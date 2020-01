DHA YURT BÜLTENİ-16 

Kuzey Irak sınırında teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı

Hakkari - Kuzey Irak sınırında güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Kuzey Irak sınırında tespit edilen teröristlerin kaçış bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı.

Haber: (DHA)

Taşeron firma sahibi: İşsiz kalıp, kepenk kapatacağız

TAŞERON işçilerin kadroya alınması ile ilgili çıkarılan KHK\'nın yayımlanmasının ardından özel güvenlik şirketi sahibi Celaleddin Tınkır, kamuda çalışan bin 400 personolinin olduğunu, bu kararname ile artık kepenk kapatacaklarını söyledi.

13 yıldır özel güvenlik sektör alanında hizmet verdiklerdini belirten Tınkır, \"Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak bin 400 personelimiz çalışıyor. Bu kararname ile işlerimizin yüzde 90-95\'ini kaybediyoruz\" dedi.

İŞSİZ KALIYORUZ

Yayımlanan kararname ile işsiz kalacaklarını belirten Celaleddin Tınkır, \"Tamamen işsiz kalıyoruz. Bütün işlerimiz çok kısa bir sürede fesih olacak. Tabiki çok zorluklar bizi bekliyor. Sözleşmelerimize krediler çektik. Kredilerimizin geri ödemesini daha yapamadık. Bu süreç nasıl işleyecek inanın bizi korkutuyor. Çok ciddi rakamlarda zararımız olacak. İnşallah hayırlı olur ama artık bilemiyorum bu saatten sonra neler yapabiliriz ne yaparız bu konuyla ilgili bazı şeyleri bile düşünmek istemiyoruz\" diye konuştu.

ŞİRKETLERİMİZİ KAPATACAĞIZ

Büyük bir ihtimalle şirketleri kapatacaklarını söyleyen Tınkır, \"Firma sahipleri olarak büyük bir ihtimalle şirketlerimizi kapatacağız. Genel olarak konuşuyorum tüm arkadaşlarımızda aynı sıkıntılar var. Hepimizde aynı sıkıntılar var. 13 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Kanun hükmündeki yasadan sonra artık hizmet veremeyeceğiz\" dedi.

Özel sektöre sağlayacakları istihdamında yeterli olmayacağını söyleyen Tınkır, \"Özel sektörde çalışan sayımız zaten çok sınırlı. O yüzden özel sektörün bizi pek bağlayacağını düşünmüyorum firma sahibi olarak.devlet tekrar bize ihtiyaç duyabilir. inşallah hayırlı olur\" şeklinde konuştu.

Celaleddin Tınkır, devletin yeniden taşeron firmalara ihtiyaç duyabileceğini de söylerine ekledi.

Haber-Kamera; Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -

Yangından sonra kaybolan 5 kişilik aileyi arama çalışmaları sürüyor



KASTAMONU\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'ni arama çalışmaları sürüyor. Komandolar, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı dağlık ve ormanlık bölgede, bir iz bulmak için çaba sarf ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu timleri, 27 gündür kayıp 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'ni bulmak için Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki 30 kilometrelik bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı dağlık ve ormanlık bölgedeki timlerin, aileye ait bir ize henüz rastlamadığı bildirildi. Yetkililer, çalışmaların kayıp aile bulununcaya kadar devam edeceğini belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi\'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesi\'ne ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de henüz adları Cumhuriyet Savcılığı tarafından açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-

Amasya’da iki katlı ahşap ev kül oldu

AMASYA’da Merkeze bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın sonrası ahşap ev kül oldu.

Yangın, dün akşam Amasya merkeze bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Ergün B.’ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ahşap evden yükselen alevleri gören komşular durumu Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangın noktasına gelerek duruma anında müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa zamanda yükselen alevler kontrol altına alınarak etrafında bulunan evlere sıçraması önlendi. Soğutma çalışmaları sonrası çökme tehlikesi olan 2 katlı ahşap ev Amasya Belediyesi’ne ait iş makineleri ile önlemler alınarak yıkıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

Artvin\'de taş ocağının ÇED raporu yargıya taşındı

ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde yapılması planlanan taş ocağının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'ne başvuru yapıldı.

İlçenin Oba ve Tepebaşı köylerinin sınırları içinde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecilerden tepki geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'ne başvuruldu.

Davayla ilgili konuşan avukat Bedrettin Kalın, Artvin’de çevre sorunlarının fazlaca meydana geldiği yıllardan geçtiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Gerçekten de sorun olmayan dere, sorun olmayan vadi kentte yok gibi. Yaklaşık 300’e yakın HES projelesi ve 325 maden projesiyle uğraşıyoruz. Bunun dışında barajlar gibi çevresel etkileri olan birçok proje ile yöre halkının da rahatsız olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çağlayan Vadisi köyleri de aynı sorunları yaşıyor. Daha önce Çağlayan Vadisi’nde 2 tane HES nedeniyle açmış olduğumuz davalar var. Çağlayan HES ile ilgili açmış olduğumuz bir dava vardı. Bu dava uzunca bir süre sürdü. Danıştay’a gitti geldi. Netice itibarıyla bu davayı kazandık ve o ÇED’in iptaline karar verildi. Dolayısıyla Çağlayan Vadisi\'nde böyle bir sorunla uğraşmaya çalışırken, bu kez de bir taş ocağı projesi gündeme geldi. Yaklaşık 2007 yılının ortalarından itibaren de Çağlayan halkı bu taş ocağı projesiyle uğraşıyor. Çağlayan bir vadi ve bu vadinin çevresinde projeden etkilenen 7 tane köy var. Bu köylerin hepsi davacı olarak bu davada bulunuyorlar. Ayrıca 2 tane de dernek davacı oldu. Bunların dışında da 2 dernek ve 129 tüzel kişi davacı oldu. İşte bu taş ocağının ÇED olumlu raporu için bugün dava açıyoruz. Umut ediyoruz ki mahkemeler bu köy halkının haklarını tespit ederler.

\'YARGIYA GÜVENİYORUM\'

Oba Köyü Muhtarı Yaşar Duman ise projeyle yöre halkının mağdur olacağını savunarak, \"Bölgede 7 tane köyün, derneklerin ve halkın katılımıyla davamızı açıyoruz. Yargıya da güveniyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum. Taş ocağı bir binanın altını eşmek gibidir. Dinamit atıldığında yer altı sularının yatağı değişecek, toz duman üzerimize çökecek. Bütün köyler olarak da ulaşımda büyük sıkıntılar çekeceğiz. Orada yabani hayvanlarımız ve bir ki örtülerimiz ciddi zararlar görecekö dedi.

HES’İN ‘ÇED OLUMLU RAPORU\' İPTAL EDİLMİŞTİ

Öte yandan 29 Temmuz 2016 tarihinde, Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı da Rize İdare Mahkemesi\'nce hukuka aykırı bulanarak, iptal edilmiş ve bu karar Danıştay tarafından onanmıştı.

Haber: Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) -

Trabzon\'da doktordan hastalara sazlı sözlü terapi (2)



TRABZON\'da özel bir diyaliz merkezinde görevli Dr. Seyit Hisoğlu, hasta ve hasta yakınlarının moralini yükseltmek, kısa süreliğine de olsa sıkıntılarını unutturmak için bağlama çalıp türkü söylüyor. Bazı hasta ve hasta yakınları da türkü söyleyerek doktora eşlik ediyor.

Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi\'nde tedavi gören hastalarla yanlarındaki yakınları, Dr. Seyit Hisoğlu\'nun kendilerine gösterdiği özel ilgiden dolayı keyifli anlar yaşıyor. Giresun\'da yaklaşık 9 yıl önce bir hastasının hediye ettiği bağlamayla, müzikte kendisini geliştiren Dr. Hisoğlu, diyaliz merkezindeki hastalarının moralini yükseltmek için bağlama çalıp, türkü söylüyor. Hasta ve hasta yakınları da türkülere eşlik ediyor.

\'AMACIMIZ ONLARI MUTLU ETMEK\'

Amaçlarının hastalara moral vermek olduğunu belirten Dr. Seyit Hisoğlu, \"Biz köyde inek beklerken türkü söylerdik ama bağlama çalamazdım. Bir hastam bana bağlama hediye etti. Ben de bu yönde kendimi geliştirerek bağlama çalmaya başladım. Bu hikâye 8-9 yıl önce başladı. Çok usta değiliz. Hastaların mutluluğa ihtiyacı var. Zaten makineler gerekeni yapıyor ama moral çok önemli. Psikolojik ve moral tedavisinin çok önemi var. Salona girdiğimde türkü söylemezsem hastalar soruyor, \'Acaba hoca neden söylemedi, morali mi bozuk?\' diye. Her gün salonda türkümüz. Bazen teyzelerimiz ağlıyor. Ağlamak da bazen iyidir. Olsun deşarj olunuyor. Bize eşlik ediyorlar. Farklı olmak farkındalığı da beraberinde getiriyor. Hastalarımız bana gelsin, ben moral vereyim onlara. Amacımız hastalarımızın moralli ve mutlu olmasıdır \" dedi.

ÇOK MEMNUNLAR

Böbrek yetmezliği tedavisi gören Musa Taşkın, bağlama eşliğindeki türkülerle morallerinin en üst seviyeye çıktığını dile getirerek, \"Seyit doktor bizim terapi hocamız. Bize gelip saz çalıyor, türkü söylüyor. Biz de ona eşlik ediyoruz. Bu sayede moral ve motivasyonumuz üst seviyeye çıkıyor. Tedavime çok etkisi oldu. Bizde moral olduğu zaman her şey iyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Böyle olunca hastaneden çıkmak istemiyoruz\" diye konuştu.

\'ÖRNEK OLMALI\'

Diyaliz merkezindeki bir hastanın yakını Sevinç Ergül de böyle doktorların örnek olması gerektiğini kaydederek, \"Hocamız gerçekten bir ömür. Annemi başka hastaneye getirdik, istemedi. İlla burada Seyit hoca olsun istiyor. Annem onu gördü mü sanki iyileşiyor. Allah razı olsun. Ortam çok iyi. Burası bir aile gibi. Saz çalıp türkü söylüyor. Annem ondan bazen istek türkü istiyor. Daha ne olsun. Böyle doktorlar örnek olmalı\" ifadelerini kullandı.

AİLE ORTAMI

Diyaliz hemşiresi Dilek Yılmaz ise hastalarının morali için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak şöyle dedi:\"Doğaçlama gelişti bu durum. Doktorumuz vizitelerinde dahi böyle, sürekli türkü söyleyerek iletişim sağlıyor. Hastalar sürekli teklifte bulunur. Hastalarımız en ihtiyaç duyduğu şey moral. Bu küçük nüanslar onları çok mutlu ediyor. Biz burada hastalarımızla bir aile gibiyiz.\"



HABER KAMERA: FATİH TURAN / (DHA)

Erkek arkadaşını tokatladı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde deniz kenarında erkek arkadaşını bir kadınla gören genç kız, erkek arkadaşına tokat attı.

Bozhane mevkiinde deniz kenarında park halinde olan otomobilin yanına giden genç kız, erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladı. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kız, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kızı, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kız, araçta oturan kişinin bulunduğu kapıyı açması üzerine erkek arkadaşı araya girerek kapıyı kapattı. Genç kız bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kız, ardından arkadaşlarıyla geldiği araca binerek uzaklaştı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

İsmet İnönü, memleketinde anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 44\'üncü yılında, memleketi Malatya\'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Anma törenine; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MHP ve CHP tarafından anıta çelenk sunuldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla son buldu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

Noel\'de Kudüs için ortak mesaj (2)



MİDYATLI SÜRYANİLER, NOEL\'İ KUTLADI

Mardin\'in Midyat İlçesi\'nde, Süryaniler, Hz. İsa’nın doğuşunu simgeleyen Yaldo (Doğuş) bayramını düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bayram kutlamaları ilçedeki Mort İşmuni Kilisesi’nde yapılırken, burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti.

Mort İşmuni Kilisesi\'ndeki kutlamaya, Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Albay Ebubekir Oğuz Utku, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal ve kurum müdürleri de katıldı. Ayinde Hz.İsa’nın doğumunda, çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Ayinin ardından kilisenin misafir konuk odasına geçen Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, burada bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.

Kutlamaya katılan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, bütün Süryani vatandaşların bayramını canı gönülden kutladığını belirterek, \"İşte bizim zenginliğimiz budur. Farklı etnik yapılardan, faklı inançlardan insanların bir arada dost ve kardeşçe yaşadığı bir bölgede yaşamımızı devam ettiriyoruz. Süryani vatandaşlarımızla birlikte olmaktan biz son derece mutluyuz. Bunun ötesinde bizler birbirimize muhtacız. Birbirimizin yardımına, birbirimizin tebessümüne muhtacız. Onun için inşallah bu topraklarda nice böyle güzel bayramlara hep birlikte şahitlik ederiz\" dedi.

Midyat Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş ise, \"Teşekkür ederiz, memnunuz. Çok sağ olun. Burada, Midyat’ta yılda 4 yada 6 bayramı kutluyoruz\" diye konuştu.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay da, \"Bugün İsa Mesih’in doğuş günüdür. Tüm Süryanilerin bayramını kutluyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada selamet, sulh ve varış olmasını istiyoruz. Allah Türkiye’mizi korusun ve tüm Türkiye’de barış olsun\" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ / Midyat - (MARDİN) (DHA)

