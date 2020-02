DHA YURT BÜLTENİ -15

ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı (2)

TERÖRİSTLER, ERKEKLERİN MENBİÇ’TEN ÇIKMASINA İZİN VERMİYOR

Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan PKK/PYD\'li teröristler, siviller üzerindeki baskısını artırdı. Menbiç’te yaşayan ve daha önce rahatça Cerablus veya farklı noktalara gidebilen sivillerin son on gündür kent dışına çıkmaları teröristler tarafından engelleniyor. Menbiç’ten çıktıktan sonra Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Cerablus tarafına gelen sivillerin, Deded bölgesinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan üst aramalarının ardından geçişlerine izin veriliyor. Cerablus bölgesine gelmek için Deded’deki ÖSO kontrol noktasına gelen siviller, teröristlerin kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar dışındakilerin geçişlerine izin vermediğini söyledi. Teröristlerin operasyonun gündeme gelmesinin ardından üzerlerine yoğun baskı uyguladığını ve her evden en az bir kişiyi zorunlu olarak silah altına aldığını belirten siviller, “Şu anda Menbiç’teki teröristlerde büyük korku var. Siviller üzerinde baskı uyguluyor ve zoraki olarak gençleri askere alıyorlar. Menbiç’ten çıkanlara da büyük zorluk çıkarıyorlar ve izin vermiyorlar. Fırsatını bulsa binlerce kişi Menbiç’i terk edecekö dedi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Hasan DÖNMEZ / DHA

TARSUS\'TA SERALAR SU ALTINDA KALDI

Mersin\'in Tarsus ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle seralar su altında kaldı, dereler taşma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün dün akşam yaptığı sel uyarısının ardından, Mersin\'de sabah saatlerinde yağmur şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle Tarsus ilçesindeki Berdan Irmağı ve Kuskun Deresi\'nin debisi yükseldi, taşma noktasına geldi. Denize yakın noktadaki Bahşiş, Kulak ve Akarsu mahallelerindeki seraları da su bastı. Ürünler zarar görürken, çiftçiler suyu pompalarla tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesini isteyen çiftçi Mustafa İbiloğlu, \"25- 30 senelik çiftçiyim, her sene bu bizim çilemiz. Şu an 15 bin dönüm arazimiz suyun altında. Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) pompaları yapmayışı ile seraları her sene su basıyor. Şu an 8 dalgıç, 4 pompa var. Her sene böyle seralarımız suyun altında kalıyor. Şu an burada biber, kabak, patlıcan var. Bütün sebzelerimiz öldü. Her çiftçimizin 250- 300 bin TL zararı var. Mağdur durumdayız. Su çekilse dahi ürünler yetişmez. Bu sene boş geçecek, çiftçi hiçbir iş yapamayacak. 20 bin adet patlıcan ektim. Tanesini 2,5 TL\'den aldım, 50 bin TL yapıyor. Bütün patlıcanlar suyun altında. Devletimizden yardım bekliyoruz\" dedi.

Çiftçilerin arazideki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

DERE YÜKSELDİ, ÇEVRESİNDEKİ 5 OKUL TATİL EDİLDİ

Sakarya\'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi\'nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.

Kaynarca\'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynarca Kaymakamlığı, ilçede taşma riski olan derelerin yakınında bulunan ve taşımalı eğitimin olduğu 5 okulda eğitime 1 günlük ara verilmesine karar verdi. Bölgelerde sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, ailelerine bilgi verildikten sonra evlerine gönderildi. Bölgede şiddetli yağış devam ederken AFAD ve acil kurtarma ekipleri olası bir felaket anında müdahale için hazır bekliyor.

3 AY ÖNCE FELAKET YAŞANMIŞTI

Eylül ayında ilçenin içerisinden geçen Seyran Deresi\'nin taşması sonucu, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. İlçede yaşanan sel felaketinde toplamda 104 iş yeri, 38 konut ve 5 kamu binasında su baskını yaşanırken, buradaki yaraları saran Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kaynarca Belediyesi ekipleri, derede ıslah ve çevre duvarları için onarım çalışması yapmıştı.

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)

KÖY EVİNDE 2 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Aksaray\'da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Bülent A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"İçkileri içiyorum. Sana da vereyim mi?\" dedi.

Aksaray İl Jardarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayan Köyü\'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenlendi. Baskında Bülent A. (33), Mustafa A.( 43), Resul A.(44) ve Salman D.(52) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bidonlar içerisinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa A., Resul A. ve Salman D. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bülent A. ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Beni çekip ne yapacaksın? İçkileri içiyordum. Sana da vereyim mi gel. Bu zaten sarhoş bir de gazetecilik yapıyor\" dedi.

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

20 YAŞINDAKİ MUHTAR ADAYI, SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi muhtarlığına aday olan 20 yaşındaki Oktay Garip, seçim çalışmalarına start verdi. İlk olarak Akhisar Mahallesi mevcut muhtarı Metin Kelebek’i ziyaret eden genç muhtar adayı, mahalle sakinlerinden destek istedi.

İnegöl’ün Akhisar Mahallesi Muhtarlığı için aday olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ön lisans mezunu Oktay Garip, çalışmalara başladı. En genç muhtar adayı Garip, muhtar olması halinde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. İlk olarak Akhisar Mahallesi mevcut muhtarı Metin Kelebek’i ziyaret eden genç muhtar adayı, kendisinden destek istedi. Garip, \"Akhisar Mahallesi\'nde doğdum ve mahallemizdeki okullarda eğitim gördüm. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümünde yüksek öğretimimi tamamladım. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi yerel yönetimler bölümünde okuyorum. 20 yaşındayım. Mahalleme hizmet odaklı çalışmalar yapmak istiyorum. Hizmet için aday oldum. Büyüklerimden ve mahalle sakinlerinden destek aldım. Seçilme yaşının 18’e indirilmesi gençler için büyük avantaj. Gençlerin her alanda görev yapması önemli. Geleceği, gençlerin yönetmesi güzelö dedi. Hedeflerinden bahseden Garip, “Hedeflerim; yetersiz sağlık ocağımızı yenilemek istiyorum. Yeni bir okul projesi için çalışacağım. Mahallemizin içme suyu sorununu çözmek istiyorumö İfadelerini kullandı.

GENÇ ADAYA BAŞARILAR DİLEDİ

Akhisar Mahallesi mevcut Muhtarı Metin Kelebek ise, “Genç kardeşimize başarılar diliyorum. Gelecek gençlerindir. Kendisine tavsiyelerde bulunduk. Seçimlerde ben de tekrar adayım. Gençlerimizi seviyoruz. Gençlerinde her alanda görev yaparken, tecrübe kazanmaları iyi olacaktırö dedi.

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), (DHA)

Trakya\'yı kar yağışı vurdu; Okullar tatil edildi, kazalar oldu (3)

TRAKYA İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olduğu Trakya\'da buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1\'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nden yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde halen kar şeklinde devam eden yağışların ardından hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği kaydedildi. Bu kentlerde yaşayanların buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

EDİRNE,(DHA)

KEMAL BATMAZ\'IN FETÖ SANIĞI AĞABEYİNİN TAHLİYE İSTEĞİNE RET

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü\'nde yakalanan ve darbeyi yöneten örgütün sivil imamlarından olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz\'ın ağabeyi tarih profesörü Şakir Batmaz, \'terör örgütü yöneticiliği\' iddiasıyla yargılandığı davada 3\'ncü kez hakim karşısına çıktı. Meslekten ihraç edilen Batmaz\'ın tahliye talebi reddedildi.

Şakir Batmaz hakkında Ankara\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan dava dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Davanın iddianamesinde Şakir Batmaz\'ın profesör olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi’nde örgütün bir numaralı ismi olarak bilindiği ifade edildi. Batmaz\'ın Erciyes Üniversitesi yönetimini, FETÖ’nün hâkimiyeti altına sokmasının ardından üniversitede, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'in tedavisi amacıyla GEN- KÖK (Genetik ve Kök Hücre Tedavi Merkezi) kurulduğu iddialarına yer verildi.Şakir Batmaz hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. .

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3\'üncü kez hakim karşısına çıkan Şakir Batmaz,\'örgüt üyesi\' olmadığını ileri sürdü ve beraatini istedi. 20 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Batmaz, \"İçinde bulunduğum süreç hem fiziki hem de ruhi açıdan sıkıntılıdır. Son derece yıprandım. Öncelikle beraatimi, aksi takdirde tahliyemi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, Şakir Batmaz\'ın, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Aralık\'a erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-