DHA YURT BÜLTENİ 15 (YENİDEN)

Sevgilisini öldürüp, intihar etti



ADANA\'da süper market sahibi Hamit G. (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen A.\'yı (30), oturdukları villada tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak\'ta bir villada meydana geldi. Bir süper market işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit G., iddiaya göre sevgilisi Sezen A. ile bir süre önce Karslılar Mahallesi\'ndeki villada birlikte yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde ablasını arayan Hamit G., Sezen A.\'yı öldürdüğünü ve ayı silahla kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzere eve gelen kadın, kardeşi Hamit G. ve Sezen A.\'yı oturdukları villanın mutfağında kanlar içinde yer yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, her ikisinin de öldüğü belirlendi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Olayın yaşandığı villadan görüntü

- Cenazenin, cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00\'59 - BOYUT: 184 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Düzce\'de iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE\'de, TEM Otoyolu\'nda iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ali Balyemez yönetimindeki 18 BC 962 plakalı kamyon, Sezai Ören yönetimindeki 78 YC 399 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ali Balyemez, hasar gören kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Ali Balyemez, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları,

-112 Acil ekibinin müdahalesi,

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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Anne ve babanın velayet sorunu küçük kızı ağlattı



ISPARTA’da oturan Gökhan K.’nin boşandığı eşinin açtığı dava sonucu, 7 yıldır baktığı kızı D.N.K.’nin (7) velayeti anneye verildi. Küçük kızı annesine teslim etmek üzere polis ekibi görevlendirildi. Eve gelen polisi gören D.N.K., \"Gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin\" diye ağladı. D.N.K.’nin gözyaşı döktüğü anlar ise evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Isparta’da oturan Gökhan K., 2011 yılında eşi İ.M.C.’den ayrı yaşamaya başladı. O dönem kızı D.N.K.’nin velayeti kendisinde olan Gökhan K., eşinden 2016 yılında resmi olarak boşandı. Boşanmadan sonra açılan ve Mayıs 2018’de sonuçlanan davanın ardından D.N.K.’nin velayeti anneye verildi. Bunun ardından anne, kızını da alarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine yerleşti.

VÜCUDUNDAKİ İZLERİ FARK ETTİ

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çorlu’ya D.N.K.’yi görmeye giden Gökhan K., kızının vücudunda izler olduğunu fark etti. Kızının, annesinin kendisini dövdüğünü ve hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine Gökhan K., D.N.K.’yi kendisi de hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede darp raporu verilince Gökhan K., eski eşinden şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla D.N.K.’nin velayeti geçtiğimiz 17 Ağustos’ta baba K.\'ya verildi. Baba, kız birlikte Isparta’ya döndü.

POLİS KIZI ALMAYA GELDİ

Gökhan K., kızıyla birlikte geçtiğimiz 7 Eylül’de Gönen ilçesinde bir tanıdığının evine gitti. Saat 20.30 sıralarında eve gelen polis, Gökhan K. ve evdekilere D.N.K.’nin savcılık talimatıyla alınarak anneye teslim edileceğini tebliğ etti. Bunu duyan D.N.K. ise ağlamaya başladı. Gökhan K.’nin avukatının polisle yaptığı görüşme sonrası savcılık talimatı üzerine kız o gün babadan alınmadı. 10 Eylül’de ise D.N.K., yine savcılık kararıyla babadan alınarak annesine teslim edildi.

‘LÜTFEN BENİ GÖTÜRMEYİN’

7 Eylül günü kendisini almaya gelen polisleri görünce ağlamaya başlayan D.N.K.’nin o anları evde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde arkadan \'Yapmayın\' diye sesler duyulurken, D.N.K.’nin ise ağlayarak, “Gitmek istemiyorum baba ben anneme. Lütfen beni götürmeyin. Lütfenö diye yalvardığı görüldü.

‘KIZIMI GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELEM SÜRÜYOR’

Gökhan K., “Ben bu çocuğa 7 yıl baktım. Hiçbir televizyon programına çıkmadım. Şu an kızım elimden alındığı için üzgünüm. Ben kızıma hayatımı adadım. Kızım da zaten benimle kalmak istiyor. Kızımı geri almak için süreç devam ediyor. Sabit bir adreste durmuyor. Kendilerine ulaşamıyorum. Kızımı çok özledim. Ben onca şeye göğüs gerdiysem, asılsız iddialara sabrettiysem sükûnetimle bekledim. Ama kanunen karşılığı yok. Kızımı geri almak için mücadelem sürüyor. Ömür boyu da sürecekö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

- D.N.K.’nin ağlaması

- Baba ve evdekilerin polisle konuşması

- Polisin kızı teselli etmeye çalışması

- Ağlayan kızdan detay

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ /ISPARTA,(DHA)

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İzmir\'de 3 otomobil çarpıştı 7 yaralı

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen 2 otomobile çarptı. Zincirleme kazada 1\'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Adalet Mahallesi Manas Bulvarı\'nda meydana geldi. Murat Samur (39) yönetimindeki 20 BB 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen Olcay Güler (28) yönetimindeki 35 AH 6338 plakalı ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki 16 SVA 65 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 3 otomobilden 2\'sinin sürücülerinin yanı sıra, otomobillerde bulunan Elif Ademoğulları (26), Hüseyin Ceylan, Halise Çiftçi (33) ile eşi Güler Onur Çiftçi (31) ve çocukları 1 yaşındaki Mehmet Umut Çiftçi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Küçükyılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Otomobillerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Mehmet GÜNEY İZMİR,(DHA)

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