DHA YURT BÜLTENİ -15

Bursa\'da, karı-kocayı darp ettiği iddia edilen şoför konuştu

Bursa´da, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç\'e (68) tokat atıp eşi Hüseyin Güleç\'in (73) de burnunu kırdığı iddia edilen özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul konuştu. Kabul, “Otobüs şoförü dövmek moda oldu. Bizim tek sahibimiz Allah. Kimse yanımızda durmuyor. Ben kimseye vurmadım” dedi.

Olay, geçtiğimiz gün, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kabul yönetimindeki 16 M 00103 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, inecek yolcular düğmeyesine basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular Hüseyin ve Alev Güleç arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakkında çıkan iddialar üzerine konuşan İbrahim Kabul, yaşanan olayları reddetti. Kabul, “Yolcunun biri arka koltuklardan kapıyı aç diye bağırıyor. Bu sırada camiden sela sesi geliyor. Cam ve ön kapı açık. İnsanlık hali duymadım. Diğer yolcular beni uyardı. Ben de kapıyı açtım ve yolcu küfür ederek gitti. Daha sonra başka bir yolcu bana arkadan ‘ne dır dır yapıyorsun lan p……k’ diye küfür etti. ‘Sen kimsin? Ben senin hanımını mı sattım da bana o küfrü ediyorsun’ dedim. Bu sırada hanımı kakarak çantayla bana saldırdı. Bu kadar yolcunun, kadının, çocuğun içinde söylenecek küfür mü o. Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Sonra yolcular beni sakinleştirmek için otobüsten dışarıya çıkardı. Bu karı koca içeride kaldı. Sonra dışarıya çıktılar. Arkadan bana vurmaya başladılar. Ben de istem dışı kolumu etrafa savurdum. Burnunun kırılması mümkün değil. Onlar benden şikayetçi olmuş. Ben de darp raporu alıp şikayetçi oldum. Çevredeki otobüs şoförleri kavga etmek için değil ayırmak için geldi. Kavga etmek için gelseler zaten onlar orada ölürdü” dedi.

‘ŞOFÖR DÖVMEK MODA OLDU’

Otobüs şoförü dövmenin son zamanlarda moda haline geldiğini belirten Kabul, “Son zamanlarda televizyonlarda ne izliyorsak biri çıkıp onu yapıyor. Biz sabah saat 05.00’da uyanıp vatandaşa hizmet veriyoruz. Yeri geliyor tuvalete gidemiyor yemek yiyemiyoruz. Şoförün sahibi sadece Allah. Şoföre herkes düşman. Kooperatif başkanlarından tutun da derneklere, belediye başkanlarına kadar herkes oy için otobüs şoförlerini eziyor. Bana iftira atanlar Allahlarından bulsunlar. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim. Olay bundan ibaret” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İbrahim Kabul\'un konuşması

Süre: 3.48 Boyut: 425 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

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Akhisar\'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (3)

KARAYOLUNDAKİ ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş- geliş verilen İstanbul-İzmir karayolundaki ulaşım, saat 17.30\'da, 10 saati aşkın bir süre sonra normale döndü. Buna rağmen Akhisar Organize Sanayi Bölgesi girişinin halen suyla kaplı olduğu, ulaşımda yaşanan olumsuzluğun sürdüğü görüldü. Yolda kalan araçlar ise kepçelerle çekildi.

Manisa-Akhisar arasındaki demiryolunun su altında kalan bölümünde, hattın tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Normale dönen karayolundan görüntü

- Organize Sanayi girişi görüntü

- Tren yolunda ekiplerin yaptığı çalışma

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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AK Partili Elvan: Sıra Fırat\'ın doğusuna geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, askeri operasyonlara ilişkin, \"Suriye\'de sıra Fırat\'ın doğusuna geldi. Afrin\'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek, Fırat\'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz. O hendeklere bunları gömeceğiz\" dedi.

Elvan, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin 3’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Edip Buran Spor Salonu\'ndaki toplantıda, terörün bitirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalara değinen Elvan, \"Kahraman güvenlik güçlerimiz metrelerce kara, dondurucu soğuğa rağmen bu hainlerin kafasına milletimizin yumruğunu indiriyor. Terörün kökünü bitirme noktasına geldik. Kökünü tamamıyla da kazıyacağız. Bu milletin birliği, bütünlüğü için o terör örgütleri ile mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz\" diye konuştu.

\'TEKER TEKER GÖMECEĞİZ\'

Suriye’de sıranın Fırat’ın doğusuna geldiğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

\"Afrin\'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat\'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz. Kim ne derse desin, kim korumaya çalışırsa çalışsın bunların sonu bellidir. Bunlar o kazdıkları kuyuya, açtıkları hendeklere gömüleceklerdir. Teker teker o hendeklere bunları gömeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan salona gelirken

-Elvan salonda bulunanları selamlarken

-Elvan ve beraberindekiler otururken

-Salonda bulunanlardan genel ve detay

-Elvan konuşurken

-Elvan\'ı alkışlayanlar

(BOYUT:350,03) (SÜRE:3,8 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Kayseri\'de mobilyacılar sitesinde yangın (2)

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri\'de Mobilyacılar Sitesi\'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika ve yanındaki hangar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (DHA)

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Erbaa’da ahşap binada yangın çıktı, itfaiye tavukları kurtardı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında evin alt katında bulunan tavuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğlen saatlerinde Alacabal Mahallesinde Bahattin Öğreten’e (55) ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada ikinci kattan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri komşuların uyarısı üzerine evin alt katında bulunan kümesteki 15 tavuğu dışarı çıkarttı. İtfaiye’nin 30 dakika süren çalışması ile yangın söndürüldü.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekibinin çalışması

-Tavukları çıkarmaları

-Tavukların görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),(DHA)

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Adanalılar, Çukurova Kitap Fuarı\'na akın etti

ADANA\'da bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı\'nın bitimine bir gün kala vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ne akın etti. 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekor hedeflenen Çukurova Kitap Fuarı\'nda Adanalılar, kitap aşkıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana\'da yılın ilk fuarı olan ve 5 Ocak Cumartesi günü başlayan 12\'nci Çukurova Kitap Fuarı, kapılarını yarın kapatacak. Fuarın bitimine bir gün kala kitapseverler, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ne akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma imkanı da buldu. Fuarın sokakları doldu taştı, içeri girmek için bekleyenler uzun uzun kuyruklar oluşturdu. Otomobilleriyle fuara gelenler ise yer bulmak için uzun süre uğraştı. Fuardaki görevliler, akın eden vatandaşları sırayla içeriye aldı. Her yıl bir öncekinden daha çok ziyaretçiyi ağırlayan Çukurova Kitap Fuarı\'nda, bu yıl 350 bin ziyaretçiyi ile yeni bir rekor hedefleniyor. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun stant açtığı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilmiş olacak.

REKOR KIRIYORUZ

TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, bu yıl 12\'ncisini düzenledikleri fuarla ilgili olarak, \"Önceki yıl 341 bin olan ziyaretçi sayısının, 350 binle geçilmesini bekliyoruz. Son 6 gündür yaşamış olduğumuz fuara olan ilgi bizi bu sene yeniden rekor kıracağımızı gösteriyor. Bununla ilgili olarakta mutluyuz. Geçen yılı bugünle kıyasladığımızda, geçen yıl 74 bin olan ziyaretçi sayısı bugün 80 bin civarında olduğunu bekliyoruz. Yarın fuarımızın son günü olması sebebiyle rekor yaşayabiliriz. Adım atacak yer yok fuarımızda. Fuara gelen 5 kavşak ilerisinden yollar kilitlenmiş durumda. Çukurova\'da insanlar gerçekten kitap okuyor, benimsediler ve çok ilgi gösteriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Fuardaki kalabalıktan genel ve detay görüntüler

- Kitap imzalatanlar

- Valinin gelişi

- Bir ziyaretçi ile röp.

- TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen ile röp.

- Kuyruktan genel ve detay görüntüler

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- Fuarın içinden drone görüntüleri

- Dışarıdaki kalabalıktan ve sıradan drone görüntüleri

- Araçlardan görüntü

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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Ceyhan\'da vatandaşlara 20 bin bez çanta dağıtıldı

ADANA\'nın Ceyhan ilçesi\'nde, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik vatandaşlara 20 bin ücretsiz bez torba dağıtıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla Ceyhan Belediyesi ilçe genelinde bez torba dağıttı. Kapalı semt pazarlarına gelen Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, bez torbaları vatandaşlara dağıtarak, kampanyaya destek verilmesini söyledi.

Boydak, \" Plastik ürünlerin doğaya verdiği zararı engellemek için ilçe genelinde 20 bin bez torba dağıtacağız. Bu kampanyayı destekleyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşükker ederiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak Halk Pazarı detay

-Başkanın pazarcı esnafı ile selamlaşması, vatandaşlara bilgi verip torba dağıtması

-Zabıta ekipleri vatandaşlara bez torba verirken

-Başkan Alışveriş yapıp bez torbaya koyarken

-Başkan Boydak ile röp.

SÜRE : 3\' 00\" BOYUT : 240 MB

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(ADANA),(DHA)

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