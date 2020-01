DHA YURT BÜLTENİ-16

ILGAZ DAĞI KAYIYOR TESİSLERİ BOŞALTIN (EK)

1)KAYAK FEDERASYONU\'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Kayak Federasyonu, DHA\'nın, Ilgaz Dağı\'ndaki tesislerin toprak kayması tehditi altında bulunduğu yönündeki haberiyle ilgili açıklama yaptı. Kayak Federasyonu\'ndan yapılan açıklama şöyle: \"Ilgaz Dağı oteller bölgesinde bulunan hiçbir otel herhangi bir heyelan tehdidi altında değildir. Konu sadece kayak pistlerimizin 2-3 yıldır süren iyileştirilmesi çalışmalarında federasyonumuzca tespit edilen toprak hareketlerinin engellenmesine (her dağda mevcuttur) yönelik Spor Genel Müdürlüğü\'ne yapılan tedbirleri içeren talebin çarpıtılarak Ilgaz Dağı\'nda heyelan varmışçasına gösterilmesi ve bunun sezon öncesi servis edilmesi manidardır. Dolayısıyla Türkiye Kayak Federasyonu\'nun daha iyi hizmet sunabilmek için yapmış olduğu iyileştirme taleplerinin farklı kişilerce çarptırılmasına hem kış turizmi hem de bölge ekonomisi açısından vereceği zarar göz önünde bulundurularak kamuoyuna bu açıklama yapılmıştır.\"

BAKANLIĞIN, FEDERASYONA GÖNDERDİĞİ YAZI

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın, daha önce Kayak Federasyonu\'nun uyarısının ardından mühendislere yaptırdığı incelemeden sonra cevaben yolladığı yazı ise şöyle: \"Kastamonu İli Ilgaz Dağı Milli Park sınırları içerisinde bulunan ve Başkanlığınız tarafından işletilen 2 adet kayak pistlerinin ve mekanik tesisin toprak kayması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği ve ilgi yazınızda önlem alınması gerektiği talep edilmiştir.

Söz konusu tesisin kapatılarak, mal ve can güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması hususunda; Gereğini önemle rica ederim.\"

Haber: ANKARA(DHA)

Silopi\'de termik santrali sahasında patlama: 3 yaralı (EK)

2)SİLOPİ’DEKİ PATLAMADA YARALANAN İŞÇİLERDEN 2’Sİ ŞIRNAK’A SEVK EDİLDİ

Silopi\'de Cudi Dağı eteklerindeki termik santralinde işçilerin elinde fünye patlaması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan 3 işçi ambulanslar ile Silopi Ddevlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Patlamada yaralanan Zeynel Toğargöl’ün tedavisine Silopi’de devam edilirken, işçiler Musa Yelboğa ve Mustafa Yörübaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

-----------------------

Ambulansın hastaneye gelişi

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Hastane önünde toplanan kalabalık

Ambulansların gidişi

Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

3)HİLVAN\'DA RUHSATSIZ ŞANTİYEYE OPERASYON: 53 GÖZALTI

ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde jandarma tarafından ruhsatsız çalıştırılan bazalt taşı şantiyesine düzenlenen operasyonda 48\'i Suriyeli toplam 53 kişiyi gözaltına aldı. Şantiyenin sorumlusu S.A.K. tutuklanırken, toplam 456 bin lira da para cezası kesildi.

Doğrular Mahallesi\'nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen bazalt taşı üretilen şantiyeye, jandarma tarafından bu sabaha karşı baskın düzenledi. Şantiyede yapılan incelemede ruhsatsız çalıştırıldıkları saptanan 48 Suriyeli ile aralarında şantiye sorumlusu S.A.K.\'nın da bulunduğu toplam 53 kişi gözaltına alındı. Şantiye içerisinde yapılan aramada ise, 1 Kalaşnikof ve bu silaha ait 2 şarjör ile 48 mermi, ruhsatsız 1 av tüfeği, 3 fişek ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Ayrıca kasasına vanalı yakıt tankı düzeneği yerleştirilmiş 27 NY 310 sahte plakalı kamyon ve aynı şekilde ruhsat ve plakası olmayan motosiklet ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 53 kişi, Hilvan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Suriyeli 48 kişi, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi\'ne gönderilirken, diğerleri ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye şüpheli 5 kişiden şantiye sorumlusu S.A.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

ŞANTİYEYE TOPLAM 456 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan inceleme sonucunda, SGK tarafından ruhsatsız işyeri işletmekten 120 bin lira, kaçak ve sigortasız çalıştırılan 48 işçi için ise, 336 bin lira olmak üzere toplam 456 bin lira para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Kaçak işçilerin araçlardan indirilmesi

- Kaçakların gözetiminde koridora girişleri

- Salon içinde işlemlerin yapılması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

Haber- Kamera: Mustafa UFAK/ŞANLIURFA,(DHA)

HAYATINI KAYBEDEN ESNAFIN BORCUNU ÖDEMEK İÇİN ARKADAŞLARINDAN ÖRNEK KAMPANYA

4)Edirne\'nin Keşan ilçesinde ayakkabı satıcılığı yapan ve geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybeden Talip Akduvan\'dan kalan ayakkabılar, borçlarının ödenmesi için esnaf arkadaşları tarafından düzenlenen \'indirim kampanyası\' ile çifti 10 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların büyük ilgisini gören indirimde 300 çift ayakkabı, 1 saatte tükendi.

Keşan\'da Yenimescit Mahallesi\'nde yaşayan ve ayakkabı satıcılığı yapan evli, 3 çocuk babası Talip Akduvan geçirdiği kalp ameliyatının ardından geçen 16 Kasım\'da hayatını kaybetti. Esnaf arkadaşları, Talip Akduvan\'ın Bağ-Kur primi ve kredi kartı borçlarını ödemek için kendisinden kalan ayakkabıları Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi\'ndeki bir işyerinde indirim düzenleyerek çifti 10 liradan satışa sundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği indirimde 300 çift ayakkabı, 1 saatte tükendi. Esnaf Hasan Taşocak, hayatını kaybeden arkadaşları için Yenimescit Mahallesi\'ndeki esnaflar olarak mallarını satarak borçlarını ödeyeceklerini belirterek, \"Kendisi dürüst ve efendi bir esnaftı. Bizde arkadaşları olarak eşine ve çocuklarına yardım amacıyla elinde kalan tüm mallarını kampanyayla satışa sunduk. Bağ-Kur primi ve kredi kartı borçları vardı. Elimizden geldiğince bu işi yaptık. Herkes yardımımıza koştu. Kampanyalı ayakkabılar 1 saat içerisinde satıldı. Talep çok oldu. Kardeşimizin borçlarını bir an önce kapatacağız. Esnaf ve mahallem adına herkese teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kampanya afişleri

-Ayakkabı seçen vatandaşlar

-Detaylar

-Hasan Taşocak röp.

(SÜRE: 03.46 - BOYUT: 229 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

VAN\'DA 894 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

5)Van\'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 894 kilo esrar ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, bu operasyonda ele geçirilen esrarın son zamanlardaki en yüksek miktar olduğunu belirtti. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekipleri, öğrencilere pazarlamak ve bir kısmını da batı illerine sevk etmek üzere İran\'dan uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Alınan istihbarat üzerine Van\'ın Başkale ilçesi kırsal kesiminde bir şüpheli teknik takibe alındı. Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü İran sınırına yakın bölgeye, adeta nefes kesen bir operasyon düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, 894 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekiplerinin kameraya kaydettiği operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise son zamanlardaki en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü(JANDARMA KAMERASI)

------------------------

-Takibe alınan araç

-Aracı durduran jandarma ekipleri

-Jandarma ekiplerinden kaçmak isteyen şüpheli kişinın kıskıvrak yakalanması

-Eli kelepçelenip araca götürülmesi

-Ele geçirilen esrar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)