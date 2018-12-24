DHA YURT BÜLTENİ -15

DHA\'NIN 45 YILLIK EMEKÇİSİ ERHAN GÖĞEM HAYATINI KAYBETTİ

DEMİRÖREN Haber Ajansı\'nın (DHA) Kırıkkale temsilcisi, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı\'nda başlayan Erhan Göğem, Milliyet Haber Ajansı ve DHA\'da çalışmaya devam etti. Yerel gazetelerde de muhabirlik yapan Erhan Göğem, bir dönem Kırıkkalespor\'da amatör olarak top koşturdu. 2 yıldır kanser tedavisi gören, evli ve 2 çocuk babası Erhan Göğem, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde bu sabaha karşı yaşımını yitirdi.

SON ANA KADAR HABER PEŞİNDE

Meslek aşkıyla hayata tutunan Erhan Göğem, son anına kadar muhabirlik yapmaya devam etti. Hastalığına rağmen Kırıkkale ile ilgili gelişmeleri ulusal medyaya taşımaya devam eden Erhan Göğem, Kırıkkale\'deki Makina Kimya Endüstrisi mühimmat fabrikasında 3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı patlamayı da ilk duyuran gazeteci oldu.

45\'İNCİ YIL ÖDÜLÜ

Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem\'e geçen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde onur ödülü verdi. Burada konuşan Göğem, \"Allah sağlık verdiği müddetçe görevimin başında olacağım. Tarihi bir arşive sahip olmak kolay değil ve hatıralar sonuna kadar saklanır\" demişti.

Görüntü Dökümü

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-Erhan Gögem\'e 45. yıl ödülü verilmesinden görüntü

-Fotoğraflar

ANKARA/DHA

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Barışmaya çağırdığı kadını tabancayla öldürdü

TOKAT\'ta, emekli Rıza K. (59), dini nikahla 2 yıl birlikte yaşadıktan sonra 2 ay önce ayrıldığı Sevgi Völler\'i (53), barışmak için götürdüğü bağ evinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kocacık köyünde Rıza K.\'ye ait bağ evinde meydana geldi. Eşini kaybeden Rıza K., 2 yıl önce Sevgi Völler ile tanıştı. Almanya\'da yaşarken eşini kaybeden Völler ile Rıza K., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sorun yaşayan Rıza K. ve Sevgi Völler, 2 ay önce ayrıldı.

Ayrılığın ardından Völler\'le tekrar bir araya gelmek isteyen Rıza K., barışma isteğini kadına iletti. Sevgi Völler, konuşmak için Rıza K. ile buluştu. Bağ evine giden Völler ve Rıza K. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rıza K., yanında bulunan ruhsatlı tabancasıyla Sevgi Völler\'in kalbine tek el ateş etti. Rıza K., daha sonra otomobiliyle Tokat İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu.

Polisin yönlendirmesiyle bağ evine giden sağlık ekipleri, yaralı haldeki Völler\'i ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Sevgi Völler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN AĞLADI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Rıza K.\'nın araçtan indirildiği sırada ağladığı görüldü. Rıza K. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Savıclıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Rıza K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Şüphelinin görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(121 mb)

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Van\'da kar yağışı uçak seferlerini iptal etti (2)

ÖZALP VE SARAY\'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Van\'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamazken, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim-öğretime yarın için bir günlük ara verildiği belirtildi.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 101 Mahalle, 194 Mezra olmak üzere 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Karın en yoğun olduğu Özalp ve Saray ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın için bir günlük tatil edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lapa lapa yağan kar yağışı

-Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar

-Kardan dolayı güzel bir görünüme kavuşan ağarlar

-Kar altında kalan araçlar

-Detaylar

BOYUT:207 MB

SÜRE:1 DK 43 SN

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

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Bozdağ\'ın zirvesinde Sarıkamış şehitleri ve Kubilay\'ı andılar

İZMİR\'de Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Sarıkamış\'da donarak ölen şehitleri ve İzmir\'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay\'ın anısına 2 bin 157 metre yükseklikteki Bozdağ\'ın zirvesine tırmandı.

Yer yer 390 santimetreyi bulan karda, sisli havada 2 saat yürüyerek, Bozdağ\'ın zirvesindeki 21 Ocak 2013 yılında çığ düşmesi sonucu Valilik tarafından kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi\'ne ulaşan Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Kulübü\'nün 1\'i kadın 25 üyesi Türk bayrağı açtı. Dağcılar, burada bir süre manzarayı seyredip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra inişe geçti. Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Kulübü Etkinlik sorumlusu İlhan Biçer, \"İki grup halinde toplam 25 kişilik ekip olarak Bozdağ tırmanışımızı başarı ile gerçekleştirdik. Zirvede, 1914 yılında Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları\'nda, Kars\'ı Ruslardan geri almak için yapılan harekatta donarak şehit olan askerimizi ve Cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canını feda eden devrim şehidi Kubilay\'ı andık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağcıların tırmanışından görüntü

-Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Kulübü Etkinlik Sorumlusu İlhan Biçer\'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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\'DEAŞ ÜYELİĞİ\'NDEN HAPSE MAHKUM EDİLEN SURİYELİYE \'YAĞMA\'DAN 9 YIL HAPİS

KAYSERİ\'de, besicilik yapan B.Y.\'nin (40) 25 bin TL\'sini gasbettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmet Ali (30) ve İbrahim Şeyhan (30), 9\'ar yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Şeyhan\'ın, 1 ay önce de \'DEAŞ üyeliği\'nden 7,5 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Olay, 25 Eylül\'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi\'ndeki ahırda meydana geldi. Suriyeli İbrahim Şeyhan ve Ahmet Ali, iddiaya göre, yanında çalıştıkları besici B.Y.\'nin, canlı hayvan alım satımından 25 bin TL kazandığını gördü. İşçiler, gece maske takarak, iş yerini silahla bastıkları B.Y.\'nin 25 bin TL\'sini gasbetti. Gözaltına alınan İbrahim Şeyhan ve Ahmet Ali, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şeyhan ile Ali, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Ahmet Ali ve İbrahim Şeyhan ile şikayetçi B.Y. ve avukatları hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifade veren ve suçsuz olduklarını öne süren Suriyeli sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Ahmet Ali ve İbrahim Şeyhan\'ı \'yağma\' suçundan 9\'ar yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklardan İbrahim Şeyhan\'ın, 27 Kasım\'da, Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'DEAŞ üyeliği\' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, \'örgüt üyeliği\'nden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) -

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ATATÜRK\'E BENZERLİĞİ İLE TANINAN SANATÇIDAN, ATATÜRK\'ÜN YAVERİNİN MEZARINA ZİYARET

ATATÜRK\'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Ardahanlı Göksal Kaya, memleketinde büyük ilgiyle karşılandı. Göksal Kaya Mustafa Kemal Atatürk\'ün korumalığını yapan Celal Tunuz\'un mezarını ziyaret etti.

Baba ocağı Adahan\'a gelen Göksa Kaya, Sevdamız Ardahan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pehlivan ve üyeleri ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk\'ün Çanakkale Savaşı sırasında Anafartalar cephesinde çekilen fotoğrafın hemen sağında duran Celal Tunuz\'un merkez Çetinsu köyündeki mezarını ziyaret etti. Burnunda tüten Ardaha\'a olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kaya, \"Üç gündür memleketimiz Ardahan\'a geldik. Hemşerilerim, köylüleri ve arkadaşlarımla sohbet edip, güzel vakit geçiriyoruz. Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ile tanıştık. Bize Atatürk\'ün Çanakkale Savaşında yanında yer alan koruması Celal Tunuz\'dan bahsetti. Ardahanlı ve mezarının burada olduğunu duyunca, ziyaret edip Fatiha okumak istedik. Çünkü bu ülkede huzurlu ve rahat yaşıyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Değerlerimizi kaybetmemek lazım. Değerlerimize sahip çıkmak lazım. Allah Rahmet etsin Celal Tunuz\'da bizim değerlerimizden biridir . Bizlere bu imkanı veren Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ve yönetimine teşekkür ediyorum\" diye konuştu

Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan ise, \"Celal Tunuz rahmetli Paşamızın yaverliğini yapmış ve rahmete kavuşmuş bir hemşehrimizdir. Ardahan\'lı Göksal Kaya\'da değerlerimizden Atatürk\'e benzerliğinden dolayı bizleri onura etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi.

Göksal Kaya eşi Handan Sarıhan Kaya ve Sevdamız Ardahan Derneği Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk\'ün korumalığını yapan Celal Tunuz\'un mezarı başında Fatiha okudular.

CELAL TUNUZ KİMDİR?

Çanakkale Savaşlarında bizzat cephede düşmana karşı savaşarak Mustafa Kemal Atatürk\'ün yakın korumalığını yapmıştır. Dört yıl boyunca savaşlarda askerlik yapmış olan Celal Tunus Posof\'un Hevat köyünden (Aşık Üzeyir köyü) olup daha sonra Ardahan\'ın Çetinsu köyü\'ne göç etmiştir.

Görüntü Dökümü

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- Göksal kaya\'nın ve beraberindekilerinin Çetinsu mezarlığına gelişleri

-Fatiha okumaları

-Göksal Kaya ile röp

-Levent pehlivan ile röp

-Mezarlıktan görüntü

-Detay görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

(Süre: 4.15 Dk / 256 MB)

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Tersane işçilerinden Sakarya\'daki askeri fabrikanın özelleştirilmesi kararına tepki

DONANMA Komutanlığı\'ndaki Gölcük Tersanesi\'nde çalışan, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, Sakarya\'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. İşçiler, ellerindeki dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, \"Askeri fabrikalar; milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir\" dedi.

Gölcük Tersanesi\'nde çalışan işçiler, Anıtpark Meydanı\'nda toplanıp, Sakarya\'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, askeri fabrikaların kendilerinin evleri olduğunu söyledi. Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Yıldız da yaptığı konuşmada özelliştirmeye tepki gösterdi. Yıldız, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzası ile 20 Aralık tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan 481 sayılı karar ile sendikamızın örgütlü olduğu Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika Genel Müdürlüğü\'ne ait, Sakarya Arifiye\'de bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü iş yeri maalesef özelleştirme kapsamına alınmıştır. Türk Harb-İş Sendikası olarak bizler söz konusu karar olan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün 25 yıllığına işletme hakkı, özel sektöre devredilme kararını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Kurulduğu 1975 yılından bugüne Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde milli savunma sanayine ciddi katkıları bulunan bu iş yerimizin ani bir kararla özelleştirme kapsamına alınması ve bu karar ile ilgili hiçbir yetkiliden açıklama yapılmaması, 714\'ü işçi olmak üzere 927 personeli derinden üzmüştür. 3- 5 bürokratın şahsi heveslerine, ülke savunmasının kaderi teslim edilemez. Bu teslimiyetçi anlayıştan ve bu yanlış karardan dönünüz. Bizlere tatminkar açıklama yapılana kadar ve bu karardan dönülene kadar tüm üyelerimiz ile geleceğimize sahip çıkmak için her türlü hukuki yolları ve üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız\" diye konuştu.

\'ASKERİ FABRİKALAR, EMEKÇİNİN EVİDİR\'

Askeri fabrikaların milli servet olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

\"Sakarya\'daki göz bebeğimiz olan, 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, tüm personeliyle ve fırtına obüsüyle Afrin\'de, El Bab\'da, Cerablus\'ta tarih yazmış Türk milletinin göğsünü kabartmıştır. Geçmişi başarılarla dolu bu iş yerimizin millileşmeye katkısı ortadayken, yapılanamayan ve yapılamaz, diye düşündükleri ne varsa yapıp üretmiştir. Şimdi bu imkan ve kabiliyeti yok etmenin peşine düşerek, \'Sizler bakım merkezisiniz, üretim yapamazsınız\' diyerek, atıl ve zarar eden bir kuruluş gibi muamele görmesini asla tasvip etmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bu özelleştirme kararı sıradan bir karar olmadığı ve bunun peşi sıra geleceğini çok iyi biliyoruz. Bizlere \'Rahat olun, sizlere bir şey olmaz\' diyenleri de çok iyi biliyoruz. Bizler diyoruz ki askeri fabrikalar; milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir, geleceğimizdir, namusumuzdur. Geleceğimizle oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk Harb-İş Sendikası olarak savunma sanayisinin millileşmesi ve iş gücü durumu ile ilgili 3 çalıştay yapılarak askeri iş yerlerinin ülke savunma sanayisine katkıları ve askeri iş yerlerinin günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşarak ülke gündeminde devamlı sıcak tutarak askeri fabrikalarımızın ülkemizin vazgeçilmezi olması için çaba sarf ettik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçilerin slogan atmaları

Başkanın konuşması

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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