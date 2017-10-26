DHA YURT BÜLTENİ-16

Trabzon\'da trafik polisi sürücülere türkülü, manili ceza yazıyor



TRABZON\'da görev yapan trafik polisi 42 yaşındaki Hüseyin Yeşiltaş, hatalı park ve kural ihlali yapan sürücülere türkü ve mani söyleyerek ceza yazıyor. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendine özgü davranışlar sergileyerek trafiği denetlemeye çalışan polis memuruna ait sosyal medya hesabında yer alan görüntüler de beğeni rekoru kırıyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Hüseyin Yeşiltaş, denetim alanı olan Valilik ve Emniyet Müdürlüğü mevkiinde sürücülere ilginç bir yöntemle ceza yazıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin yanına kendine has tavrıyla maniler söyleyerek gelen polis memuru Yeşiltaş, ihlal yapan sürücülere yazdığı ceza makbuzunu veriyor. Trafikte polis memurunun bu ceza şekli ise çevredeki vatandaşlar başta olmak üzere ceza yiyen sürücüleri de gülümsetiyor. 23 yıllık polis memuru olan Yeşiltaş, trafik akışını düzenlediği cadde üzerinde birçok esnaf ve vatandaş tarafından da beğenilerek takdir topluyor.

MANİLER SÖYLEYEREK ARACA YAKLAŞIYOR

Polis memuru Yeşiltaş, \"Geliyor geliyor polis amca geliyor. Polis amca gelecek makbuzunu kesecek, cezasını yazacak. Buralardan gidecek. Polis amca geldi mi? Makbuzunu kesti mi? Cezasını yazdı mı? Buralardan gitti mi?\", \"Polis gelir paşa paşa, cezasını yaza yaza, paşam park etmiş bak buraya gör bak nasıl da geliyor ceza\" şeklinde maniler söyleyerek görevini yapması dikkat çekiyor.

DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ VE ESNAF MEMNUN

Kentte birçok dolmuş ve servis sürücülerinin de tanıyarak benimsediği Yeşiltaş\'ın bu sıra dışı çalışma şeklini \"Böyle polise can feda. Ceza alsak da gücümüze gitmiyor\" şeklinde yorumlarken çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar da polis memurunu çok sevdiklerini söyledi. Cadde üzerine çay ocağı işletmecisi olan İsmail Özer, \"Hüseyin çok renkli bir polis kardeşimiz. Kendisini çok seviyoruz. Sürücülere esprili dille yaklaşıyor. Burada herkes ondan çok memnun\" dedi.

SÜRÜCÜYE CEZA ÇOCUKLARA ÇİKOLATA

Lokanta işletmecisi Akın Burnaz ise polis memuru Yeşiltaş\'ın sürücülere ceza yanlarında eğer çocuk varsa onlara da çikolata hediye ettiğini anlatarak şöyle konuştu: \"Hüseyin abi burada bir ekol. Sürücülere manilerle ceza yazıyor. Sürücülere nazik ve kibar dille kuralları hatırlatıyor. Kendisi burada neşe kaynağımız. Hatta çoğu zaman ceza yazdığı sürücünün yanında çocuk varsa ona da çikolata alarak veriyor. Böyle insanları biz çok seviyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis memurundan detay görüntüler

-Esnaf ve vatandaşlardan görüntüler

-Polis memuru mani görüntüsü

-Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

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Bakan Soylu: Güvenlik güçlerimiz, işlerini büyük sorumlulukla gerçekleştiriyor /EK

OMBUDSMANLIK TOPLANTISINDA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da bir otelde düzenlenen ‘Ombudsmanlık Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları’ konulu toplantıya katıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Soylu, sözlerine Trabzon\'un fethinin yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Türkiye\'nin son 15 yılda elde ettiği istikrar ve demokratik gelişimeye paralel olarak kurumların gelişim noktasında büyük bir sıçrama yaptığını söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: \"Esasen dünyadaki gelişim de buna paraleldir. Ombudsmanlık tarihimizin bize emanet ettiği en eski kurumlardan bir tanesidir. Ombudsmanlık anayasamızın 74. maddesine göre kurulmuş resmi bir kurumdur. Vatandaştan devlete doğru akışı tabir eder. Ombudsmanlık ifadesi bu topraklarda izi olan bir kurumdur. Toplumun taleplerini doğru anlamda aktarmak için kurulmuş bir kurumdur. Uzun yıllar Cumhurbaşkanının seçtirilmediği, anayasanın yaptırılmadığı ortamda, ombudsmanlık neden bizle geç buluştu diye hayıflanmanın çok da bir anlamı yoktur. Tam bitti diyorduk, yepyeni bir süreci aştık diyorduk, baktık ki 15 Temmuz’da bu irade yine hortladı. O geceki darbe bildirisini hatırlayın, o gece millete yeni bir anayasa dayatmaya çalışıyorlardı. Hala bizi darbe anayasalarına mahkum etmek istiyorlar. Ombudsmanlık kurumunun bu topraklarda geç buluşması normaldir. Bir kurumun verimli çalışması için zamana ihtiyacı vardır. Sayın Şeref Malkoç arkadaşlarıyla birlikte milletimizle buluşma, milleti hemhal etme toplantılarını gerçekleştirmektedir. Ombudsmanlığı Türkiye’de yapmakla sözgelimi Portekiz’de yapmak arasında ciddi farklar vardır. Türkiye geçmişten ciddi kamusal maliyetleri gelen sorumlulukları olan bir ülkedir. Biz bağış ve adalet ihraç etmiş bir milletiz. Ombudsmanlık gerçek manada etkisini bizim ülkemizde ortaya koyabilecektir. Kamuya karşı milletin avukatlığını üstlenen bu kurumumuzdan çok güzel neticeler ortaya çıkacaktır.\"

MÜFTÜLERE RESMİ NİKAH YETKİSİ

Müftülere nikâh kıyma yetkisi değişikliğini içeren tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu\'nda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu şunları söyledi: \"Meclisten geçen nüfus kanundaki bazı düzenlemeler devrim niteliğindeler. Yapılan düzenleme ile devletin kendi veri tabanında bulunan bazı evrakları vatandaştan istemesi, basit yazılım hatalarını düzeltmek için mahkemeye gidilmesi, bir doğum hadisesinde illa da gidip nüfus müdürlüğünde tescil yapmak zorunda kalınması gibi birçok işlem elektronik ortama taşınarak vatandaşların memnuniyetini sağlamayı amaçladık. Gereksiz yere çok tartışılan nikah kıyma yetkisinin müftlüklere genişletilmesi düzenlemesini getirdik. Yapmak istediğimiz acıktır. İnsanların resmi nikaha daha kolay ulaşabilmesini sağlayabilmek. Devletin kanunundaki belli resmi nikahı kıyma yetkisini genişletmektir. Laik değerler açısından hiçbir olumsuzluk sözkonusu değildir. Bu bir soğuk savaş aklıdır. Bu bir eski dünya düzeninin hükmüdür. Karşısındakini sürekli mevcut sisteme tehdit olarak algılamak, esas itibariyle İnsan haklarına aykırı en incitici düşüncedir.\"

E-DEVLET GENİŞLETİLECEK

E-devlet dönüşümü ve yaygınlaştırma çalışamları yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu \"Şimdi de e-devlet dönüşümü ve yaygınlaştırma çalışması yapıyoruz. Veri mahremiyetini en düzeyde gerçekleştirecek, kurumlar arası veri paylaşımını sağlayacaktır. Birleşmiş Miletler 2016 raporuna göre Türkiye e-devlet gelişmişlik sıralamasında 68’inci sırada. Vatandaşlık e-devlet katılım endeksin de ise 60’ıncı sırada. Buna göre 2023 hedefimiz Türkiye’nin e-devlet sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer almasıdır. Bu yalınlaştırılmada 4 esas belirledik. Vatandaşlardan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaşların beyanın esas alınması. Kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin yalınlaştırlması. Vergiler ve harçlar durumunda başvuru ücreti alınmamsıdır. Bu dönüşüm için bakanlığımızda merkezde ve taşrada toplam 253 kişilik bir ekip oluşturduk. Bakanlığımızda yapılan 648 hizmet, tamamı envanterinde yönetim sitemine tanımlanmıştır. Bürokrasinin altında vatandaş gel-git yaptırılmayacak\" diye konuştu.

\'TRAFİK TESCİL BELGELERİ NOTERDEN ALINACAK\'

Düzenlemelerle tasarruf elde edileceğine işarete eden Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: \"2 bin 186 belge İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilmekte idi. Artık 664 belgeyi ortadan kaldırıyoruz, istenmeyecek. Bu sayede yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyoruz. 4 birimi kapatıyoruz. Emniyet ile Jandarma arasında birbirleriyle ortak ürünler eşleştirilmiştir. Kimlik tespiti ve ehliyet için istenen belgeyi 2\'ye düşürüyoruz. Zaman ve para israfına yönelik çok olumlu sonuçlar almış olacağız. Hem ehliyeti, hem pasaportu, hem de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını nüfus idaresi verecek. Aynı işlemler gerçekleştirilecek. Çok önemli tasarruflar sağlanacak. İnşallah Nisan ayı başı itibarıyla bu sisteme hep birlikte geçeceğiz. Orada bir maliyet azaltma da söz konusu olacak. Arabaların tecil belgelerini Trafik Tescil Şubeleri veriyordu. Vatandaşımıza değişik bir maliyet binmesin diye, noterlerle bir pazarlık yaptık. Ehliyetle yenilemelerde ve yeni almalarda vatandaşımız daha tasarruflu olacak. Trafik Tescil Belgeleri artık noterlerden alınacak. Daha ucuz bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturulacak.\"

\'PKK ŞEHİRLERDE FAALİYETTE BULUNMAYA BAŞLADI\'

PKK terör örgütünün dağ ve kırsalda etkinliğini kaybettiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Dağda, kırsalda etkinliğini kaybeden PKK, şehirlerde alçakta faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Öğretmenlere, mühendislere, işçilere saldırarak korku salmaya çalışıyor. Biz yeni eğitim ve öğretim yılını Aybüke öğretmenin okulunda açtık. Biz o çocuklarımızın ideallerini gerçekleştirmek için gittik. Oradaki öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. İnsan hakları diye tutturanlar, bütün bunlara ses çıkarmıyorlar. Biz dün de bir şehit cenazesindeydik. Benim içim yanıyor. Bu ülkede insan hakları diye, tutturanlar, Ocak ayından bugüne kadar dağda etkinliğini, kırsalda etkinliğini kaybeden PKK, şehir içindeki vatandaşlarımızı korkutmak için birtakım alçakça infazlar gerçekleştiriyor.Topluma orada korku salmaya çalışılıyor. Çukur zamanında yaptığı birtakım alçakça girişimleri, güya kendi zihni ve aklıyla devam ettirmek istiyor. Dün, bir cenazeyi kaldırdık. Bir şehidimizi yolcu ettik. Elimizdeki işi takip eden kardeşlerinizden bir tanesiyim. Nereden nereye geldiğimizi takip eden kardeşlerimizden bir tanesiyim. Çok iyi noktaya geldik. İşin ucunun nerede bağlanacağını çok net görüyoruz\" diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu konuşmalar

-Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

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Nazilli\'ye kestane üretiminde hakettiği yeri kazandıracak tarım fuarı



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 17-21 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan \'Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı\' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, fuarın Nazilli\'nin kestane üretimi noktasında hak ettiği yeri tekrar kazanması açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Sümer Park Lara Restoran\'da düzenlenen toplantıda, protokol tarafından fuarın önemine dikkat çekildi. Toplantıya, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü ve Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi\'nin yanı sıra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, fuarın tüm çiftçiler için hayırlı olmasını diledi. Küçük, \"Nazilli hem bir tarım kenti, hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir kent. Tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergileneceği bir fuar gerçekleştireceğiz. Bu fuarın, bölgemize, Aydın\'a, Nazilli\'ye ve en nihayetinde de üreticilerimize katkısı büyük olacaktır. Bu anlamda bu fuara destek veren, katılımcısı olan herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM\"

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da Nazilli\'nin özellikle tarım noktasında çok özel bir ilçe olduğunu belirtip, \"Nazilli bir üniversite kenti, sanayi kenti, kültür kenti. Ancak Nazilli her şeyden önce bir tarım kenti. Aydın\'da en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, iç ve dış piyasaya dağılan en güzel tarım ürünlerinin kaynağı Nazilli\'mizdir. Bu anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması, tarım araçları, gübreleme ve sulamada modern ve teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından Nazilli\'de bir tarım fuarının gerçekleştirilmesi, büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ben de bu fuara destek veren, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, 17-21 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum\" diye konuştu.

\"ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİLER İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR\"

Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi de, \"Bu fuar Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın da belirttiği gibi Ege Bölgesi, Aydın, Nazilli ve en önemlisi de üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için büyük önem taşıyor. Bu fuarla birlikte, Aydın Nazilli\'mizde tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik teknolojik ihtiyacı olan işletmelerin yeni ticari ilişkiler kurması, yeni pazarların yaratılması, Ege Bölgesi\'ndeki tüm oda, borsa, birlik ve kooperatiflerin üyeleri ile birebir iletişim kurdukları bir ortamın yaratılması amaçlanmakta. Bunun gerçekleşmesi de başta ülke ekonomisi olmak üzere Aydın\'a, Nazilli\'ye ve en nihayetinde de üreticimize, çiftçimize büyük katkı sağlayacaktır\" dedi.

NAZİLLİ KESTANESİNİN TANITIMI İÇİN FIRSAT

Çiçekçi, Tarım Fuarı\'nın Nazilli\'nin kestane üretimi noktasında hak ettiği yeri tekrar kazanması açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: \"Nazilli bugün Türkiye\'nin kestane üretimi noktasında en önemli kentlerin başında geldiği halde bugün kestane denilince akla Bursa geliyor. Bu tabiki markalaşmayla alakalı bir süreç. Oysa bu noktada akla Nazilli\'nin gelmemesi için hiçbir neden yok. Bugün Nazilli 27 bin dekar alanda üretilen ve Türkiye\'nin toplam kestane ihtiyacının yüzde 16\'sını karşılayan bir kent. Aydın genelinde üretilen kestanenin de yüzde 40\'ı yine Nazilli\'den sağlanıyor. Peki, kestane denilince akla neden Nazilli gelmiyor? Başta da belirttiğim gibi Nazilli bu konuda markalaşamıyor, bu konuda sesini duyuramıyor. İşte bu yüzden bu fuar Nazilli için büyük önem taşıyor. Biz bu fuarda Nazilli\'nin tarımsal değerlerinin hak ettiği yeri bulması için de çalışmalar yapacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan görüntü

-Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük\'ün konuşması

-MHP\'li Nazilli BelediyeBaşkanı Haluk Alıcık\'ın konuşması

-Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Vali Karaloğlu: Konya-Alanya 2 saate düşecek

Konya- Alanya arasında devam tünel çalışmalarını inceleyen Vali Münir Karaloğlu, çalışmalar bittiğinde Konya- Alanya arasındaki mesafenin 2 saate düşeceğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu devam eden yatırımları yerinde denetlemek için Alanya\'yı ziyaret etti. Vali Karaloğlu, Alanya programına kuruluşunun 50\'inci yılını kutlayan Yeni Alanya Gazetesi ve Dim Medya\'yı ziyaret ederek başladı. Burada kurumun internet televizyonunun canlı yayına katılan Karaloğlu, daha sonra ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası\'na geçti. Konya- Alanya arasından yapımı tamamlanan ve devam eden tünelleri inceleyen Karaloğlu, şantiye görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

\"ÇOK ÖNEMLİ GEÇİT\"

Vali Münir Karaloğlu, Antalya\'da ulaşım projeleri içinde şu anda devam eden en önemli projenin Alanya tünelleri olduğu söyledi. Yapılan yol ve tünellerin birçok şehre ulaşımı kolaylaştıracağını belirten Karaloğlu, “Alanya\'yı Konya ile İç Anadolu bölgesine bağlayan Kuşyuvası yoludur. Bu projenin toplam maliyeti 800 milyon TL. 9 tünelin yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. İkinci etap ihalemiz ise 260 milyon civarında. Şu anda 8 tünel ve 6 viyadüğün yapımı sürüyor. Bittiğinde bu zor coğrafyada standardı yüksek ve İç Anadolu\'yu sahile en kısa bağlayan çok önemli geçit olacak. Hem iç Anadolu Bölgesi\'nde yaşayanların sahile ulaşımı kolaylaştıracak, hem de bizim ürettiklerimizin pazara ulaşımını kolaylaştıracak. Turizm ve ticaret açısından çok önemli bir arter\" dedi.

KONYA- ALANYA 2 SAATE DÜŞECEK

Projenin çok önemsendiğini anlatan Vali Münir Karaloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nda yakından takip ettiğini ifade etti. Çalışmaların 2018\'de tamamlanacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, \"Bahsettiğimiz bütün tüneller tamamlanmış olacak. Konya-Alanya arası ulaşım mesafesi de tahmin ediyorum, 1,5- 2 saat civarında sürecek. Bu olay müthiş bir şey. Alanya\'ya ve beraberinde Ankara için de çok önemli\" diye konuştu.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Kuşyuvası incelemelerinin ardından tünel şantiye alanına giden Vali Münir Karaloğlu burada şantiye işçileri ile öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Karaloğlu, bölgedeki çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu, Çayarası Yaylası\'nda yapımı süren tünelleri de yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tünelden genel ve detay görüntü

-Valinin tünel ve çalışmalarını denetlemesi

-Vali Karaloğlu konuşması

-Şantiye ziyaretinden görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),(DHA)

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Vali Haktankaçmaz: Silah İhtisas OSB Türkiye için büyük önem taşıyan yatırım

KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Türkiye\'de ilk olan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde incelemelerde bulundu. Vali Haktankaçmaz, alt yapı çalışmaları tamamlanan ve 2017 Kasım ayı içerisinde arsa tahsisleri için hazır duruma getirilen Silah İhtisas OSB için firmaların yatırım taleplerinin alınmaya başlandığını açıkladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Ticaret ve Sanayi Müdürü Ahmet Varlı, KOSGEB Müdürü Ali Sevinç ile birlikte Kırıkkale Silah İhtisas OSB\'de incelemede bulundu. Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, ` Silah İhtisas OSB Türkiye için çok önemli bir yatırım. Şu anda alt yapı çalışmalarımız sona ererken 4\'ncü bölgede yer alan ve 5\'nci bölge teşvikinden yararlanabilecek OSB içinde 64 parsel bulunmaktadır. Tahsis talepleri uygun bulunan ve bize müracaat edecek firmalara 2017 Kasım ayından itibaren arsa tahsisleri yapılacak. Arsa tahsisi isteyenler firmalar üzerinde değerlendirme yapıyoruz. İnanıyorum ki 4-5 ay içerisinde fabrika bloklarının yükseldiğini göreceğiz. Çok büyük bir yatırım. Kırıkkale\'nin ülke savunmasındaki önemi bellidir ve yeni kurulacak Silah İhtisas OSB ile birlikte önemi artarken buraya 20-30 firmadan çok 10 büyük firma gelsin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valinin incelemelerinin ardından açıklamaları

-Detaylar

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Tokat’ta evrakta sahtecilik operasyonu: 12 gözaltı



Tokat’ın Erbaa İlçesi\'nde sahte evrak ile mermi satın aldıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa İlçesi\'nde sahte evrak düzenleyerek tabanca mermisi alındığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ilçe merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, 11 bulundurma ruhsatlı tabanca, 24 tabanca şarjörü, 527 adet 9 mm çapında mermi, 15 sahte mermi satın alma belgesi ele geçirdi, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgusunun ardından, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğe Muhalefet Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Zonguldak\'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli-Devrek karayolu Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Onur A. yönetimindeki 67 TD 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti, 28 yaşındaki Bilal G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan Onur A. ile diğer araç sürücüsü Bilal G., eşi Şaziye ve çocukları Hayal G. yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Onur A.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Kaza yeri

Süre: (4.15) Boyut: (130 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)



