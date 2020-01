DHA YURT BÜLTENİ-16

Çavuşoğlu: Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor (3)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ, ÖDÜLTÖRENİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep\'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i de ziyaret etti. Bir süre Fatma Şahin ile sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda düzenlenen \'Yerelden Küresele Gaziantep\' programına katıldı. Burada Başkan Şahin\'i, Gaziantep\'in gastronomi alanında \'Yaratıcı Şehirler Ağına\' girmesinden dolayı tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, bu tür ödül törenlerinin başarıyı tetiklediğine dikkat çekerek, \"Gerçekten anlamlı bir törendeyiz. Genellik iş adamları derneğinin ödül törenine baktığımız zaman kendi üyelerine ödül veriyor. Aslında o da önemli ama bu ödül töreninde toplumun değişik kesimlerinden değişik insanlara kendi başarılı oldukları alanlarına göre ödül veriyorlar. Gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum\" dedi. Bakan Çavuşoğlu, ödül töreninin ardından Şanlıurfa\'ya gitti.

Bilal Erdoğan, Osmaniye\'de TÜGVA şubesinin açılışına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı\'nın (TÜGVA) Osmaniye Şubesi\'nin açılışına katıldı.İstiklal Mahallesi Çalık Süleyman Caddesi\'ndeki TÜGVA\'nın açılış törenine Bilal Erdoğan\'ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından konuşan Bilal Erdoğan TÜGVA\'nın faaliyetlerinin, birlik ruhunu gençliğin daha küçük yaşlardan itibaren yaşamasını mümkün kılmaya yönelik olduğunu söyledi. Erdoğan, \"Ortaokuldan itibaren çocuklarımız nerelere gidiyorlar ne yapıyorlar gibi konularda endişeleneceğimize çocuklarımızı TÜGVA gibi yerlere yönlendirip, buralarda hem gelip oyun oynasınlar hem arkadaşları ile sohbet etsinler, hem de kütüphanelerden istifade etsin ve kanaat önderlerinden sohbetler dinlesinler. Ve böylelikle işte o salih insanlarla beraber olma fırsatı yakalayabilsinler\" dedi.

BATILILAŞMA GENÇLERE HEDEF ALDI

Batılılaşmanın gençleri hedef aldığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: \"Son 200 yıldır adını batılılaştırma koydukları bu süreç öncelikli bizim gençlerimizi ailelerimizi hedef aldı. Neden? Bizi toplarıyla tüfekleriyle yenemeyeceklerini, işgal edemeyeceklerini görenler kaleyi içeriden fetih etmeye çalıştılar. Nasıl? İşte aileleri parçalayalım, çocukları uyuşturucu belası, içkiyle falan darma dağın etmeye çalıştılar. Son 15 yıldır hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye artık bu biçilen kaderin ötesinde bir kaderin arayışına girdi. Dünyada mazlumların yanında oldu. Dünyada nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir çatışma varsa bunun giderilmesi için çalışmalar yaptı. Hakikaten çok çarpıcı, geldiğimiz noktaya bakarsak, milli gelire oranla dış yardımda birinci ülke Türkiye oldu. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama bu milletin gönlünün zenginliği işte başkalarının fersah fersah ötesinde demek ki. Biz birliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe inanın karşımızda duracak güç yok.\" TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise gençlerin olduğu her alanda hizmet sürdürdüklerini söyledi. Her geçen gün hızla büyüdüklerini belirten Emanet, \"Kültür, spor, sanat, eğitim alanlarında gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. 81 il, 256 ilçe temsilciliğimiz 40 ildeki 60 yurdumuz, kitap kefelerimiz, gençlik merkezlerimiz gençlerimizin hizmetindeyiz\" dedi. Konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu tarafından Bilal Erdoğan\'a, günün anısına Karatepe kilimi ve çeşitli hediyeler verildi. 7 Ocak Taraftarlar Derneği Tribün Lideri Bayram Sümbül ise Erdoğan\'a Osmaniyespor forması ve diğer protokol üyelerine kaşkol hediye etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duanın ardından TÜGVA Osmaniye Şubesi\'nin açılışı gerçekleştirildi.

O hizmetli yine işten çıkarıldı

İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde, \"hintkeneviri yetiştirmek\" ve \"uyuşturucu kullanmak\" suçundan 1 yıl hapis cezası aldığının ortaya çıkmasının ardından hizmetli olarak çalıştığı ortaokuldan atılan 36 yaşındaki M.Ç.\'ye (Musa Çakmak), 2 yıl sonra yeniden aynı okulda görev verilmesi veliler ve Türk Eğitim-Sen\'in tepkisine neden oldu.

Tepkilerin ulusal ve yere basında haber olması üzerine işine son verilen M.Ç., uyuşturucu kullanmadığını, hint kenevirlerini komşusunun \'Çiçek\' diye verdiği tohumlardan yetiştirdiğini ileri sürüp, \"Eski okul müdürümüz Ersin Sezen\'in akrabalarımla yaptığı kavga nedeniyle beni işsiz bırakmak için üyesi olduğu Türk Eğitim-Sen\'i kullanarak tarafıma bu iftirayı attığını düşünüyorum\" dedi. Bergama Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \"hintkeneviri yetiştirmek\" ve \"uyuşturucu kullanmak\" suçundan yargılanan M.Ç.\'ye, 2013yılı Nisan ayında 1 yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. M.Ç., daha sonra Yunt Dağı eteklerindeki 150 öğrencisi bulunan İsmailli Ortaokulu\'nda geçici hizmetli olarak işe başlatıldı. İddiya göre, M.Ç., dönemin okul müdürü Ersin Sezen\'i de darp etti. Veliler, görevlendirmenin iptali için dilekçeyle İzmir Valiliği\'ne başvurdu, M.Ç. görevinden alındı. Ancak aradan geçen 2 yılın ardından M.Ç.\'ye yeniden aynı okulda görev verildi. Veliler, bu duruma tepki gösterirken, Türk Eğitim-Sen İzmir 2 No\'lu Şube Başkanı İrfan Toksoy da bir açıklama yaparak, o dönemde kaymakamın bu kişinin görevlendirilmesini iptal ettiğini hatırlatarak, \"O dönemde de Bergama\'da şu andaki İlçe Milli Eğitim Müdürü görevde bulunuyordu. Müdür konuyu bilmesine rağmen nasıl oluyor da aynı kişi okulda hizmetli olarak görevlendiriliyor?\" dedi. Tepkilerin ulusal ve yerel basında haber olarak yer alması üzerine M.Ç.\'nin iş akdine 28 Ekim itibari ile son verildi.

\"SİCİL KAYDI TEMİZ\"

Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, M.Ç.\'nin adli sicil kaydının temiz olduğunu belirterek, \"İŞKUR\'dan müracaat edenler işe alınırken, biz adli sicil kağıdı istiyoruz. Adli sicil kağıdında da bu kişinin kaydı temiz çıkıyor. İŞKUR\'un yaptığı Genel Bilgi Taraması\'nda da M.Ç., temiz çıktı. Temiz çıkmazsa zaten işe alınmaz. Burası bir köy okulu. Okulumuz, taşımalı sistemde eğitim veren kaloriferli bir okul. Okulun kaloriferini de herkese yaktıramıyorum. Başka bir müraacatın olmaması nedeniyle de M.Ç. işe alındı. M.Ç.\'nin dövdüğü ileri sürülen okul müdürü şu an burada görev yapmıyor. Ayrıca, o okul müdürünü döven de M.Ç. değil bir başkası\" dedi. Öte yandan, mahkemenin verdiği hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklamasını geri bıraktığı için M.Ç.\'nin sabıka kaydının temiz göründüğü anlaşıldı.

ÇİÇEK TOHUMU DİYE HİNT KENEVİRİ DİKMİŞ

İşine son verilen hizmetli M.Ç., \"2013 yılında komşum Ö.A. (Özkan Avcı), bahçeme ekmem için bana tohum verdi. Tohumların çiçek tohumu olduğunu söyledi. Bahçeye ektim. Tohumlar çimlenince de sulamadım. Ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra komşum Ö.A.\'nın evini jandarma bastı. Evinde hintkenevciri bulunmnuş.Akabinde benim evime de geldiler., 4 kök hintkeneviri bulmuştur. Oysa ben bunları çiçek zannederek ekmiştim. \'Ne içici ne de satıcı değilim\' diyerek ifademi verdim. Bu ifademi Ö.A.\'da mahkemede doğruladı. Fakat mahkeme bana 1 yıl hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı. Ben kesinlikle bu suçu işlemedim. Eski okul müdürümüz Ersin Sezen\'in akrabalarımla yaptığı kavga nedeniyle beni işsiz bırakmak için üyesi olduğu Türk Eğitim-Sen\'i kullanarak tarafıma bu iftirayı attığını düşünüyorum\" dedi.

MHP\'li meclis üyesi partisinden istifa edip, İYİ Parti\'ye geçti



EDİRNE\'nin Keşan İlçesi Belediye Meclisi\'nin MHP\'li üyesi Süleyman Eren, partisinden istifa etti. Eren, Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İYİ Parti\'de siyasete devam edeceğini açıkladı.

Keşan Belediye Meclisi\'nin MHP\'li üyesi Süleyman Eren, 1969 yılından bugüne üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini belirterek, \"1969 yılından bugüne kadar 50 yıldır MHP\'de siyaseten yapan biriyim. 1970\'li yıllarda Ülkü-Bir Başkanlığı, Kamu Çalışanları Vakfı Başkanlığı, emekli olduktan sonra MHP\'de 2 dönem ilçe başkanlığı ve Edirne il yönetiminde de 2 dönem görev aldım. Şu anda da Keşan Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yapıyorum. Ama 20 yıldır arkasında yürüdüğüm MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli\'nin Ülkücü ve milliyetçi hareketimizi hedefine ulaştıramayacağına inancım kalmadığı için 50 yıllık ocağımdan üzülerek, ayrılıyorum\" dedi.

İYİ PARTİ\'DE YER ALACAĞIM

Süleyman Eren, siyasete Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İYİ Parti\'de devam edeceğini ifade ederek, \"Ak Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi olmak üzere bütün siyasi partilerin kuruluş ve varlığının amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet etmek ve varlığımızı devam ettirmek içindir. İYİ Parti\'nin amacı da budur. Bu kutlu davaya hizmet etmek ve Keşan\'daki insanlarımıza biraz olsun yararlı olabilmek için İYİ Parti\"de yer almaya karar verdim\" ifadelerini kullandı. Keşan Belediyesi\'nde 1 meclis üyesi bulunan MHP\'nin, Süleyman Eren\'in istifasıyla meclis üyesi kalmadı.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)

==========================================

Mersin\'de emlak dolandırıcılığı şebekesi çökertildi: 28 gözaltı

MERSİN\'de vatandaşların gayrimenkulünü hileli yollarla satın alarak emlak dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonrda 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, mağdur vatandaşların şikayeti üzerine, hileli yollardan taşınmaz dolandırıcılık yaparak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus, Erdemli ilçeleri ve kent merkezinden düzenlene eş zamanlı operasyonda 4\'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 noter çalışanı, emlakçı ve tapu müdürlüklerinden emeklilerin bulunduğu zanlıların yapılan sorgusunda, maddi değeri düşük taşınmazları satmak için vekalet alarak, hileli yollarla da alınan vekaletle mal sahiplerinin diğer gayrimenkul bilgilerini ekleyip, satış yaptıkları ortaya çıktı. İfadeleri alınan zanlılardan 3\'ü savcılık talimatı ile serbest kalırken, 25 kişi de sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi.

Valiz astarının altından uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP\'te yolcu otobüsündeki bir valizin astarına gizlenmiş 480 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi. Valizin sahibi Ö.D. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbarla otoyol doğu gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan Ö.D.\'nin valizinin astarının altına koli bandıyla sarılmış ince paket halinde gizlenen 480 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ö.D.\'yi gözaltına aldı.

