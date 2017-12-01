DHA YURT BÜLTENİ-16

Kasım ayında ihracat yüzde 14.2 arttı/EK

\"ABD\'DE MAHKEME VASITASIYLA OYNANAN BİR TİYATRO VAR\"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kasım ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tokat İş Adamları istişare toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında bir basın mensubunun \"ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dekont iddiaları Türkiye ekonomisi üzerinde bir operasyon mudur ?’’ şeklindeki sorusu üzerine Bakan Zeybekçi şöyle konuştu:\"Biz Kılıçdaroğlu’nun dosyalarını biliyoruz. Belediye Başkanlığı adaylığı sürecindeki dosyaları da biliyoruz. Her seçimde ortaya çıkardığı dosyaları da biliyoruz. Artık dosyalar ile ilgili ciddiyeti ve samimiyeti yoktur. İnandırıcılığı da yoktur. Diğer taraftan bugün Amerika’da mahkeme vasıtasıyla oynanan, ortaya konulan bir tiyatro var. Yani bir şekilde rehin alma, 1,5 yıl sonra hakim karşısına önce sanık olarak tutulup da sonra tanık olarak çıkarılan kişi ve söylediği konular ile ilgili bir şey diyecek değilim. Bunları tabi ki Türk hukuk sistemi de takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Milletinin itibarının başka bir ülkede mahkeme salonlarında tiyatro sahnelerinde yargılanmasını ve itibarının zedelenmesinin asla kabul etmiyorum. Asla bunu kabul edecek de değiliz. Bunu da kınıyorum.\"

Görüntü Dökümü:

-İş adamları ile toplantı

-Soruları yanıtlaması

Haber-Kamera:TOKAT,(DHA)

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Van\'da Naim Süleymanoğlu\'nun adının verildiği park açıldı

VAN\'ın Merkez İpekyolu İlçesi Belediyesi tarafından, bir süre önce yaşamını yitiren olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun adının verildiği park törenle hizmete açıldı.

İpekyolu Belediyesi tarafından,12 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun adının verildiği parkın açılışı için tören düzenlendi. İlçenin Selimiye Mahallesi\'ndeki parkın açılışına, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti İpekyolu ilçe Başkanı Rasim Aslan, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN ADI VAN\'DA PARKTA YAŞATILACAK

Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, herkes tarafından sevilen ve herkesin gönlünde yer edinen eski olimpiyat ve dünya şampiyonu mili halterci Naim Süleymanoğlu\'nun adını yaşatmak için İpekyolu ilçesinde bu park ile birlikte ilçenin çeşitli noktalarında 30 oyun parkını hizmete açtıklarını belirterek şöyle konuştu: \"Bugün açılışını yaptığımız parklardan bir tanesi Naim Süleymanoğlu Parkı. Hepinizin malumu tüm Türkiye tarafından sevilen Naim Süleymanoğlu, geçtiğimiz haftalarda hakkın rahmetine kavuştu. Buradan Allah rahmet diliyoruz. Herkes tarafından sevilen ve herkesin kalbinde gönlünde yer edinmiş birisiydi. Bizim çocukluğumuzda cep herkülüydü. Bizlere, ülkemize ve toplumumuza büyük mutluluklar yaşattı. Yüreği büyük insanın, kendinden büyük yüklerin altına nasıl girip bize o sevinci yaşattığını çok iyi biliyoruz. Biz de bugün bir vefa olarak Naim Süleymanoğlu ismini parka verdik. Van\'da en azından bir vefa olarak Naim Süleymanoğlu ismini burada yaşatalım dedik\" dedi. Önümüzdeki yıllarda İpekyolu Belediyesi tarafından kent merkezinde kompleks parkların yapılacağını söyleyen Öztürk, \"İpekyolu Belediyesi olarak yeşil alan ve parklar ile ilgili çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. 4 dönüm üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi kardeşlik parkımız da bitmek üzere. Nisan ayı içerisinde bunun açılışını yapacağız. Halilağa Mahallesi\'nde yapmış olduğumuz park da bitmek üzere, bu parkımızın açılışını da 2 Nisan tarihinde yapacağız. Parkımızın ismini Yüzüncü Yıl Parkı koyduk. Van’ın kurtuluşunun 100\'üncü yılında açılışını yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Park tabelası

-İpekyolu ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk\'ün gelişi

-Parktan genel ve detaylar

-Kaymakam Öztürk\'ün konuşaması

-Duaların okunması ve açılış

-Detaylar

-Kaymakam parkı gezerken

-Çocuklarla sohbet etmesi

-Parkta oynayan çocuklar

-Genel görüntü

BOYUT:320 MB,SÜRE:5 DK 12 SN

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Türk Kızılayı, Gaziantep\'te Toplum Merkezi açtı

TÜRKİYE\'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde 2015 yılında hayata geçirilen Toplum Merkezi Projesi kapsamındaki 11\'inci merkez, Gaziantep\'te açıldı.

İnönü Caddesi\'ndeki Toplum Merkezi\'nin açılışına, Vali Vekili Uğur Aladağ, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve çok sayıda Suriyeli sığınmacı katıldı. Açılış töreninde konuşan Alper Küçük, Türk Kızılayı\'nın hizmet alanını daha da genişletmek için Gaziantep\'te olduklarını ifade ederek, şöyle dedi: \"Toplum merkezleri adında bir projemiz var. Bu özellikle Suriyeli misafirlerimiz için hizmetlerden sadece bir tanesidir. Toplum merkezi aslında bizim için ensarla muhaciri bir araya getirdiğimiz, uyumu tesis ettiğimiz, birbirleriyle paylaşımlarını artırabilecekleri bir mekân. Bu mekân içerisinde eğitim ve birlikte etkinlik düzenleme var, psikososyal destek var, onların kamuyla olan ilişkilerine destek ve yönlendirme var; yani onların sorunlarını çözmekten eğitime kadar birçok hizmet var. Çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle ayrı çalışıyoruz. Burası bir hizmet merkezidir.\"

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- Tanıtım filminin izlenmesi

- Türkü dinletisi

- Açılışın yapılması

- Alper Küçük\'ün konuşması

- Uğur Aladağ\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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