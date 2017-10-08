DHA YURT BÜLTENİ-16

Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü, canlı yayın yapıp intihar etti (3)



YOZGAT\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, boşanma aşamasında olduğu eşi 23 yaşındaki Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz, köyün dışındaki merada aynı tüfekle intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Aydıncık İlçesi\'ne bağlı Dereçiftlik Köyü\'nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle inşaat işçisi eşi Sıddık Gököz\'ü terk edip, aynı köydeki ailesinin evine yerleşti. Şimdi 2 yaşında olan oğlunu da yanında götüren Gököz, boşanma davası açtı. Dava sürerken, oğlunu kendisine göstermediklerini öne süren Sıddık Gököz, bugün tüfekle kayınpederi İsmail Özçay\'ın evini bastı. Sıddık Gököz, evin bahçesinde karşılaştığı kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı başından, eşi Özlem\'i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan, olayı fark edince kaçmaya çalışan kayınpederi İsmail Özçay\'ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı.

KATLİAMIN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI, İNTİHAR ETTİ

Özçay ailesinin yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, Gököz, oğlunu köydeki ailesinin yanına bıraktı. Sıddık Gököz, daha sonra köyün dışındaki meraya gitti. Burada cep telefonu üzerinden, sosyol paylaşım sitesi Facebook sayfasından canlı yayın yapan Sıddık Gököz, pişman olduğunu belirtip, \"Şeytana uydum, Allahım beni affet\" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Sıddık Gököz, aynı tüfeği kendine doğrultup, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

3\'Ü DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özlem Gököz ile babası İsmail ve annesi Zeynep Özçay\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Köylülerin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, olayın ardından silah sesinin geldiği merada arama çalışması başlattı. Bir süre sonra da Sıddık Gököz\'ün cesedine ulaşıldı.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUĞUNU GÖRMÜŞ

Bu arada, Sıddık Gököz\'ün daha önce çocuğunu kendisine göstermedikleri iddiasıyla mahkemeye başvurduğu, bunun üzerine mahkeme kararıyla oğlunu gördüğü öne sürüldü.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sıddık Gököz\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Çekerek Devlet Hastanesi\'nin morguna, Özlem Gököz ile anne ve babasının cesetleri ise Aydıncık Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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- jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

-köyden görüntü

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Yaralı annesinin elini tutup, \'Anneciğim beni bırakma\' diye gözyaşı döktü (2)

GELİN- KAYNANA ÖLDÜ

Bursa\'nın Orhangazi İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulamana kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 70 yaşındaki Meryem Arslan ile aynı ismi taşıyan gelini Meryem Arslan, tedaviye alındıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından gelin ve kaynananın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Acı haber üzerine hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Haber: Hasan BOZBEY/Orhangazi-BURSA,(DHA)

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Uludağ’da yaralılar, battaniyeye sarınarak ambulans bekledi



BURSA\'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2\'si ağır, 13 kişi yaralandı. Havanın soğuk olması nedeniyle yaralılar, vatandaşların verdiği batineyeye sarınarak ambulans bekledi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Uludağ karayolununun 16\'ncı kilometresinde meydana geldi. Uludağ Kirazlıyayla mevkiinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçileri kent merkezine götürmek için yola çıkan Orhan Türk yönetimindeki 16 CYV 05 plakalı minibüs, hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2\'si ağır, 13 işçi, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın soğuk olması nedeniyle işçiler, vatandaşların verdiği battaniyeye sarınarak ambulans bekledi. Durumu ağır olan Ali Başkurt ve İsmail Başkurt ile diğer 11 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge ve Muradiye Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü

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- inşaatta işçilerinin fotoğrafları

-bozulan minübüsten fotoğraflar

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

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Gaziantep\'te uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 pala ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 845 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, otoyol kuzey girişlerinde durdurdukları bir araçta da arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Bady\'in de kullanıldığı aramada, 582 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki K.G., Z.G. ve S.A. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin evlerde arama yapması

- Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar

- Durdurulan araç

- Arama yapan ekipler

- Polis köpeği Bady

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

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Fuhşa aracılık eden üniversite öğrencisine gözaltı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Yeni Gineli A.M.B, vatandaşı ve Ugandalı 2 kadına fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

AÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Yeni Gineli A.M.B\'nin fuhşa aracılık yaptığı, yer temin ettiği ihbarını değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Müşteri gibi davranan Ahlak Büro ekipleri, A.M.B ile temasa geçti. Ekipler, fuhuş pazarlığı yaptıkları şüpheliyi suçüstü yakalandı. Polis, fuhuş yaptığı belirlenen Uganda ve Yeni Gine uyruklu kadınlar H.M ve C.N\'yi de gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülen H.M ve C.N sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.

Fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlarından hakkında işlem yapılan A.M.B.\'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fuhuş mağduru kadınların asayiş şubesinden çıkarılması

-Otomobile bindirilmeleri

-İl Göç İdaresi\'ne gönderilmeleri

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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MFÖ Bursa\'da ayakta alkışlandı

Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, sonbahar konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren MFÖ\'ye yaklaşık 3 bin bursalı eşlik etti.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, sahneye çıktığı an da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nu dolduran üçbin kişi ayağa kalkarak efsane grubu ayakta alkışladı. Çıkardıkları yeni albümleriyle beğeni toplayan sevilen grup, konsere \'Ele güne karşı\' ile başladı, \'Mazeretim var, asabiyim ben\' ve \'Sarı laleler\' ile devam etti.

NOSTALJİ RÜZGARI

Güçlü seslerinin yanı sıra sahnedeki dansları ve enerjisiyle izleyenlerin gönlünte taht kuran MFÖ, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konserin son bölümlerinde, \'Ali Desidero\' ve \'Güllerin içinden\' gibi dillerden düşmeyen şarkıları ile Açıkhava\'da nostalji rüzgarı estiren MFÖ, kendilerini dinlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişiye müzik şöleni yaşattı.



Görüntü Dökümü:

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-MFÖ sahneye çıkarken

-İzleyenlerin alkışlaması

-MFO performans

-Detaylar

Süre: 7 dakika 6 saniye Boyut: 433 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)