DHA YURT BÜLTENİ-16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Kemer ilçe kongresine katıldı. Bir otelde düzenlenen kongrede Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu ve İbrahim Aydın ile İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ve partililer de yer aldı.

Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bizim kimseye karşı düşmanlığımız yok. Kimseye karşı husumetimiz yok. Kimseye karşı kötü niyetimiz yok. Bugün dış politika için de bunu söyleyebiliriz. Ama önümüze engel çıkarsa bu engelleri yıkarız. Bize zincir vurulmaya kalkıldığında o zincirleri kırarız. Bu ülkenin istikrarına, güvenliğine göz diken varsa onun da gözünü oyarız. O yüzden hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız. Sen çalışmazsan, ben çalışmazsam kim çalışır? Soruyorum size bu ülkenin eğitim politikasını CHP\'ye, HDP\'ye emanet eder misiniz? Bu ülkenin dış politikasını bölücülere, CHP\'ye, HDP\'yi kastediyorum bölücü olarak, PKK\'nın emrinde olan bir siyasi partiye ve PKK\'ya sempati duyan içinde milletvekilleri olan DHKP-C\'li milletvekilleri olan CHP\'ye emanet eder misiniz?\" dedi.

\'HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ\'

\'Türkiye önemli bir ülke, önemli bir aktör olmasa Suriye\'deki kanı durdurmak için kim çaba sarf eder?\' diye soran Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

\"Son bir yıldır sarf ettiğimiz çabayı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın liderliğinde, hükümetimiz olarak ve bizlerin gece gündüz uyumadan Suriye\'ye barışı, huzuru, istikrarı nasıl getirebiliriz diye nasıl çabaladığımızı tüm milletimiz görüyor. Samimi gayretlerimizi görüyor. Siyasi çözümü nasıl getirebiliriz diye çalışıyoruz. İşte bölgenin aktörleri Türkiye, Rusya ve İran olarak, Soçi zirvesine kadar 1 yıldır yaptığımız çalışmalarda neticesini aldık. Soçi\'de artık bundan sonra siyasi çözümü nasıl getirebiliriz, bunun değerlendirmesini yaptık. Bu konuda da hiç kimseyi dışlamıyoruz. Bu süreçte karşımıza çıkan engelleri de görüyoruz. Avrupa\'da yaşadığımız sıkıntıları da gördünüz. Ama hiç birisinde boyun eğmedik. Diklenmeden dik duruşun ne olduğunu gösterdik.\"

\'EKSEN KAYMASININ ÂLÂSINI BUGÜN AVRUPA YAŞIYOR\'

Avrupa\'nın büyük sorunlarla boğuştuğunu, baş edemeyip yalpaladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Halkların karşı karşıya kaldığı sorunları çözemiyor, zayıf düşüyor, popülizme yenik düşüyor, dik duramıyor, eksen kayması yaşıyor. Bize diyorlar ya \'Eksen kayması mı var?\' diye. Eksen kaymasının âlâsını bugün Avrupa yaşıyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, İslam düşmanlığı, başkasına olan nefret, hepsi en üst noktaya çıkmaya başladı. Geçen tekrar söyledim; esasen 2\'nci Dünya Savaşı, 1\'inci Dünya Savaşı\'nda şu anda NATO müttefiki olan Avrupa ülkelerinin birbirini öldürmesi, birbirini öldürmek için savaşmasının sebebi de buydu. Bakıyorsun güçlü partilerde zemin kayması var, ırkçı partilere doğru kaymaya başlıyor. O yüzden biz esasen Avrupa\'nın istikrarı ve güvenliği için de önemli bir ülkeyiz. Yani bölgemizin istikrarı için güvenliği için. Bugün Azerbaycan\'ın sorunlarının çözülmesi konusunda Azerbaycan\'ın başka güvenebileceği ülke var mı? Türk dünyasını birleştirmek için Türk Konseyi\'ni niye kurduk? Türk Kültür Vakfı\'nı niye kuruyoruz, Türk dünyası çatısı altında. Çünkü Türkiye bölgesinin istikrarı için önemli bir ülke.\"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da Ak Parti\'nin Muratpaşa İlçe Teşkilatı\'nın kongresinde partililere seslendi. Antalya Kültür Merkezi\'ndeki kongreye Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Atay Uslu, İl Başkanı Rıza Sümer ile çok sayıda partili katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş yaptı.

KÜÇÜK MOSKOVA GAZİPAŞA AK PARTİ\'DEYSE MURATPAŞA\'DA OLUR

Kongrede \'CHP\'nin kalesi\' olarak nitelendirilen Muratpaşa ilçesiyle ilgili konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 2004 seçimlerinde Muratpaşa\'da seçimin kılpayı kaybedildiğini belirtti. Gazipaşa ilçesinin \'Küçük Moskova\' olarak anıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, değerlendirmesini bunun üzerinden sürdürerek, Muratpaşa\'da da Ak Parti\'nin kazanabileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğu, şunları söyledi;

\"İnsanımız hizmetin kıymetini bilir ve o yüzden olmaz olmaz denilmemesi gerekiyor. Gazipaşa\'nın eski adı neydi biliyor musunuz? Küçük Moskova\'ydı. Neden, hep aşırı sol hakim olurdu. Bu 12 Eylül öncesi de böyleydi, ortaokul- lise yıllarımdan biliyorum, 12 Eylül sonrasında da böyleydi. Peki şu anda Gazipaşa Belediyesi kimde? Son iki seçimde Gazipaşa\'da birinci parti kim? Ak Parti. Gazipaşa gibi bir yer bugün Ak Parti\'de ise Muratpaşa\'da Ak Parti\'de olur arkadaşlar, hanımlar, beyler, gençler.\"

10 MİLYON TL YARDIM

Antalya\'nın batı ilçelerinde yaşanan hortum felaketi ve zarar gören çiftçileri de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak bu afette zarar gören çiftçiler için 10 milyon TL yardım kararı aldıklarını açıkladı. Tarihte görülmemiş bir doğal afet yaşandığını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, \"Allah beterinden saklasın. Ama tedbirimizi de almamız lazım. Bu afetten dolayı bu sigorta sistemini tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız talimatlar verdi. Bu afetten etkilenen hemşehrilerimize yardım etme kararı aldık. 10 milyon TL yardım yapacağız. Bu yardım gelmeye, dağıtılmaya başladı. Büyükşehir Belediyemiz de her haneye bir miktar yardım yaptı. Aynı şekilde buradaki imkanlarımızı seferber ettik\" dedi.

TARSİM\'DE DÜZENLEMELER YAPILACAK

Bu doğal felaket sonrası çiftçi sigorta sistemi TARSİM\'le ilgili düzenlemeler yapılması yönünde kararlar alındığından da bahseden Bakan Çavuşoğlu, \"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla görüştük. TARSİM dediğimiz sigorta sisteminin kapsamını genişleteceğiz, kolaylaştıracağız. Her çiftçimiz ve her ürünümüz sigortalı olacak. Allah korusun bir doğal afet olduğu zamanda vatandaşlarımız \'ne olacak halim\' demeyecek. Bu düzenlemeleri de tekrar gözden geçireceğiz. Her şerde bir hayır vardır diyoruz\" diye konuştu.

3)15 TEMMUZ ŞEHİDİ KOMİSER YARDIMCISI CENNET YİĞİT İÇİN ANI EVİ AÇILDI

DARBE girişimi sırasında Ankara Gölbaşı\'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi\'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit\'in memleketi Kayseri\'nin Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı anı evi düzenlenen törenle açıldı. Anı evinde Cennet\'in doğumundan şehadetine kadar kişisel eşyaları, Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna kadar birçok eşya \'Cennet Yiğit Anı Evi\'nde sergileniyor.

FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı\'ndaki Özel Harekat Eğitim Merkezi\'nde darbeci pilotlar tarafından F-16 uçaklarıyla 2 kez bombalanarak savaş alanına dönen kampusta 51 arkadaşı ile şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit anısına annesi 50 yaşındaki Huriye ile inşaat taşeronu babası, 56 yaşındaki Yahya Kemal henüz hayatının baharında ve nişanlıyken şehit düşen kızlarının anısını yaşatmak, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bir anı evi yaptı. 500\'den fazla kişisel eşyanın sergilendiği anı evinin açılışına Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Cennet Yiğit\'in akrabaları, özel hareketta çalışa silah arkadaşları ve komşuları katıldı. Açılışta konuşan Vali Süleyman Kamçı, açılışı gerçekleştirilen anı evinin çok anlamlı olduğunu belirterek hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Açılışı kurdelesi ve kurban kesiminin ardından Vali Kamçı ve beraberindekiler anı evini gezdi. Ziyaret sonunda Vali Süleyman Kamçı, anı defterini imzaladı. Şehit Özel Harekat Komiseri Cennet\'in babası Yahya Kemal Yiğit yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"\"Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet\'ti, Allah\'ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kurmuş olduğumuz anı evinde, Cennet\'imizin bebekliğinden şahadetine kadar olan eserleri yaşatmayı düşündük. Amacımız; 15 Temmuz hain kalkışmaya gelecek nesillere anlatılması amacıyla burada anı evini kurduk. Hain saldırıyı unutmayacağız, hem de unutturtmayacağız. Bu hain kalkışmayı bir nebze olsa hatırlatabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız. Tamamen kendimiz yaptık bu anı evini. 80 küsur metrekare bir yerdir bu anı evi. Sürekli açık olacak. Burada insanlar 15 Temmuz hain kalkışmanın ne demek olduğunu görecek. Bir İstiklal, bir Çanakkale Savaşı kadar önemli olduğunu görecek. Ben Ankarada yapılan mahkemelere dayanamam diye gidemiyor. Allah bu saldırıyı yapanlara hidayet etsin, daha da iflah olmuyorlarsa Allah\'ın \'Kahhar\' ismi ile kahrolsunlar.\"

Şehit Cennet Yiğit\'in annesi Huriye Yiğit ise kızına ait eşyaların sergilendiği anı evinde kızı ile dertleşme konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, \"Hazırladığımız anı evinde babasının yıllar önce aldığı oyuncak bebekten, şehit olduğunda parmağındaki alyansına kadar olan eşyalar var. Bazı şehit aileleri \'Çocuklarının eşyalarını görmeye tahammül edemiyor, görünce dayanamıyorum\' diyor. Benim tavsiyem herkesi şehit olan çocukları için böyle bir anı yeri yapmasıdır\" diye konuştu.

Bünyan ilçesindeki 2 katlı bahçeli evin 80 metrekarelik bodrumu düzenlenerek, \'Anı Evi\'ne dönüştürüldü. Camlı vitrinlerde, yaşamının baharında ülkesi için şehit olan Cennet Yiğit\'in küçükken giydiği giysiler, oyuncakları, şahit olduğu sırada üzerindeki kıyafetleri, parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, canını alan hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçaları bulunuyor. Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit\'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları, bombalanan Gölbaşı Kampusu\'na ait fotoğraflar mini müzeye dönüşen anı evinin duvarlarında ve içindeki camlı vitrinlerde yer aldı.

