DHA YURT BÜLTENİ-16

İzmir ve 4 il için zirai don uyarısı



Meteoroloji\'den Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa\'da zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle bazı illerde don olayının beklendiği ifade edildi. Don olayının Çanakkale\'nin Ayvacık, Çan, Yenice, Biga, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde, Balıkesir\'in kıyı ilçeleri haricinde kalan yerlerde, Manisa il genelinde, İzmir\'in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Torbalı, Bayındır, Menderes, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Tire ilçeleri, Aydın\'ın merkez ile Nazilli, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinde yarın hafif, kırsal kesimde yerel orta kuvvette, çarşambayı perşembeye bağlayan gece orta kuvvette, kırsalda yerel kuvvetli, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise hafif, kırsalda yerel orta kuvvette olması bekleniyor.

Haber: İZMİR, (DHA)

Yunanistan\'a kaçmak isteyen PKK\'lı, göçmenlerin arasında yakalandı



Edirne\'de göçmenlerin arasına karışıp, Yunanistan\'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK üyesi M.A., sınır devriyesi yapan askerler tarafından yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'hudut kartalları\' adıyla bilinen sınır devriyesi yapan askerler, Yunanistan\'a sınır Bosnaköy\'de, birinci derece askeri yasak bölgede, sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen yaklaşık 20 göçmeni yakaladı. Göçmenlerin Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalananların üzerlerinde inceleme yapılırken, \'terör örgütü PKK üyeliği\' ve \'terör amaçlı pankart açma\' suçlarından emniyette kaydı bulunan M.A.\'nın (34) göçmenlerin arasına karıştığı belirlendi. Sınır devriyesi yapan askerler tarafından gözaltına alınan M.A. ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber :Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

Mersin\'de üniversiteli Zelal\'i minibüsten kaçırdılar/EK

GÖRGÜ TANIĞI AZĞAN OLAY ANINI ANLATTI

Mersin\'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul\'un evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul ve arkadaşları tarafından kaçırıldığı anın tanığı olan Abdulgaffar Azğan, olayı anlattı. Evinin önünde yaşanan olayı anlatan Azğan, \"Ben bahçede hayvanlarımla ilgilendim. Eve girer girmez acı bir fren sesi duydum. Kaza sandım aceleyle dışarı çıktım. Biri yaralandı sandım. Genç bir kızı otomobile attılar ve hızla uzaklaştılar. Kızın birini götürdüler, diğer kız burada kaldı telefon etti birilerine. Kızın kaçırıldığını söyledi. Beyaz bir araba ile kızın götürüldüğünü gördüm. Kız otomobile bindirilirken bağırıyordu\" dedi.

Haber: İbrahim MAŞE-kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

Engelli gençler Zeybek oynadı

MERSİN’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte; bedensel, zihinsel, işitme ve görme engellilerle bir araya gelirken renklik görüntüler yaşandı. Etkinlikte engelli gençlerin Zeybek oynaması ile modern dans gösterileri salonu dolduranlarca uzun süre alkışlandı.

Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Belediye Başkanı Hamit Tuna, engeliler ve aileleri katıldı. Türkiye Beyazay Derneği Şubesi, Mersin Sakatlar, Görme Engelliler, Ortopedik Engelliler ve İşitme Engelliler Dernekleri ile birlikte organize edilen etkinlikte, engelli öğrencilerin zeybek oyunu ve Mersin İşitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği öğrencilerinin modern dans gösterileri ise salondakilerden büyük alkış aldı. Başkan Tuna da, engelli gençlerle birlikte zeybek oynayarak onların mutluluğuna ve heyecanına ortak olurken, engellilerin toplumsal hayata katılımlarında engel tanımadıklarını da gösterdi. Etkinlikte konuşan Başkanı Tuna, Belediyesi olarak engel tanımayan bireylere daha engelsiz bir yaşam sunabilmek için göreve geldikleri 14 yılda birçok proje ürettiklerini ve ilçe genelindeki fiziki şartları iyileştirdiklerini söyledi. Kent genelindeki engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Tuna, \"Engellilerimize acıyarak değil, onların var olan zor şartlarına faydalı olabilmek için destek olmalıyız. Bu kapsamda engellilerimizin sosyal hayata, istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla birçok proje ürettik ve hayata geçirdiğimiz Engelliler Akademimizde onlara çeşitli branşlarda mesleki eğitimler veriyoruz. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Engelliler gününü sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir. Engelliler akademimizde, onların daha iye rehabilite olabilmelerinde ve yeteneklerini geliştirmelerinde katkı sağlayacak ne kadar proje var ise bilimin ışığında hocalarımızın nezaretinde hepsini yapmaya devam edeceğiz\" dedi. Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Gökhan Arsu ise engellilerin her zaman yanında olan ve her türlü imkanı sunan Başkan Tuna’ya teşekkür ederek, bir plaket verdi.

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

Yaralıya helikopterli tahliye

Mersin\'de ormanlık alanda avlandığı sırada arkadaşı tarafından kaza sonucu vurulan Adem Koruyucu, sarp dağlık arazide Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından helikopterle alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yenişehir İlçesi Çukurkeşlik Köyü\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Av yapan Murat Erdem kaza ile arkadaşı Adem Koruyucu\'yu sırtından vurdu. Murat Erdem durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ormanlık ve dağlık araziye ulaşımın zor olduğunu Mersin Valiliği\'ne bildirdi. Bilgi verilmesi üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri TCSG 514 havalanarak Çukurkeşlik Mahallesi\'ndeki ağaçlık ve kayalık bölgede bulunan kazazedeye ulaştı. Ekipler gerekli önlemi alarak Adem Koruyucu\'yu helikoptere alarak Mersin Şehir Hastanesi\'ne ulaştırdı. Hayati tehlikesi bulunan Koruyucu yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)