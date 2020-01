DHA YURT BÜLTENİ-16

Öldürülen okul müdürü için yürüdüler

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Acılı eş Ümmü Kökmen de iki oğlu ile elele tutuşarak yürüdü.

Öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen\'in daha önce görev yaptığı Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe meslektaşları, öğrencileri, eşi Ümmü Kökmen, çocukları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, üzerinde Kökmen\'in fotoğrafı bulunan \"Son ders değerler eğitimi\", \"Şiddete son\", \"Şiddete dur de\", yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Saraçoğlu Caddesi güzergahını takip eden kalabalık yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Hükümet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Yürüş sırasında Kökmen\'in eşi Ümmü Kökmen\'in oğulları ile ele ele tuşarak yürümesi, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kökmen\'in öğrencisi ve meslektaşı Elvan Öztürk, şehit öğretmenler için \"Dünyanın Bütün Çiçekleri\" isimli şiiri okurken, kalabalıktaki bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı. Yürüyüşe Denizli\'nin Tavas ilçesinden katılan Kökmen\'in Tavas İmam Hatip Lisesi\'nde görev yaptığı dönemki öğrencisi olduğurnu belirten Süleyman Çetinkaya da \"O daima öğrencileri kazanmaya çalışan, anlayışlı bir öğretmen oldu. Menfur saldırıya hiçbir anlam veremedim. Acımız büyük\" dedi. Kökmen\'in öğrencilerinden Pınar Aygün de gözyaşı dökereke yaptığı konuşmasında, \"Ayhan öğretmen, kendisini öğrencilerine adamış biriydi\" dedi. Daha sonra, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Toprakçı, basın açıklamasını okudu. Toprakçı, Karabağlar\'da ve Bornova\'da yaşanan eğitimcilere yönelik saldırıların ardından son olarak Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in iki öğrencisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmesinin şiddetin geldiği son noktayı gösterdiğini söyledi.

OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Toprakçı, yaşanan olayın perde arkasını şöyle anlattı: \"Maalesef bu üzücü olay üzerinde büyük bir bilgi kirliliği yaşanmakta. Oysa biz bizzat olayı yaşayan mesai arkadaşları olarak biliyoruz ki, vuran öğrencinin basına yansıdığı gibi bir disiplin soruşturması veya geçmişe yönelik disiplin cezası yoktur. Okulda Müdür Bey ile olay günü ve öncesinde herhangi bir tartışma, tokat atma, bıçak çekme gibi bir olay yaşanmamıştır. Olay anında diğer öğrenci yaklaşık 1,5 ay önce okulumuzdaki başka bir öğrenciye okulun yakın çevresinde silah çektiği için okul değiştirme cezası almıştır. Müdürümüz Ayhan Kökmen\'in her zaman öğrencilere yaklaşımı olumlu olmuş, bugüne kadar hiçbir öğrenciye ne tokat atmış ne de aşağılayıcı bir söz sarf etmiştir. En olmaz denilen öğrenciye bile inançla, umutla yaklaşırdı. Çiçeklerini seven biriydi. Gönlü vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan fedakar bir öğretmendi. Şehitlerimizden bahsederken gözyaşlarını tutamazdı. Şimdi o çok sevdiği al bayrağımıza sarılarak şehitlik makamına ulaştı. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bugüne kadarki yetkililerin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır. Okulların güvenliğini sağlamaktan, eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden birinci derecede sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür şiddet olayları karşısında kayıtsız kalmakta, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın can güvenliğini sağlayamamaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır. Biz öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak şiddeti kınıyor, reddediyoruz.\" Toprakçı\'nın gözyaşları arasında okuduğu basın açıklamasının ardından Ayhan Kökmen\'in kendisi gibi öğretmen olan eşi Ümmü Kökmen, öğrencilere sarıldı. Kökmen, \"Son ders değerler eğitimi, öğretmeni Ayhan Kökmen. Sevgi, saygı ve hoşgörü\" ifadeleriyle öğretmen ve öğrencilere seslendi. Öte yandan acı olayla sarsılan yaklaşık 5 bin nüfuslu Kaymakçı Mahallesi\'nde bulunan tüm okullarda Kaymakamlık kararıyla pazartesi ve salı günü eğitime ara verildi.

-Öldürülen Kökmen\'in eşi ve iki oğlunun ele ele tutuşarak yürümeleri

-Yürüyüşten görüntü

-Konuşmalardan görüntü

-Açılan döviez ve pankartlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

Cesedi parka atılan Suriyeli bebeği daha önce de dövüp serbest kalmış/EK

SURİYELİ ÇİFT TUTUKLANDI

Suriyeli 5 aylık Teymhim\'in ölümüyle ilgili gözaltına alınıp emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen annesi İhlas El Baho ile bebeği duvara vurup işkence yaparak ölümüne neden olan Ziyad El Abdullah ve bu çifte yardım eden Cerrah El Abdullah adliyede de ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemleri de tamamlanıp mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ziyad El Abdullah ile İhlas El Baho çıkarıldıkları mahkemece \'Kasten öldürme, ağır işkence ve yalan beyanda bulunma\' suçlarından tutuklanırken, çifte yardım ettiği öne sürülen Cerrah El Abdullah ise serbest bırakıldı.

Haber:GAZİANTEP,(DHA)

Eskişehir\'e getirilen usulsüz dinleme sanığı emniyet amiri tutuklandı

Edirne\'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı emniyet amiri Erkan Soydan, Eskişehir\'e getirilerek adliyeye sevk edildi.Soydan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından eski emniyet müdür yardımcısı Mustafa Aygün, eski şube müdürü Mustafa Arık ile emniyet amiri Erkan Soydan\'ın tutuklanmasını istendi. Mustafa Arık tutuklandı, Mustafa Aygün ve Erkan Soydan ise yakalanamadı.

EDİRNE\'DE YAKALANDI

Firari sanıklardan eski emniyet amiri Erkan Soydan ile FETÖ\'nün haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı öne sürülen öğretmen eşi ile 2 çocuğu, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken dün Edirne\'de yakalandı. Eskişehir\'e getirilen Erkan Soydan, bugün polisler tarafından adliyeye sevk edildi.Soydan, adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

-Erkan Soydan\'ın polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)



Kanser hastası annesine moral olsun diye nikâhını hastanede kıydırdı

Yalova’da kanser hastası olan annesi mürüvvetini görüp moral kazansın diye Evra Sakar ve eşi Gökhan Akgün, nikâhlarını hastanede kıydırdı. Kanser hastası olan Ayla Sakar’ın (55) kızı Evra Sakar (30) ve eş adayı Gökhan Akgün (30), Yalova Devlet Hastanesi’nde annesinin tedavi gördüğü hasta odasında nikâhını kıydırarak dünya evine girdi.

Gelin Evra Sakar, kanser hastası olan annesi Ayla Sakar’a (55) moral vermek amacıyla tedavi gördüğü hastanedeki odasında nikâhını kıydırdı. Yalova Belediyesi Evlendirme Memuru İsmail Duran’ın kıydığı nikâhla evlenen çiftte evlilik cüzdanları Evra Sakar’ın annesini isteğiyle aynı anda verildi. Gelin Evra Sakar, annesine moral vermek amacıyla hastane yönetiminden de izin alarak böyle bir töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Gazetecilere açıklamada bulunan gelin Evra Sakar, “Annem hastanede olduğu için ona moral olsun diye böyle bir şey düzenledik. Herkes çok sevindi. Şu anda gördünüz, nasıl güzel ve mutlu olduğunu. Amacımıza ulaştık gibi\" dedi. Damat Gökhan Akgün ise, “Bu hastalıkta moralin çok önemli olduğunu yaşayarak öğrendik. Kimseye Allah vermesin. İnşallah bir nebze de olsa iyileşmesine faydamız olacaksa bu yapılmalıydı. Biz de yaptık. İnşallah toparlayacağız bu da ona moral olacakö diye konuştu. Ayla Sakar’ın eşi emekli öğretmen Sacettin Sakar ise eşine 2003 yılında meme kanseri teşhisinin konulduğunu ve 2003 yılından bu yana eşinin tedavi gördüğünü söyledi. Eşinin 23 gündür de Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu söyleyen Sakar, \"Biz 2003 yılından beri tedavilerini aksatmadan devam ediyorduk. Bu hemen hemen 15 yılı buldu. Son günlerde enfeksiyon aldığı için durumu ağırlaştı. Bu ağırlaşma neticesinde 23 gündür Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte. Durumun belki kritik olacağını düşünerek nişanlı kızımızın evlenmesi süresi gelmeden nikâh törenlerini hastanemizde yapmak istedik\" dedi. Öte yandan çifti, dost ve akrabaları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Törende hem nikah memuru ve şahitler de maske taktı.

-Hastanede nikah kıyılması

-Gelin damatla röportaj

-Kanser hastasının eşi ile röportaj

-Hastane detayı

Boyut 169 MB Süre 5 dakika 18 saniye

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

Tabancayla işyeri bastı

Antalya\'nın Alanya ilçesinde husumetli olduğu 2 kardeşin işyerini basarak rastgele tabancayla ateş açan Ahmet B.\'yi (36) kardeşler etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya\'ya bağlı Saray Mahallesi\'ndeki bir işyerinde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Ahmet B., tabancayla Vedat K. (41) ile ağabeyi Sedat K.\'nin (44) işyerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ahmet B., yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Ahmet B.\'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Vedat K., elinden aldığı tabancanın kabzasıyla Ahmet B.\'nin başına vurarak etkisiz hale getirdi. Kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet B., ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından polis merkezine getirilen Ahmet B., daha sonra adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kuruyemişçi dükkanına giren Ahmet B. ile Vedat K. ve Sedat K. arasında yaşanan arbede yer aldı.

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

164 MB /// 02.42

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya), (DHA)

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Şeker: Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor



Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, yerli üretime geçildiğinde bir ambargo ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Şeker, \"Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor. İşimiz zor. Çok yakından takip ediliyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar. Biz de mal sahibi olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz\" dedi.

Eskişehir Anemon Otel\'de düzenlenen \'Turboşaft Motor Alt Sistemleri Çalıştayı\'nın açış konuşmasını Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker yaptı.1985 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı\'nın kurulduğunu belirten Şeker, şöyle devam etti: \"1990\'lı yıllara kadar ülkemiz maalesef bütün ürünlerini savunma sanayinde bir iki istisna hariç yurt dışından satın alıyorduk. 90\'lardan sonra artık Türkiye\'de bir üretim safhasına geçtik. Genellikle burada bir yabancı yükleniciyle beraber Türkiye\'de lisans altında bir üretim safhası yaşandı. Bu 10-15 senelik bir süreden bahsediyorum. Bu süreç içerisinde belli kazanımlarımız oldu. Üretim alt yapısı, test alt yapısını oluşturduk, bu dönemde ülkemize ciddi anlamda bir insan kaynağı oluşturmuş olduk. Ar-Ge projeleriyle de bunlar desteklendi, Ar-Ge projelerin tohumları da o dönemde atıldı. Bütün bu birikimlerin sonucundan sonra, 2000\'li yılların başından itibaren müsteşarlığımız artık tasarım, özgün yurtiçi geliştirme projelerine geçtik. Burada da farklı bir yaklaşım uygulandı, belki ülkemize özgü bir yaklaşım ama bütünden detaya giden bir yöntemle ilerdik biz alsında savunma sanayinde bugüne kadar. Bununla neyi kastediyorum, aslında biz önce platformları yaptık bilgemi yaptık Atak\' yaptık Altay\'ı yaptık, Hürkuş\'u yaptık, Anka\'yı yaptık. Ama bunların içindeki pek çok sistem, A sistem, parça yabancı. Dışarıdan aldığımız A sistemleri kullanarak bu platformları hayata geçirdik.\"

\'ÖNÜMÜZE ENGELLER ÇIKTI\'

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Şeker, Atak helikopterini başka ülkelere satmak istedikleri ancak önlerine engeller çıktığını anlatırken, şöyle dedi: \"Motoru yurt dışından getiriyorduk, önümüze engeller çıktı, satamadık. \'Küçük bir botu satalım\' dedik, önümüze engeller çıktı. Dolayısıyla burada ayağımıza bağ olan şeyleri gördük. Bundan sonraki stratejimizin ayağımıza bağ olan konulara odaklanarak, bunları çözerek ilerlemek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Müsteşarlığımız bir karar aldı ve bir Alt Sistemler Daire Başkanlığı kurdu. Ar- Ge çalışmalarını da bu sistem üzerinden yapıyoruz.\" Savunma sanayindeki gelişmeler nedeniyle gizli bir ambargoyla karşılaştıklarını anlatan Şeker, \"Ülke olarak gizli bir ambargo altındayız. Bu durumun olumlu yanları var. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz bu yüzden. Yapıyoruz da. Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor. Biz ne zamanki silahlı insansız hava aracını yaptık, anında dışarıdan \'Size artık kamera satmıyoruz\' dediler. Biz kendimiz çalıştık ve ürettik. ASELSAN çalıştı ve bir kamera yaptı. Uçurduk ve oldu. Karşı taraftan bu sefer de \'mamam, satıyoruz\' mesajı geldi. İşimiz zor. Çok yakından takip ediliyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar. Biz de mal sahibi olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.\"

TEI GENEL MÜDÜRÜ AKŞİT: İLK BÜYÜK MOTOR PROJESİ

TEI Genel Müdürü Mahmut F.Akşit de konuşmasında çalıştayla ilgili bilgi verdi. Akşit çalıştayın 2 gün süreceğini belirterek şunları söyledi: \"Bu yılın başında, Mart ayında Turbo Şaft Motor Projesini Müsteşarlarımızın değerli destekleriyle imzalayarak başlattık. Bu Türkiye\'nin başlattığı ilk büyük motor projesidir. Yaklaşık 680 milyon dolarlık büyük bir iş. Bu gün de, bu projede artık bir dönüm noktasına geldiğimiz için bu çalıştayı topladık. Müsteşarlığımız da sağolsun destek verdi, teşvik etti ve motorun artık alt bileşenlerini milli, yerli imkanlarla tasarlayıp geliştirmek ve bunları sanayicilerimize dağıtmak için bu çalıştayı organize ettik. Her konuda Türkiye\'de bu işe el verebilecek, destek verebilecek herkesten desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde ya bunları tek başımıza yapmak zorunda kalacağız ya da yurt dışından alıp kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü bu çalıştayın gayesi, her bir alt sistemimizi, motorun üzerinde çalışacak her bir sistemi Türkiye\'nin imkanlarıyla, Türk bilim adamlarının zekalarıyla, sanayicimizin alın teriyle Türkiye\'de gerçekleştirmek. O yüzden bu çalıştayın çok önemli olduğuna inanıyorum.\"

-Çalıştaya katılanlar

-Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker\'in konuşması,

-Proje ile ilgili tanıtım filmi gösteriminden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

Vali Zorluoğlu: Van\'a trambüs veya elektrikli otobüs sistemi getireceğiz



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentteki trafik sorununa çözüm bulunabilmesi için düzenlenen \'Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Çalışması Değerlendirme\' toplantısında, nüfus ve coğrafi yapı yönündeki benzerlikten dolayı Malatya\'daki trambüs veya elektrikli otobüs sisteminin kentte uygulamaya konulacağını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin yaşanan ulaşım sorununa köklü çözüm bulunması amacıyla \"Toplu Taşıma Etüt Fizibilite Değerlendirme\' toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van il Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Hamdi Gürpınar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Feyzullah Gündoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Daire Başkanı Zeki Soyak ve kentteki Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı için Van\'a gelen Kayseri ve Malatya Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım A.Ş Daire Başkanları, kentlerinde uygulanan ulaşım sistemleri ile ilgili sinevizyon eşliğinde detaylı bilgiler verirken, ulaşımda trafik aksamalarının önüne geçilmesi ve daha çok yolcu taşınması için Malatya\'da uygulanan trambüs adı verilen sistemin Van\'da da kullanılmasının faydalı olacağını dile getirdiler. Toplantıya katılan STK\'lar da Van\'ın ulaşım sorunu ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerini dile getirilmesinin ardından konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, kentin ulaşım sıkıntısını çözmek için neler yapılması konusunu kamuoyu aracılığıyla tartışmaya açtıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, yapılan incelemer sonucunda Malatya\'daki sistemin Van\'da uygulanmasının en uygun yöntem olarak belirlendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

\'VAN\'A, MALATYA\'DAKİ SİSTEMİ UYGULAYACAĞIZ\'

\"İleriye doğru Büyükşehirde hafif raylı sistemin de zorunlu ve zaruri olacağını ve belki bizden sonraki belediyeler de bu sistemi gündemlerine alacaklarını düşünüyorum.Ama şu an için görünen o ki; hafif raylı sistem Van için hem çok maliyetli bir yatırım,hem çok uzun sürüyor.O bakımdan belki kısa vadede Van için Malatya benzeri elektrikli otobüs, ya da trambüs sistemi devreye sokulabilir. Çünkü her iki ilin nüfusları da, coğrafyası da birbirine çok benziyor. Bir çok bakımdan birbirine benzeyen bu iki şehir belki kısa vadede Van için trambüs ya da elektrikli otobüs sisteminin farklı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede yine hafif raylı sistem üzerinde düşünmemiz, çalışmamız olacak. Bu sistemlerle ilgili çalışmalarımızı yaparken, burada yaşayan Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşleri mutlaka esas alınacaktır. Van\'ın gelişmesi için ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz.\" Vali Zorluoğlu, STK temsilcilerinin ulaşım sorununa ilişkin sorulara cevap verirken, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin kentte yaptığı hizmetleri anlattı.

-Toplantıya katılanlardan genel vedetaylar

-Sinevizyon gösterisi

-Kayseri ve Malatya Büyükşehir Belediyeleriden gelen Ulaşım A,Ş Genel Müdürleri, kentlerindeki ulaşım sistemlerini anlatmaları

-Detaylar

-Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, gelen Genel Müdürlere soru sorması-Detaylar

-Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

-Toplantıdan genel ve detay

BOYUT:262 MB,SÜRE:4 DK 17 SN

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)