DHA YURT BÜLTENİ-16

SOYLU: FOTOĞRAFA DEĞİL KİMİN HUKUKA UYUP UYMADIĞINA BAKARIZ (EK)



EĞİTİM GÖREN POLİSLERLE SOHBET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maçka’daki ilçe kongresinin ardından Esiroğlu Mahallesi\'ndeki Polis Akademisi Başkanlığı Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik’den çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra da eğitim gören polislerle sohbet etti, anı fotoğrafı çekildi.

Bakan Soylu daha sonra parti örgütünün Arsin 6\'ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirerek, yeni sistemle Türkiye’nin şekilleneceğini ve önlerindeki sürecin iyi değerlendirilmesi halinde de ülkenin hedeflerine ulaşacağını söyledi.

‘BİZİM İŞİMİZ TERÖRİSTLE, VATANDAŞLA DEĞİL’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu, “Terörle mücadele ediyoruz. Yeni yeni kavramlar duyuyoruz. Diyor ki Kılıçdaroğlu, silahlı terörist var, silahsız terörist var. Derdi ne biliyor musunuz? Terörle mücadelemizi akamete uğratmak, bizi hareketsiz bırakmak, PKK’nın bölgedeki etkinliği artırmaya çalışabilmek. Neden, çünkü HDP toplumsal tabanını kaybetti. Oturma eylemi yaptılar. Baktılar ki, gelen yok, giden yok. Bir de bizden sandalye ve masa istediler. Millete bunlar çok çektirdiler, annelerin ellerini böğürlerinde bıraktılar. Tabanlarını kaybettiler. Hani diyorlar ya, ‘Bir sivil öldürdünüz’ diye. Ey Kılıçdaroğlu, bizim işimiz teröristle, bizim işimiz vatandaşımızla değil. Ama biraz yiğit ve vicdanlı olsan bir çok sivili, Necmettin öğretmenimizi ve Erenimizi katleden PKK’ya karşı şu son günlerde çıkarmış olduğun sesin bir gramını çıkarsan, bu millet sana gerekli cevabı verirdiö dedi.

‘ETRAFIN FETÖ’CÜ KOKUYOR SENİN’

Bakan Soylu, konuşmasında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinin defni sırasında olanlar ve olay sonrası gözaltına alınanlar arasındaki Murat Alp ile karakolda çekilen fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan ve kendisini istifaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun etrafının FETÖ’cü koktuğunu öne süren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Hazırlanıyor değil mi, 2019’a hazırlanıyor. Bir kola FETÖ, bir kola PKK girmiş, sırtında DHKPC 2019’a hazırlanıyor. Bu millet bu işbirliğini sana soracaktır. Gece bir baktım ki; benim o cenazede olaylara karışan kişiyle fotoğrafımı koymuşlar. At kaçtı, torba düştü. Bugün de Kılıçdaroğlu diyor ki; ‘Bu bakan biraz ahlaklı, inançlıysa derhal istifa etmesi lazım’ Şimdi bir fotoğrafla istifa edilecekse, ya da ben bir fotoğrafla ahlaksız oluyorsam, ki gereğini yapan bir adamım. Bana demesi lazım ki; Biraz aklı çalışsa, ‘Ulan helal olsu adam bak gecenin bir yarısında olaylara müdahale etti, meseleye vaziyet etti, çıkabilecek bir olayı engellemeye çalıştı. Bu olayı yapanlardan bir tanesi de geldi, bunla bir fotoğraf çektirdi. O da buna rağmen bütün hepsini gözaltına aldı, herkesin ifadesini aldı, devlet dediğin de böyle bir şeydir kardeşim’ dese bu anlaşılabilir bir şey. Ben bir fotoğrafla istifa edeceğim, senin etrafın FETÖ’cü kokuyor senin. PKK’yla fotoğraf çektirdin, PKK’yı destekleyenlerle fotoğraf çektirdin, DHKPC’yle fotoğraf çektirdin, ömrün böyle geçti, ömrün. Bu millet senin dününü ve yarınını biliyor.ö

ÜRETİCİDEN SABIR İSTEDİ

Bakan Soylu, tartışılan fındık fiyatlarıyla ilgili de gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve üreticiden biraz sabırlı olmalarını istediklerini ifade ederek süreci iyi değerlendirerek üreticiyi mağdur etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Tolga Şengül, Ak Parti Arsin İlçe Başkanı oldu. Bu arada 2 listeyle gidilen Maçka ilçe kongresinde ise mevcut İlçe Başkanı Sedat Kongur yeniden ilçe başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Soylu\'nun polislerle sohbeti

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Trabzon (DHA)

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Hırsızlık şüphelisi, çatıda saklanırken yakalandı



ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde park halindeki motosikleti çalmaya kalkıştığı iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Ç., 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı.

Manavgat’ın Aydınevler Mahallesi’nde Fatih Ç., iddiaya göre bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti çalmak istedi. Motosiklet sahibinin fark edip, yakalamaya çalıştığı Fatih Ç., portakal bahçesine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçede arama yapan polis, herhangi bir sonuç alamayınca, şüphelinin kaçtığı söylenen yakındaki konutların olduğu bölgeye bakıldı.

Binaların bodrum katları, garajlar da dahil didik didik bölgeyi arayan polis ekipleri, şüphelinin 3 katlı bir binanın çatı katında olduğu bilgisine ulaştı. Fatih Ç. polisin düzenlediği operasyonla çatıda saklanırken gözaltına alındı.

Kelepçelenen Fatih Ç., polis aracın bindirilirken, “Çatıya iyi bakın, keleş vardı. İyi ki bir kavga ettikö dedi. Polis merkezine götürülen Fatih Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin portakal bahçesine girişi

- Polislerin eli silahlı arama yapması

- Şüphelinin yakalandığı bina

- Şüphelinin gözaltına alınarak ekip otosuna bindirilmesi

- Şüphelinin üzerinden çıkan çantanın kontrol edilmesi

- Şüphelinin ekip otosuyla polis merkezine götürülmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Paramotor ile stadyumda şov yaptı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor ile Karşıyaka arasında oynanan maçın ardından saha ilginç görüntülere sahne oldu. Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi paramator ile Bandırma ve Karşıyaka taraftarına görsel şölen yaşattı.

Bandırmaspor’un 1-0 kazandığı maçın bitiş düdüğünün ardından Arif Kemal Buhara, paramotorla takımların bayraklarının yanı sıra Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile stadın semalarında belirdi. Posterleri gökyüzünde gören taraftarlar, pilotu İzmir Marşı ve \'Mustafa Kemal’in askerleriyiz\' sloganları ile karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stadyumdan seyircilerden görüntü

- Paramotorun stada inişi

- genel ve detay

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 11’incisi düzenlendi. Organizasyona Güney Kore, Tayland, Japonya, Almanya (2), İspanya olmak üzere 6 yabancı ülkeden sanatçı katılırken ülkemizden ise 5 sanatçı katıldı. Kent kimliği ve kültürüne sahip çıkılması adına önemli olan uluslararası sempozyum, insanlık tarihinin en eski ve sıcak yapı malzemesi Pişmiş Toprak usta sanatçıların elinde adeta hayat buldu.

Dünyaca ünlü sanatçıları ve yurt içinden katılan zanaatkarlar Tepebaşı’nda etkinlik boyunca çamura elleriyle şekil verip muhteşem eserler ortaya çıkardı.Bu eserler aynı zamanda Eskişehir ve Tepebaşı parklarında açık havada sergilenecekler. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 11.’si ile birlikte bugüne kadar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 32 farklı ülkeden sanatçılar sempozyuma katılmış oldu. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 10 sempozyuma ise 100 sanatçı katılırken 130 heykel üretilirken, toplamda 389 bilimsel sunum yapıldı.

Festivalde sadece profesyonel sanatçıların yanında Pişmiş Toprak’a hayat ve şekil vermek isteyen minik eller de sempozyuma dahil oldu. Yaşları 6 ila 14 yaş arası çocuklar da usta sanatkarları izleyip kolları sıvadılar ve çamura şekil vermeye çalıştılar. Tepebaşı Belediyesi’nin çocuk sanat ve kültür merkezlerinden gelen geleceğin minik seramik sanatçıları hayal güçleri ile birbirinden güzel işlere imza atıyor. Yurttaşlar da sempozyum alanını ziyaret ederken çocuklarıyla bu güzel sanat ve yapı malzemesiyle tanışmış oluyor.

Bu arada etkinlik kapsamında ünlü sanatçılarımız Alpay, Buray ve Mithat Körler de sahne alarak Eskişehirli vatandaşlarımıza müzik dolu akşamlar yaşattı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ‘Pişmiş Toprak Sempozyumu Eskişehir ve Tepebaşı ile bütünleşen bir etkinlik oldu. Bu yıl 5 yabancı ülkeden sanatçılarımızı konuk ettik. Bu etkinlik süresince yaklaşık 130’u aşkın heykeli muhteşem eserleri çeşitli parklarda sergilenecek. Çocuklarımız usta sanatçıları izleme fırsatı bulup kendileri de çamura şekil verdiler. Yeni nesile sanatı sevdirmemiz lazım. Uluslar arası Pişmiş Toprak Sempozyumunda çeşitli bilimsel sunumlar yapılırken 11’inci Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile sanatı yaşatmayı sürdüreceğiz’ diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- Sempozyumdan görüntüler

- Sanatçıların çalışmalarından görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera : ESKİŞEHİR (DHA)

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İnternetten tanıştığı Ugandalı kız arkadaşıyla evlenecek



ÇORUM\'da yaşayan ve çaycılık yapan 40 yaşındaki Selim Avcı, internetten tanıştığı 28 yaşındaki Nakate Ruth\'un daveti üzerine gittiği Uganda\'da evlenme kararı alıp, kız arkadaşını ailesinden istedi.

Selim Avcı, 1 yıl önce internet üzerinden Ugandalı Nakate Ruth ile tanıştı. Avcı, Ruth‘un daveti üzerine Uganda’ya gitti. Yanında götürdüğü gelinliği de kız arkadaşına hediye etti. 12 gün evlerinde konuk olduğu kız arkadaşını Türkçe\'yi bilen bir kişi yardımıyla ailesinden istediğini belirten Avcı, \"Onlar da evlenebileceğimizi ve bunda bir sakınca görmediklerini söyledi. Yetkili yerlere müracaat yaparak kız arkadaşımın pasaport işlemlerini tamamladım. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerek Türk, gerekse Ugandalı yetkililerden işlemlerimizin bir an önce tamamlanması için destek bekliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çaycı Selim Avcı iş yerinde çalışırken

-Çaycı Selim Avcının Ugandalı kız arkadaşı ile tanışmalarını anlatması ve

-Uganda Cumhurbaşkanından yardım istemesi

-Çaycı Selim’in komşularının Uganda Cumhurbaşkanına seslenmeleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

KONYA\'nın Kulu ilçesinde geri geri gelen bir otomobilin, yaya çarpıp yerde sürüklemesi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 15 Eylül günü saat 18.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre geri geri gelen bir otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Sürücü, yayaya çarptığını fark edip aşağıya inerek yardıma koştu. Yaya, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Otomobilin yayaya çarpma anı ve yayanın yerde sürüklenmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)