRKİYE\'deki 14 şeker fabrikasının özelleştirme kararının alınmasının ardından, fabrikaların bulunduğu illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat\'a geldi.

Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının alınması üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri Yozgat Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti. Burada fabrika önünde işçiler ve çiftçiler ile bir araya gelen CHP\'li heyet açıklamalarda bulundu.

?Fabrika önünde toplanan yaklaşık 200 fabrika çalışanına seslen Ağbaba, şekerden daha milli ve yerli bir ürünün olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

\"Şeker, sadece şeker fabrikasında çalışan 10 bine yakın işçiyi ilgilendirmiyor. Şeker aynı zamanda yüz binlerce insanı ilgilendiriyor. Özellikle fabrikaların kapatıldığı yerlerde büyük bir göç oluyor. Kars’ta et balık kurumu kapatıldı. Şuanda Kars sürekli göç veren bir il haline geldi. Türkiye’de en çok göç veren illerden bir tanesi de Yozgat. Yozgat’ın daha önce 6 milletvekili bulunurken şuanda bu sayı 4’e düştü. Yozgat’a tek devlet yatırımı Yozgat Şeker Fabrikası başka var mı, yok. Eğer burası da kapanırsa korkarım Yozgat’ın nüfusu her geçen gün azalmaya devam eder. Ben buradan sayın Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Sen bu ilin milletvekilisin gel buraya sahip çık. Yoksa Yozgat’ın yerinden yeller eser. Biz bu mücadelede sizlerin yanındayız.\"

Yapılan konuşmaların ardından milletvekilleri ve işçiler, \"Şeker vatandır, vatan satılmaz\" sloganı attı.

