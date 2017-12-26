DHA YURT BÜLTENİ-16

TIR devrildi, 25 ton mısır silajı tarlaya saçıldı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarken, taşıdığı 25 tonluk mısır silajı tarlaya saçıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı’ndan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara’da bir işletmeye getiren 45 yaşındaki Mehmet Canbaz yönetimindeki 33 NFY 68 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, mısır silajları buğday ekili tarlaya saçılırken hafif şekilde yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla TIR\'dan çıktı. Çağırılan çekiciyle şarampole devrilen TIR çıkartılırken çevreye saçılan mısır silajları da çevre köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR\'a yüklendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR\'dan detay

-Saçılan mısır silajlarından detay

-Yardıma gelen köylüler

-Olay yerinden genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Türkiye\'nin savunma sanayi ile ilgili hiçbir teknolojik problemi olmaması gerektiğini ifade ederek, \"Türkiye savaş uçağını, denizaltısını, tankını, savunması ile ilgili ne kadar ürünü varsa bunların hepsini yüzde 100 yerli yapmak zorundadır\" dedi.

Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından organize edilerek, Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda yapıldı. İki gün sürecek programın ilk günkü oturumuna Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Halil Tokel, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Trakya\'daki firmaların savunma, havacılık ve uzay sistemleri gibi Ar-Ge ile teknoloji gerektiren üretim alanlarında daha fazla yer alması, bölgenin katma değeri yüksek teknolojik üretimle kalkınmasına destek sağlanması amaçlandığı belirtildi. Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, zirve ile Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayi konusunda neler yapabilecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklarını belirterek, \"Kalkınma bir sevda işidir, bir inanç işidir. \'Savaş uçağını ben yaparım\' diyebilmemiz lazım. Bu söylemi rahmetli Nuri Demirağ yaptı, rahmetli Vecihi Hürkuş yaptı, siyasilerimiz içerisinde de rahmetli Erbakan yaptı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gayet açık ve net olarak söylüyor ki yurt dışına savunma sanayi ve havacılık adına bir kuruş harcamaya gönlüm razı değil\" dedi.

\'SAVAŞ UÇAĞIMIZI VE DENİZ ALTINI YAPMAK ZORUNDAYIZ\'

Tokel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Türkiye\'nin tankının ve uçağının yüzde 100 yerli yapılması konusunda görüş beyan ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:\"Türk sanayisi de bu çerçevede hareket etmelidir. Türkiye savaş uçağını, denizaltısını, tankını, savunması ile ilgili ne kadar ürünü varsa bunların hepsini yüzde 100 yerli yapmak zorundadır. Bazıları diyor ki; \'dünyada hangi ülke yüzde yüz yerli üretim yapıyor?\' Hiç kimse yapmasa bile Türkiye yapmak zorundadır. Türkiye\'ye herkes düşman olabilir. ABD ile dosttuk düşman olduk, Rusya ile düşmandık dost olduk, yarın ne olacağı belli değil, çevre ülkelerin tavrı her an değişiyor. Böyle bir ortamda, Türkiye\'nin savunma sanayi ile ilgili hiçbir teknolojik problemi olmaması lazım. Başka türlü güçlü bir siyaset, güçlü bir ekonomi, başka türlü beka sağlayamayız\"

\'MİLLİLİK ORANI YÜZDE 60\'A ÇIKTI\'

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de savunma sanayide millilik oranının yüzde 60\'lara çıktığını ifade ederek, \"Eğer savunmanız tam olmazsa, eğer güçlü silahlarınız olmazsa her zaman boyun bükmek zorunda kalırsınız. Çok şükür Türk milleti tarihinde hiç bir zaman boyun bükmemiştir. Biz kimseden aşağı değiliz. Cumhurbaşkanımızın yurt dışına yaptığı ziyaretler dünyada inanılmaz ses getiriyor. Yapılan uçaklar, tanklar cesaretin örneği. Savunma sanayinde başladığımız atılımın örneği. Bundan 10 yıl öncesine baktığımızda dışa bağımlılığımız azaldı. Savunma sanayinde yerlilik, millilik oranımız yüzde 60\'a çıktı\" şeklinde konuştu.

\'HEDEF FİRMA SAYISINI 100\'E ÇIKARMAK\'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayinde daha etkili olmaları için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, \"Bölgemizde bu alanda çalışan 6-7 firmamız var. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu sayıyı 100\'e çıkartmak. Bu firmaları 100\'e çıkarttığımız zaman savunma sanayine, havacılığa ve nükleer sanayiye 100-150 milyon değerinde iş yaptığımız zaman sadece Türkiye\'ye değil diğer, dünya çapındaki firmalara da ürün verme şansımız var. Biz de Trakya bölgesi olarak bu yarışın içinde varız diyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay görüntüler

-Konuşmacılar

-Protokol

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Bilişim suçu şüphelileri tutuklandı

İzmir\'de, vatandaşları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, aralarında, hakkında 76 bilişim suçundan arama kararı bulunan M.A.G.\'nin de olduğu 9 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın (ING Bank) müşterilerini arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşların internet bankacılığı giriş bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra savcılıkça serbest bırakılan İ.A. (35) ve U.T.\'nin (38) ifadelerinden yola çıkan ekipler, İzmir ve Ankara\'daki bazı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27) ve N.R.T.\'nin (26) yanı sıra, 76 bilişim suçundan aranan M.A.G.\'yi (26) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 10 harddisk, 14 flash bellek, 6 laptop, 14 sim kart, 371 CD ve DVD, içerisinde bazı dökümanlar bulunan 17 klasör, 1 POS cihazı ile banka hesap cüzdanları ve banka hesap kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.Ç., B.K. ve N.R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin aramasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesinden görüntü

Haber Davut CAN - Kamera: Polis kamerası / İZMİR, (DHA)

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Fuhuş operasyonu: 7\'si kadın 21 gözaltı

Muğla ve ilçesi Bodrum başta olmak üzere toplam 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ile fuhuşa aracılık edip, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuşa tevşik ettikleri ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından \'Örgütlü suç olarak, fuhuş ve insan ticareti ile mücadele\' amacıyla çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan talimatla bugün sabah saatlerinde Bodrum merkezli Muğla, İzmir, Van ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında fuhuşa aracılık ettikleri ve kadınları zorla fuhuşa teşvik ettikleri ileri sürülen 15 şüpheliden 14\'ü yakalandı. Firari olduğu belirlenen 1 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki fuhuş çetesinin lideri olduğu öne sürülen Ö.K\'nin üst aramasında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 lira, 450 dolar, 435 Euro, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. Fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu 7 kadın da ifadeleri alınmak üzere evlerinde yakalanıp, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin Muğla\'ya gönderilmelerinden görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Sinema oyuncusu yavru köpeği çuvalla atılmış halde bulunca ateş püskürdü

Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde, köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada ormanda çuvala konulup atılmış yavru köpeği bulan sinema oyuncusu Ali Başar, çektiği videoda bunu yapanlara ateş püskürdü.

Serdivan Esentepe Mahallesi\'nde oturan Ali Başar, \'Zero\' isimli köpeğini ormanda dolaştırdığı sırada koku fark eden köpeğini takip etti. Ali Başar, 1 aylık bir köpeği ormanlık alanda ekmeklerle birlikte çuvala konulmuş halde buldu. Ali Başar ağzı kapalı olan çuvalı açıp aldığı köpeği evine götürdü. Ali Başar çektiği görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak, köpeği çuvala koyup atanlara ateş püskürdü. Ali Başar, \"Yazıklar olsun sizlere insan olduğunu düşünen insan müsveddeleri. Bu 35-40 günlük yavru kangal yavrusunu nasıl atabildiniz, hem de çuvalın içine koyup dağ başına kurtlar tilkiler yesin diye. Hava soğuk, Allah korkusu olmayan yaratıklar\" diye paylaşımda bulunurken, videoda ise, \"Yazıklar olsun, Allah belanızı versin sizin. Siz insan mısınız, bu nasıl vicdandır\" diyerek tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali Başar ormanda yürürken

-Köpekten görüntüler

-Oyuncunun konuşması

HABER: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

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PTT\'de çalışan kadın memura saldırmak istedi

Konya\'da PTT şubesine gelen bir kişi, kendi işlemini yapan kadın memurla belirlenemeyen nedenle tartışıp, saldırmaya kalkıştı. Bu anlar ise başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi\'ndeki PTT Şubesi\'nde meydana geldi. Yanında bir kadın ve çocuk olan kimliği belirlenemeyen bir kişi, PTT Şubesi\'ne gelip işlem yaptırmak istedi. İşlemi yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle kadın memurla tartıştı. Ardından bankonunun diğer tarafında duran kadın memura saldırıp dövmeye kalkıştı. Araya giren diğer vatandaşlar olayın daha fazla büyümesini önledi. Kadın memurda, kendisine saldırmak isteyen erkek müşteriye tepki gösterdi. Şube içindeki diğer müşteriler, erkek müşteriyi dışarı çıkardı. Bu sırada erkek müşterinin yanındaki çocuk ağlamaya başladı. Bu anlar PTT\'de bulunan başka biri tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kadın memurun, kendisine saldırmak isteyen müşteriden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- PTT şubesinde erkek müşterinin, kadın memura saldırmak istemesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)