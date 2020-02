DHA YURT BÜLTENİ -15

BİTLİS\'TE SELDEN DOLAYI 40 KÖY VE 45 MEZRADA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bitlis\'in Mutki ilçesinde, bir haftadır devam eden yağmur yağışı, sel ve heyelana neden oldu. Sel ve heyelandan dolayı ilçeye bağlı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamazken, 3 köyde bulunan ev, sağlık ocağı ve okullar büyük zarar gördü.

Mutki ilçesinde bir haftadar beridir etkili olan yağmur yağışı sel ve heyelana neden oldu. 40 köy ve 45 mezra yolunun meydana gelen sel ve heyelandan dolayı kapalı olduğu belirtilirken, ilçeye bağlı Meydan, Yuvalıdam ve Taşyol köylerindeki ev, Sağlık Ocağı ve okullar sel ve heyelandan dolayı büyük hasar gördü. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sel ve heyelanın zarar verdiği köylerde çalışma yaparken, bölgeye giden Mutki Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, meydana gelen sel ve heyelandan dolayı 40 köy ve 5 mezrada ulaşım sağlanamadığını, selin özellikle yol ve alt yapı çalışmalarına büyük zarar verdiğini söyledi.

Coşkun şunları kaydetti:

\"Yine birçok köy ve mezra yollarımızda heyelandan dolayı içme suyu şebekelerinde kopmalar meydana geldi. Çoğu köy yollarımızda bulunan menfezlerinde yoğun yağış nedeniyle bozuldu. Bir kaç köyümüzde evler yıkıldı. Şu an çok şükür can kaybımız yoktur. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz durmadan yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Su taşkınları sel nedeniyle Meydan ilköğretim Okulumuz bir metrenin üzerinde yağış içine almış durumda. Hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz ve mühendislerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an 3 bölgemizde yaklaşık 16 iş makinemiz, 3 ekskavatör, 3 kepçemiz çalışmaktadır. İnşallah bir hafta içerisinde tüm köylerimize ulaşımı sağlayacağız.Heyelandan dolayı yaklaşık 40 köy ve 45 mezra yolumuz ulaşıma kapalı durumdadır.\"

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/MUTKİ (Bitlis), (DHA)-

TÜRKONFED BAŞKANI: ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLMASI GEREK

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dijital Anadolu Projesi kapsamında şu ana kadar 5 kentte, bin 250 KOBİ\'ye ulaştıklarını belirterek, \"Ülkemizin gerçek gündeminin, A\'dan Z\'ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruzö dedi.

TÜRKONFED\'in, Anadolu\'da üretime odaklanan KOBİ\'lerin, Sanayi 4.0\'a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritası belirleyebilmek hedefiyle Türkiye İş Bankası\'nın desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi\'nin 2018 yılı kapanış toplantısı, Çukurova SİFED ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

2018 yılında Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa\'da düzenlenen toplantıların ardından, projenin beşinci durağı olan Adana\'da da KOBİ yöneticilerinin, dijitalleşme alanında uzman isimler ile bir araya geldiği toplantıya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ve Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve ekonomiden toplumsal hayata, dijital dönüşümün her alanda kendisini derinden hissettirdiği bir çağın yaşandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

\"KOBİ\'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla tasarladığımız Dijital Anadolu Projesi\'nde Adana toplantımız ile birlikte 5 kentte bin 250 KOBİ\'mize ulaşmış olduk. Dijital Anadolu projesinin önemli bir çıktısı olarak da iki rapor yayınladık. Bu raporların ülkemizin ve sektörlerimizin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik edeceğini umut ediyoruz. Ülkemizin gerçek gündeminin, A\'dan Z\'ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijital dönüşüm bir amaç değil, kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için bir araçtır. Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor. Teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Dijitalleşmeyle birlikte suyun akışını dönüştürme gücümüz var. Hayal gücü, bilgi, nitelikli eğitim, nitelikli insan kaynağı, yüksek teknoloji ile yüksek katma değerli üretime odaklanarak; değişimi zamanında yakalamak mümkün.ö

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

BİTLİS\'TE 5,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis\'in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyon lira olduğu değerlendirilen uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol kontrolleri yaptı. Konrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği \'Saldıray\' ile arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olan 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve A.S., ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)-

EDİRNE\'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 2 TUTUKLAMA

EDİRNE\'de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna köyü ile Enez ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmek isteyen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.S., C.İ. ve H.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. ve C.İ. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

TREN KAZASINDA ÖLEN PROFESÖR ALBAYRAK, TÜBİTAK\'IN SÖYLEŞİSİNE KATILACAKTI

Ankara\'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak\'ın, konuşmacı olacağı Konya Bilim Merkezi\'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Genç (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen söyleşiye gelmek için yolculuk yaptığı belirlendi.

Ankara\'dan Konya\'ya gitmek üzere, saat 06.30\'da Yüksek Hızlı Tren Garı\'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 6 dakika sonra Marşandiz İstasyonu\'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada yolculardan Prof. Dr. Berahitdin Albayrak da hayatını kaybetti. Albayrak\'ın konuşmacı olarak katılacağı TÜBİTAK Bilim Genç\'in Konya Bilim Merkezi\'nde düzenleyeceği \'Bilim İnsanları Konya\'da\' adlı söyleşiye gelmek için trende bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen ve İnönü Üniversitesi Dr. Ahmet Fatih Kocamaz\'ın katılacağı söyleşi iptal edildi.

KONYA, (DHA)-

İYİ PARTİLİ OK: CHP TABANI VERDİKLERİ OYLA GÜVENLERİNİ GÖSTERMİŞTİR

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında CHP\'nin destekleme kararı aldığı Balıkesir\'de, İYİ Parti\'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İsmail Ok, yazılı açıklama yaptı. 2009 seçimlerinde CHP\'lilerin oylarıya belediye başkanı olduğunu ifade eden Ok, \"Belediye başkan adayı olarak girdiğim 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, verdikleri oylar ile şahsıma olan güvenlerini her daim göstermişlerdir\" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, yazılı bir açıklama yaptı. Dün gerçekleştirilen görüşmeler sonrası Balıkesir\'de kendisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini belirten Ok açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Belediye başkan adayı olarak girdiğim 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı verdikleri oylar ile şahsıma olan güvenlerini her daim göstermişlerdir. Bu destek bana her zaman güç vermekle birlikte omuzlarımdaki manevi sorumluluğu da artırmıştır. Bu manevi sorumluluğun bilincinde olan bir kişi olarak CHP\'nin kurumsal kimliğine her daim saygı duydum ve desteğini esirgemeyen mensuplarına da her ortamda şükranlarımı ifade ettim. Şimdi de iki partinin ortak mutabakatı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildim. Öncelikle her iki partimize, Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir\'imize ve Yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah\'ın izniyle 31 Mart akşamı her iki parti adına gireceğim bu yarışta, Kuvayi Milliye şehri Balıkesir halkının desteğiyle Belediye Başkanı seçileceğime olan inancım tamdır. Allah başımızı öne eğdirmesin. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde, Balıkesir\'imizin adını tarihe altın harflerle yazdıran Kuva-yi Milliye kahramanlarının evlatlarına adalet ve liyakat ile hizmet edeceğim.\"

Haber: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)-

HAYIRSEVER İŞ İNSANINDAN EVİ YANAN AİLEYE YARDIM

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan yangında evi hasar gören eşyaları da kullanılmaz hale gelen aileye hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu yardım etti. Bir ay önce Besni Korupınar mahallesinde Ömer Erdin’e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 kişilik ailenin bütün eşyaları yandı. Dar gelirli olan ailenin mağdur olduğunu öğrenen hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu aileyi ziyaret ederek, ailenin ihtiyaçlarını karşıladı. Yenilenen eşyalarına kavuşan baba Ömer Erdin, \"Evimizde meydana gelen yangında eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra hayırsever iş adamımız bizleri ziyareti esnasında mağduriyetimiz gördü ve evimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Kendisinden ve ailesinden Allah razı olsun. Erdemoğlu ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 7 çocuğum var ve okuyorlar, 7 çocuğumla bu kış gününde perişan olacaktım\" dedi.

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

