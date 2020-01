DHA YURT BÜLTENİ-16

BEKİR BOZDAĞ: AYM, ANAYASANIN ÇİZDİĞİ SINIRLARI TEK TEK AŞIYOR (EK)

1)CEKETİNİ HEDİYE ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Boğazlıyan ilçesindeki programının ardından AK Parti Yozgat İl Kongresi\'nin yapılacağı spor salonunda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılacağı kongrenin yapılacağı salona girerken ismi Hasan olduğu belirlenen bir kişi Bozdağ\'dan ceketini istedi. Bakan Bekir Bozdağ, ceketini çıkararak ona ceketini giydirdi.

YOZGAT/DHA

2)AKŞENER; \'ŞEHİRLERİN BİRİNCİ SORUNU GENÇ İŞSİZLİĞİ\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya\'da partisinin il binasını açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede en büyük sorunu işsizlik olduğunu söyledi. Akşener şunları söyledi:

\"Esnaflarla sohbet ederken bir soru sordum. Kütahya\'da yeni sanayi fabrikalarının açılıp açılmadığını sordum. Bana \'hayır\' dedi. Açıldı mı? Var olanlar da kapandığı, gelişmediği ve işçi çıkarttığı ve bütün varlıkların satıldığına dair bilgi aldım. Şehirlerin birinci sorunu birinci önceliği genç işsizliği. 16 yıl devrinde bu arkadaşlar bir konuda eşitlik sağlamışlar Şırnak\'a gidiyor soruyorsunuz genç işsizliği, Edirne\'de genç işsizliği, Kütahya\'da da en büyük problem genç işsizliği. Türkiye\'de gençlerin işsiz güçsüz gezmesini sağlayacak bir eşitlik sağlamışlar. Emekliler, yaşlılar aç bu ülkede. Çoluk çocuğu baktıkları için emekli maaşlarıyla çocuk okuttukları için, torun okuttukları için tam rahat edecekleri zaman ya ikinci bir iş bulmaya çalışıyorlar ya da aç geziliyor. Bunların farkındayız. Eğer ekonominizi siz sanayiye, üretmeye yönelik tanzim etmezseniz gençleriniz işsiz gezer, emekliler paralarını mecbur çoluğa çocuğa, toruna harcamak zorunda kalırlar.\"

İYİ Parti iktidarında her şehirde fabrikaların bacalarını tüteceğini, gençlerin iş bulacağını söyleyen Akşener, \"yaşlıların da torun sevdiği, emeklilerin torun sevdiği bir Türkiye\'yi inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi bütün varlıklar haraç meraç satıldı. Ne yaptınız kardeşim bunların parasını? Yeni fabrikalar mı ürettiniz? Yok. Ne yaptığınız ortaya çıktı. Şimdi bir yüzükle siyasete başlandı, çoluk çocuğunun gemicik filoları oldu\" dedi.

\'MAZOTUN GÜBRENİN FİYATINI İNDİR\'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

\"Buradan soruyorum sayın Erdoğan. Habire özeleştiri yapıyorsun. Peki 2009\'dan beri çaldırdığın KPSS sorularının karşılığı olarak bir kısım insan kul hakkı aldı, bir kısmının da hakkı yendi. Bu hayalleri çalınan çocuklarımızla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu insanlara haklarını iade etmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi yeni bir moda var. Arkadaş ülke ülke geziyor ulufe dağıtıyor. Somali\'den, Sudan\'dan, Amerika\'dan, Fransa\'dan et ithal ettik. Kardeşim senin paran mı bu? Vatandaşın parası. Haram zıkkım olsun. Millete para saçacağına hayvancılığın gelişmesini sağla. Senin çiftçin, hayvan yetiştiricin mazotu 5 TL\'den kullanıyorsa, mısır ithal ettiğin ABD çiftçisi mazotu 1.5 TL\'den kullanıyorsa bu işte bir iş var. Mazotun, gübrenin fiyatını indir. Sonra gör bakalım bizim çiftçimiz Türkiye\'de nasıl ürün yetiştiriyor, dünyayla rekabet edilebilir hangi ürünleri yetiştiriyor kendin gör. Türkiye\'de eğitimin içine tükürüldü. Benim gibilerin İzmit\'in Gündoğdu köyünden yola çıkmışların, fakir köylü çocuklarının, kavruk Anadolu çocuklarının eğitim yapıp yarın bir yerde soğan başı olmasının önüne geçen her türlü tedbir alındı. \"

\'BU KADAR ALDATILMAK GAYRİ MİLLİLİKTİR\'

Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik eleştirilerini sürdürerek şunları söyledi:

\"Gelelim yerli milli mutabakatı. BOB eş başkanı oldu arkadaş. 22 ülkenin sınırı değişecek ben BOB eş başkanıyım dedi. Sen yerli ve millisin bu heyet gayri milli. Sen açılım için ordunu dağıttın genelkurmay başkanını hapsettin adamı 4 sene yatırdın. Çıktıktan sonra dedin ki bu FETÖ\'cüler bizi aldatmış. Bu kadar aldatılmak nedir. Ya saflıktır ya da gayri milliliktir. Biz bu arkadaşların aldatılmasından, biz bu arkadaşların kandırılmasından, biz bu arkadaşların sürekli özeleştiri yapmasından bıktık. Dün Esad kardeşim yarın Esed haini, öbürgün Barzani kardeşim sonra hain Barzani sonra Apo üstün lider sayın Apo, sonra Apo bizi aldattı, hoca efendi ne olur gel diye ağlaya ağlaya çağır, boy boy fotoğrafları var. Şimdi bu vaziyette fotoğraflar var ben oluyorum FETÖ\'cu, bunlar oluyor METÖ\'cu. Zaten en tepesinden en sonuna kadar aman hasretinden yandı gönlüm gel hoca, sen dedin, siz dediniz her şeyi teslim ettiniz. Ne istediniz de vermedik dediniz. Beraber ıslandılar bu yolda aynı yağmurun altında bakın buradan iddia ediyorum. Nasıl silahlı eğitim kamplarını söylediysem hem içişleri bakanlığı hem Ankara başsavcılığı soruşturma başlattıysa şimdi de bir şey söylüyorum. Bakınız bu UYAP meselesinde UYAP\'ı kaptırmışız sözü bedava bir söz değildir. Burada UYAP\'ın anlamı mahkemeleri yapan hakimlerin kurasının çekilmesidir. Bugün bunu dile getirilmesinin anlamı şudur. Evet asıl suçlular çıkacak bu arada suçsuz olanları da çıkartacaklar FETÖ hikayesi The End olacak.\"

-Meral Akşener\'in parti binası açışınıdan ve konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

3)YOL ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK; 2 İŞÇİ YARALANDI

ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçiler; Zeki Yıldız (44) ve Hacı Bayram Ay (47) yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Gerger\'in Tillo köyünde meydana geldi. Köy girişindeki yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altına kalan işçilerden Zeki Yıldız ve Hacı Bayram Ay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve AFAD\'ın çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gerger Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Zeki Yıldız, Kahta Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

- Kahta Devlet Hastanesi

- Ambulansın acile girişi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN DHA)

4)SAFRAN ÇAYI YİNE KİRLENDİ

MANİSA Büyükşehir Belediyesi\'nin kente kazandırdığı Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen ve kimyasal atıkların karışmasıyla gündeme gelen Safran Çayı, aynı durum yine yaşandı. Yağışlı havayı fırsat bilen işletmeler, kimyasal atıkları yine çaya bıraktı.

Manisa merkez Yunusemre ilçesi sınırlarında bulunan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 170 dönüm alan üzerindeki Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen Safran Çayı, üçüncü kez kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı. Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıkların, özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda dereye karıştığını belirten Atatürk Kent Parkı yetkilileri, doğa katillerinin adeta fırsat kolladığına dikkat çekti.

Safran Çayı\'na karıştırılan kimyasal atıklarının geldiği bölge ile ilgili geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere dereden numune almıştı.

- Kirlilik görüntüsü

- Derede yüzen ördeklerden görüntü

Haber: Nermin UÇTU- Kamera: MANİSA, (DHA)

5)ORGANLARIYLA UMUT OLDU

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması geçiren 78 yaşındaki Mestan Ertürk\'ün beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları Ertürk\'ün organlarını bağışladı. Çimentepe Mahallesi\'nde yaşayan 2 çocuk ve 11 torun sahibi Mestan Ertürk, geçen 5 Ocak\'ta, sabah saatlerinde evinde baygın bulundu. Oğlu Ali Ertürk tarafından önce Sarıgöl\'de hastaneye götürülen Mestan Ertürk, ardından Alaşehir ve Salihli\'deki hastanelere sevk edildi. Salihli\'de beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ertürk, ameliyatın ardından yoğun bakım için Manisa Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Ertürk\'ün dün (cuma) saat 18.30\'da, beyin ölümü gerçekleşti.

Oğlu Ali Ertürk, kızı Emine Koparan ve kız kardeşi Emine Aktaş, Mestan Ertürk\'ün organlarını bağışlamayı kabul etti. Manisa Devlet Hastanesi organ bağışı koordinatörlüğünün harekete geçmesiyle birlikte, bugün Ertürk\'ün 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Kalbi ise uygun bulunmadı. Mestan Ertürk\'ün bağışlanan organlarının, İstanbul\'da organ bekleyen hastalara nakledileceği öğrenildi.

Mestan Ertürk\'ün oğlu Ali Ertürk, babasının hiçbir rahatsızlığı bulunmadığını anlattı. Ali Ertürk, büyük acı yaşadıklarını, ancak başkalarının acı yaşamaması için organ bağışını kabul ettiklerini söyleyerek, \"Biz örnek olmasını isteriz. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Belki birkaç insanın hayatı kurtulur\" diye konuştu.

- Organ nakli ekibinin hastaneye gelişi

- Organ kutularının taşınması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

6)GAZİANTEP\'TE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 10 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu doğu gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği A.A. yönetimindeki plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurup arama arama yaptı. Dedektör köpek \'Onix\'in de kullanıldığı aramada aracın arka koltuğu altına gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler sürücü A.A.\'yı gözaltına aldı.

- Aracın durdurulması

- Aracın aranması

- Araçta köpekli arama yapılması

- Aracın koltuğunun sökülerek uyuşturucunun bulunması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

