DHA YURT BÜLTENİ-15

KÖPRÜ ÖĞRENCİLER GEÇTİKTEN SONRA ÇÖKTÜ

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesi\'nde dere yatağının üzerine yapılan beton köprü, yağışla birlikte yıkıldı. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçişinden hemen sonra meydana geldiği belirtildi.

Şanlıurfa\'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı. Üstüntaş Mahallesi\'nde vatandaşların, çocuklarının okula rahat gidip gelebilmeleri için kendi imkanlarıyla yaptığı betonarme köprü, yağmur nedeniyle derenin artan debisine dayanamayarak çöktü. Köprünün, okuldan çıkan öğrencilerin geçiş yaptıktan hemen sonra yıkıldığı belirtildi.

Öğrencileri köprü yıkılmadan geçişi ve köprünün yıkıldıktan sonraki hali, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Öğrencilerin köprüden geçmesi

- Köprüde artan su

- Öğrencileri karşıya geçiren öğretmenler

- Köprünün yıkılmış hali

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 436

Hber: Eyyüp BURUN-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

=========================

\"SINIRA ASKERİ SEVKİYAT\" HABERİNE EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntü Dökümü

------------------------

-Vagonlara yüklenen askeri araçların tren yoluyla Osmaniye\'den Gaziantep istikametine gidişi

SÜRE:42\" BOYUT:78 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

=====================

YOZGAT\'TA GÖLET BUZ TUTTU

Yozgat\'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte kentte buz sarkıtları oluştu, içme suyu göletleri dondu.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde sıfırın altında 5 derece ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte yol kenarlarındaki yamaçlarda buz sarkıtları oluştu. Çamlık Milli Parkı içerisinde bulunan içme suyu göleti dondu. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar, su sayaçları ve tesisatlarının donma ihtimaline karşı uyarıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için yapılan çalışmalar ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yol kenarındaki kayalıklarda oluşan buz sarkıtları

-Yol açma çalışması yapan karla mücadele ekibi

-Buz sarkıtlarını izleyen vatandaşın konuşması

-Buz tutan gölet ve çamlık Milli Parkı\'ndan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEKOĞLU/YOZGAT, (DHA)

==========================

PKK ŞÜPHELİSİ HDP İLÇE BAŞKANININ EVİNDEN FETÖ DERGİLERİ ÇIKTI

Kahramanmaraş\'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç\'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ\'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla evinde gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti\'ni aşağıladığı öne sürülen Güvenç\'in evinde yapılan aramada ise FETÖ\'nün kapatılan yayın organlarına ait 20 dergi ele geçirildi.

Güvenç, götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Polis aracının adliyeye gelmesi

- Güvenç\'in polis aracından indirilmesi

- Güvenç\'in adliyeye girmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

Haber: Mustafa KILIÇLI- Kamera: PAZARCIK-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

======================

AİLE HEKİMLERİ RAPORLARDAN ŞİKAYETÇİ

Düzce Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu, aile hekimlerinden istenilen raporların sadece bir imzadan ibaret olduğunun düşünüldüğünü ifade ederek, \"Sporcu, sürücü belgesi gibi ciddi konulardaki raporları bizlerin vermesi mümkün değil\" dedi.

Aile hekimleri, kendilerinden yaklaşık 400 konuda sağlık raporu istenmesine tepki gösterdi. Düzce Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu, düzenlenen raporların sürücü belgesi, sporcu lisansları gibi önemli konularda da kullanıldığını belirterek, \"Günlük yüzde 20 ya da 25 oranında hastalar bize rapor istemiyle başvuru yapıyorlar. Bu şekilde başvuru yapan hastaların bir kısmı bize ne istediğini bilerek geliyor, sürücü belgesi ya da spor lisans raporları gibi raporlar istiyorlar. Ancak bazı hastalar ne istedikleri dahi bilmeden bize başvuru yapıyorlar. Ne istediğini bilmeyen şahısların öncelikle ilgili kurumdan hangi konuda rapor alması gerektiğini öğrenmelerini ve bu konuda ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım olduğunu söylüyoruz. Ancak bunu söylerken ciddi anlamda bir dirençle karşı karşıya kalıyoruz. En sık sorun yaşadığımız raporlar sporcu lisans raporları ile sürücü belgesi raporlarından kaynaklanıyor\" dedi.

\'BİZLERİN İLERİ TETKİK YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL\'

Sürücü belgesi ve sporcu lisansı gibi raporlarda aile hekimlerinin detaylı tetkikler yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu, \"Bildiğiniz gibi 29 Aralık 2015 tarihinde sürücü belgeleri ile ilgili kanun ve yönetmelik değişti. Artık daha detaylı inceleme, önceden sürücü belgesi almasında sakınca olmayan sağlık sorunlarının artık sürücü belgesi alınmasına engel teşkil ettiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili yönetmelik gayet açık ve net. Kişi önce aile hekimine başvuru yapmak zorunda, aile hekimliğine başvuru yapan kişinin gerekli tıbbi muayenesi yapıldıktan sonra kişinin geçmiş sağlık durumuna göre, kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar veya mevcut hastalıklarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak aile hekimliği sisteminde mevcut şartlara baktığımızda değerlendirmemizin çok mümkün olmadığı durumlar var. Örneğin belirtilen bir IQ düzeyi var. Bu IQ düzeyini bir psikiyatri uzmanına sevk ettiğimizde ileri tetkik ve testlerle tespit edildiği ortada. Ancak bunu bizim tespit etmemizi istiyorlar. Örneğin görme ya da işitme duyusuyla ilgili bizim tespit etmemiz isteniyor. Bu durumda kişileri bir üst basamak olan devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerine sevk ettiğimizde kişi direnç gösteriyor. Çünkü o kişiler bu raporların bir imzadan ibaret olduğunu düşünüyorlar. İmzadan ibaret sandığı raporlar aslında hepimizin sağlık sorunudur. Onun yaşadığı bir epilepsi nöbeti ya da hiper tansiyona bağlı geçireceği bir vasküler sorun ya da bayılma bile ciddi bir sorun. Kocaman bir trafik kazasına neden olabilmektedir\" diye konuştu.

\'RAPOR VERMEYEN HEKİMLER ŞİDDETE MARUZ KALIYOR\'

Rapor konusunun hastalar ve hekimler arasında da ciddi problemlere neden olduğunu dile getiren Düzce Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu, \"Sonuçta daha önceden olmuş ya da olmamış veya şahsa \'bunu imzalat gel bu önemli bir evrak değil dosyada bulunsun diye istiyoruz\' denilen evrak şüphelendiğimiz bir durumda hastayı bir üst basamağa sevk ettiğimizde, üst basamağa gittiğimizde SGK bu muayeneyi kabul etmiyor ve ücreti bu kişilerden temin ediyor. Kişilerde hem vakit hem de ücret harcamamak adına bu kez bize sözlü ya da fiziksel şiddet uyguluyorlar. Ne yazık ki bu durumdan dolayı şiddet gören hekimlerimiz var\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

Aile sağlığı merkezinden görüntü

Dr. Arzu Yılmaz Şaşoğlu’nun açıklamaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===================

ŞANLIURFA\'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Şanlıurfa\'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ekili tarlalar sular altında kaldı. Sel suları yüzünden mağdur olan vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntülerde belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ile Suruç, Hilvan, Harran ve Viranşehir ilçelerinde sel taşkınlarına yol açtı. Kent merkezindeki Sırrın ve Eyyübiye mahallelerinde de caddeler göle döndü. Trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, uzun kuyruk oluşturdu. Birçok araç ise su birikintileri yüzünden yolda kaldı. Eyyübiye\'ye bağlı Akçamescid Mahallesi\'nde dere taştı, ekili tarlalar sular altında kaldı. Pamuk tarlasının sular altında kalmasından dolayı mağdur olduğunu söyleyen Halil Saçaklı, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Yağışlar Suruç ilçe merkezi ile Aligör Mahallesi\'nde de sel baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönen ilçede vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışların devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

- Suruç\'ta sular altında kalan cadde ve sokaklar

- Yolda güçlükle ilerleyen vatandaşlar ve sürücüler

- Sular altında tarlası kalan vatandaş

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

===================

IRAKLI HÜSEYİN’İ BANYODA PARÇALAYIP ÇÖPE ATMIŞLAR

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf’ın (17), evin banyosunda öldürülerek, parçalanan cesedinin çöpe atıldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre olay geçen Pazar Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Karapınar Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Polis, cesedin 16 yaşındaki Irak’lı Hüseyin Kalaf’a ait olduğunu belirledi. Kentteki mobese kameraları didik didik incelenerek olayla ilgili 4 şüpheli tespit edildi. Hüseyin Kalaf’ın olaydan bir gece önce halı sahaya maç oynamaya gitmek için evinden ayrıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı belirlendi. Polis, olayda kullanılan suç aletlerine henüz ulaşamazken, Kalaf’ın banyoda kesici aletle öldürülüp vücudunun parçalara ayrıldığı, gecede çöpe atıldığı, çöp kamyonuna boşaltılan çöplerinde çöp tesisine boşaltıldığı, burada da cesedinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, olayda kullanılan suç delillerini de ortaya çıkarmadığı belirtildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken görüntü

-Emniyet’ten görüntü

-Hüseyin Kalaf’ın fotoğrafı

-Çöp tesisinde ceset aranırken görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 3.26 Boyut: 511 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

===================

AKDENİZ ANEMİSİ REYHAN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kocaeli\'nin Darıca İlçesi’nde yaşayan ve doğuştan Talasami Major (Akdeniz anemisi) hastası olan 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş’a, donör bulunması için yapılan çağrıya yüzlerce kişi kan örneği vererek destek oldu.

Doğuştan yakalandığı ve halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasami Major hastalığı için 8 yıldan bu yana İstanbul Çapa’ya giderek haftada 3 defa kan takviyesi yapılan Reyhan Sümertaş için yurdun dört bir yanından yüzlerce gönüllü kan örneği verdi. Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu 7. sınıfında eğitim gören Reyhan Sümertaş için seferber olan bağışlayıcı gönüllüler, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği kampanya kapsamında okulun spor salonunu doldurarak kan örneği verdi.

Anne Sibel Sümertaş, duyarlılık göstererek kan örneği veren herkese minnet duydıuğunu ifade ederek, \"Reyhan’ı tanıyan, tanımayan herkesin Reyhan ve arkadaşlarını kurtarmak ve bağış yapmak için çok uzaklardan geldiklerini biliyorum. Hatta işlerinin çok sıkışık olduğu halde ve zoraki izin alarak buraya geldiklerini biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim, bizi böyle bi günde mağdur etmedikleri için hepinize gerçekten teşekkür ederim. Dışarda oluk oluk insanların akını var ve onları her gördüğümde, her birinin bana sarılması umut oldu. İnanın bizden hariç şu an sırada bekleyen 5 bin insan var, 5 bin anne, 5 bin çocuk demek, dosyalarda belirlenen insan sıralaması böyle, inanın her bir damla kanın, her bir çocuğumuza gidecek yerleri belli. hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi.

Kendisi için gönüllü olarak kan örneği vermek için okuluna akın edenlere sonsuz teşekkür ettiğini söyleyen Reyhan Sümertaş, \"Benim için bugün kan veren herkese çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardıkları için tek ben değil tüm arkadaşlarımın hayatını kurtardıkları için. Bu kadar kişi beklemiyordum. Benim için gelen herkese çok teşekkürler. Çok kalabalık ve çok fazla kişi var.’’ şeklinde konuştu.

Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’un da kan bağışında bulunduğu kampanya akşam saatlerine kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

Kan vermek isteyen gönüllülerin kalabalığı

Ken versleer

Anne Sibel SÜmertaş’ın konuşması

Reyhan sümertaş’ın konuşması

Gönüllülerin reyhan için geldiklerini belirten konuşmaları

Kan bağışının yapıldığı salonun genel görüntüsü

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)-

===================

Bingöl\'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (3)

BİNGÖL\'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamilelerin de bugün ve yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"İl merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27- 28.12.2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır\" denildi.

BİNGÖL,(DHA)