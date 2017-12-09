DHA YURT BÜLTENİ-16

1)MİNİBÜSÜN EZDİĞİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

BURSA\'nın Inegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Türkay Deniz Öztürk öldü. İnegöl\'ün Akhisar Mahallesi\'nde, Atatürk Caddesi\'nde, babanesi Sevdiye Ö. ile birlikte bindiği Özel Halk otobüsünden inen Türkay Deniz Öztürk\'e, caddede seyir halinde olan Can Özaşçı yönetimindeki 16 KOV 44 plakalı minibüs çarptı. Minibüsün ezdiği çocuk ağır yaralanırken, araç sürücüsü küçük çocuğu alarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk öldü. Minibüs sürücüsü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri genel görüntü

Ölen çocuğun görüntüsü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)-

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2)ZİLE\'DE MAHSUNİ ŞERİF TÜRKÜSÜ İLE KUDÜS PROTESTOSU

TOKAT\'ın Zile ilçesinde Belediye, ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesini belediye hoparlöründen Aşık Mahsuni Şerif\'in \'Katil Amerika\' türküsünü çalarak protesto etti. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, belediye hoparlöründen Aşık Mahsuni Şerif\'in \'Katil Amerika\' türküsünü gün boyu çaldırarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etme kararına tepki gösterdi. AK Partili Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak açıklanmasını kabul etmediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Bugün emperyalist güçler ve yerli iş birlikçileri özelikle Ortadoğu\'nun her tarafını kan gölüne çeviriyorlar. Trump\'ın bu açıklaması ile artık bıçak kemiğe dayandı. Çünkü Kudüs bizim için çok önemli, Peygamber efendimizin miraca yükseldiği yer. Biz Müslümanların ilk kıblesidir. Bizde ilçemizde Mahusuni Şerif\'in \'Katil Amerika\' müziği ve mehter marşlarımızla birlikte insanlarımızdaki Türklük gurur ve şuurunu zinde tutmak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Fatih YILMAZ/ZİLE(Tokat), (DHA)-

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3)BURSA\'DA YAPILMASI PLANLANAN TERMİK SANTRALE ÇEVRECİ TEPKİSİ

BURSA\'nın Osmangazi İlçesi\'ndeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi\'ne (DOSAB) kurulması planlanan Termik Santral için alınan ÇED raporu, \'Bursa Termik Santraline Hayır Platformu Bileşenleri\'nin yargıya yaptığı itiraz sonucu iptal edildi. DOSAB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan alınan yeni ÇED raporuna da itiraz eden çevreciler, termik santral yapımını protesto amacıyla bugün protesto eylemi yaptı. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu Bileşenleri bugün saat 14.00\'de DOSAB\'da kurulması planlanan termik santralın yapılacağı alanda protosto göstersi yaptı. Burada bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, yanlarında getirdikleri \"DOSAB Termik Santraline Hayır\" pankartı açtı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölüm Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr.Kayıhan Pala\'nın da destek verdiği protesto gösterisinde, platform adına söz alan DOĞA-DER Başkanı Caner Gökbayrak, santralin buraya yapılması halinde bütün OSB\'lerin bunu emsal olarak gösterip benzer santralleri kendi bölgelerine yapabileceklerini söyledi. Daha ucuz elektrik üretip fazla kar yapmak için DOSAB\'ın, Bursa halkını karanlık ve ölümcül bir geleceğe mahkum edeceğini ifade eden Gökbayrak, bu konudaki yargı kararı henüz kesinlik kazanmadan DOSAB tarafından yapılması düşünülen termik santralin arazisinde su deposu inşaatının başladığını öne sürdü. Bu deponun, termik santral için kullanılabileceğini ifade eden DOĞA-DER Başkanı Caner Gökbayrak, \"Biz Bursa halkı olarak bu santrali yaptırmamaya kararlıyız. Bir kez daha uyarıyoruz. Bu ölümcül sevdadan, Bursa\'ya ve Türkiye\'ye ihanetten vazgeçin\" dedi.

Daha sonra söz alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a seslenerek, “Sayın Başkan buraya termik santral yapılmasına nasıl bakıyor? Halkın sağlığının mı, yoksa sermaye sahiplerinin mi yanında? Bir önceki başkan burada termik santral yapılmasına karşı bir tutum açıklamamıştı. Yeni Başkan Aktaş, geçmiş dönemin bir çok olumsuzluklarını toplumla açık yüreklilikle paylaştı. Şimdi kendisini toplum sağlığı ile ilgili çok önemli bir konuda görüş açıklamaya çağırıyoruz. Şehir içinde, Ulucami’ye 9 kilometre uzaklıkta bir termik santrale nasıl bakıyor? Bir an önce kendisinden tutumunu açıklamasını bekliyoruz\" dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisinde zincir oluşturan çevreciler termik santrali protesto eden sloganlar attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.

Görüntü Dökümü

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Doğa/Der başkanının konuşması

Prof. Dr. Pala\'nın konuşması

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BURSA/DHA