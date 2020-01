DHA  YURT BÜLTENİ-16

BAKAN SARIEROĞLU\'NDAN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ (2)

SERVİS ŞOFÖRLERİNE BELGE ZORUNLLUĞU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir\'de Ak Parti Odunpazarı İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan okul servis şoförleriyle ilgili yeni düzenleme yaptıklarını söyledi. Servis şoförlerine belge zorunluluğu getireceklerini açıklayan Bakan Sarıeroğlu şöyle dedi:

\"Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu eğitim öğretim döneminde hem milli Eğitim Bakanlığımıza destek olmak, hem İç İşleri Bakanlığımızın çalışmalarına destek olmak üzere bazı girişimlerde bulunduk. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde. Servis şoförlerimizle ilgili. Her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Tüm meslek mensuplarını aynı kefeye koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda işini hakkıyla yapan servis şoförlerimiz olsa da önümüzdeki dönemde Çalışma Bakanlığı olarak servis şoförlerimize belge zorunluluğu getiriyoruz. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz şoförlerimizin daha hassas çalışmalarını temin etmek için Çalışma Bakanlığı olarak Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile bir insiyatif aldık.\"

OKULLARA 40 BİN HİZMETLİ

Toplum yararına çalışma programı kapsamında bu yıl 81 ildeki okullara 9 ay çalışacak olan 40 bin hizmetli görevlendirdiklerini de açıklayan Jülide Sarıeroğlu şunları söyledi:

\"Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir çalışmayla bu eğitim öğretim döneminde 40 bin tane kardeşimizi 81 ilimizdeki okulumuzda toplum yararına çalışma programları aracılığıyla 9 ay süreyle hizmetli olarak görevlendirilmesini sağladık. İnşallah göreve başlayacaklar. Yine sayın Başbakanımızın talimatıyla toplum yararına çalışma programımız kapsamında İç İşleri Bakanlığımızla ve Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir çalışma yaptık. Evlatlarımızın uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla, yine okul etrafındaki tehlikelerden muhafaza edilmesi amacıyla bu dönemde ilk defa toplum yararına çalışma programı kapsamında güvenlik görevlilerimizi de Türkiye\'deki tüm okullarımızda inşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak görevlendirmiş olacağız. Her şey çocuklarımız için. Her şey ailelerimizin annelerimizin evlatlarının okulda olduğu süreçte akılları onlarda kalmasın diye çocuklarımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu ortamlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için diyorum.\"

KİLİS\'TE ÇOCUK FESTİVALİ

KİLİS\'te, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk Festivali\'nde, Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi.

7 Aralık Stadyumu\'nda gerçekleştirilen festivale Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcısı ve Polateli Kaymakamı Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, çocuklarla birlikte kurdele kesip festivalin açılışını yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, herkesin eğlenmeye moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, \"Çocukların çok daha fazla ihtiyacı var. Kilis’teki anne ve babaların çok daha fazla ihtiyacı var. Geçen yıl yaşadığımız sendromdan dolayı, ciddi bir şekilde morallerimiz bozulmuştu. Moral ve motivasyon ihtiyacımız vardı. Özellikle Suriyeli misafirlerimizin de ihtiyacı vardı, Kilis halkı adına gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. İyiki böyle bir festival düzenlendi. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı aileleri ile birlikte görüyoruz\" dedi.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, \"Hiç birimiz çocuk olmadan buraya gelmedik. Hepimizin bir hatırası var, hepimizin söyleyeceği şeyler var. Neyi yaşamak istediğinizde çocukluğumuzu yaşamak isteriz. Ömrümüze ömür katılacak olsa çocukluğumuzu yeniden yaşamak isteriz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklar tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi. Festival kapsamında çeşitli yarışmalar da yapıldı. Halat çekme yarışmasına protokol üyeleri de katılıp çocuklara yardımcı oldu.

TIR ile çarpışan otomobildeki anne ile oğlu öldü, baba ile kızı yaralandı

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde otomobilin TIR’ın dorsesine çarptığı kazada 43 yaşındaki Vildan Başaran ile oğlu 18 yaşındaki Bahadır Başaran yaşamını yitirdi, baba ve kızı ise yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 74’üncü kilometresindeki Sandıklı çıkışında meydana geldi. Antalya’dan Afyonkarahisar istikametinde giden 45 yaşındaki İbrahim Başaran idaresindeki 59 ZR 175 plakalı otomobil aynı yönde seyreden Emrah Kibar idaresindeki 34 BH 9635 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Bahadır Başaran olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan İbrahim Başaran, eşi Vildan Başaran ve kızları 20 yaşındaki Elif Nur Başaran kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Vildan Başaran müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan İbrahim Başaran ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Vildan ve Bahadır Başar’ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

