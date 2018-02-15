DHA YURT BÜLTENİ-16

Terör örgütü mevzileri havadan vuruldu

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri\'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis\'ten de görüldü.

CİNDERESİ\'NDE PATLAMA

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye\'ye getiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jetlerin havadan bombalaması

- Yükselen alev ve duman

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB

Haber: Akın ÇELİKTAŞ-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KİLİS,(DHA)

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Polis, evde mahsur kalan çocuğu kurtarmak için 4 dil kullandı

Antalya\'da polis, evinde mahsur kalan Iraklı Birtanem Perihan\'ın (5) kapıyı açması için Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerini kullandı. Yaklaşık 2 saat boyunca ağlayan çocuk okuldan gelen ağabeyinin kapıyı açmasıyla evden çıkarıldı.

Muratpaşa ilçesinde 123 numaralı sokaktaki bir apartmanın 4\'üncü katında bir çocuğun yüksek sesle ağladığını duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sesini duydukları Birtanem Perihan\'ın kapıyı açması için uzun süre çaba sarf etti. Önce çocuğa Türkçe kapıyı açması için çağrıda bulunan ekipler, daha sonra komşularından Perihan\'ın Iraklı olduğunu öğrendi. Polis, Arapça bilen başka bir meslektaşınıı arayarak yardım istedi. Telefondan Arapça konuşan polis, çocuğu kapıyı açması için ikna edemedi. Çocuğun Kürt kökenli olabileceğinin belirtilmesi üzerine Kürtçe bilen başka bir polis, Birtanem ile iletişim kurmaya çalıştı. Polis, İngilizce de çocuğun kapıyı açmasını istedi, ancak başarılı olamadı.

KAPIYA SIKIŞAN ÇOCUĞUN PARMAĞINI ÖPTÜ

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna edemeyince bu kez çatıdan içeri girmeye çalıştı. Çatıdaki kapıların da kilitli olması üzerine çilingir ve itfaiyeye haber verildi. Anne Yasmin Perihan\'a ulaşan polisler, kapıda beklediği esnada kızın ağabeyi Abdulkadir Latif okuldan geldi. Abdulkadir Latif, kapıyı anahtarıyla açmaya çalıştı ancak küçük çocuğun kapıyı arkadan da kilitlediği anlaşıldı. Ağabeyinin kapıyı açmaya çalışması esnasında Birtanem Perihan\'ın parmağı kapıya sıkışınca küçük kız çığlık attı. Polis, uzun uğraş sonucunda kapının arkasındaki sürgüyü bıçakla açmayı başardı. Polis küçük kıza sarıldı ve sıkışan parmağını öperken, Birtanem korktuğunu söyledi. Ailenin bir hafta önce bu eve taşındığı, anne Yasmin Perihan\'ın turizmde çalıştığı için çocuğunu yalnız bıraktığı anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin kapıdan Iraklı çocuğa Arapça, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe seslenmesi

- Komşuların seslenmesi

- Polisin eve çatıdan girmeye çalışması

- Ağabeyin anahtarla kapıyı açmaya çalışması

- Polisin çocuğun kapıya sıkışan parmağını öpmesi

- Çocukla konuşmaları

- Kapının açılması

- Çocuğun kurtarılması

- İtfaiye ve polisin ekiplerinden detay

6.22\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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Kamyona çarpan otomobil yandı

Gaziantep\'te, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ataoğlu ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Gaziantep- Nizip karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Ataoğlu yönetimindeki 27 Y 9937 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki Ataoğlu, kamyon sürücüsü tarafından otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ataoğlu\'nu, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Nizip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ataoğlu\'nun oğlu olan Mehmet Ataoğlu acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araçtan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

Haber: Metin İLİKSOY-Kamera:GAZİANTEP,(DHA)