DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Gül: Türk milleti olarak Trump\'ın aldığı kararı tanımıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan eden ABD\'nin aldığı kararın yok hükmünde olduğunu belirterek, \"Türk milleti olarak Trump\'ın almış olduğu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz\" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te, yurt içi ve yurt dışından 300 firmanın katıldığı 26\'ncı Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı\'nın (GAPSHOES) açılışına katıldı. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi\'nde düzenlenen fuarın açılışına Bakan Gül\'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ile iş adamları ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Gül, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan büyüme rakamlarına değinerek, \"Türkiye\'nin nasıl bir sıçrama yaptığına güzel bir örnektir. Geçen sene darbe girişimine rağmen, FETÖ\'cülerin işgal girişimine rağmen küllerinden doğan bir millet 11\'in üzerinde büyüme kaydetmiştir. Tüm dünya ne kriziyle uğraşırsa uğraşsın, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kimse Türkiye Cumhuriyeti\'ne asla diz çöktüremeyecektir. Dünya 3.2- 3.6 ile büyürken bizim insanımıza, insanımızın da hükümetimize duyduğu güvenin örneğidir. Türkiye\'nin ilk bin ihracatçı firması arasında Gaziantep\'ten 73 firma bulunuyor. Geçen sene 6.6 milyar dolara ulaşan bir ihracatçımız var. Bunun da en büyük nedeni istikrarlı bir yönetim ve çalışkan üretken bir müteşebbis bir ruhtur\" ifadelerini kullandı. Suriye\'den gelen misafirlerin, ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirten Bakan Abdulhamit Gül, şunları söyledi: \"Türkiye ne zaman bir mazluma kucak açtıysa, birileri para boşa gitti diye baktı. Ama görünüyor ki boşa gitmedi. Türkiye bölgede ve dünyada liderliğini sürdürme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Umuyoruz, duamız şu ki Suriyeli kardeşlerimiz de bir an önce kendi ülkelerine dönüp ticaretlerini yapacaktır. Gaziantep\'e de katkıları çok olacak. Oradan mal alınacak, oraya mal satılacak. Gaziantepli iş adamlarımızın da Irak\'taki referandum sürecinden zarar görmemesi için çok çaba sarf etti hükümetimiz. Bu sayede bırakın zarar görmeyi, krizden fırsat doğacak gelişmeler de oldu.\"

\'KARARIN HİÇBİR HÜKMÜ YOK\'

Bakan Gül, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak ilan etmesi kararının yok hükmünde olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: \"Son günlerde ABD\'de, dünya insan hakları anlamında tarihe geçecek bir hukuk dışı karar alındı. Kudüs tüm dinler için kutsal bir yerdir. Müslümanların ikinci mescidi olan, Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yerdir. Alınan kararın bizim için hiçbir hükmü yoktur. Türk milleti olarak Trump\'ın almış olduğu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz. BM\'nin yüzlerce kararına rağmen, İsrail\'in işgalci olarak açıklanmasına rağmen, uluslararası hukuka rağmen, alınan bu kararın hiçbir hükmü yoktur. Kudüs bizim için çok önemlidir. Kudüs\'e uzanan her elde Türkiye \'one minute\' çağrısını yenileyecektir. Mazlumlar için etnik aidiyeti ne olursa olsun haksızlık karşısında sesini yükselten bir ülke var, o da Türkiye\'dir. O yüzden sesimizi kısmak istiyorlar. Ona rağmen sesimizi daha gür şekilde çıkarmaya çalışacağız.\" Bakan Gül, konuşmasının ardından beraberindekilerle fuarın açılışını yapıp stantları gezdi.

Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta hayat normale döndü



Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin geçen yıl düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ tarafından arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde, hayat normale dönüyor. Türkiye tarafından alt ve üst yapısı onarılan Cerablus\'ta tadilatı yapılan okullarda 100 bin öğrenciye eğitim, hastanede ise günde bin kişiye sağlık hizmeti veriliyor. Sokakların canlandığı ve çok sayıda yapının inşaatına başlandığı ilçede halk, katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesi, iç savaşın başlamasının ardından önce rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu’nun, ardından da terör örgütü DEAŞ\'ın denetimine girdi. 2 yılı aşkın süre DEAŞ kontrolünde kalan Cerablus’ta 38 bin olan nüfus, teröristlerin baskısının ardından insanların evlerini terk etmesi ile 2 bine düştü. Cerablus’taki DEAŞ’lı teröristlerin Türkiye için tehdit oluşturması üzerine geçen yıl 24 Ağustos günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat ile TSK tarafından desteklenen ÖSO güçleri aynı gün kontrolü ele geçirdiği Cerablus’ta, mayın ve patlayıcı temizliği yaparak ilçenin güvenli hale gelmesini sağladı. Güvenliğin sağlanmasının ardından binlerce Suriyeli, Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki sınır kapısından geçiş yaparak Cerablus’taki evlerine geri döndü.

HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Merkez nüfusu 45 bin, köyleri ile birlikte 150 bine ulaşan Cerablus’ta günlük yaşam da normale dönmeye başladı. Cerablus’ta savaş ve DEAŞ terör örgütü tarafından harabeye dönüştürülen resmi kurumlar ile okullar, Türkiye tarafından yapılan yardımlar ile yeniden onarıldı. İlçede 100 okul hizmete alındı ve burada 30 bin öğrenciye eğitim verilmeye başlandı. Cerablus’ta ayrıca yapılan sahra hastanesinde de 30 uzman doktor görevlendirilerek günlük bin hastaya sağlık hizmeti verildi. İlçe sakinlerinden kurulan Cerablus Mahalli Meclisi ise belediye görevi görerek Türkiye’den gelen iş makinesi ve malzeme desteği ile ilçedeki yolları onarıp, altyapıyı güçlendirmeye başladı. Bunun yanı sıra Türkiye’deki polis ve asker tarafından eğitilen Cerablus yerel polisi de ilçe merkezinde güvenliği sağlamak üzere görevlendirildi. Son günlerde sokakların savaş öncesi gibi canlandığı Cerablus’ta birçok kişi ise çatışmalarda hasar gören veya yıkılan evlerinin onarımı veya yeniden yapımı için çalışma yapıyor. Şantiyeyi andıran Cerablus sokaklarındaki Suriyeliler, Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ifade ediyor.

12 BİN TIR YARDIM ULAŞTIRILDI

Cerablus\'ta yaşamın normale dönmesi için Türkiye\'nin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, bölgede 150 bin kişiye sağlıklı kamu hizmetlerinin ve insani yardımları alması için çabaladıklarını belirterek, “Suriye iç savaşı sonrası mazlum ve mağdur bölge insanının yaraları sarılmaya, hayatın normalleştirilmesine, insani yardım faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Cerablus haricinde toplam 2 bin kilometrekarelik alanda 1.5 milyon nüfusa yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında huzur, güven ve barış ortamının sağlanması, gün geçtikçe iyileşen yaşam koşulları ve hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Fırat Kalkanı Operasyonu\'ndan bugüne kadar, Afad ve Kızılay koordinesinde 25 bin göçmene geçici barınma alanları hazırlanmış ve ihtiyaç sahiplerine 12 bin TIR insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır\" dedi.

Üniversiteli gençler, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kayseri\'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş, ERÜ merkez kampüsündeki otobüs ring hareket noktasından başladı. Etkinliğe Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Ülkü Ocakları il yönetimi, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. ERÜ kampüsünden, Kartal Şehitliğine kadar sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyen gruba, Talas yönüne giden sürücüler de korna çalarak destek verdi. \'Kayseri Ovası, Bozkurtların Yuvası\', \'Ne Mutlu Türküm Diyene\' ve \'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez\' diye slogan atan üniversite öğrencileri, Kartal şehitliğinde dua edip, Cumhuriyet meydanına geldi. Burada, Atatürk anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu. Kalabalık adına basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Sarıkamış Harekatı\'nın Türk Milliyetçiliği için önemine dikkat çekerek, \"Sarıkamış, bizim için vazgeçilmezdir. Dün Sarıkamış\'ta can verdik, bugün gerekirse Kudüs\'te can veririz, Arakan\'da can veririz, Kırım\'da, Bosna\'da can veririz. Biz her zaman bu millet için, bu milletin şehitleri için, onların yolunda layık olmak için adım atıyoruz\" dedi. Basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.

Tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığından 2 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Dün (salı), ilçe girişinde yapılan yol denetiminde, otomobildeki gizli bölmelere saklanmış, Roma dönemine ait 76 adet bronz sikke, 1 çivi obje ve 1 bilezik ele geçirildi. Araçta bulunan S.T.(52) ve H.Ö.(29) tarihi eserlerle birlikte KOM Grup Amirliği\'ne getirildi. Şüphelilerin, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Roma dönemine ait bronz sikkelerin Türkiye\'de koleksiyoncular tarafından rağbet gördüğü adetinin 300 dolara satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserlerinin değerinin yaklaşık 50 bin dolar olduğu kaydedildi.

