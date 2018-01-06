DHA YURT BÜLTENİ-16

ZEYBEKCİ\'DEN, SON KHK MADDESİNİ ELEŞTİRENLERE SERT CEVAP

DENİZLİ\'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son çıkan Kanun Hükmünde Kararname\'de (KHK), 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren maddeyi eleştirenlere sert cevap verdi. Zeybekci, \"Darbe yapan, darbeyi başarabilirse, anayasayı değiştirebilirse, legal hale gelecek, hukuk içinde namusu savunan bu milletten hesap sorulabilecek. Yok öyle yağma. Bu millet buna müsaade etmeyecek. Ve şu anda yapılan hukuki düzenlemenin ana mantığı da budur. Kimse öyle \'ık-gök\' demesin, adam gibi dursun herkes\" diye konuştu.Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin İncilipınar Mahallesi\'nde yaptırdığı kapalı yüzme havuzu ve spor tesislerinin açılışı için düzenlenen törene başta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahit Tin ve Cahit Özkan, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Yargıtay Onursal Başsavcısı Hasan Erbil, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin büyümesi ve ihracatının artmasıyla ilgili seferberlik başlattıklarını, dünyada ihracatta da ilk önde gelen ülkelerden biri olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Türkiye\'nin 2018\'de de büyüme ve ihracat destanları yazmaya devam edeceğini kaydeden Zeybekci, \"Birileri diyor, \'Madem Türkiye büyüyor, bizim vatandaşa niye yansımıyor?\' Yansıyor. Allah aşkına Türkiye ve Denizli\'nin 2004\'teki haliyle bugünkü hali bir mi? Evet insanlarımızın beklentileri çok daha yüksek. Refah beklentisi çok daha yüksek, daha çok istiyor, hakkıdır. Vermekte, bunu yapmak ve başarmakta bizim görevimiz. Çünkü hedefimiz Türkiye\'yi dünyada ilk 10\'un içine sokmak. Avrupa\'da ilk 3\'ten biri yapmak, hedef bu. Türkiye\'den kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin hizmetkarı olan bu hükümetten ve Cumhurbaşkanından kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse arka plan aramasın. Biz ne diyorsak o. İçimizde ne varsa dışımızda da o\" dedi.

SON KHK\'DAKİ MADDEYİ ELEŞTİRENLERE CEVAP VERDİ

Son yayınlanan KHK\'da 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren maddeyi eleştirenlere de cevap veren Zeybekci, \"Neymiş 15 Temmuz\'da da hukuk çiğnenmişmiş. 15 Temmuz\'da anayasayı, ülkeyi, hükümeti devirmeye gelen, Meclis\'i işgal etmeye gelen, bu milleti bölmeye, parçalamaya, bu ülkeyi işgal etmeye gelenlere... Ne diyeyim ben sana. Allah seni bildiği gibi etsin diyorum da, sen o pisliklerin içerisinde yuvarlanıp gideceksin. Orada kendi layığını bulacaksın. Köprüde de katledilen, linç edilen askerler varmış, bunun hesabı sorulmayacak mıymış? Ülke, vatan, bayrak elden gidiyordu, ülke bölünüyordu, parçalanıyordu, bu milletin evlatları katlediliyordu. Hiçbir zaman için bu millet vicdansızlık da yapmaz ve yapmamıştır\" diye konuştu.

\"KİMSE ÖYLE \'IK-GÖK\' DEMESİN, ADAM GİBİ DURSUN HERKES\"

Bakan Zeybekci, darbe gecesi TBMM\'ye girerken, üzerinden kurşunlar geçtiğini, yanında ruhsatlı silahı ve üç tane şarjörünün hazır olduğunu ifade ederek, \"Biz canımızı tezgaha koyup da çığırtkanlık edenlerden değiliz. Hiçbir yerde de konuşmadık bunları. Sonra görüntüleri çıktı işte, televizyonlarda yer aldı. Meclise o bombalar yağarken oradaydık. Yanımda bir bakan kardeşimiz vardı. Ona ve arkadaşlarıma dedim ki, canlı teslim olmayacağım. Bu hainler buraya girerse, meclis salonuna girerlerse, beni canlı almayacaklar dedim. Ve o gün hazırlıklı gitmiştik, yanımızda ruhsatlı silahımız da vardı. Üç tane de şarjör ile beraber. Bunları konuşmayacaktım ama ilk defa konuşuyorum, bilmesi lazım bu milletin. Bekliyordum orada arkadaşımız sığınağa giderken bizim Bursa milletvekilimiz vardır engelli kardeşimiz. Tekerlekli sandalyesi ile arkadan merdivenden çıkarken bana \'Ağabey sen gelmiyor musun\' dedi. Ben burada bekleyeceğim dedim. Bizi canlı almayacaklardı ama bizi alana kadar da onlardan bunun hesabını soracaktım. Peki soruyorum şimdi onlar bizi katledene kadar, onlardan birkaç tanesini geberttiğimde benim çoluğumdan çocuğumdan bunun hesabına mı soracaktı, arkadan gelenlerden bunun hesabını mı soracaklardı? Hiç kimse kusura bakmasın. Her kim ki bu milletin bayrağına, bu milletin birliğine, beraberliğine, bu milletin vatanına, bu milletin devletine, bu milletin namusuna, ırzına, onuruna gururuna, milletvekiline, Meclisine saldırdığında bunun sonuçlarını, bunun gereğini bu millet yapar ve yapmaya devam edecektir. Darbe yapan, darbeyi başarabilirse, anayasayı değiştirebilirse, legal hale gelecek, hukuk içinde namusu savunan bu milletten hesap sorulabilecek. Yok öyle yağma. Bu millet buna müsaade etmeyecek. Ve şu anda yapılan da hukuki düzenlemenin ana mantığı da budur. Kimse öyle \'ık-gök\' demesin, adam gibi dursun herkes\" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, daha sonra yüzme havuzunun açılış kurdelesini kesip, tesisi gezdi. Ardından basına kapalı yapılan İl Koordinasyon ve muhtarla yapılan toplantıya geçti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci\'nin tören alanına gelmesi

- Törenden görüntüler

- Bakan Zeybekci\'nin konuşması

- Havuzun gezilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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DEVRİLEN TIR\'IN SÜRÜCÜSÜ CAMI TEKME İLE KIRIP ÇIKTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen saman balyası yüklü TIR\'ın hafif yaralanan sürücüsü Erdin Çelik(49), aracın ön camını tekmeyle kırıp çıktı. Malkara\'dan yüklediği 30 ton saman balyasını İstanbul\'a götüren Erdin Çelik yönetimindeki 01 CKU 32 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Şahin Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verirken, kazada hafif yaralanan sürücü Çelik, ön camı tekme ile kırarak araç içinden çıktı. Erdin\'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Devrilen TIR\'da bulunan saman balyaları ile buğday ekili tarlaya saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün ön camı kırıp çıkması

-Sağlık ve kaza kırım ekiplerinin gelmesi

Sağlık ekipleri ve polisin çalışması

-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Tunceli\'de İYİ Parti Lideri Akşener\'e yoğun ilgi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ziyaret ettiği Tunceli\'de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çarşıda esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, yoğun ilgi nedeniyle oluşan kalabalıkta zaman zaman yürümekte zorlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.30 sıralarında, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Milletvekili Aytun Çıray ile Aşık Veysel\'in torunu, parti yöneticisi ve Genel Başkan Başdanışmanı Çiğden Turan ile birlikte Tunceli\'ye geldi. İlk ziyaretini Tunceli Cemevi\'ne yapan Akşener, girişte cemevi dedesi Ahmet Yurt ve diğer Alevi dedeleri tarafından karşılandı. Dedeler, Akşener\'i, cemevini ziyaret edenlerin ilk olarak gittiği, mum yakarak dilek dilediği bölüme davet etti. Daveti kabul ederek burada mum yakıp dilek dileyen Akşener, daha sonra Tunceli ve Munzur Çayı manzarasını bir süre izledi. Akşener cemevinin bahçesinde gezdiği sırada, CHP il kongresi için kentte bulunan Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da yanına gelerek, bir süre sohbet etti. CHP Milletvekili Erol, Akşener\'in cemevi ziyareti boyunca yanında bulunarak zaman zaman bazı konularda bilgi verdi. Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt, Akşener ve beraberindeki heyete yöresel zerfet yemeğinden ikram etti. Alevi geleneklerine göre bir Alevi dedesi yemek duası verdikten sonra, heyet üyelerine yemek ikramı yapıldı.

\'BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAYA İHTİYACIMIZ VAR\'

Alevi dedesi Ali Ekber Yurt\'tan cemevlerinin sorunları ile ilgili bilgi alan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Biz siyasette saygı dili olması gerektiğini söylüyoruz. Gittiğimiz her yerde insanlarımızı önyargısız dinliyoruz. Cemevi dedemizin söylediklerinin büyük çoğunluğunda haklı olduğunu düşünüyoruz. Burada koruma ordumuz olmadan, arada hiçbir perde olmadan birbirimizi dinliyoruz. Şu an Türkiye\'de muhalefet partisi olarak, tek parti CHP gibi görünüyor. Bu sorunları çıkıp halka anlattığımız zaman, seçmen bizi daha fazla anlıyor. Türkiye\'de birbirimize saygı duymaya ihtiyacımız var. Herkes birbirinin düşüncesine, hayat tarzına, yaşam tarzına saygı duymak zorundadır. Biz böyle düşünüyoruz. Türkiye\'de bir saygı dili oluşmalı.Bu saygı dili sonra kardeşlik diline evriliyor. Türkiye\'de vergi toplanırken Sünni, Alevi farkı yok, herkes vergisini ödüyor. Cemevlerinin giderleri sorunu çözülmeli. Cuma namazı sırasında verilen hutbelerde aleyhte söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Camiler siyasetten uzak durmalı. Nasıl ki cemevinde siyaset yapılmıyorsa, camilerde de siyaset yapılmamalı. Alevi inancı ve kültürünün temsili açısından Diyanet bünyesinde sorun çıkıyorsa, başka bir çözüm bulunmalı. Kültür Bakanlığı bünyesinde bir müsteşar yardımcılığı Alevi inancına ve kültürüne ayrılır, Alevi inancı ve yaşamı ile igili araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Alevi dedeleri yaşayan bir tarihtir. Bu nedenle Kültür Bakanlığı bünyesinde mutlaka temsil edilmelidir.\"

AKŞENER\'E ZÜLFİKAR HEDİYE EDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardında cemevi dedesi Ali Akber Yurt, Meral Akşener\'e yörede kadınların kullandıkları bir şal ile Hz. Ali\'nin kılıcı Zülfikar\'ın örneğini hediye etti. Hediyelerin çok anlamlı olduğunu belirten Akşener, \"Kılıcın üzerinde \'Medet Ya Ali\'yi okuyunca, benim Tunceli\'ye bir vefa duygum aklıma geldi. 7 Haziran seçimlerinde kötü bir şeyle karşılaştım. Bu sırada Tuncelili bir arkadaş, \'Ahlakı savunmak\' diye bir yazı yazmıştı ve demişti ki \'Ahlakı savunmak MHP\'yi savunmak anlamına gelmiyor, bir kadını savunmak, o partili olmak anlamına gelmiyor\'. O yazıyı okuyunca çok etkilenmiş ve yarım saat ağlamıştım. Yani Tunceliler ta o zaman bana sahip çıkmıştı\" dedi.

SANDALYE ÜSTÜNE ÇIKARAK KONUŞTU

Cemevi ziyaretinin ardandan çarşı merkezine giden Meral Akşener, burada davul-zurna ile karşılandı. Zaman zaman izdiham yaşanan ziyaret sırasında bir taksi durağını ziyaret eden Akşener, burada esnafların sorunlarını dinledi. Diğer esnafları da ziyaret etmek isteyen Akşener, yoğun ilgi nedeniyle oluşan kalabalıkta yürümekte zorlanınca, güvenlik güçlerinin oluşturduğu koridordan ziyaretini gerçekleştirdi. Girdiği bir fırında sıcak pide satın alarak arkadaşlarına ikram eden Akşener, sandalyeye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Kalabalığa hitap eden Akşener, \"Benim kalbim sizlere açık. Siz de bana kalbinizi açtınız. Sizlere çok sık gelip gideceğim. Bundan sonra anlatacağım ve sizlerden destek isteyeceğim. Tuncelili kadınların ilgisi, alakasını hiç unutmayacağım\" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Elazığ\'a geçmek üzere makam aracına gitmek isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanına gelen kadınlara sarılarak vedalaştı. Akşener ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Elazığ\'a geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Akşener\'in Cemevi ziyareti

- Mum yakıp, dilek dilemesi

- Akşener\'in Munzur Çayı\'nı izlemesi

- CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol\'un Akşener\'in yanına gelmesi

- CHP Milletvekili ile Akşener\'in sohbeti

- Akşener\'in Cemevini gezmesi

- Alevi dedesinin yemek duası

- Yemek ikramından görüntü

- Meral Akşener\'in açıklamaları

- Esnaf ziyareti ve davul zurna ile karşılanması

- Yaşanan izdihamdan görüntü

- Akşener\'in kalabalık arasında yürümeye çamlışması

- Taksi durağını ziyareti

- Sandalyeye çıkarak konuşması

- Kadınlarla vedalaşması

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

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Osmaneli Belediye Başkanı\'nı bıçak zoruyla otomobile bindirmeye çalıştılar (2)

4\'Ü DE TUTUKLANDI

Bilecik\'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin\'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Cafer ELMAS / BİLECİK (Osmaneli), (DHA)