DHA YURT BÜLTENİ-16

Otomobil sulama kanalına uçtu: Genç kız kurtarıldı, 2 ölü-EK

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Şanlıurfa\'da, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir genç kız çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü Hasan Türkmen ile adı öğrenilemeyen bir kadın yaşamlarını yitirdi. Otomobilde başka kişilerin de bulunma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, saat 16.45 sıralarında Şanlıurfa- Mardin Karayolu\'nun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Türkmen yönetimindeki 63 YS 755 plakalı otomobil, Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalına uçtu. Çevredekiler kazayı görünce araçtakilerin yardımına koştu ve otomobildeki bir genç kız sudan çıkardı. Kurtarılan genç kız, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri ile su altı polisleri sevk edildi. Suya giren dalgıç polislerin yarım saatlik çalışması sonucu otomobilden sürücü Hasan Türkmen ile adı öğrenilemeyen bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Çevre toplanan çok sayıda kişi çalışmaları izledi. Kurtarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de bulunabileceği ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Sudan çıkarılan 2 ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Su altı dalgıç polisleri kanalda arama yapması

- Kanaldan çıkartılan cesetler

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Çekiciyle sudan çıkartılan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 492MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

==============================================

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi (3)

GÖLCÜK PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

Gölcük Tabiat Parkı\'nın ihaleye çıkarılacağının duyurulmasının ardından kurulan ve çeşitli protesto etkinlikleriyle Gölcük\'teki yapılaşmaya karşı çıkan Gölcük Platformu tarafından ihalenin iptal kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: \"Bolu Gölcük Tabiat Parkı\'nda yapılaşma ve talanın önünü açacak olan 19 Aralık 2017 tarihli ihalenin, Bolu halkının dayanışması, platform üye kuruluş ve kişilerinin yoğun çabası sonucu iptal edildiği bugün Bolu Belediyesi\'nin internet sitesinden duyurulmuştur. Haklı mücadelemize destek veren başta Bolu halkı olmak üzere, ulusal ve yerel basına, tüm Türkiye kamuoyuna, platform üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gölcük Platformu olarak süreci takip etmeye devam edecek, oldu bittiye getirilerek yapılan ihaleler ile bu güzel doğamızı talan etmelerine izin vermeyeceğiz.

Haber :BOLU,(DHA)

=============================================

Yakılan çöplerin dumanı korkuttu

İzmir\'in Konak ilçesindeki bir basketbol sahasında, buraya çekilen çöp konteynerleri ve içinden dökülen çöpler ateşe verildi. Yakılan çöplerden çıkan ve birçok yerden görülen duman bulutu, vatandaşları korkuttu.

Çimentepe semtindeki Kadriye Mahallesi\'nde bulunan 3 çöp konteyneri, bugün saat 14.00 sıralarında bir basketbol sahasına çekilip, bir kısmı da yere dökülen çöpler tutuşturuldu. Konteynerlerin içinde ve dışında yanan çöplerden çıkıp gökyüzünü kaplayan kara duman, şehrin birçok bölgesinden görüldü. Dumanı gören İzmirliler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yakılan çöpleri söndürdü.Çöpleri kimin yaktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Yükselen duman bulutundan görüntü

- Yakılan çöp konteynerinden ve çöplerden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=============================================

Umre\'ye gidip yeniden evleneceği parayı telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Adapazarı\'nda yaşayan 77 yaşındaki Fehmi Altun, Umre\'ye gitmek ve evlilik yapmak için biriktirdiği 13 bin 500 lirayı telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.

Adapazarı Maltepe Mahallesi 559. Sokak\'ta oğlunun alt katında tek başına yaşayan 3 çocuk babası 77 yaşındaki Fehmi Altun, sahte polislerin kurbanı oldu. Telefon dolandırıcıları yaşlı adamı arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp \'Kimliğiniz kullanılarak yasa dışı işlemler yapılıyor\' diyerek para talep etti. Sahte polislerin \'Olayı gizli tutalım\' sözlerini dikkate alarak kimseye haber vermeden evdeki altınlarını ve parasını alarak bankaya giden yaşlı adam, verilen hesaba 13 bin 500 lira yatırdı. Fehmi Altun, aradan bir kaç saat geçtikten sonra dolandırıcıların yeniden yönlendirmesiyle bu kez kendisine ait olan evi satmak için emlakçının yolunu tuttu. Yaşlı adam, yolda karşılaştığı komşusunun uyarıları üzerine dolandırıldığını fark ederek emniyete başvurdu. Eşinin 2 yıl önce vefat etmesiyle tek başına yaşamaya başlayan yaşlı adam, Umre\'ye gitmek ve yeni tanıştığı kişiyle evlilik yapmak için biriktirdiği 13 bin 500 lira dolandırıcılara kaptırınca adeta yıkıldı. Fehmi Altun dolandırıldığını yaşadığı evi vermek üzereyken öğrendiğini belirterek, \"Perşembe günü saat 10.30\'da aradılar. Ev telefonu çaldı. Arayan kişi emniyet\'ten kendisini Murat olarak tanıttı. Para, pul, mal, mülk olup olmadığını sordu. Evin benim üzerime olup olmadığını sordu. Benim kimliğimle işlem yapıldığını ve onları yakalamak için operasyon düzenlediklerini söyledi. Beni kandırıp paramı söyledikleri hesaba yatırdım. Önce 9.5 bin lira yatırdım, sonra da 4 bin lira yatırdım. Daha sonra da arayıp emlakçıya evi satmamı söylediler. Yolda gördüğüm bir komşuma anlattım ve bana dolandırıldığımı söyleyerek karakola gitmemi söyledi.\" dedi. Bu parayı Umre\'ye gitmek ve yapacağı yeni evlilik için harcama yapmak için biriktirdiğini ifade eden Altun, \"Çocuklarım çok üzüldüler. O parayla Umre\'ye gidecektim. Bir bayan gelecekti, bir hanımefendi. Onunla evlenecektik. Umre için de para saklıyordum, Mart\'ta falan gidecektik damadım ve gelinimle. Üzgünüm Umre\'ye de nasip olmadı bizim paramız. Yabancı numara bile arasa bir daha açmam kimsenin telefonunu. Devletten yardım bekliyorum. Aransın, bulunsun bu kişiler yakalansın. Fedakarlık yaparsa bana ben de onlara yaparım. Ne Hac\'ca gidebildim, ne bir yere gidebildim. Geldik bu yaşa kadar. Ölmeden önce gitmek istiyorum oraları görmek istiyoruminşallah bulunur yani.\" diye konuştu. Paranın gönderildiği hesabı ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, şimdi sahte polisleri arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Altun\'un olayı anlatması

-Evden goruntu

-Dekontların goruntusu

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI,(DHA)

================================================

Refüj istemeyen mahalleli, duble yolu trafiğe kapattı

Edirne\'nin Keşan ilçesinde 50 kişilik grup, oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkarak, yolu trafiğe kapattı.

Keşan\'da 50 kişi, oturdukları Paşayiğit Mahallesi\'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Keşan-Edirne karayolunu trafiğe kapatan grup, duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına da izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, yerleşim merkezinin ortasından geçen duble yolun refüjle kapatılmak istendiğini belirterek, \"Burası yerleşim merkezi, mahalle. Transit yol geçiyor. Ama bize burada yolun karşısına geçmek için hiçbir yol bırakmıyorlar. Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı, tarım araçlarımızı, cenazelerimizi ve yaşlılarımız nasıl yolun karşısına geçireceğiz? Yaklaşık 4-5 kilometre ileride döner kavşak yaptılar. Bizim mahallenin ortasından yolu kullanma şansımız yok\" dedi.

BİZE 300 METRELİK ALAN BIRAKSINLAR

Karayolları yetkilileri ile görüştüklerini ve kendilerine yolun refüjle bölünmeyeceğini söylediklerini iddia eden Kaya, \"Biz şu an yetkililerden bir cevap alamıyoruz. Bize proje gösteren yok. Daha önce 3 tane altgeçit projesi vardı. Ama yapılmadı. Yolun bölünmeyeceğini söylediler, şimdi bölüyorlar. Bize burada 300 metre bir alan boş bırakılırsa, ışıkla ya da sinyalizasyon sistemiyle araçların veya yayaların geçmesini sağlarız\" şeklinde konuştu. Mahallede oturan Vahitttin Ceylan da, mağdur olduklarını ifade ederek, yapılan 2 dönel kavşak arasında yaklaşık 6 kilometre mesafe olduğunu söyledi. Kapanan yol jandarmanın vatandaşları iknası sonucu yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yolu kapatan vatandaşlar

-Jandarmanın ikna çabası

-Yola çekilen araçlar

-Refüj takılan duble yol

-İşçilerin çalışmayı bırakması

-Malzemelerini toplaması

-Yoldan geçen araçlar

-Detaylar

-Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya röp.

-Mahalleli Vahittin Ceylan röp.

(SÜRE: 06.11 - BOYUT: 377 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)



