DHA YURT BÜLTENİ-16

Tarsus\'a şehit ateşi düştü



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü.

Operasyon sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Üsteğmen Köreke\'nin acı haberi, ilçeye bağlı Yeniömerli Mahallesi\'nde oturan ailesini yasa boğdu. Bolu Komando Tugayı Komutanlığı\'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu\'ya gittiği öğrenilen şehit Üsteğmen\'in baba evine giden Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ve İlçe Emniyet müdürü Halis Ünal, anne Aydanur Köreke\'yi teselli etmeye çalıştı. Oğlunun şehit haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına boğulurken, alışveriş için pazara giden baba Hüseyin Köreke, karşısında askeri yetkilileri görünce büyük bir acı yaşadı. Şehit Üsteğmen\'in 3 yıllık eşi Esma Köreke\'nin İstanbul\'da olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan yakınları ve komşularının akın ettiği şehit babasının evine Türk bayrakları asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Üstteğmen Ozan Olgu Köreke’nin fotosu

-3 yıl önce evlenen Şehit’in evlilik fotosu

-Protokol’ün aileye haber vermeye gelmesi

-Garnizon komutanın koşarak eve girmesi

-Denizci Askerlerin evin girişine koşup eve girişleri kontrole etmeleri

-Apartmanın tabelası

-Evin girişindeki Denizci komutanlar

-112 Acil Ambulansının gelişi ve sağlıkçıların eve çıkışı

-Caddenin araç trafiğine kapatılması

-Apartmanın çatısına çıkan askerlerin dev Türk bayrağını sarkıtmaları

-Aparman sakinin merakla aşağıya bakması

-İtfaiyecilerin elinde bayrak

-Caddede toplanan vatandaşlar

-Şehidin baba ocağının evinin karşına asılan Türk bayrağı

-Semt pazarına giden şehit babası Hüseyin Köreke’nin eve getirilmesi

-Şehit babasının koluna sağlık müdürü (bayan olan)

-Şehidin babasının dairesinin yanan ışıkları

-Caddeden görüntü

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Haber: Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

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Terör örgütü propagandasına 7 gözaltı



BALIKESİR\'in 4 ilçesinde, terör örgütü propagandasından hakkında gözaltı kararı çıkartılan 9 kişiden 7\'si yakalandı, diğer 2 kişinin arandığı belirtildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak öven ve propagandasını yapan paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 9 kişinin yakalanması için çalışma yaptı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü\'yle koordineli çalışan jandarma ekipleri; Altıeylül\'de 1, Ayvalık\'ta 1, Burhaniye\'de 1 ve Edremit\'te 4 kişi olmak üzere 7 zanlıyı, eş zamanlı operasyonda yakaladı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Balıkesir Valiliği\'nce yapılan açıklamada, gözaltına alınan zanlıların sorgu ve ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Firari FETÖ\'cüler İstanköy Adası\'na kaçmak isterken yakalandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi\'nden sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 10 Türk kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör yakalandı. Yakalanan kaçaklardan, mesleklerinden ihraç edilmiş olan 2 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 5\'inin FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün sabah karşı Turgutreis açıklarında, sürat teknesi ile Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekibi, Çatal Adası açıklarında 8 metrelik \'B&B\' isimli sürat teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 10 Türk kaçak ile 2 Ukrayna uyruklu organizatör yakalandı. Yakalanan kaçaklar arasındaki 5\'nin yapılan sorgularında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu bilgileri elde edildi. FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheliden H.A.İ. (Hasan Alparslyan İlter) ve O.K.\'nin (Oğuz Kiremitçi) mesleklerinden ihraç edilen emniyet müdürü oldukları belirlendi. O.K.\'nin Ankara\'daki usulsüz dinlemelerle ilgili yürütülen davada da sanıklar arasında bulunduğu öğrenildi. Operasyon sırasında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan şüphelilerin yanlarındaki bazı evrak ve kimlikleri denize atarak yok etmeye çalıştıkları bilgisine de ulaşıldı. H.A.İ.\'nin, mühendis eşi B.İ.\'nin (Banu İlter) de aynı teknede yakalananlar arasında olduğu belirtildi. Operasyon sırasında teknedeki kontrolde, bazı kaçakların kendilerini turist olarak tanıtırken verdikleri Bulgar pasaportlarını da sahte olduğu anlaşıldı. İlk etapta, Sahil Güvenlik ekiplerinin İngilizce olarak diyalog kurmaya çalıştığı kaçakların bir süre sonra, Türk vatandaşı olduklarını açıkladıkları bildirildi. 2\'si kadın, 4 çocuk 10 Türk kaçak ile Ukraynalı 2 erkek ogranizatör, Turgutreis Limanı\'na getirilip, jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaçakların yakalandığı süret teknesi de yedeklenerek Bodrum Sahil Güvenlik İskelesi\'ne çekildi. Yakalanan 10 kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör, bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan 10 türk kaçak ile Ukrayna uyruklu 2 organizatör şüphelisinin görüntüsü

-Sahil Güevinlik\'teng örüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Hafriyat kamyonu yaşlı kadını ezdi

MALATYA’da bir hafriyat kamyonu, önünden geçen yaşlı kadını ezdi. Kadın olay yerinde can verdi.

Kaza, Kernek Mahallesi İpek Caddesi akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. 44 LF 838 plakalı Mustafa Zengin yönetimindeki hafriyat kamyonu Kanalboyu Caddesine girmek üzereyken, 62 yaşındaki Fadime Yılmaz karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kaldı. Yılmaz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, kamyon şoförünün dikkatsizliğinden dolayı gerçekleştiği belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZLATINA ALINDI

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mustafa Zengin gözaltına alınırken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Fadime Yılmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Görgü tanıkları, hafriyat kamyonunun hızla ilerlediğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadının kamyonun altında kalıp, parçalanarak öldüğünü söylediler. Polis ise olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Savcı ve polisin incelemesinden sonra Fadime Yılmaz’ın cenazesi ambulansla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından kamyon olay yerinden çekildi. Daha sonra yola kapanan trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerine gelen yakınlarından görüntüler

-112 ambülansından görüntü

-Kamyondan detaylar

-Hafriyat kamyonundan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Detay görüntüler

Haber: MALATYA, (DHA)

