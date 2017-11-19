DHA YURT BÜLTENİ-16 

Bakan Yılmaz: Müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değildir(2)

DERS SAATLERİNİ 40 DAKİKADAN AZA DÜŞÜRMELİYİZ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliği’nin öğrencileri kitap okumaya özendirmek amacıyla başlattığı \'Annem varsa bende varım\' projesinin Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada ders saatlerinin kısaltılması gerektiğini söyleyerek şöyle dedi:

\"Beni 40 dakik dinler misiniz? O zaman bende diyorum ki 40 dakika bir ders süresiydi ama şimdi bilim çağında teknoloji çağında artık öğrenme süreleri kısaldı. 40 dakikada öğrenciler dikkatlerini bir noktaya odaklayamıyor. Bu ders süresini biraz kısaltmak lazım. Daha etkin öğretim için ders sürelerini kısaltmalıyız.\"

BAKAN ÖZLÜ: \'TEKNOLOJİYİ KULLANACAĞIZ AMA BAĞIMLISI OLMAYACAĞIZ\'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknolojinin kitap okumanın önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Bilim ve teknolojide ilerlemek için okumak zorunda olduklarını ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu:

\"Teknolojiyi kullanacağız, ama teknoloji bağımlısı olmayacağız. Eğer biz bilimde ve teknolojide ilerleyeceksek, okumak zorundayız. Bilmeliyiz ki teknolojik aletler, kitapların alternatifi değildir. Unutmamalıyız ki kitaplar olmasa, okuyan beyinler olmasa, ne bilimde ilerleyebiliriz, ne teknolojinin gerçek anlamını yakalayabiliriz. O yüzden telefona, tablete ya da bilgisayara ayırdığımız zamandan çok daha fazlasını kitaplara ayırmalıyız. Burada pırıl pırıl çocuklar görüyorum. İnanıyorum ki, bu salondan birçok mucit, birçok bilim insanı çıkacak. Çünkü icatlara giden yol meraktan, hayal dünyasından geçer. O hayal dünyasının kapılarını ise ancak kitaplar açabilir.\"

Görüntü Dökümü:

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-Milli eğitim bakanı konuşması

-Bilim sanayi ve teknoloji bakanı konuşması

-Programdan detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)

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Freni boşalan kamyon, mahalleyi savaş alanına çevirdi



HATAY’da freni boşaldığı iddia edilen hurda demir yüklü kamyon, 3\'ü park halinde, 4 araca çarpıp, önünde sürükleyerek, yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kamyon şoförünün yaralandığı kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya karayolunun Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Altınözü İlçesi’nden yüklediği hurda demir yüküyle Antakya yönüne giden Sadık Bolat yönetimindeki 31 0007 023 plakalı vinçli kamyonun freni boşaldı, aynı yöne giden Alaattin Yıldız yönetimindeki 42 DJ 570 plakalı otomobile çarptı. Yıldız yönetimindeki otomobille, yol kenarında park halindeki 31 AVY 19 plakalı hafif ticari araç, 31 DK 923 plakalı otomobil ve 31 AZ 825 plakalı kamyonete çarpıp önünde sürükleyen kamyon, 42 FIH 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyon şoförü Sadık Bolat yaralandı, araçlar adeta hurdaya döndü. Bolat, olay yerine sevk edilen ambulansla Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Görgü tanıkları, otomobile çarpıp önünde sürükleyen kamyonun sürücüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ara yola girmek için direksiyon kırdığını söyledi. Tanıklar, ancak aşırı hızlı olan kamyonun yan yatıp, park halindeki araçları da önüne katarak otomobilin üzerine devrildiğini belirtti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yarsıdı. Görüntülerde, yan yatan kamyonun önüne gelen araçları alevler çıkararak sürüklediği, kazanın ardından çevredekilerin olay yerine koşturdukları görüldü. Yol kenarında aracının yanındaki bir kişinin de kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsü

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

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Bandırma\'da otomobil denize uçtu: 3 yaralı, 1 kayıp



Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde kontrolden çıkıp denize uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu.

Kaza, akşam saatlerinde Bandırma İlçesi Çelebi Limanı\'nda meydana geldi. Sürücüsü ve palakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden Ahmet Şimşek (28), Mustafa Karakaya (33) ve Mustafa Gürbüz (68) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kayıp kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Liman kapısı

- Görevliler ve yakınları

- Ambulanslar kurtarma çalısmaları

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ / Bandırma, (BALIKESİR) DHA-

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye\'de ana muhalefet koltuğu boş



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, demokrasilerde ana muhalefetin şart olduğunu belirterek, \"Evet, ana muhalefet de şarttır ama, Türkiye’de ana muhalefet koltuğu boştur, orası yok hükmündedir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Yalova İl Başkanlığı’nın Kasım Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da yer aldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, CHP\'yi eleştirerek, Türkiye’de ana muhalefet boşluğu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Bizim en büyük handikapımız ne biliyor musunuz? Demokraside muhalefet şarttır. Evet, ana muhalefet de şarttır ama, Türkiye’de ana muhalefet koltuğu boştur, orası yok hükmündedir. Çünkü bu insanların, ana muhalefetin Türkiye ile bir derdi yoktur. Ana muhalefet uluslararası vesayet odaklarının kuklasıdır, FETÖ’nün kuklasıdır, PKK’nın kuklasıdır. Hatırlayınız, MİT TIR\'ları operasyonu üzerinden ülkemizi DEAŞ terör örgütüne silah göndermekle itham ettiler, bunun piyasasını yaptılar. Avrupa’da söylediler, başka yerlerde söylediler, Meclis kürsüsünde söylediler. İki gün önce DEAŞ ile PYD’nin anlaşarak birbirilerine omuz omuza vererek ne yaptıklarını gördük. Bunların kim destekçisi, silahları kimlerin verenler olduğunu hep gördük. Ana muhalefet nerede, niye ses vermiyor? Yıllardan bu yana bizi teröre destek vermekle itham etmeye çalışan, uluslararası odaklar nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan, milletine düşmanlık eden, ülkesine düşmanlık edecek seviyeye ihtirasa bürünmüş olan ana muhalefet partisi neden susuyor?ö

\'BİR FANUSUN İÇİNDE Mİ SAKLIYORLAR BUNLARI\'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Çavuşoğlu, “Dün Tekirdağ’da demiş ki; ‘Kendi inancımıza, kendi değerlerimize asla ihanet etmeyiz.’ Geçen hafta da Bursa’daydı. Bursa’da da Nilüfer Belediyesi mahalle örgütleri için beşte bir eşcinsel kotası belirledi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Senin inancın ne, senin değerin ne? Geçen hafta Bursa’da bir kelime ettin mi bunun için? Gitmiş Tekirdağ’da hamaset yapıyorsun. Yahu kardeşim böyle bir şey olamaz. İnsanda biraz ciddiyet olur, siyaset biraz rasyonel yapılır, ayakları yere basar, ama heyhat ara ki bulasın. Yahu bakın bir şey söyleyeceğim; Bunlar memleketine, devletine o kadar uzak, o kadar yabancı ki; insan bazen hayretler içinde kalıyor, nerede yaşıyor bunlar? Bir fanusun içinde mi saklıyorlar bunları da bu kadar bihaber dünyadan bunlar diye sorası geliyorö diye konuştu.

\'MASKARALIK, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL\'

Türkiye\'nin ABD\'ye verdiği notanın ardından CHP’li vekillerin sosyal medya üzerinden Pir Sultan Abdal’ın, \'Ötme Bülbül\' paylaşımlarına değinen Çavuşoğlu, “Dün üç tane milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ak Parti hükümetinden bahsetmiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleşik Devletleri’ne bir nota veriyor. Twitter üzerinden bunlar da Pir Sultan Abdal’ın ‘Ötme Bülbül’ notasını paylaşıyor. Kendince ironi yapıyorlar. Maskaralık, başka bir şey değil. Dünyayı bize güldürüyorlar. Yaptıkları bu. Ama millet bunların hepsini görüyor. 2019 da yakın. Allah’ın izniyle milletin sille-i tokadını yediler mi, iki seksen uzanacaklar. Bunları göreceksinizö dedi.

\'ERDOĞANSIZ TÜRKİYE’Yİ HEDEFLİYORLAR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğansız bir Türkiye\'nin hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye’yi hedefliyorlar. Sadece Ak Parti değil. Çünkü biliyorlar ki milletine sevdalı, kefenini giymiş de siyaset yoluna çıkmış, eğer Ak Parti kaybederse, Türkiye’nin sendeleyeceğini gören bir lider var ve ısrarla onun üzerine oynamaya çalışıyorlar. 17-25 Aralık’ta başaramadıklarını, bu defa kendi ülkelerindeki tiyatro mahkemelerle Türkiye üzerinde oyun kurmaya çalışıyorlar. Bunların hiçbir değeri, kıymeti yok Türkiye için. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bunların arkalarındaki güç odaklarını da biliyoruz. Tarih sayfalarını açıp okusalar, bu milletin nelere kadir olduğunu, neye muktedir olduğunu orada görecekler. Biz vatan, millet aşığıyız. Biz bayrak aşığıyız. Biz Türkiye aşığıyız. Dolayısıyla canımızı veririz, itibarımızın, haysiyetimizin, ülkemizin bayrağımızın kılına dokundurtmayız.ö

Konuşmanın ardından Hakan Çavuşoğlu’na, Hersek Lagünü ve flamingo temalı tablo hediye edildi. Çavuşoğlu ise ilçelerin parti yönetimlerine başarı belgelerini takdim etti.

Görüntü dökümü:

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-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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Apartman dairesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi



İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde bir apartmanın 6\'ncı katında çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 232 Sokak\'taki 7 katlı binanın 6\'ncı katında, yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü. Evde dumandan zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla Ege Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Yaralıların ambulansa bindirilmesinden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)