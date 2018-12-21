DHA YURT BÜLTENİ -15

Savaş uçakları, teröristlerin sıkıştırıldığı mağarayı bombaladı (1)

Tunceli\'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP\'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV GÖRÜNTÜLER

TUNCELİ,(DHA) -

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Tunceli\'de teröristlerin, mağaradaki görüntüleri ortaya çıktı (ek)

JETLER, MAĞARAYI BOMBALADI

Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait jetler, Tunceli ile Ovacık teröristlerin kıstırıldığı Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda bulunan mağarayı bombaladı. Güvenlik güçleri, cumartesi günü saklandıklarını belirlediği mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi günlerce \'Teslim ol\' çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin, girişine kurdukları ses sistemiyle Türkçe, Kürtçe ve Zazaca \'Teslim ol\' çağrısı yaptıkları mağaradaki teröristler, ateş açarak karşılık verilmesi ve direnmeleri üzerine Türk Hava Kuvvetleri\'ne bilgi verildi. Malatya Erhaç Havalimanı\'ndan havalanan 2 jet, mağarayı akıllı mühimmatla bombaladı. Katlı ve derinliğe sahip mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TUNCELİ,(DHA) -

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İş kuyruğunda beklerken bıçaklandı

Kahramanmaraş\'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. tarafından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Karakoyun, İŞKUR önünde başvuru sırası beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Adem Ö. ve M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.B., Karakoyun\'u bacağından bıçakladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarken, Adem Karakoyun\'u yerde kanlar içinde görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakoyun\'u hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Adem Karakoyun\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan M.B. ve Adem Ö.\'yü olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın gelişi

- Adem Karakoyun\'un İŞKUR\'dan çıkması

- Ambulansa binmesi

- İŞKUR\'dan çıkan polisler

- Ambulans ve polis otosu

- Polislerin gidişi

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Cinsel istismarla suçlanan sahte şeyhe 62 yıl 3 ay hapis cezası

Konya\'da, kendisini \'şeyh\' olarak tanıtıp 5 erkeğe \'cinsel istismarda\' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Işık, 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Işık, bilgisayarındaki videolar için de \'müstehcenlik\' suçundan 1 yıl daha hapis cezası aldı. Aynı davada \'cinsel istismara yardım etmek\' suçundan tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak hakkında da 5 yıl hapis cezası verildi.

Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini \'şeyh\' diye tanıtan Süleyman Işık\'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe \'cinsel istismarda\' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bir erkek müridi daha Işık\'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dosyalar birleştirildi.

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 5\'inci ve son duruşmasına katılan Süleyman Işık, savunmasında, \"Davaya sonradan şikayetçi olarak katılan mağdurun iddialarını, kabul etmiyorum. Birkaç kez sohbete gelmişti. Onun dışında kendisiyle görüşmemiz olmadı. Sonradan bilerek mağdur yapılan bir şahıstır. Hakkımdaki iddialar asılsızdır\" dedi.

\'BENİM HAKKIMDAKİ İDDİALARIN HARAM OLDUĞUNU BİLİYORUM\'

Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, \"İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatimi talep ediyorum \"dedi.

62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikayetinden vazgeçtiğini ve onun adına açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Heyet, Süleyman Işık\'ın 5 kişiye yönelik \'cinsel istismar\' suçlarını işlediğini hükmederek 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bilgisayarında çıkan videolar için de \'müstehcenlik\' suçundan 1 yıl daha hapis cezası ile 100 lira adli para cezası verildi.

Süleyman Işık\'ın mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen ve tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak\'a da \'cinsel istismara yardım etmek\' suçunda 5 yıl hapis cezası verildi.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

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FETÖ\'nün \'mülkiye yapılanması\'ndaki kuralları deşifre oldu

Erzurum\'da, FETÖ/PDY\'nin \'büyük bölge mülkiye yapılanması\'nda yer aldığı iddiasıyla tutuklanan, Muş\'un Hasköy ilçesi eski Kaymakamı Ahmet Özkan\'ın yargılanmasına başlandı. İddianamede ifadesine yer verilen, itirafçı, \'Van- Hakkari illeri küçük bölge mülkiye imamı\', \'Hamza\' kod adlı Orhan I., \"\'Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı\' \'Harun\' kod adlı şahıs, sorumluluğumdaki kişilerin konumları gereği dikkat etmem gereken tüm hususları açıkladı. Bunlardan biri \'İrtibat kurulacak mülki amir, hizmetten kopmuş ise ve ulaşılamıyorsa halktan biri gibi makamına gidilip orada ziyaret edilecek\' şeklindeydi\" dedi.

\'Erzurum büyük bölgesi mülkiye yapılanması\'nda yer aldığı ve örgütün şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla açığa alınan Ahmet Özkan, gözaltına alındı. Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 6 Temmuz\'da tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tutuklu sanık Ahmet Özkan hakkında, \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede; \'Erzurum büyük bölge\'ye bağlı, \'Van- Hakkari illeri küçük bölge mülkiye imamı\', \'Hamza\' kod adlı Orhan I.\'nın itiraflarına yer verildi. \'Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı\'nın \'Harun\' kod adlı Feramuz Hakan Durukal olduğunu kaydeden Orhan I., \"\'Harun\' isimli şahısla görüşmek üzere Erzurum\'a geldim. Bana \'Siz Van\'da olacaksınız, daha sonra tam olarak görevinizi açıklayacağız. Orada kendine ev bak. Tayinler açıklanana kadar kimseye söyleme\' dedi. Bana tutacağım evin güzel olması, misafir ağırlanabilecek kadar geniş olması, en az 3+1 olması şeklinde telkinlerde bulundu. Evi tuttum ve tam olarak 2015 yılı Ağustos sonu itibarıyla Van\'a taşındım\" dedi.

ÖRGÜT ÜYESİNE VERİLEN TALİMATLAR

\'Mülkiye yapılanması\' ile ilk irtibatının, \'Harun\' kod adlı kişinin Van\'a gelmesiyle başladığını belirten Orhan I., şunları kaydetti:

\"Yaptığımız görüşmede benim sorumluluk alanımın mülki idare alanı olduğunu, sorumluluğumdaki kişilerin konumları gereği dikkat etmem gereken tüm hususları açıkladı. Bunlar, \'Bu kişiler önemli mülki idare amirleridir. Kesinlikle onları şahsi cep telefonundan aramayacaksın. Onlar da senin şahsi numaranı bilmeyecek ve aramayacak. Kendi kişisel bilgilerini gizleyeceksin, ismini dahi söyleyemeyeceksin hatta \'Hamza\' ismini kullanacaksın. Mülki idare amirleri ile mümkün mertebe eşli davet edip bu şekilde görüşme yolunu tercih edeceksin. Bu şahısların eşleri hizmeti bilmeyebilir bu nedenle eşin üzerinden çok da fazla cemaat konularına girmeden dini bilgiler üzerinden samimiyet oluşturulsun. Mülki idare amirleri ile kesinlikle dışarıda görüşmeyeceksin. Görsen selam dahi vermeyeceksin, onların evine gitmeyeceksin, ilk görüşme bir kereye mahsus dışarıda olsa da sonrasında sadece senin evinde görüşeceksin. İrtibat kurulacak mülki amir, hizmetten kopmuş ise ve ulaşılamıyorsa halktan biri gibi makamına gidilip orada ziyaret edilecek. Yapılan görüşmelerde örgüt lideri Fethullah Gülen\'in \'Bamteli\' isimli sohbetin videosunun izletilecek ya da \'Kırık testi\' isimli yazılarının okutulacak. Sonrasında yine \'Risale-i Nur\' kitabı ve dini kitaplar üzerinden dini bilgiler aktarılacak\' diye talimatlar verdi. Bütün bunların genel kurallar olduğunu açıkladı ve ilk görüşmemiz bu şekilde sona erdi.\"

KAYMAKAMLARA \'HÜKÜMETİN YILDIZINI PARLATMAYIN\' TALİMATI

Evinde yaptığı sohbet toplantılarına katılan kaymakamların isimlerini tek tek açıklayan Orhan I., şu itiraflarda bulundu:

\"Kaymakamlara işleri ile alakalı herhangi bir talimat vermedim. \'Harun\' isimli şahıs, bana sorumluğum ki kaymakamlara, görevleri esnasında hiçbir yerde hükümet aleyhine konuşulmaması gerektiğini, yine hükümete bağlı vali ya da belediye başkanı ile takışıp sıkıntı yaşamamalarını iletmemi söyledi. Bunun haricinde görevleri esnasında çok fazla geri planda kalınmaması gerektiği ancak öyle hükümetin yıldızını parlatacak kadar da ön planda olup fazlaca çaba göstermemeleri gerektiğini, ortada bir konumda kendilerini gizlemeleri gerektiğini bildirmemi istiyordu. Ben de bu talimatları aynı şekilde sorumlu olduğum kaymakamlara anlatıyordum. \'Harun\', örgüt jargonu ile kaymakamların beslenmelerine dikkat etmem gerektiğini anlatıyordu. Buradaki kasıt örgütün temel prensiplerini oluşturan değerlerin yani örgüt liderinin kitaplarının, videolarının izlettirilmesi bu ideolojiye bağlı kalınmasının sağlanması yönünde bu faaliyetlere ara verilmemesini istiyordu. \'Harun\' bir keresinde, kaymakamların evlerinde örgütsel dokümanlar bulundurmamaları nedeniyle onlara tablet dağıtmamı gerekirse bizim almamızı söyledi. Sorumlu olduğum kaymakamlara bu tabletleri dağıttım. Tabletlere tüm programlar yüklenmişti. Erzurum bölgenin merkezi olan bir ildir. Terör örgütünün sivil yapılanmasında Erzurum merkezine birçok ilin bağlı olduğunu biliyorum. Hakkari\'den, Karadeniz\'e uzanan bir hat boyunca geniş bir bölge bulunmaktadır.\"

Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) -

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Minik öğrenciler için Kazdağı\'ndan kamyonetle kar getirildi

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde özel kreş, öğrencileri için Kazdağı’ndan kamyonetle kar getirdi. Bazı öğrenciler ilk defa kar görmenin heyecanını yaşarken, çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşları ile kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Edremit’te yaşları 2 ile 6 arası çocuklara eğitim veren özel kreş, öğrencilerinin kar ile tanışıp, oynaması amacıyla, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kazdağı’ndan kamyonetle kar getirterek, okulun bahçesine döktürdü. Hayatlarında ilk kez kar gören bazı öğrenciler, kreş bahçesindeki kar yığınına hücum ederek oynarken, bazıları ilk kez gördükleri kara yaklaşmada tereddüt yaşadı. Minyatür kardan adam yapan kreş öğrencileri, doyasıya eğlendi. Kartopu oynayıp kardan adam yapan minikler, çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Edremit ilçe merkezine kar yağmadığını belirten Kreş Müdürü İsmail Akçe, \"Kent merkezimize kar düşmediği için çocuklarımızı kardan adamdan, kartopundan mahrum bırakmamak için kamyonetle Kazdağları bölgesinden kar getirttik. Çocuklarımız kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocuklarımız da mutlu, biz de mutluyuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Miniklerin kar ile buluşması.

Öğrenciler ve öğretmenlerinin kartopu oynaması.

Öğrenciler ile röp

İsmail Akçe ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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