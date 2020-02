DHA YURT BÜLTENİ 15

KIRŞEHİRLİ ŞEHİT POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olan Kırşehirli kadın polis memuru Buket Keleş, memleketi Kırşehir\'de toprağa verildi.

Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişinin sürdüğü hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Buket Keleş, tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen 8 gündür yaşama mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit polis memuru Buket Keleş\'in naaşı Cacabey Meydanı\'na meslektaşlarının omuzunda getirilince babası Hamdi Keleş, annesi Güler Keleş, kız kardeşleri Sevgi Özaslan ve Dilek Tuna ile erkek kardeşi Murat Keleş gözyaşlarına boğuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Buket Keleş, gözyaşları arasında Kırşehir Şehitliği\'nde toprağa verildi.

Şehit polis memuru Keleş\'in cenaze törenine Vali İbrahim Akın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Garnizon Komutanı J. Albay Ferhat Kuran ile diğer il yöneticileri de katıldı.

Bilindiği üzere İzmir\'de 19 Kasım\'da meydana gelen kazada, Torbalı istikametine seyir halindeki S.A\'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir-Aydın karayolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen polis Buket Keleş\'e (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan polis, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilmiş ve 8 günlük tedaviye rağmen şehit düşmüştü.



SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ OLTAYLA EKMEK ALDI

Edirne\'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (4)

Edirne\'de dün etkili olan selin ardından, İstasyon Mahallesi\'ndeki Serhat Konutları\'nın bulunduğu bölgede sular altında kaldı. Apartmanlarında mahsur kalan vatandaşlardan biri arkadaşının getirdiği ekmeği olta ile alabildi. Apartmanın 4\'üncü katında oturan kişi, arkadaşına aldırdığı ekmekleri suyla kaplı oturduğu apartmanın önüne getirdi. Daha sonra oltayı aşağıya bırakan kişi, arkadaşının ekmeği ucuna bağlamasıyla birlikte yukarıya çekti. Ekmeğin oltayla alınması, komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

MARMARA DENİZİ\'NDE POYRAZ ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ\'da Marmara Denizi\'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi\'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi\'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Tekirdağ\'dan Marmara Adası\'na sefer yapan arabalı feribot seferleri de zaman zaman aksadı. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Fırtına, sahil kesiminde bulunan esnafları da olumsuz etkiledi. Birçok kafe, 3 metreye ulaşan dalgaların etkisi ile sular altında kalan sandalye ve masalarını topladı.

ONLARCA ARAÇ SEL SULARI İLE SÜRÜKLENDİ

Denizdeki hortumun ardından gelen sağnak yağmur ve dolu Bodrum\'u vurdu (2)

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde sağnak yağmur devam ederken özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları ortalığı kapladı. Derinliği 50 ile 150 santimetreyi bulan sel suları cadde ve sokaları dereye çevirdi. Gümbet Kavşağı ile Konacık\'taki bir alışveriş merkezinin otoparkı ve önünden geçen çevre yolundaki onlarca araç sel suları nedeniyle sürüklendi. Araçlarında sürüklenen ve mahsur kalanlar, itfaye ekipleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Ekipleri ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından kurtarıldı. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlk ve Ortaokulu\'nda mahsur kalan öğrenciler de veliler ve kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

ANKARA\'DA, KAZADA ÖLEN ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA\'nın Yenimahalle ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde yaşamını yitiren Menekşe Ülkeroğlu (64) ve oğlu zihinsel engelli Sedat Ülkeroğlu (35), Kahramankazan ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün, Yenimahalle Çevre Yolu\'nda OSTİM kavşağında meydana gelen kazada, Osman B. yönetimindeki 06 AK 9460 plakalı otomobil, önde giden Aziz Ülkeroğlu\'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve refüjdeki bariyere çarpıp takla atan otomobilde bulunan Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu zihinsel engelli Sedat Ülkeroğlu yaşamını yitirdi. Baba Aziz Ülkeroğlu ise kazadan yaralı kurtuldu.

Yaz dönemini geçirdikleri memleketleri Artvin\'in Yusufeli ilçesinden Kahramankazan\'daki evlerine dönerken meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve oğlu için Kayı Mahallesi Ulu Camii\'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi tamamlanarak taburcu olan acılı eş Aziz Ülkeroğlu da katıldı. Belediye Başkanı Lokman Ertürk\'te, gözyaşlarını tutamayan Aziz Ülkeroğlu\'nu teskin etmeye çalıştı, aileye başsağlığı diledi. Anne ve oğlunun cenaze namazlarını, ölen Menekşe Ülkeroğlu\'nun kardeşi imam Yavuz Ülkeroğlu kıldırdı. Menekşe ve oğlu Sedat Ülkeroğlu, Kahramankazan Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

İSPANYA BÜYÜKELÇİSİ BARBA, MARMARİS\'İ BEĞENDİ

İSPANYA\'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Muğla\'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Barba, \"Türkiye sadece İstanbul ve Ankara\'dan ibaret değil. Elçi olmadan önce Marmaris\'in adını duydum ve mükemmel bir şehir\" dedi.

İspanya\'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Marmaris\'e geldi. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'nda demirli iki İspanyol savaş gemisinin personelini ziyaret etti. Büyükelçi Barba\'ya, Askeri Ataşe Albay Cesar Gutierrez de la Camara da eşlik etti. Büyükelçi Barba ve Askeri Ataşe Camara, daha sonra Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt\'in de hazır bulunduğu görüşmede, Büyükelçi Barba, liman ziyareti yapan savaş gemisi askerlerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Ailesiyle birlikte Marmaris\'i çok sevdiğini söyleyen Büyükelçi Barba, \"Atanmadan önce Marmaris adını ve güzelliğini duydum. Yağmura rağmen büyülü bir manzaraya sahip şehir. Türkiye\'nin İstanbul ve Ankara\'dan ibaret olmadığını iyi biliyorum. Bunun örneği de Marmaris\'tir. Marmaris dünyaca tanınmış bir şehir\" dedi.

Başkan Ali Acar ise, \"Marmaris\'te sizi ve ailenizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Belediyemizde mesai arkadaşlarımla beraber biz bir aileyiz. Büyük ailemizde herkesin bir görevi var. Bu görevi yerine elbirliğiyle getirmekteyiz. Sizlerden böyle övgü dolu sözleri duymak gurur verdi. İlginiz ve nezaketiniz için teşekkür ederim\" dedi.

Ziyaret, tarafların karşılıklı hediye sunumuyla son buldu.

\'1\'İNCİ BENİM OKULUM EĞİTİM FUARI\' AÇILDI

TÜRKİYE\'de ilk defa Adana\'da organize edilen, \'1\'inci \'Benim Okulum Eğitim Fuarı\'bugün gerçekleşen törenle açıldı.

2K Fuarcılık tarafından, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova belediyeleri ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün de desteğiyle TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde organize edilen, toplamda 79 eğitim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilen fuara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana İl Milli Eğitim Müdürvekili Muhammet Kabacık, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütok, 2K Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necati Katlav ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

HER SOKAKTA BİR ANAOKULU

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eğitimin toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, \"Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projelerle kentte \'okul öncesi eğitim\' konusunda önemli bir sorumluluk üstlendik. Türkiye\'de eğitim alanında yapılan reformları ve reformist hareketleri yakından takip ediyoruz. Erken yaşta eğitim Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdırö dedi.

Çağdaş toplumlarda eğitimin ırk ve etnik özellikleri gözetmeden her bireye eşit verilmesi gerektiğini kaydeden Sözlü, \"Türkiye\'de 3-6 yaş grubu çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli. Adana özelinde aşağı Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam\'da zorunlu eğitime geçişe kadar olan süreçte çocuklarımızı her açıdan hazır hale getirmeliyiz. Bununla da yetinmeyin, bu çocuklarımızın anne ve babalarına da rehber öğretmenler aracılığı ile ulaşıp, onların toplumsal manada kaynaşmalarını üst seviyeye çıkartmalıyız. Her sokakta bir daireyi bulunduğu bölgedeki okula bağlı bir ana sınıfı haline getirmeliyizö diye konuştu.

\'GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ\'

2K Fuarcılık Genel Müdürü Ayça Katlav ise yaptığı konuşmada \'inovasyon\' kavramına dikkat çekerek, fuarcılık sektörüne \'yeni bir yaratıcılık\' getirdiklerini söyledi. Katlav, \'1\'inci Benim Okulum Eğitim Fuarı\' ile bugüne kadar alışılagelmiş fuarcılık anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını belirten Katlav şöyle konuştu:

\"İşte biz tam da bu noktada Türkiye\'nin geleceği ve bu geleceği kurgulama adına eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu fuarla birlikte ortaya koymaya çalıştık. Amacımız; eğitim ana temasında sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında bir araya getirip, kendilerini tanıtma adına bir fırsat sunmak. Bu fuar organizasyonuyla birlikte Adana\'nın köklü eğitim kurumlarına vefa borcumuzu öderken, geleceğe sahip çıkma misyonumuzu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir bakıma Eğitim kurumlarımızın gücüne güç katıyoruzö

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ziyaretçiler fuarda açılan standları gezerek incelemelerde bulundu.

