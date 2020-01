DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Çavuşoğlu: Afrin dışına girmeyin derseniz o bizim için geçersizdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin \'Afrin\'le sınırlı kalın\' taleplerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, \"Sınırlı olun derken kastın sadece Afrin\'le sınırlı kalın, Afrin\'in dışına girmeyin derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit ister Afrin\'den, ister Sincar\'dan, ister Kandil, ister Membiç\'ten, isterse Fırat\'ın doğusundan gelsin. Nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya\'da Kepez Belediyesi tarafından Kütükçü Mahallesi\'nde yaptırılan 52 yataklı Şefkat ve Huzurevi açılışını yaptı. Açılışa Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, huzurevi sakinleriyle çok sayıda davetli katıldı.

\'ULAŞMAMIZ GEREKEN KIZIL ELMA VAR\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, protokolun ön sırasında yer ayrılan yaşlıların tek tek elini öptü. Konuşmasında Türkiye\'nin hedeflerinin daha başında olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, \"Çünkü ulaşmamız gereken büyük hedefler var. Ulaşmamız gereken hedef bir hedef var, kızıl elma var. Bir de bu hedeflere giderken önümüzde engeller var. O hedeflere ulaşmak için çok çalışacağız, o engelleri, zincirleri kırmak için dimdik ayakta güçlü duracağız\" dedi.

\'MÜDAHALE MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ\'

Terör örgütünün her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, \"Hem de bitirinceye, inlerine, çukurlarına gömünceye kadar. O dağlarda inler yapmışlar kat kat, o inlerin hepsini başlarına yıkıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın tabiriyle tepelerine iniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin istikrarına göz dikenin gözünü oyacağımızı söyledik. Ne dedi sayın cumhurbaşkanımız, \'Bir gece ansızın gelebiliriz.\' Bu gecenin yani illa akşam, yani gün batımıyla ilgisi yok. Bunun anlamı şudur, her an, her yerde bize karşı olanın tepesine ineriz demektir. İçeride, dışarıda fark etmez. Şimdi de Afrin\'de hain PYD-PKK terör örgütünün yuvalarını başlarına yıkıyoruz. Çünkü bize oradan tehdit ve saldırı geliyor. Bizim de buna karşı yaptığımız müdahale meşru müdafaa hakkımızdır\" dedi.

\'SURİYE\'NİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Esasen bu teröristlerin amacının zaten hukuku çiğnemek ve ülkeleri bölmek olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bizim Suriye\'nin toprağında gözümüz yok. Biz Irak\'ın da, Suriye\'nin de sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Ama Irak\'ta da Suriye\'de de bize yönelik bir terör örgütü varsa gider o terör örgütünün tepesine bineriz. Yaptığımız budur. Kahraman Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte YPG\'lileri, PKK\'lıları Afrin\'de de yerle bir ediyor. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus\'tan El bab\'a kadar 2 bin kilometrekarede DAEŞ\'i yok ettiğimiz gibi. Çünkü bizim için DAEŞ de bir, FETÖ de bir, YPG-PKK da bir. Hepsi aynıdır, ideolojisi farklı olabilir ama hepsi terör örgütüdür, hepsinin de amacı yakmak, yıkmaktır\" dedi.

\' SURİYE TOPRAKLARININ YÜZDE 25\'İNDEN FAZLASINI KONTROL EDİYOR\'

Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanların huzur içinde yaşadıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, \"İnşallah Afrin\'de de bizim askerimizi, Mehmetçiği gören kadınların, gençlerin amcaların nasıl sevindiğini görüyorsunuz. Onlar gibi oraları terk etmek zorunda kalan insanlar da geri dönerek huzur bulacaktır. Türkiye\'den Fırat Kalkanı bölgesine 100 bine yakın insan döndü. Suriye içinden de 150 bin insan döndü. Türkiye\'de 350 bine yakın Suriyeli Kürt kardeşimiz yaşıyor. Bu hain terör örgütü YPG-PKK, Amerika\'nın da desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25\'inden fazlasını kontrol ediyor. Neden bu güne kadar Suriyeli Kürt kardeşimiz Suriye topraklarına dönemedi, bunu sormuyorlar. Şimdi bu müdahale zamanında bize ders vermeye kalkıyorlar. Esasen hiç kimse kalkıp da bizim PKK-YPG terör örgütüne karşı mücadelemize laf edemiyor\" dedi.

\'AVRUPA\'DA PKK\'YI SAVUNAN PARTİ VE MİLLETVEKİLLERİ VAR\'

Avrupa\'da PKK\'yı savunan partiler, milletvekilleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, \"Onlar zaten ideolojiden dolayı PKK\'yı terör örgütü olarak da görmüyor. Bu bizi bağlamaz o ayrı bir şey. Neymiş efendim sivillerden endişe ediyorlarmış. Bir yerden endişe edecek ya, bir bahane bulacak, insani konulardan endişe ediyorlarmış. İnsani konularda, siviller ve göçmen konusunda dünyada Türkiye\'den daha hassas bir ülke var mı? 3.5 milyon Suriyeliyi, Iraklıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu kadar masraf ederken Türkiye\'ye ne kadar katkı sağladınız da insani konuları Türkiye\'ye hatırlatmaya kalkıyorsunuz\" dedi.

\'SİZİN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZÜ ÇOK BİLİRİZ\'

Türkiye\'nin sivillere yönelik hassasiyetini hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, bu konuda hatırlatma yapmaya kalkanlara tepki gösteren Çavuşoğlu, \"Üstelik kim hatırlatıyor. Irak\'ta Irak\'ı işgal ettikten sonra çıkan fotoğrafları, videoları gördük. O insanları soyundurup, üstündeki elbiseleri çıkarıp da işkence edenleri gördük biz. Sen hala bana insani konuları hatırlatırsın. Sivillere yaptığınız işkenceler tarihte yazıyor, biliyor, biz de biliyoruz. Senin Afrika\'da birçok ülkede o insanlara yaptığın zulmü, tarih de yazdı ben de biliyorum. Sen hangi hakla bana sivil ve insani konuları hatırlatıyorsun. Daha bugün dünyanın her yerinde Müslümanlara zulmediyorlar, Myanmar\'da başka yerde Müslümanlara zulmederken susuyorsun da terör örgütüne yaptığımız bir müdahaleden doğrudan rahatsızlığını belirtmiyorsun ama insani, sivil konularda Türkiye\'ye ders vermeye çalışıyorsun. Biz sizin ikiyüzlülüğünüzü çok biliriz. Geçmişinizi de çok biliriz\" dedi.

\'BİTTİĞİ, TÜKENDİĞİ YERE KADAR GİDECEĞİZ\'

İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olan bir ülkeye kimsenin ders veremeyeceğini belirten Çavuşoğlu, \"Söyleyeceğiniz bir laf varsa açıkça söyleyin bize. Terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açık söyle. Mert ol, ikiyüzlü olma, dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin, ondan sonra silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak, ondan sonra Türkiye\'ye de aman efendim işte sivillerden endişe ediyoruz, fazla uzamasın da. Ne fazla uzamasın kardeşim, bittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz. Ve onları tükettikten, temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine, yani Suriyelilere teslim edeceğiz. Sen terör örgütü için bir ülkeyi işgal et, terör bahanesiyle başka bir ülkeye gir. İstediğin ülkeyi istediğin silahla vur, yanı başımda, sınırımda terör beni, camimi, vatandaşlarımı hedef alıyor ben o terör örgütüne karşı müdahale etmeyeceğim ya da dikkatli olacağım ya da başka şey yapacağım. Evet ben dikkatliyim hedefim sadece teröristtir. Evet ben insaniyim, hepinizden daha fazla düşünüyorum sivilleri. Ama yanı başımızdaki terör örgütünü biz bitinceye, temizleyinceye kadar sürdüreceğiz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'YE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENMEYE BAŞLADILAR\'

\'Efendim sınırlı olsun\' şeklinde talepler olduğunu da belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Ney sınırlı olsun, operasyon mu sınırlı olsun? Bazıları da diyor ki siyasi çözüm. Terör örgütüyle ne siyasi çözümü bulacaksın, kiminle oturup konuşacaksın, diplomasiymiş, kiminle diplomasi yapacaksın? Biz diplomasinin en iyisini biliriz, yapıyoruz. Uyarı yapmadık mı, ağa babalarını da uyardık, onlara da söyledik. Uyarıdan kimse ders almazsa, dinlemezse olacağı budur. Ha senin sınırlı olun derken kastın sadece Afrin\'le sınırlı kalın, Afrin\'in dışına girmeyin derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit nereden gelirse gelsin, ister Afrin\'den, ister Sincar\'dan, ister Kandil, ister Membiç\'ten, isterse Fırat\'ın doğusundan gelsin. Nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz. Hem mücadele edeceğiz hem de diplomasiyi yürüteceğiz. Diplomasiyi kimle yürüteceğiz, Türkiye ile dost olmak isteyen herkesle biz dost oluruz. Ama önce Türkiye\'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Güzel öğrenmeye başladılar. Türkiye tehditten, baskıdan veya şantajdan korkan bir ülke değil.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun sözlerine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, \"Kılıçdaroğlu ne diyor? Neredeyse Amerika haklı demeye getiriyor. Şu milletin birliğinin, beraberliğinin tesis edildiği zamanda bile kerhen de olsa operasyona destek verdiğin ortamda bile şu milli ruhu bozacak davranışlardan kaçın. Bakıyoruz, son günlerde attığımız adımlardan da, ilişkileri geliştirmemizden de çok rahatsız. Türkiye\'nin yararına olan her şeyden rahatsız olan bir ana muhalefet partisi ve onun genel başkanı vardır. Allah ıslah etsin dedi vatandaşımız, ben diyecektim. Allah başımızdan esik etmesin diyeceğim ama siz anladınız onu. Çünkü bu partinin içinde DHKP-C\'liler var. DHKP-C, PKK bugün beraber. İdeolojileri de beraber. Bu partinin içinde PKK sempatizanı olanlar da var. Bunu söylediğimde de kızıyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Dava aç, benim hakkımda dava aç, ön seçimde kimlerin nasıl girdiğini de biliyoruz. Bir partinin iç işlerine karışmıyoruz ama bir partinin içine DHKP-C\'li giriyorsa o zaman güvenlik meselesi haline geliyor\" diye konuştu.

UKRAYNALI KADINLARIN SESLENDİRDİĞİ ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ ÇAVUŞOĞLU\'NU DUYGULANDIRDI

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Ukrayna Ailesi Derneği\'ni ziyaret etti. Burada Çavuşoğlu\'nu Ukrayna Kültür Sanat Derneği\'ne bağlı Ukraynalı kadınlardan oluşan Şef Olesya Mercan\'ın yönettiği Bereganya Korosu karşıladı. Koro, Ukrayna Türküsü Chedric\'in yanı sıra Türkçe \'Çanakkale Türküsü\'nü seslendirdi. Kadınlara eşlik eden Çavuşoğlu, türkünün bir bölümünde gözyaşlarını tutamadı. Mendiliyle gözyaşlarını silen Çavuşoğlu, kadınlara, \"Harikasınız, muhteşemsiniz\" dedi. Çavuşoğlu, burada kendisine ikram edilen Ukrayna bereket ekmeğinden tattı, dernek hakkında yöneticilerinden bilgi aldı.

Zeytin Dalı Harekatına kiliseden Türk Bayraklı destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ\'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi\'nden Türk bayraklı destek geldi.İlçenin Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi\'nin ön cephesine dev Türk Bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı harekatına desteğini kiliseye asılan Türk Bayrağı ile gösterdi.

(Ek Görüntü Dökümüyle Yeniden)

Bakan Çelik: Uyarıları zaaf zannettiler, sonunda Mehmetçik Afrin\'e müdahale etti

\'HEM DEAŞ, HEM PKK İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ\'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesi\'nce Atakent Mahallesi\'nde yaptırılan \'644 dairelik Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi\'nin temel atma törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

\"PYD\'nin aslında PKK olduğu ve onun Suriye rejimi tarafından kullanıldığını söyledik. Silah depoları olduğunu söyledik ve dün yardım istiyorlar. Tıpkı Rakka\'da olduğu gibi işbirlikleri Afrin\'de de ortaya çıkmıştır. DEAŞ saldırısı olduğunda Avrupa\'da dayanışma gösterilir. Ama nedense PKK saldırısı olduğunda Türk bayrakları yansıtılmaz binalara, dayanışma gösterilmez. Bugün bize \"PKK\'yı bırakın, DEAŞ\'a yönelin\' diyorlar, peki bize DEAŞ kadar PKK da saldırıyorsa ulusal güvenlik için nasıl görmezden geliriz? Türkiye hem DEAŞ, hem PKK ile mücadele etmeye devam edecektir.\"

Kapaklı\'da Zeytin Dalı Harekatı\'na destek mitingi

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde siyasi parti ve sivil toplum örgülerinin önderliğinde toplanan yüzlerce kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla miting düzenledi.

Kapaklı meydanındaki mitinge AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, CHP İlçe Başkanı Kenan Seçkin, MHP İlçe Başkanı İsmail Türker, İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce kişi katıldı. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin birlikte ve beraberlik mesajları vererek, \"Bu ülkede hepimizindir. Lazı, Kürdü, Türkü, Çerkezi ile 36 etnik kimliğiyle beraberiz ve biriz. Bu bayrak altında kardeşçe beraber yaşıyoruz. 782 bin metrekare içinde he birlikte yaşıyoruz. Ortak paydamız ise Müslümanlıktır. Afrin de savaşan askerlerimiz hepimizin askerleridir. Bazı cahiller, \'Ne işiniz var diyor.\' Biz oraya bataklığı kurutmaya gidiyoruz. Sinekleri ne kadar avlarsanız avlayın bataklığı kurutmadığınız müddetçe o sineklerden bu vatanı arındıramazsınız. Amacımız 782 bin metrekareyi tehdit eden terör odaklarını hep beraber alt etmektir. Bizler Afrin’de, Kobani’de olacağız. Gerekirse Müslüman halka zulmeden her yerde olmak zorundayız. Bataklığı kuruttuğumuz zaman bir olacağız, kardeş olacağız. Afrin için gönüllü askerlik noktası oluşturduk. Amacımız askerimize destek vermektir. Onların duygu ve düşüncelerine bir nebze olsun hitap etmektir\" dedi. Türk ordusunun Afrin de tarih yazdığını kaydeden MHP Kapaklı İlçe Başkanı İsmail Türker de \"Türkün sancağı için minarelerimizdeki ezan sesi için cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Suriye Afrin bölgesine bir barış harekatını sürdürüyoruz. Ordumuzun şanlı askerleri ve bizim evlatlarımız tarih yazıyorlar. \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' parolası ile yola çıkan şerefli Türk ordusu bundan tam bir hafta önce terör mevzilerini yıldırım meşalesi ile yara yara Afrin’e girmiştir. Ülkemizin milli duruşu da Avrupa ülkelerini tamamıyla rahatsız etmiştir. Askerimiz ordadır ve sağ sağlim de geleceklerdir\" diye konuştu. CHP Kapaklı İlçe Başkanı Kenan Seçkin da \"Allah ordumuzu girdiği bütün savaşlarda galip muzaffer eylesin. Birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olsu\" dedi. İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin de \"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır\" ifadelerini kullandı. Programda yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak için kurulan standa gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Vatandaşlar, \"Bugün gönüllü askerlik için başvuru yaptık. Afrin\'deki askerlerimizin yanındayız. Gerektiği zaman biz de Afrin’e gidip savaşırız\" dedi.



Elazığ\'da geçen yıl meydana gelen kazalar

Elazığ\'da 2017 yılında meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Geçen yıl kent merkezinde, çeşitli tarihlerde ve farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet müdürlüğü, ayrı zaman ve noktalarda meydana gelen ilginç trafik kazalarından oluşan 27 kaza görüntüsünü medya kuruluşlarıyla paylaştı.

NATO savaş gemileri Sinop\'a demir attı

Karadeniz\'de bulunan NATO\'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya\'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı\'na demir attı. Karadeniz\'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu isimli savaş gemileri Sinop\'a gelerek limanda bulunan iskeleye demir attı. 4 gün kette kalacak olan savaş gemileri kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken polis ekipleri tarafından da bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla savaş gemilerini görüntüledi.

Çocuğunu dövdüğü iddiasıyla 5.5 yıl hapsi istenen, anne ilk duruşmaya katılmadı

Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesinde, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kızı Esila\'ya (2) şiddet uyguladığı ortaya çıkan Tuğba Tülübaş (27), 5,5 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmadı. Duruşmaya katılan baba Erdem Tülübaş, eşinden şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Erdem Tülübaş\'ın geçen Eylül\'de eşinin, kızları Esila\'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra polise şikayet etmesinin ardından Tuğba Tülübaş hakkında Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. \'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali\' ve \'alt soya karşı kasten yaralama\' suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya baba Erdem Tülübaş, kızı E.A.\'ya atanan avukat katılırken, Tuğba Tülübaş katılmadı. Mahkemede konuşan Erdem Tülübaş, eşinden şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Çorlu\'da bulunan Tuğba Tülübaş\'ın talimatla ifadesinin alınması için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÇOCUĞUN VELAYETİ BABAYA VERİLMİŞTİ

Erdem Tülübaş\'ın savcılığa şikayetinin ardından Tuğba Tülübaş, 3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından ailesinin yaşadığı Çorlu\'ya gitmişti. Çorlu\'da Aile Mahkemesi\'ne boşanma davası açan Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini almıştı. DHA\'nın haberinin ardından Çorlu\'ya giden Erdem Tülübaş, elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sunmasının ardından, çocuğun velayeti annesinden alınarak babasına verildi.

Çaldıkları kamyonetle İzmit\'te yakalandılar

İstanbul\'dan çalınan kamyonet polisin operasyonu ile İzmit\'te durdurulurken, aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı.

Önceki gün, İstanbul\'un Çekmeköy\'den 34 BV 9392 plakalı kamyoneti çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. Kamyonetin sahibinin haber vermesi üzerine aracın bulunması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını, Plaka Tanıma Sistemi\'ne işledi. Plaka Tanıma Sistemi sayesinde kamyonetin TEM Otoyolu Kocaeli istikametinde ilerlediği belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamyoneti İzmit\'te durdurdu. S.C. (44) ve E.C. (16) kamyonetten inerek kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamanın ardından 2 kişi yakalandı. TEM Otoyolu üzerinde çalınan kamyonet ile birlikte hareket eden bir aracın daha olduğu belirlenerek, araç durduruldu. Plaka üzerinden araç sahibine ulaşan polis, aracın emanet alındığını belirledi. B.C.(37) ve Ü.C.\'nin çalınan kamyonetteki kişilerle aynı aileden olduğu ve aracı takip ettikleri belirlendi. Emniyetteki sorguları sırasında susma haklarını kullandıkları öğrenilen aynı aileden S.C., B.C., Ü.C. ve E.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aziz yıldırım, Edremit\'te pota açılışı yaptı

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, açılışa katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 pota hedefiyle başlanan projede 6 bine yakın başvuru olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin her yerine pota yapacağız ve gençlerimizin hizmetine açacağız\" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübe yeni bir tesis kazandırmak amacıyla iki gün önce geldiği Edremit\'te bugün basketbol potası kazandırılan okuldaki açılışa katıldı. \'1907 Okul, 1907 Pota Projesi\' kapsamında Şehit Öğretmenler Okulu\'nda yapılan potanın açılışını gerçekleştirilen Yıldırım, projeye 6 bin başvuru olduğunu söyledi.Aziz Yıldırım\'1907 Okul 1907 Pota Projesi\' ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:\"1907 pota adı altında Türkiye\'nin her yerinde 1907 tane pota yapıp, basketbolun son yıllardaki gelişmesine paralel olarak oradaki gençlerimize hizmet vermek istiyoruz. İhtiyacı olan okullara bunu yapmak ve geliştirmek ana amacımız. Bugüne kadar 6 binden fazla, Anadolu başta olmak üzere, pota yapılması için basketbolu sevenler müracaat ettiler. Bizim hedefimiz 1907 idi. Bunu geliştireceğiz herhalde. Türkiye\'nin her yerine pota yapacağız ve gençlerimizin hizmetine açacağız. Pota projesi içerisinde destek olan tüm işadamlarına, sevgili Fenerbahçeli veya Fenerbahçeli olmayan insanlara teşekkür ediyorumö dedi.

Açılış törenine katılan Edremit Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ise, \"İlçemizde hedefimiz futbolun dışında bütün branşlarda başarılı olmak. Sayın Başkanım Aziz Yıldırım\'a Edremit\'e verdiği değer için teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Açılışın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Evren Ertür Tarihi Zeytinyağı Aletleri Müzesi\'ni gezdi. Yıldırım, pota açılışının ardından resmi programında yer alan Edremit\'te esnaf ziyaretleri programını iptal ederek ilçeden ayrıldı.

