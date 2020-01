DHA YURT BÜLTENİ-16

Nedim Şener: 15 Temmuz, bir NATO operasyonudur

GAZETECİ- yazar Nedim Şener ile güvenlik uzmanı Mete Yarar 6\'ncı Sivas Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Şener, 15 Temmuz\'da düzenlenen darbenin bir NATO operasyonu olduğunu söyledi.

Gazeteci- yazar Nedim Şener ve eski bordo bereli asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Buruciye Medresesi\'nde düzenlenen \'Türkiye\'nin terörle mücadelesi\' adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, protokol üyeleri ve çok sayıda Sivaslı izledi. Gazeteci yazar Nedim Şener, 2007 yılında, cemaatlerle ilgili yazdığı kitapta FETÖ\'ye dokunduğunu ve bunun bedelini ödediğini söyledi. Kapalı yapılarla iş birliği yapan iktidarların bir müddet sonra zarar göreceğini söyleyen Şener, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de bir algı var tarikatlar ve cemaatler diye. AK Parti iktidarı ve onun bileşenlerinden bir tanesi de tarikatlar ve cemaatler. AK Parti daha önce FETÖ ile ortaklık ve iş birliği yaptığı dönemlerde bu ortaklığın ona operasyon olarak nasıl geri döndüğünü gördük. Ne zaman 7 Şubat\'ta MİT Müsteşarının tutuklanması olayında, 17-25 Aralık\'ta, MİT TIR\'larının durdurulması olayında. Yani siyasi iktidarlar kapalı yapılarla iş birliği yaparlarsa bir müddet sonra bunun zararını görecektir. Bunu ben gibi daha önce hayatlarıyla bedel ödeyenler Necip Hablemitoğlu gibi Hrant Dink cinayetinde o fotoğrafı görünce uyarmaya çalıştık. Hep şöyle zannedilir Nedim Şener\'i bunlar bir komployla içeri attılar, Nedim Şener\'de kızdı bunlara ve intikam alıyor felan. Oysa onlar bana dokunmadan 2007 yılında ben onlara dokunmuştum. Hrant Dink cinayetinde bunların parmağı olduğu aynı sene içerisinde hem Dink cinayetini anlatan bir kitap hem de FETÖ\'yü anlatan bir kitap yazmıştım. Devlet içerisinde nasıl yapılandıklarını bütün amacım 15 Temmuz\'a kadar olan süreçte Türkiye\'nin bu zararı görmemesi için, bir uyarı alarm işlevi görmektir. Buna karşı bir önlem alınır diye düşündük ama olmadı. Bütün mesele şundan kaynaklanıyordu Türkiye\'deki muhafazakar kesimlerin Fetullah Gülen grubunun bir cemaat olarak değerlendiriyordu. Oysa bu bir örgüttü bir istihbarat ve operasyon örgütüydü ama bunu bir türlü kabullenmediler. Hatta ben bunu söylediğim zaman bize din düşmanı gözüyle baktılar.\"

\'15 TEMMUZ BİR NATO OPERASYONUDUR\'

15 Temmuz\'da gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında NATO\'nun olduğunu iddia eden Şener, \"15 Temmuz\'dan sonra batının siyasete bakışının bir tercih olduğunu gördüm. 15 Temmuz\'da gözünü kapattılar. ABD Başkan Yardımcısı\'nın \'Bİz internet oyunu sandık\' gibi bir cümlesi oldu. Ben bu kadar ahlaksızca bir cümle daha duymadım. Akıncı iddianamesi çıktıktan sonra gördüm. NATO saat 02.30\'a kadar bizim bütün hava hareketlerimizi merkezinden izliyor. Sonra bağlantıyı kesiyor. O saate kadar İncirlik\'ten 2 tane yakıt tankeri uçağı havalanmış İstanbul, Ankara\'daki uçaklara yakıt veriyor. Üçüncü uçakta havalanmış. Şimdi bunun NATO\'nun bilmemesi mümkün mü? İncirlik\'ten 3 yakıt tankeri havalanıyor bu Türkler acaba Suriye ile görüş ayrılıkları var, bu tanker uçakları nereye gidiyor diye bir dertleri yok. Siz hiç düşünmediniz mi kardeşim, bu uçakları napıyorsunuz diye hiç sormadınız mı? NATO merkezini arayıp bunlar ne yapıyor diye bilgi vermek aklınıza gelmedi mi? Geldi, çünkü onlar da olayın içindeydi. Nitekim oradaki albayın ismi de belli ne yaptığı da belli ve bu FETÖ operasyonlarına tiyatro gibi saçmalıkları uyduranların aslında bir tercih yaptığını gördük. Onlar FETÖ\'yü tercih etti. FETÖ, NATO adına burada bu operasyonları yapmaya kalktı. Fethullah Gülen\'in halini görüyorsunuz. O ahlaksız, namussuz yakıtı buradan alın, F16\'lar buradan havalansın, tanklar şuraya gitsin, köprüye şu kadar asker götürün diyecek hali var mı? Oturduğu yerden habersiz, yaşadığı çiftliğin çevresinden habersiz. Kalkıpta oradan İstanbul\'da, Ankara\'da, Kayseri\'de ne oluyor onu mu bilecek. Komandolar nereye gidecek onu mu tezgahlayacak. Bu bir NATO operasyonudur ve Türkiye halkı kendi geleceğini kurtardı burada\" dedi.

\'BİR YIL İÇERİSİNDE 2 PKK BİTİRİLDİ\'

Söyleşide konuşan eski bordo bereli asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar ise Türkiye\'nin terörle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu sene içerisinde yaklaşık 10 bin PKK\'lının güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade eden Yarar, şöyle konuştu: \"Terörle mücadele dediğimiz de salt PKK, salt DAEŞ, FETÖ bunları anlıyoruz. Artık dünyada, terörle mücadele dediğimiz olay değişti. Yaklaşık 10 sene önce yeni yaratılan konseptle beraber bilinen terör kitaplarının hepsi yakıldı. Biz hala eski konuları tartışıyoruz. Dördüncü nesil savaş dediğimiz, vekalet savaşları dediğimiz bir dönenim enstrümanı artık terör. Salt anlamda 10 bin tane, 5 bin tane, 100 tane terör örgütü mensubu ile uğraşılacak değil, arkasında devletlerin olduğu, devletlerin kaynaklarının olduğu, birebir savaş ilan etmeden, bir ülkeyi devirmek için uğraşılan bir yöntemden söz ediyoruz. O yüzden terörle mücadele dediğimizde PKK ile mücadele diye algılıyorsak bu işi kaybetmiş bilmeliyiz. Geçen sene itibari ile terör örgütünün güvenlik güçleri tarafından öldürülen militan sayısı tam 10 bin. Bu rakam geçmişte terör örgütünün mensubu olduğu militan sayısı en yüksek olduğu dönemlerde bile 5 bini geçmemiştir. Yani biz bu sene 2 PKK\'yı aynı sene içerisinde bitirdik. Peki neden bitmediler. Sorun sadece Türkiye\'de değil Suriye\'ye bakıyorsunuz 40 bin tane silahlandırılan örgütle uğraşıyoruz. 100 kişinin işini idare etmek, yemeğini, maaşını vermek, organizasyonunu yapmanın ne kadar zor olduğunu düşünün bir de 40 bin kişinin idare edilmesini düşünün. 40 bin rakamı bir ordu mevcududur.\" Program sonunda protokol üyeleri ile Nedim Şener ve Mete Yarar\'a hediye takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.



Sosyal medyadaki Atatürk\'lü \'yaver\' paylaşımına soruşturma



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nde çalıştığı öğrenilen Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabında \'Ne geldiyse yaverlerden geldi\' başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin\'in olduğu fotoğraf ile FETÖ\'den yargılanan cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi\'nin fotoğraflarını paylaştı. Cumhuriyet savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında \'Atatürk\'ün hatırasına alanen hakaret\' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nde çalıştığı öğrenilen Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabından \'Ne geldiyse yaverlerden geldi\' başlığıyla üzerinde \'Ah şu yaverler\' yazan, yine üzerinde \'Tanıdınız mı Sultan Vahdettin ve yaveri\' yazan Sultan Vahdettin ve Atatürk\'ün olduğu fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın FETÖ\'den yargılanan yaverleri ile Mısır\'ın devrik cumhurbaşkanı Mursi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi\'nin olduğu fotoğraf karelerini paylaştı. Salih Zeki Çakıroğlu\'nun bu paylaşımı yerel basında yer alırken, Atatürk ile FETÖ\'den yargılanan yaverlerle bir tutulması, büyük tepkilere yol açtı. Cumhuriyet Savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında \'Atatürk\'ün hatırasına alanen hakaret\' suçlamasıyla soruşturma başlattı.



Haber: İZMİT (Kocaeli), (DHA)

===========================================

Zonguldak\'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-İstanbul yolunun Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 52 yaşındaki Ertan Çakır\'ın kullandığı 67 EV 474 plakalı kamyonet, karşıdan gelen 37 yaşındaki Serdar Avcı yönetimindeki 27 C 0896 plakalı TIR\'la çarpıştı. Arkada gelen Mehmet Elmacı yönetimindeki minibüs de kamyonete çarptı. Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü Ertan Çakır, yanında bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan Gündoğdu ve TIR sürücüsü Serdar Avcı yaralandı. Sıkışan Ertan Çakır, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Yarallıar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bir görgü tanığı, kamyonet sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşhanındaki depoda çıkan yangın korkuttu

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki bir işhanında bulunan depoda yangın çıktı. Korkulu anlar yaşatan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi yaralandı.

Doğu Caddesi üzerinde bulunan Aslanlı Çarşı İşhanı\'ndaki depoda, bugün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İşhanının alt katındaki GS Store ve bir kahve dükkanı tarafından ortak kullanıldığı öğrenilen depodaki yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Alt kattan yükselen dumanlar binayı sardı. Yangına müdahale etmeye çalışan iki vatandaş, ellerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine caddeye gelen ekipler, söndürme çalışması başlattı. O anları meraklı vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. İtfaiye yangını söndürdü. Ambulansta müdahale edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.

Üzüm fiyatına kızan üretici, bağını kökledi

MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'ndeki üzüm üreticilerinden Ömer Yıldırım, ürünün fiyatında tatmin edici bir artış olmadığın, masrafların arttığını söyleyerek bağını sökmeye başladı.

Salihli\'nin Çökelek Mahallesi\'nde çocukluğundan beri bağcılık yapan Ömer Yıldırım, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarına tepki gösterdi. Ürünün kilogram fiyatının 5 lira olmasını beklediklerini, ancak üretim maliyetlerindeki artışa rağmen tatmin edici bir artış olmadığını belirten Yıldırım, 11 dönüm bağını köklemeye başladı. Sökme işleminin 10 gün süreceğini kaydeden Yıldırım, \"Makası her vurduğumda içim yanıyor, ama yapacak bir şeyim kalmadı. Son yıllarda çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde artan maliyetler bizleri oldukça zorlamaya başladı. İşçilik maliyetleri, mazot ve diğer giderler belimizi büktü. Birçok kalemde işçilik ve ilaç başta olmak üzere diğer giderlerimize ciddi oranda zam gelirken, üzüm fiyatları yerinde sayıyor. Geçtiğimiz yıl üzümlerimizi kilosu 3 lira 40 kuruşa vermiştik. Bu yıl fiyat 3 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Artık maliyetlerimizi bile karşılayamıyoruz. 6 yaşındaki bağıma 3 çocuğum ve eşimle birlikte yıllardır emek verdik. Ama bağımı bozmaya mecbur kaldım. İnanın her makas vurduğumda sanki bir insanı katlediyormuşum gibi. Bağa her makas vurduğumda içim yanıyor\" dedi.

Şüpheli koliden tayt çıktı

ÇANAKKALE\'deki Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan bir oturma bankının üzerine bırakılan koli, bomba olabileceği şüphesiyle korkuttu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı koliden tayt çıktı.

Demircioğlu Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda, Çanakkale Savaşları\'ndan kalma tarihi topun önünde bulunan oturma bankında, bugün saat 16.30\'da, sahipsiz bir koli olduğunu gören vatandaşlar bomba olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaklaşık 200 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imza uzmanı, kısa bir incelemenin ardından şüpheli koliyi fünyeyle patlatmaya karar verdi. Hazırlıkların ardından patlatılan koliden, etrafa taytlar saçıldı. Yapılan inceleme sonrası ekipler tarafından toplanan taytlar polis merkezine götürüldü. Olayın ardından herkes rahat bir nefes aldı. Hayat normale döndü.

Taksi dolmuşçulardan güzergah eylemi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karşıyaka tramvayı projesiyle hatları iptal edilen ve yeni güzergahta çalışmaya başlayan taksi dolmuş hat sahipleri, eylem yaparak güzergahlarının yeniden düzenlenmesini istedi.

Karşıyaka Öğretmen Lokali önünden toplanan taksi dolmuş sahipleri Karşıyaka tramvayının 90 dakika içinde ücretsiz aktarmalı sisteme dahil olmasıyla hatlarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Proje nedeniyle Karşıyaka- Mavişehir hattı iptal edilmesinin ardından kendilerine verilen yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirten taksi dolmuş sahipleri Mavişehir’den Karşıyaka İskele\'ye kadar konvoy yaptı. Konvoy sonunda vatandaşlarda alkışlarla taksi dolmuş esnafına destek verdi. Taksi dolmuş sahipleri adına açıklama yapan durak başkanı Ersin Biran, yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, şunları söyledi:“Tramvay projesi sebebiyle, sadece tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizlere yaklaşık 60 senedir hizmet veren ilçemizin sembolü taksi dolmuş hattımız Aziz Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Yeni güzergahımız ise Bostanlı Hakim Evleri\'nden Eski Devlet Hastanesi arasına verilmiştir. Bu hattın sizlere ve bizlere de hiçbir faydası olmadığı gibi bizlerin mağduriyeti söz konusudur. Bu anlamsız düzenlemenin tek cevabı ben yaptım oldu mantığıdır. Belediye yatırım yakarken kimseye sormak zorunda değildir. Burada belirlenen güzergah hiçbir Karşıyakalı\'ya sorulmadan teknik olarak incelenmemiş, sırf tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizler ve bizler kurban edilmişizdir. Hattımızın tam anlamıyla geçerli bir neden olmadan başka bir güzergaha gönderilmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Ancak bu durumda hukuki yollara başvurmamız kaçınılmaz olacaktır.\"

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Sosyal medya grubundan genç çifti şaşkına çeviren destek

DENİZLİ\'de kurulan 135 bin kişilik \'Denizli Trafik ve Yaşam\' isimli sosyal medya sayfası, kimsesi olmadığını belirten ve düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen genç çifte anlamlı bir destekte bulundu. Genç çiftin düğününde 250 araçla konvoy oluşturan grup, mehteran takımıyla da renk kattı.

Denizli\'de yaşayan Meryem ve Savaş Yayman çifti dün (pazar), 2.5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Annesi 3 yıl önce vefat eden ve babası Almanya\'da yaşayan Savaş Yayman, düğün öncesi 135 bin takipçiye sahip ve üyesi olduğu sosyal medya topluluğu Denizli Trafik Grubuna ulaşarak düğününde kendisini yalnız bırakmamalarını rica etti. Talep üzerine organize olan grup, düğünde 250 araçlık konvoy oluşturdu. Gelin ve damadı yalnız bırakmayan grup üyeleri, getirdikleri mehter takımıyla düğüne renk kattı. Genç çift ve grup üyeleri birlikte konvoy yaptıktan sonra ise araçlarda çalan şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı.

\"BÖYLESİ BİR SÜRPRİZİ BEKLEMİYORDUM\"

Annesini 3 yıl önce kaybettiğini, babasının ise Almanya\'da yaşadığını anlatan Savaş Yayman, düğün öncesinde grup yöneticileriyle iletişime geçip, onlardan ailesi olmalarını istediğini ifade ederek, \"Böylesine mutlu bir günümüzde, Denizli Trafik ve Yaşam Grubu üyeleri sağolsunlar bizi yalnız bırakmadılar, bizi çok mutlu ettiler. Çok muazzam bir organizasyon hazırlamışlar. 2.5 yıldır bu anı bekliyorduk. Sonunda birbirimize kavuştuk. Böylesine büyük bir sürpriz beklemiyordum. Ama düğünümüze gelip bize destek verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\"DÜĞÜNÜMÜZ, HAYALİMDEKİNDEN GÜZEL OLDU\"

Hayatında en mutlu günlerden birini yaşadığını belirten Meryem Yayman ise \'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun desteğiyle hayallerindeki düğünün yaşandığını ifade etti. Yayman, \"Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadık. Bizim için muazzam bir andı. Paha biçilemez, anlatılamaz, sadece yaşanır bir duygu. Grup üyelerinin yardımıyla, hayal ettiğimizden daha güzel bir düğün oldu\" diye konuştu.

\"AMACIMIZ DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK\"

Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun kurucusu ve yöneticisi Osman Başpınar, 6 ay önce kurdukları sosyal medya sayfasını 15 kişinin yönettiğini ve 135 bin takipçiye ulaştıklarını belirterek, \"Grubumuzun amacı sosyal medya platformunda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. Önce trafikle başladık, ardından kendimizi yaşamın içinde bulduk. Yaşama dair ne varsa biz oradayız. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz. Evlenen kardeşlerimiz de bize ulaştı. \'Bizim ailemiz olur musunuz? Bize düğünümüzde destek verir misiniz\' dediler. Biz de gelin arabasından tutun, çiçekçisine, mehter takımına kadar kardeşlerimizin yanında olduk. Konvoyda 250 araç yer aldı. Üyelerimiz, aileleriyle ve yakınlarıyla düğüne katıldı. Çok güzel bir organizasyona imza atıldı. Genç çiftimizin yanında olabildiysek ne mutlu bize\" diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi\'nden kursiyerleri mutlu eden festival

BURSA\'nın Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi tarafından Uğur Böceği Kültür Merkezi\'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları eserleri sergilendi. Sergide engellilerin yaptıkları eserler ilgi ile izlendi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezi\'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan 3 bine yakın kursiyerin 35 ayrı branşta ki eserleri bu yıl 8\'ncisi düzenlenen festival ile sergiledi. Çocukların halk oyunu gösterisi ile başlayan etkinlik Hacivat ve Karagöz gösterisi ile devam etti. Davetliler daha sonra kursiyerlerin el emeği göz nuru harcayarak yaptıkları sergi standlarını gezdi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan yaptığı açıklamada, bu etkinlik ile bir çok sanat dalında uğraşan Mustafakemalpaşalı\'ların ortaya çıkardığı eseri paylaştıklarını ifade etti. \"Sanat kültür bizim hayatımızın vazgeçilmez bir noktası\" diyen Belediye Başkanı Kurtulan, \"sosyal belediyecilik anlayışımızda, insanların, üretim yaptıkları saatlerin dışındaki zamanlarını sanatsal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak en önemli görevlerimizden biri. Açtığımız kurslarda, her yaş grubunda insanlarımız bulundu. Özellikle engelli kardeşlerimizin yoğun bir ilgisi oldu. Onların bu eserlerini burada sergilemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi. Ortaya koyulan eserlerin sanatsal faydasının yanı sıra birer ekonomik değere de dönüştüğünü söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, \"Bu üretilen değerlerin satışı, maddi anlamda değerlendirmesi konusunda da üreticiler ile beraber yaptığımız çalışmalarımızın olumlu meyvelerini alıyoruz. Buradaki her bir eser bir ekonomik değer ifade ediyor ve bu üretim yapan vatandaşlarımıza büyük bir fayda sağlıyor.\" şeklinde konuştu.

\"ŞİMDİ KENDİMİ ENGELSİZ GÖRÜYORUM\"

Ebru dalındaki eseriyle sergiye katılan 45 yaşında yürüme engelli Mustafa Avcı ise 3 senedir Uğur Böceğinde olduğunu, bunun diğer engellilere de örnek olması gerektiğini söyledi. Avcı, \"eserlerimizi her sene sezon sonunda, bu şekilde sergiye çıkartıyoruz. Burada amacımız bu eserleri arkadaşlarımızın, dostlarımızın da görüp kendileri de bir şeyler yapmaya çabalamasını sağlamak. Bir engelli olarak burada olmak bizim için çok önemli. Daha önceden evlerimize kapanıyorduk, kendimizi daha zayıf görüyorduk ama şimdi kendimi engelsiz olarak görüyorum. Bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana.\" dedi.



