DHA YURT BÜLTENİ-16

Bitlis’te tespit edilen el yapımı patlayıcılar imha edildi

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri’nin Hizan İlçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Halil Eren’ operasyonunda tespit edilen toprağa gömülü iki el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hizan ilçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında PKK terör örgütüne yönelik ‘Şehit Jandarma Er Halil Eren’ operasyonu düzenledi. Operasyonda tespit edilen toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi. Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada,öBitlis Hizan İlçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27.11.2017 günü \'Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu\' icra edilmiştir. Operasyon kapsamında tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

==========================================

Şanlıurfa\'da terör operasyonu: 14 gözaltı/EK

GÖZALTI SAYISI 14 OLDU

Şanlıurfa ve ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda kapsamında gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Özel hareket polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Şubeden çıkan polis araçları

- Özel hareket polisleri evlere baskın yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3MB

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

=============================================

Şanlıurfa\'da DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptıktan sonra eylem için Şanlıurfa’ya geldikleri belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyeleri oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Şubeden çıkarılan 3 şüpheli

- Polis aracına konulan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6MB

Haber:Kamera: ŞANLIURFA -(DHA)

===========================================

Şanlıurfa’da 76 çalıntı motosiklet ele geçti

ŞANLIURFA\'da polis tarafından bir hafta içersinde 76 çalıntı motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı. Merkez, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde yapılan çalışmada park halindeki motosikletleri çaldıkları belirlenen M.K., İ.H.H., M.K., A.Ç., A.D., M.A. ve M.E., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bir haftalık uygulamalarda ele geçirilen 76 çalıntı motosiklet ise polis merkezi bahçesinde sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Polis ekiplerinin ele geçirdiği motosiklet

- Polis merkezi bahçesinde muhafaza edilen çalıntı motosikletler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25MB

Haber:Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)