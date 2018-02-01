DHA YURT BÜLTENİ-16

Şemdinli\'de PKK\'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı/EK



GENELKURMAY: SALDIRI IRAK\'IN KUZEYİNDEKİ UNSURLARIMIZA YAPILDI

Genelkurmay Başkanlığı, daha önce Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine yapıldığı bildirilen 2 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının Irak\'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesindeki unsurlara yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: \"1 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

Haber:ŞEMDİNLİ(HAKKARİ),(DHA)

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Aynaları önce yumrukladı,sonra tekmeledi

Eskişehir\'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 10\'a yakın otomobilin aynalarını önce yumrukladı, ardından da tekmeleyerek kırdı.

Olay sabaha karşı Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi\'nde meydana geldi. Alkollü ya da madde bağımlısı olduğu sanılan 20 yaşlarındaki bir kişi park halindeki otomobillerin aynalarına zarar verdi. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yürüyerek giden kişi önce otomobillerin aynalarına eliyle vurarak zarar veriyor. Bir otomobilin kapalı olan aynasını açmaya çalışan şüpheli bunu başaramayınca geri dönüp aynaya yumruk ve dirseğiyle vuruyor, ardından da tekmeliyor. Sabah saatlerinde araçlarının aynalarının kırık olduğunu gören otomobil sahipleri durumu polisi bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri aynaları kırılan 10\'a yakın otomobilde parmak izi araştırması yaptı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin otomobil aynasını dirseğiyle ve tekmeyle vurarak zarar vermesi

-Zarar gören otomobillerin görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu

Adana\'da sulama kanalın içerisinde çürümüş kadın cesedi bulundu.

Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nden geçen sulama kanalın kenarında kamış toplayan iki genç, suların içerisinde cansız manken sandıkları, cesedin yanına gitti. Dal parçasıyla cesedi inceleyen gençler, polisi aradı. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri kanal kenarında güvenlik önlemi aldı. Bu esnada Cinayet Büro Amiri, bot giyip sulama kanalına girip inceleme yaptı. Polis, cesedin, geçen 15 Eylül\'de sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden 18 yaşındaki Emine Hani\'nin olabileceği üzerinde durdu. Ailelerine \"Erkek arkadaşlarımızı çok seviyoruz. El ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz\" diye mesaj atan Suriyeli kuzenlerden 21 yaşındaki Rengin Abdo\'nun cesedi ise olaydan kısa bir süre sonra bulmuştu.

Polis cesedin kimliğinin tespit etmek için, Adli Tıp Morgu\'na kaldırdı.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalının görüntüsü

- Polislerin kanalda inceleme yapması

- Cesedi bulanlar ile Röp.

- Polis aracının görüntüsü

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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TIR\'ın akaryakıt deposundaki 2 kaçak, x-ray cihazında görüntülendi

Kilis\'te, Öncüpınar Gümrük Kapısı\'nda yapılan denetimlerde, Suriye\'den Türkiye\'ye gelen bir TIR\'ın boş yedek akaryakıt deposuna gizlenerek ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu Abdulrhman Mnghanı ve Muhammed Süleyman yakalandı. Kaçaklarla TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Gümrük Kapısı\'ndan geçen Aboud Mohammed kontrolündeki Suriye plakalı TIR\'ı durdurdu. Mohammed\'in hareketlerinden şüphelenen ekipler, TIR\'ı, x-ray cihazından geçirdi. Tarama sırasında, TIR\'ın yedek boş akaryakıt deposuna gizlenmiş 2 kişi tespit edildi. Kaçaklar sökülen yakıt deposundan çıkarıldı. Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Suriye uyruklu Abdulrhman Mnghanı ve Muhammed Süleyman ile TIR sürücüsü Aboud Mohammed, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu 2 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gümrük Muhafaza Ekiplerinin TIR\'da yaptığı arama

- Memurların aracın deposunu sökmesi

- Depodan çıkan 2 Suriyeli

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 139 MB

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: KİLİS,(DHA)