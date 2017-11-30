DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakanı Yılmaz: Hakkari\'ye 422 milyon liralık eğitim yatırım yapıldı/EK

\'ÖĞRENCİLERİMİZ YABANCI DİLİ İYİ BİLMELİ\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari\'de Atatürk Kültür Merkezi\'nde okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, şunları söyledi: \"Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmanın yanında, Sayın Başbakanımızın talimatıyla, okula devam eden öğrencilerimizin yabancı dili mutlaka iyi bir şekilde bilmesi lazım.Türkiye\'nin her tarafında 620 ortaokul,185 imam hatip okulundaki öğrencilere haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz. İnşallah bir yıl sonra ülkenin başarılarını göreceğiz ve o okul sayılarını da artıracağız. Bu yıl ilk defa evlatlarımız sosyal etkinliklere katılıyorlar. Bir öğrenci üniversiteye kaydedilirken, mülakatın yanında sosyal etkinlik konuluyor. Yine, bu yıl ilk defa bir şeyi daha yeni başlattık. Türkiye gerçekten iyi bir noktada .Türkiye bugün geldiği iyi noktayı eğitime borçlu. Öğretmenlerin yapmış oldukları gayretten ve bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. G-20\'nin üyesiyiz. Yani milli gelir bakımından 20\'nciyiz. Satın alma gücü maddesi bakımından 13\'üncü sıradayız, Daha iyi yerlere gelmemiz için çok çalışmalıyız.\" Bakan Yılmaz, buradaki toplantının ardından Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu\'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra Yüksekova ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Yılmaz\'ın açıklaması

-Toplantıdan görüntü

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detay

Haber:HAKKARİ,(DHA)

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Eski eşinin uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vuran kadın adliyede/EK



TUTUKLANDI

Adana\'da, boşanmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir\'in (42) uyurken üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vuran Emine Sayar (40), sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Polislerin arasında gülerek, oturduğu görülen Sayar\'ın olay anında sol elinden yaralandığı, parmaklarında kesik olduğu, bu nedenle hastanede tedavi edildiği öğrenildi. Emine Sayar, sağlık kontrolü sonrası götürüldüğü adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Haber: ADANA,(DHA)

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10\'ar lira vermeyen mültecileri kent girişinde bıraktılar

Erzurum İl Göç İdaresi\'nden Sivas\'a sevk edilen 254 Pakistan uyruklu mülteci iddiaya göre istenen 10\'ar lirayı vermedikleri için bindikleri otobüslerden, kent merkezi yerine şehir girişinde indirildi.

Olay saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Kavşak\'ta yaşandı. Erzurum İl Göç İdaresi\'nden ikamet etmeleri için Sivas\'a sevk edilen Pakistan uyruklu 254 mülteci otobüs ve minibüslerle hareket etti. Sivas il girişine yaklaştıklarında iddiaya göre otobüs sürücüleri, kent merkezindeki otogara kadar kendilerini götürmek için kişi başı 10 lira ücret talep etti. Ancak mültecilerin para vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine araç sürücüleri iddiaya göre mültecileri kent girişinde indirildi. Yol kenarında çok sayıda mülteci olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kente yerleştirilmeleri için gönderildiği anlaşılan mültecilerin evraklarını kontrol etti. Ardından da İl Göç İdaresi\'ne teslim etmek için işlem başlatıldı. Kent girişinde bırakılan mültecilerin soğuk hava nedeni ile üşüdükleri gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent girişine bırakılan mülteciler

-Soğuktan etkilenenler

-Polisin evraklarını incelemesi

-Detaylar

(223 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Üniversite öğrencisi kazada öldü

İZMİR\'in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesi içinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ozan Güney Diker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ozan Güney Diker, üniversite yerleşkesi içinde motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletten yola düşen Diker, ağır yaralandı. Kazayı gören öğrenciler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Diker, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Diker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz öğrencinin ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Ozan Güney Diker\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Öte yandan görgü tanıkları kazanın yokuş aşağıya inen motosikletin virajı alamadığı için devrilmesiyle meydana geldiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diker için Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine baba Oktay Diker, anne Halide Diker, kardeşi Efe Diker, yakınları, üniversiteden ve üyesi olduğu Anatolia Solders motosiklet kulübünden arkadaşları katıldı. Diker\'in tabutuna motosikletçi yeleği koyulurken, arkadaşları da tabutunun başında bekledi. Anatolia Solders motosiklet kulübü üyesi Uğur Sadioğlu, \"18 yaşında gencecik bir arkadaşımızı talihsiz bir kazada kaybettik. Hepimiz gözyaşı döküyoruz. O daha çok gençti, keşke onun yerine biz gitseydik. Çok delikanlı bir çocuktu. İnsan olarak iyi bir çocuktu, karakterli ve olgun bir çocuktu. Çok üzgünüz\" dedi. Kulüp üyelerinden Bülent Sever ise, \"Anatolia Solders ailesinin iyi bir parçasıydı, üzgünüz\" diye konuştu. Ozan Güney Diker, cenaze namazının ardından motosikletli arkadaşlarının korteji eşliğinde götürüldüğü Doğançay Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Uğur Sadioğlu ile röportaj

- Bülent Sever ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Minibüsün kadına çarpma anı kamerada

BATMAN\'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan 25 yaşındaki A.D., ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Öğretmenevi yakınlarında meydana geldi. Yolun sağına yanaştıktan sonra geri manevra yapan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, A.D. adlı kadına çarptı. Sol tekerleği kadının üzerinden geçen minibüs, çevredekilerin uyarısıyla durdu. Ağır yaralanan A.D., çağırılan ambulansla Batman Bölge Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs şoförü gözaltına alınırken, kaz anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsün gelip durması

-Kadının minibüs yanından arkasına doğru ilerlemesi

-Minibüsün aniden geri geri gelmesi ve kadına altına alması

-Vatandaşların minibüse doğru koşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)