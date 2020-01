DHA YURT BÜLTENİ-16

Yunanistan\'a kaçarken ölümden döndüler

Bodrum\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na (Kos) marketten aldıkları 1.5 metrelik lastik botla kürek çekerek geçmeye çalışan 2 İranlı, açık denize sürüklenince korkulu anlar yaşadı. Bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri kaçakları radardan tespit ederek kurtardı.

Bodrum ilçesindeki bir marketten satın aldıkları 1.5 metrelik kürekli lastik botla Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii\'nden denize açılarak İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan 35 ve 37 yaşlarındaki İranlı 2 erkek, açık denizde sürüklenmeye başladı. Ali Hoca Burnu açıklarından rüzgarın ve dalgaların etkisiyle sürüklenen ve aşırı derecede ıslanan İranlı kaçakları, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik botu, saat 02.45\'te radardan tespit ederek kurtardı. Yaklaşık 5 saat kürek çektikleri öğrenilen bitkin haldeki kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı\'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların iyi olduğu belirtildi. Ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edilen kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için bugün öğle saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi. Kaçaklardan Rejat Seymani ifadesinde, \"Hava çok sakindi, marketten bot aldık denize açıldık, bir mil açıldıktan sonra rüzgar ve dalganın etkisi ile akıntıyla sürüklenmeye başladık, telefonla yardım isteyeceğimiz an dalgalar telefonumuzu ıslattı, gece soğukta ıslak vaziyette sürüklenmeye başladık, bot suda alıyordu, tam korktuğumuz sırada Türk askeri geldi bizi kurtardı, yaptığımız çılgınlıkta ama çaresizdik\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kurtarma anından görüntüler

Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

========================================

Çanakkale\'de Akbaş Şehitliği\'nin resmi açılışı yapıldı

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası\'nda OPET\'in \'Tarihe Saygı Projesi\' kapsamında 2013 yılında yenilenen Akbaş Şehitliği\'nin resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş\'un katıldığı törenle yapıldı.

Akbaş Şehitliği resmi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, OPET Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Nurten Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur-an\'ı Kerim Tilaveti ile Çanakkale Şehitleri ruhuna fatiha okundu. Çanakkale Türküsü seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, büyük bir milletin çocukları olduklarını belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: \"Bu alanda bulunan ve bulunmayan her birimizin ailesinde aksetmiş olan bir çok hatıralar vardır. Kimisi Balkan cephesinde, kimisi Kafkas cephesinde, kimisi bu insanlığın son esenlik adası olan Anadolu\'nun kurtuluş mücadelesinde bir yerde şehit olmuş ya da gazi olarak geriye dönmüş olan bir ecdadın torunuyuz. Bize kalan bu büyük mirastan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Evet belki toprağın altından petrol fışkırmıyor. Belki Anadolu topraklarının altında çok büyük doğal zenginliklerimiz yok. Ama bize bırakılan, bize kalan öylesine büyük bir miras var ki; tarih boyunca bize kalmış olan ecdatlarımızın kanlarıyla, canlarıyla bize bırakmış olduğu bu miras herhalde aziz Türk milletini dünyanın en zengin milleti, en güçlü milleti yapan bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkacağız. Bu mirasa daha sonraki nesillerinde sahip çıkması, farkındalık oluşturmak için ecdadımızın eserlerine her türlü gayretle, ihtimamla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.\"Gelibolu Yarımadası\'nda yürüttükleri \'Tarihe Saygı Projesi\'nin, şehitlere olan minnet duygularının göstergesi olduğunu belirten Nurten Öztürk ise, \"2011 yılında hizmete açılan 57. Alay Şehitliği\'ndeki gibi Akbaş Şehitliği\'nin de 2020 yılına kadar her türlü bakım ve onarım işlerini üstleniyoruz. Tarihe Saygı Projemiz kapsamında; şehitlerimize olan minnet duygularımızın göstergesi olarak yaptığımız çalışmaları bir görev ve sorumluluk sayıyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk\'e 57\'inci Alay Sancağını takdim etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, Akbaş Şehitliği\'ndeki Atatürk Anıtına karanfil bıraktı. Tören, Bakan Kurtulmuş\'un protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

AKBAŞ ŞEHİTLİĞİ HAKKINDA

Çanakkale Kara Savaşı sırasında, Akbaş Şehitliği\'nin bulunduğu alanda, cephedeki birliklerin sıhhiye bölüklerinden oluşturulan sargı yerleri ve geçici sıhhiye merkezleri kurulmuş, çarpışmalarda yaralanan ve tedavileri basit ve kısa süren askerlere ilk müdahale burada yapılmıştır. Cephede tedavisi mümkün olmayan ya da tedavi süresi uzun zaman alacak olan yaralılar ise gerekli müdahale yapıldıktan sonra; at üzerinde veya at arabaları ile ve yaya olarak Ağadere ve Akbaş iskelelerindeki nakliyat hastanelerine sevk edilmiş. Çanakkale Savaşı\'nda çok önemli bir yere sahip olan Akbaş, o dönem tam bir hastane kompleksi durumundaydı. Akbaş\'ta kurulu hastanelerde, cephedeki çarpışmalarda yaralanarak tedavileri esnasında şehit olanlarla, değişik hastalıklar nedeniyle tedavi edilemeyerek hayatını kaybeden bin 213 asker şehit olmuştur.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Akbaş Şehitliği

-Akbaş şehitliğindeki tören

-Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Numan Kurtulmuş ve beraberindekilerin Akbaş Şehitliğinde bulunan Atatürk Anıtı önündeki rölyefe karanfil bırakması

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

==========================================

Ovit Dağı\'nda otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Rize\'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı mevkiinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 14:00 sıralarında ilçenin Sivrikaya Köyü Ovit Dağı mevkiinde meydana geldi. Hamdi Yazıcı idaresindeki 53 DB 192 plakalı kamyonet, yoldaki buzlanma nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri ulaştıkları araçtaki sürücü Hamdi ile Sinan ve Mustafa Yazıcı ile Şenol Meral\'i sedye ile yola çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

==========================================

Eşiyle görüşemeyince çatıya çıktı

Gaziantep\'te, kadın sığınma evinde kalan eşiyle görüşme talebine olumsuz yanıt alınca 15 katlı otel inşaatının terasına çıkarak intihara kalkışan V.A. (39), psikolog tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, öğleden sonra Budak Mahallesi\'nde meydana geldi. V.A., 10 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak, elinde çiçekle, gördüğü şiddet nedeniyle kadın sığınma evine yerleşen eşiyle görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne gitti. V.A., telefonla görüştüğü eşi, yüz yüze görüşmeye olumsuz yanıt verince, yakındaki, yapımı devam eden 15 katlı otel inşaatının teras katına çıktı. Yangın merdivenine çıkıp, aşağı atlayacağını söyleyen V.A.\'yı gören işçiler, polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. V.A. eyleminden vazgeçmeyince, polis olay yerine psikolog çağırdı. Gelen psikolog Mahmut Kayagan\'ın yarım saatlik çabasıyla V.A., eylemine son verdi, terastan indi. İnşaat sahasında elinde çiçekle bekleyen oğlu, aşağıya inen babası V.A.\'ya sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan V.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------------

- İtfaiye ve ambulans ekipleri

- İntihara kalkışan kişi

- Verdi Ayık\'ın aşağıya indirilmesi

- Çevrede alınan güvenlik önlemleri

- Ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber:Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

==========================================

Alanya\'da fuhuş operasyonu

Antalya\'nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş operasyonunda 4 kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheler adliyeye sevk edildiği sırada yakınları gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almasına engellemek için saldırdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede iki erkek kardeş aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Duran Ş. (38) ve kardeşi Ramazan Ş.\'yi (30) takibe aldı. Polis dün saat 17.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi\'ndeki bir apartmana 07 E 9928 plakalı otomobille 4 yabancı uyruklu kadın getirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen Duran Ş. ve Ramazan Ş.\'yi otomobilde yakalarken, apartmandaki daireye düzenlenen baskında ise fuhşa zorlanan Moldovalı Svetlena C., Tatiana K., Liliana F. ile Rus Oxana S.\'yi gözaltına alındı. Kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Fuhşa aracılık eden Duran Ş. ve kardeşi Ramazan Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan Ş.\'nin \'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek\' suçundan Antalya Asli Ceza Mahkemesi\'nce de arandığı ortaya çıktı. Duran ve Ramazan Ş. kardeşler adliye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldığı sırada, şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen gazetecileri engelledi ve saldırıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-----------------------------

- Emniyetten detay

- Kadınların çıkarılması

- Adliyeden genel görüntü

- Şüphelilerin çıkarılması ve saldırı anından görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)